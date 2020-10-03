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Минздрав: В больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек, растет количество людей с протеканием болезни в тяжелой форме. ВИДЕО
На данный момент в целом по Украине заполнено уже 53,9% койко-мест, и с каждым днем госпитализируют все больше пациентов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, на сегодня в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.
"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", - заявил Степанов.
Он также добавил, что в связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.
Топ комментарии
+1 Dmitiry Vizhutkin
показать весь комментарий03.10.2020 11:20 Ответить Ссылка
+1 Pavlo Dudra
показать весь комментарий03.10.2020 11:40 Ответить Ссылка
+1 Propan
показать весь комментарий03.10.2020 12:11 Ответить Ссылка
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Власне вона запланувала з 1 квітня 2020
"вивести псих і тублікарні з державного підпорядкування"... Тобто скоротити..
А ЩЕ :
бо ліжка можна наставити ,а лікарів і медперсонал додатковий ДЕ ВЗЯТИ ?