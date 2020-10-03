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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав: В больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек, растет количество людей с протеканием болезни в тяжелой форме. ВИДЕО

На данный момент в целом по Украине заполнено уже 53,9% койко-мест, и с каждым днем госпитализируют все больше пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на сегодня в больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек.

"Эта цифра увеличивается каждый день… Это говорит о том, что количество людей с протеканием болезни в тяжелой или средне-тяжелой форме растет… У нас заполняются койко-места, на сегодня это 53,9% в целом по Украине", - заявил Степанов.

Он также добавил, что в связи с этим подписал распоряжение о введении еще пяти больниц в разных регионах в перечень тех, которые принимают пациентов с COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд: в Украине зафиксирован 4661 новый случай COVID-19, умерли 92 человека

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Так коронавируса же нет, и все ж хотели идти в школу
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03.10.2020 11:20 Ответить
+1
Подякуйте "медреформі Супрун",порохофіли..

Власне вона запланувала з 1 квітня 2020
"вивести псих і тублікарні з державного підпорядкування"... Тобто скоротити..
А ЩЕ :МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі - Цензор.НЕТ 956
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03.10.2020 11:40 Ответить
+1
Да и в них по прежнему будуть лечить вредными при вирусах антибиотиками и добивать больных в тяжелых формах неправильным использованием ИВЛ, Лучше уж дома болейте.
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03.10.2020 12:11 Ответить
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Так коронавируса же нет, и все ж хотели идти в школу
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03.10.2020 11:20 Ответить
ЗЕбанати вам банально не вистачає мізків. Лікарів не вистачало ще до епідемії. З її початком обіцяли підняти виплати для мотивації та засоби захисту. В результаті ні того, ні іншого. І на початок другої хвилі ми без засобів захисту, із переповненими лікарнями без медперсоналу і фінансів.
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03.10.2020 11:21 Ответить
Подякуйте "медреформі Супрун",порохофіли..

Власне вона запланувала з 1 квітня 2020
"вивести псих і тублікарні з державного підпорядкування"... Тобто скоротити..
А ЩЕ :МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі - Цензор.НЕТ 956
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03.10.2020 11:40 Ответить
Растение Мандрагора снимает стресс и страх,пейте вместо чая по утрам.
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03.10.2020 11:32 Ответить
поки що,як бачу,утримується відсоток занятих ліжок за рахунок збільшення кількості відправлених лікуватись додому..

бо ліжка можна наставити ,а лікарів і медперсонал додатковий ДЕ ВЗЯТИ ?
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03.10.2020 11:38 Ответить
К концу месяца стационары будут заполнены на 100%. Запомните этот твит.
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03.10.2020 11:48 Ответить
К тому всё и идёт
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03.10.2020 11:56 Ответить
Ду ю пиво еврі дей.МОЗ: у лікарнях із коронавірусом перебувають 16 076 осіб, зростає кількість людей із протіканням хвороби у важкій формі - Цензор.НЕТ 9879
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03.10.2020 12:10 Ответить
Да и в них по прежнему будуть лечить вредными при вирусах антибиотиками и добивать больных в тяжелых формах неправильным использованием ИВЛ, Лучше уж дома болейте.
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03.10.2020 12:11 Ответить
Ужасающие цыфры. Целых 16 тыс.
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03.10.2020 12:18 Ответить
Уничтожение Украинской медицины удачно начал мародер вместе с Супрун когда нарушив Конституцию перевели все на платную основу. И чтобы грабить побольше сократили и врачей и больницы. Примитивные шавки "зе" только и умеют как шакалы подбирать гниль. По моему мнению национализм и тотальная тяга к воровству убьют нацию.
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03.10.2020 12:22 Ответить
 
 