С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на должность городского головы "тезок" Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Саакашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что жалоба поступила от одесского отделения политической партии "Слуга народа". Политсила требовала признать "бездействие" Одесской ТИК и "неподобающую проверку документов" четырех кандидатов с фамилиями Филимонов, двух Зеленских и Саакашвили.

В ЦИК проверили постановления "двойников" и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога. Также в Центральной избирательной комиссии предположили, что регистрация этих кандидатов может свидетельствовать о "сознательном введении избирателей в заблуждение". Постановления отменили.

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Также Одесскую ТИК обязали до 21:00 3 октября повторно рассмотреть документы относительно Филимонова, Зеленских и Саакашвили. Кроме того, комиссия сообщила об обращении к Национальной полиции, чтобы правоохранители проверили обстоятельства регистрации кандидатов.