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Новости Местные выборы-2020
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С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Центральная избирательная комиссия отменила постановления Одесской территориальной избирательной комиссии о регистрации кандидатами на должность городского головы "тезок" Олега Филимонова, Владимира Зеленского и Саакашвили.

Об этом сообщили в пресс-службе комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что жалоба поступила от одесского отделения политической партии "Слуга народа". Политсила требовала признать "бездействие" Одесской ТИК и "неподобающую проверку документов" четырех кандидатов с фамилиями Филимонов, двух Зеленских и Саакашвили.

В ЦИК проверили постановления "двойников" и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога. Также в Центральной избирательной комиссии предположили, что регистрация этих кандидатов может свидетельствовать о "сознательном введении избирателей в заблуждение". Постановления отменили.

Читайте на Цензор.НЕТ: Двое Зеленских, пятеро Филимоновых и Дарт Вейдер претендуют на пост мэра Одессы

Также Одесскую ТИК обязали до 21:00 3 октября повторно рассмотреть документы относительно Филимонова, Зеленских и Саакашвили. Кроме того, комиссия сообщила об обращении к Национальной полиции, чтобы правоохранители проверили обстоятельства регистрации кандидатов.

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двойники (12) местные выборы (2752) Одесса (7921) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
+13
Потому, что законных оснований их не регистрировать нет!
А то, что их сняли по надуманным причинам и по "указанию сверху" - это уже нарушение.
Нужно сначала законы привести в порядок.
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03.10.2020 11:34 Ответить
+10
Ага.

«https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3700694296630637?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год. · Одразу після того, як ВАКС наприкінці вересня підтвердив обґрунтованість дій САП, що закрила провадження по справі «Роттердам+», таким чином остаточно підтвердивши законність формули, одного Шабуніна порвало від люті на тисячу маленьких пандочок. Ну класична схема «ми цього так не залишимо і атамстім» etc.

Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом.

Але.

Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий.

Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки.

Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
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03.10.2020 11:37 Ответить
+8
А кто определял кто "однофамилец", а кто "оригинал"? Монетку подбрасывали? Или сверху подсказали?
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03.10.2020 11:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Почему дают их регистрировать? Почему просто снимают, а не наказывают?
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03.10.2020 11:26 Ответить
Потому, что законных оснований их не регистрировать нет!
А то, что их сняли по надуманным причинам и по "указанию сверху" - это уже нарушение.
Нужно сначала законы привести в порядок.
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03.10.2020 11:34 Ответить
вони не внесли заставу..

тому знято їх законно..

Інше питання про БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ виборчих комісій -чому це раніше не перевірили...
Саме вони порушили закон...
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03.10.2020 11:54 Ответить
Просто Украина демократическая страна и ею могут управлять люди с разной верой
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03.10.2020 11:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=-tvf6izQjxs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GT1-7xiCfJ-EuXVY1cULSpVwPh5jzWB8s6y_fQKv5WvmB3tz_9h6EPyI

С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили - Цензор.НЕТ 356
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03.10.2020 11:39 Ответить
Особливо тупим.

Україна ,що вже не світська держава ,що віру внесено у паспорт?
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03.10.2020 11:56 Ответить
В КУМОВСКОЙ УКРАИНЕ ВСЁ НАОБОРОТ и самое интересно ,что украинцы не управляют своим государством,или ленятся или заняты войной с оккупантами
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03.10.2020 12:56 Ответить
Да? Действительно, они же недостойные граждане, сразу расстреливать )))
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03.10.2020 11:37 Ответить
Тому що прокладка - зеленський їх зняв у ручному режимі.
І це дуже погано, що зеленський такий же юридично безграмотний як лукашенко і путєн. Не вспіли оком моргнути, як вже потрібно залишатися в крслі диктатором довічно бо стільки беззаконня накоїли, що з трону дорогу або на суд і шибеницю або в труну.
Це дуже погано.

Випровадження зеленського з крісла президента буде дуже довга й жорстока історія. Це вже видно.
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03.10.2020 11:38 Ответить
Банда клоунов на Банковой испугалась, что в Одессе тоже выберут целую банду клоунов
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03.10.2020 11:44 Ответить
Апеляційний суд відновив реєстрацію партії Підрах*я !
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03.10.2020 12:16 Ответить
И о стране где управляют олигархи.... https://ru.slovoidilo.ua/2020/10/02/novost/jekonomika/nabu-poluchilo-novuyu-ekspertizu-delu-rotterdam-plyus-39-mlrd-grn-ubytkov НАБУ получило новую экспертизу по делу «Роттердам плюс» - 39 млрд грн убытков .
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03.10.2020 11:32 Ответить
Ага.

«https://www.facebook.com/monovaolena?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=-UC%2CP-R Олена Монова

https://www.facebook.com/monovaolena/posts/3700694296630637?__cft__[0]=AZWAza0C1d38GjZjXqgFpN7L9hwrvOhbfN_ecaqGL9tWOySsxtXCmgXWZ0ETSmpv5ZGEdlN1vdu51BYbzJ0qR7ezqzLB9wfVmgcYsG4DYRbnu7bqvpTC5u4IhM1ZutpW-9A&__tn__=%2CO%2CP-R 15 год. · Одразу після того, як ВАКС наприкінці вересня підтвердив обґрунтованість дій САП, що закрила провадження по справі «Роттердам+», таким чином остаточно підтвердивши законність формули, одного Шабуніна порвало від люті на тисячу маленьких пандочок. Ну класична схема «ми цього так не залишимо і атамстім» etc.

Звісно ж, вони не залишили, я навіть в цьому не сумнівалася, що будуть кусатись, бо не для того їх один бабушка викохував. І вже сьогодні ЦПК Шабуніна заявила, що в справі Роттердам+ є нова рум'яна експертиза. Найекспертніша з усіх попередніх експертиз, з СБУ включно, і яка неспростовно демонструє, що всі збитки від Роттердам+ є доведеним фактом.

Але.

Завжди це кляте але. Дуже швидко на питання «а експерти, власне, хто?» було знайдено відповідь. Шабунінським експертом, що зробив нову експертизу вже після того, як справа була закрита, є приватний малий підприємець. Ну майже те саме, що і ФОП. У якого з великих клієнтів був тільки… Нікопольський завод феросплавів, що належить самі знаєте кому. Плюс паралельно ЦПК і Нікопольский завод подають спільну скаргу на закриття цієї справи. І контрольний: адвокат у завода і у Шабунінської контори один і той самий.

Я звісно розумію, що ця справа це по суті заруба між двома йокодзунами, але ж дивитись, як Бєня видуває з гондона земну кулю, а Шабунін & Co в акомпанементі з каналом Г+Г йому в цьому вправно допомагають, стає все веселіше, бо ці хлопці навіть вже не приховують свої палкі стосунки.

Але ж антикорупціонери мають бути незалежними від олігархату, хіба нє?»
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03.10.2020 11:37 Ответить
СИСТЕМНИЙ троль-порохобот "Монова" час від часу активізується )))

Еще не успел разгореться жаркий спор о том, является ли Сазонова Елена Романовна, обвиняемая в мошенничестве автором обличающей статьи, той самой, знакомой многим Оленой Моновой, как наша героиня уже частично подтвердила эту информацию в своем Facebook. Мол, да, она действительно в свое время публиковалась на указанном сайте под ником http://www.alterlit.ru/accounts/users/alevtina66/about mamalukabubu , но в остальном же ее якобы оклеветали.

https://medium.com/@cyberseekers/who-is-mrs-monova-fe34c0b1e697 Who is Mrs. Monova?

Вот еще любопытная информация на заметку, так сказать, последние штрихи для завершения портрета аферистки:

З виборів мера в Одесі зняли "двійників" Зеленського, Філімонова та Саакашвілі - Цензор.НЕТ 714
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03.10.2020 12:00 Ответить
Порт Роттердам,крупнейший в мире,грузооборот за 2019 год 643 млн.т.
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03.10.2020 11:35 Ответить
А кто определял кто "однофамилец", а кто "оригинал"? Монетку подбрасывали? Или сверху подсказали?
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03.10.2020 11:36 Ответить
Зачет !
я абсолютно уверена, что новоявленный Филимонов "филимонистей" (..овнис...тее) самого Филимонова !
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03.10.2020 11:43 Ответить
на каком основании их снимают ?

все что не запрещено - разрешено!

меняйте закон о выборах и изменении фамилий и тогда все будет норм
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03.10.2020 11:38 Ответить
А Наполеона и Ю Цезарь в списках не было?
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03.10.2020 11:38 Ответить
А однофамилец Зеленского умеет на рояле играть? Не? Ну тогда правильно сделали, что сняли
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03.10.2020 11:39 Ответить
"В ЦИК проверили постановления "двойников" и заявили, что в их документах нет информации о внесении денежного залога." Источник: https://censor.net/ru/n3222695

Если это нарушение, то почему не привлечены к ответственности члены ТИК, которые зарегистрировали кандидатов? И наоборот, если нарушения нет, по какому праву сняли?
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03.10.2020 11:42 Ответить
С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили - Цензор.НЕТ 4491
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03.10.2020 11:42 Ответить
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03.10.2020 11:56 Ответить
Продавая газ ,уголь и нефть можно быть в убытке и нанести вред Украине.Откуда тогда столько Коломойских и Фирташей?
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03.10.2020 11:43 Ответить
Дональд Трамп снялся с выборов и спряталься в бункере Путина.
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03.10.2020 11:47 Ответить
Ригівське ноу-хау.
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03.10.2020 11:52 Ответить
За реестрацию клона кандидата и тех кто его зарегестрировал нужно сажать от 2х лет. Не меньше, без права залога.
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03.10.2020 11:53 Ответить
Статью!
Назови статью УК........
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03.10.2020 11:57 Ответить
я би зробив зміни у законі про вибори ,щоб не допустити Клонів..
у випадку пови однофамільців застава збільшується у 10 раз ,і після виборів 9/10 цієї застави повертається тому,хто набрав найбільше голосів.
І ВСЕ.)
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03.10.2020 12:03 Ответить
просто надсилається СМС-ка з ТВК з вимогою доплатити ..)Вже після закінчення реєстрації..
хтио відмовляється -його застава пропадає ))
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03.10.2020 12:06 Ответить
дура, ти сьогодні гіпер активна чомусь? Десь балотуєшся двійником?
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03.10.2020 13:05 Ответить
а вайдера оставили?
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03.10.2020 11:53 Ответить
А Хто такий дарт Вейдер проти нашої політичної Тусовки ?))
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03.10.2020 12:07 Ответить
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03.10.2020 12:10 Ответить
ні, вони об'єктивні як і завжди... Чекаємо і на відміну реєстрації двійників Цебрія в Умані???
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03.10.2020 13:08 Ответить
Мы их сделали,сказала Ольга Скабеева.Порошенко больше не президент.Владимир Соловьев подумал и говорит,Ольга,ты дура,это мы с Киселевым напугали Зеленского радиоактивным пеплом.
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03.10.2020 11:55 Ответить
"Фантомас" разбушевался... Труханов пролетает. Мэром Одессы будет Олег Филимонов.
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03.10.2020 12:32 Ответить
я не против! - талпайопы таки должны сожрать сами себя.
как дракон себя жрет - с хвоста.
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03.10.2020 12:39 Ответить
"Выборы,выборы- кандидаты пид#ры!" (с)
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03.10.2020 14:08 Ответить
Як оперативненько. Геть з дороги зеленого Філімонова.Наперед видно, що буде.
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03.10.2020 14:21 Ответить
Ну правильно, а то это называется клокнадство.
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04.10.2020 01:13 Ответить
 
 