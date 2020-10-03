За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер. ДОКУМЕНТ

"Укрэнерго" планирует в следующем году предоставить льготный тариф на передачу тока заводу Виктора Пинчука "Интерпайп Сталь" на 200 млн грн, за что заплатят все украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в проекте тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на 2021 предлагается установить в пять раз ниже тариф для предприятий "зеленой металлургии", к категории которых относится сталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" олигарха Виктора Пинчука.

"С января, если для всех тариф на передачу "Укрэнерго" будет составлять 50 коп/кВт-час, то для завода "Интерпайп Сталь" Пинчука всего лишь 9 копеек. Понимаете разницу?", - написала Буймистер.

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Она сообщила, что по подсчетам "Укрэнерго", для "зеленой металлургии" в год понадобится 878 млн кВт-ч электроэнергии, 500 млн из которых ежегодно потребляет завод "Интерпайп Сталь". То есть завод Пинчука за счет льготного тарифа сможет сэкономить более 200 млн грн.

"Это означает экономию для частной компании более 200 млн гривен, которые переплатим мы с вами, магазины и предприятия. То есть бизнес и каждый украинец должен заплатить больше, чтобы завод "Интерпайп" заплатил меньше". - пояснила Буймистер.

При этом она напомнила, что данная поправка была пролоббирована народным депутатом фракции "Слуга народа" Дмитрием Кисилевским, который до депутатства работал в компании "Интерпайп" Пинчука главным пиарщиком.





Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658 относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятия "зеленой" электрометаллургии - для них будет применяться тариф на передачу, который не будет включать тарифные расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевского, в группу "зеленой" электрометаллургии попадают завод "Днепросталь" (г. Днепр, владець - Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г.., Запорожье, один из владельцев - VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" ( м. Курахово Донецкая обл., владелец - бизнесмен Игорь Андреев) и "Азовэлектросталь" (г.. Мариуполь).

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $12-15 млн ежегодно.

Председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.