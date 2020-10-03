За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер. ДОКУМЕНТ
"Укрэнерго" планирует в следующем году предоставить льготный тариф на передачу тока заводу Виктора Пинчука "Интерпайп Сталь" на 200 млн грн, за что заплатят все украинцы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.
По словам депутата, в проекте тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на 2021 предлагается установить в пять раз ниже тариф для предприятий "зеленой металлургии", к категории которых относится сталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" олигарха Виктора Пинчука.
"С января, если для всех тариф на передачу "Укрэнерго" будет составлять 50 коп/кВт-час, то для завода "Интерпайп Сталь" Пинчука всего лишь 9 копеек. Понимаете разницу?", - написала Буймистер.
Она сообщила, что по подсчетам "Укрэнерго", для "зеленой металлургии" в год понадобится 878 млн кВт-ч электроэнергии, 500 млн из которых ежегодно потребляет завод "Интерпайп Сталь". То есть завод Пинчука за счет льготного тарифа сможет сэкономить более 200 млн грн.
"Это означает экономию для частной компании более 200 млн гривен, которые переплатим мы с вами, магазины и предприятия. То есть бизнес и каждый украинец должен заплатить больше, чтобы завод "Интерпайп" заплатил меньше". - пояснила Буймистер.
При этом она напомнила, что данная поправка была пролоббирована народным депутатом фракции "Слуга народа" Дмитрием Кисилевским, который до депутатства работал в компании "Интерпайп" Пинчука главным пиарщиком.
Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658 относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятия "зеленой" электрометаллургии - для них будет применяться тариф на передачу, который не будет включать тарифные расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.
По словам Кисилевского, в группу "зеленой" электрометаллургии попадают завод "Днепросталь" (г. Днепр, владець - Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г.., Запорожье, один из владельцев - VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" ( м. Курахово Донецкая обл., владелец - бизнесмен Игорь Андреев) и "Азовэлектросталь" (г.. Мариуполь).
Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $12-15 млн ежегодно.
Председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.
"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.
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З січня 2021, якщо для всіх тариф на передачу «Укренерго» буде складати 50 коп/кВт-год, то для заводу «Інтерпайп Сталь» Пінчука всього лиш 9 копійок. Тобто завод Пінчука за рахунок пільгового тарифу зможе зекономити понад 200 млн грн.
Статью , что домохозяйка писала , или бабуля родившаяся 100 лет назад? Льготный тариф может быть на передачу электроэнергии .
выплаты зеленой энергетике сделает все энергоемкие предприятия не конкурентноспособными.
Спасибо Порошенку и товарищам за ЗЕленую энергетику
При яныке той генерации было гулькин нос
Все изменения и разрешения что привело к кризису делали при шоколадных
так что свое высказывание засунь себе в жопу
Теперь последний год правления шоколадного барыги: рост ввп 4.5%, бездифицитный бюджет с профицитом почти 200 млрд гривен и растущая экономика.
Ну и вишенка на торте 13 месяцев правления твоего квартального дурачка. Падение ввп почти 14%, падение экономики на ровном месте 10 месяцев подряд, дефицит бюджета рекордные 300 млрд.
Так что в жопе - только ты и те кто с тобой сходили на выборы по-приколу. Вы просрали свое сытое будущее ради приколов по телику
А нарід повірив брехні і тепер заплатить на довірливість.
Итак, клоун каломойши стал президентом, и олигархи действительно стали еще богаче. роттердам+ ахметова уже правильная схема, каломойша грабит бюджет на миллиарды, мертведчук зашел в раду и легко наживается на поставках углеводородов из кацапстана, теперь вот пинчук тоже нехило прибарахлится. И это только верхушка айсберга. Еще ж есть многомиллиардные тендера в обход официальных процедур, есть "зеленый тариф", есть куча других схем по обогащению спонсоров зеленского.
Не забудьте проголосувати на місцевих ще за чиїсь обісцянки. Головне не цікавитись, чи планують "обіщуни" їх втілювати, і КОНКРЕТНО, як вони ПЛАНУЮТЬ це робити.
В Золотом теленке, у Корейко Александра Ивановича, была подобная химическая артель - "Реванш". Помните? Там где мальчишка переливал воду из одной бочки в другую.
А мой кореш забульбенил, на частном доме, охеренную солнечную электростанцию и 10 лет ее отбить не может. И не сможет.