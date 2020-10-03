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За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер. ДОКУМЕНТ

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, -

"Укрэнерго" планирует в следующем году предоставить льготный тариф на передачу тока заводу Виктора Пинчука "Интерпайп Сталь" на 200 млн грн, за что заплатят все украинцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.

По словам депутата, в проекте тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" на 2021 предлагается установить в пять раз ниже тариф для предприятий "зеленой металлургии", к категории которых относится сталеплавильный завод "Интерпайп Сталь" олигарха Виктора Пинчука.

"С января, если для всех тариф на передачу "Укрэнерго" будет составлять 50 коп/кВт-час, то для завода "Интерпайп Сталь" Пинчука всего лишь 9 копеек. Понимаете разницу?", - написала Буймистер.

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Она сообщила, что по подсчетам "Укрэнерго", для "зеленой металлургии" в год понадобится 878 млн кВт-ч электроэнергии, 500 млн из которых ежегодно потребляет завод "Интерпайп Сталь". То есть завод Пинчука за счет льготного тарифа сможет сэкономить более 200 млн грн.

"Это означает экономию для частной компании более 200 млн гривен, которые переплатим мы с вами, магазины и предприятия. То есть бизнес и каждый украинец должен заплатить больше, чтобы завод "Интерпайп" заплатил меньше". - пояснила Буймистер.

При этом она напомнила, что данная поправка была пролоббирована народным депутатом фракции "Слуга народа" Дмитрием Кисилевским, который до депутатства работал в компании "Интерпайп" Пинчука главным пиарщиком.

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - слуга народа Буймистер 01
За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - слуга народа Буймистер 02

Напомним, в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658 относительно сокращения зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятия "зеленой" электрометаллургии - для них будет применяться тариф на передачу, который не будет включать тарифные расходы "Укрэнерго" на выплаты по "зеленому" тарифу. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский.

По словам Кисилевского, в группу "зеленой" электрометаллургии попадают завод "Днепросталь" (г. Днепр, владець - Interpipe Steel Виктора Пинчука), "Днепроспецсталь" (г.., Запорожье, один из владельцев - VS Energy Александра Бабакова), "Электросталь" ( м. Курахово Донецкая обл., владелец - бизнесмен Игорь Андреев) и "Азовэлектросталь" (г.. Мариуполь).

Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $12-15 млн ежегодно.

Председатель правления ЧАО НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.

Автор: 

Пинчук Виктор (298) Укрэнерго (660) Интерпайп (31) Буймистер Людмила (70)


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Топ комментарии
+16
Не для того цю ганчирку олігархи вкидували у крісло президента, що б ще й за електроенергію платити.
За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3069
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03.10.2020 11:55 Ответить
+16
Десь поділися зелені "лєнточкі" у тих, хто голосував за "йєто"...

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 266
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03.10.2020 11:57 Ответить
+15
Зєблєти ще ті

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 4278
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03.10.2020 11:58 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Зелебобіки ви зробили це разом
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03.10.2020 11:54 Ответить
Десь поділися зелені "лєнточкі" у тих, хто голосував за "йєто"...

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 266
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03.10.2020 11:57 Ответить
Да, разом вы ето сделали. Януковощ- Парашенко-Зелупа сделали вас разом. А вы им еще и не кожаной флейте подыграли под соревнование кто из них больший патрийот
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03.10.2020 12:21 Ответить
73/43%зебіл https://censor.net/ru/user/461407 досі не розуміє, що він саме себе зробив разом з іншими зебілами.
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03.10.2020 12:34 Ответить
А ты, мил человек, сам то, за кого во втором туре голосовал?
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03.10.2020 12:37 Ответить
воно, лише смердіти натренувалось... Тхори аж дохнуть.
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03.10.2020 12:52 Ответить
Как обычно. Феодалам все, остальным закон
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03.10.2020 11:55 Ответить
Віслюк Оманський виконав обіцянку!
З січня 2021, якщо для всіх тариф на передачу «Укренерго» буде складати 50 коп/кВт-год, то для заводу «Інтерпайп Сталь» Пінчука всього лиш 9 копійок. Тобто завод Пінчука за рахунок пільгового тарифу зможе зекономити понад 200 млн грн.
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03.10.2020 12:00 Ответить
Не для того цю ганчирку олігархи вкидували у крісло президента, що б ще й за електроенергію платити.
За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 3069
показать весь комментарий
03.10.2020 11:55 Ответить
Зєблєти ще ті

За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер - Цензор.НЕТ 4278
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03.10.2020 11:58 Ответить
А й дійсно- готичний середньовічний живопис багато втратив)))
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03.10.2020 13:00 Ответить
Да репы отпад..
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03.10.2020 14:38 Ответить
ну и рожи, типичные дегенераты. ни одна рожа не обезображена интелектом .
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03.10.2020 21:06 Ответить
Укрэнерго" планирует в следующем году предоставить льготный тариф на передачу тока Источник: https://censor.net/ru/n3222697....................

Статью , что домохозяйка писала , или бабуля родившаяся 100 лет назад? Льготный тариф может быть на передачу электроэнергии .
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03.10.2020 12:00 Ответить
Нуу так то недорого вроде...
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03.10.2020 12:00 Ответить
в Европе все металлургические предприятия не платят "Зеленый налог",
выплаты зеленой энергетике сделает все энергоемкие предприятия не конкурентноспособными.
Спасибо Порошенку и товарищам за ЗЕленую энергетику
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03.10.2020 12:00 Ответить
Кацапское мутило, ты канечно не знаешь дальше свое методички, но зеленый тариф принимали при януковиче для обогащения саши стоматолога, ахметовых, бойко и тд. Так что обтекай
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03.10.2020 12:21 Ответить
Порох такой же рыг как и янык, я никогда не голосовал ни за рвг, низа пороха.
При яныке той генерации было гулькин нос
Все изменения и разрешения что привело к кризису делали при шоколадных
так что свое высказывание засунь себе в жопу
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03.10.2020 14:15 Ответить
Как обычно у отмороженных мозгами шариеососов - 0 фактов, зато одни эмоции. Так навскидку пару тройку цифр за "успешные" 2012-2013-й года вдруг осилишь осмыслить: рост ввп 0% и 0%, падение промпроизводства 14% за двенадцатый год и почти 30% за тринадцатый год, курс по 8 обходился бюджету в 20 млрд баксов в год при этом золотовалютные резервы были близки к нулю!
Теперь последний год правления шоколадного барыги: рост ввп 4.5%, бездифицитный бюджет с профицитом почти 200 млрд гривен и растущая экономика.
Ну и вишенка на торте 13 месяцев правления твоего квартального дурачка. Падение ввп почти 14%, падение экономики на ровном месте 10 месяцев подряд, дефицит бюджета рекордные 300 млрд.
Так что в жопе - только ты и те кто с тобой сходили на выборы по-приколу. Вы просрали свое сытое будущее ради приколов по телику
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03.10.2020 15:42 Ответить
Ничего страшного, нищие скинутся для олигархов, нищим всё равно терять нечего.
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03.10.2020 12:01 Ответить
Легче всего грабить самых нищих. У нищих конечно денег мало. Зато самих нищих много, что с лихвой перекрывает етот недостаток
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03.10.2020 12:23 Ответить
Именно.
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03.10.2020 12:26 Ответить
Зелена влада вавсєй красє.
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03.10.2020 12:05 Ответить
И не здохнет же тот пинчук с такими апетитами )))
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03.10.2020 12:07 Ответить
От саме для цього олігархи і прибрали Порошенка. Він і сам не крав і їм не давав.
А нарід повірив брехні і тепер заплатить на довірливість.
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03.10.2020 12:15 Ответить
Собрались как-то ахметов, пинчук,каломойше, мертведчук и еще некоторые на лазурном берегу, и каломойше такой: "а давайте сделаем моего придворного шута презедентом и еще больше разбогатеем на горбах лохов?".
Итак, клоун каломойши стал президентом, и олигархи действительно стали еще богаче. роттердам+ ахметова уже правильная схема, каломойша грабит бюджет на миллиарды, мертведчук зашел в раду и легко наживается на поставках углеводородов из кацапстана, теперь вот пинчук тоже нехило прибарахлится. И это только верхушка айсберга. Еще ж есть многомиллиардные тендера в обход официальных процедур, есть "зеленый тариф", есть куча других схем по обогащению спонсоров зеленского.
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03.10.2020 12:16 Ответить
Ах***ть. *зеленая металургия* звучит как вегетарианская свинина. Сколько вы твари воровские можете издеваться над нами? Хотя с другой стороны они воруют ровно столько сколько мы им етого позволяем
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03.10.2020 12:17 Ответить
Для *зеленой металургии* пускай Пинчук покупает *зеленую енергию* у Ахметова по *зеленым тарифам*. Ато вообще какая то х****ня получается, что все *зеленые* пользуются такой ненавистной и грязной дешовой атомной енергией а нам впаривают свою *зеленую*.
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03.10.2020 12:19 Ответить
Так это еще не все, уверовавшим в зарплаты в 4000 у.е. учителям и проголососвавшим за него посвящается : "В Украине Кабинет министров планирует отменить повышение минимального оклада учителя с 1 января 2021-го. Соответствующий проект постановления уже разработан.Документ опубликовала на своей сайте Федерация профсоюзов. Причина такого решения - отсутствие средств для реализации повышения. Ранее предыдущий состав правительства отсрочил повышение минимального оклада до уровня трех прожиточных минимумов для работоспособных (6810 грн) на 2021-й. Теперь же Кабинет министров предлагает не повышать оклады до 2022 года.Согласно действующему постановлению:минимальный оклад с 1 января 2021 года - 3 ПМ (6810 грн на данный момент); повышение планируют отменить;минимальный оклад с 1 января 2022 года - 3,5 ПМ (повышение останется в силе);минимальный оклад с 1 января 2021 года - 4 ПМ (повышение останется в силе)." Что касается повышения с 2022 года так будет по-принципу: или ишиак сдохнет или падишах помрет. А да : Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №3991, принятие которого дает возможность Кабинету министров отменять ограничение максимальных заработных плат для чиновников, менеджеров государственных компаний и членов наблюдательных советов.
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03.10.2020 12:23 Ответить
Тобто результат постійного скиглення зеленського за інвестиціями по закордонах прийшло до свого логічного завершення у вигляді - - отсутствие средств для реализации повышения?
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03.10.2020 12:27 Ответить
"За льготу для завода Пинчука украинцы заплатят 200 млн грн, - "слуга народа" Буймистер." - если избавиться от всех олигархов вместе с ихними наследниками, украинцам от этого станет хуже или лучше?
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03.10.2020 12:31 Ответить
А кто от олигархов будет избавляться?! Ставленник олигархов - зеленский?! Это как мыши против сыра?
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03.10.2020 15:44 Ответить
з олігархами вже поборолись, га, 73/43%зебіли?
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03.10.2020 12:32 Ответить
Не знаю, за кого мадам, "слуга НЕ українського народу", переживає, а взагалі- то, "побороли" олігархів, як зеленський і обіцяв. Такого відвертого дерибану країни, навіть януковоч собі не дозволяв.
Не забудьте проголосувати на місцевих ще за чиїсь обісцянки. Головне не цікавитись, чи планують "обіщуни" їх втілювати, і КОНКРЕТНО, як вони ПЛАНУЮТЬ це робити.
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03.10.2020 12:40 Ответить
9 копеек против 1,68 для народа😆. Что это за народ такой богатый?
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03.10.2020 12:40 Ответить
Так держать!
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03.10.2020 12:41 Ответить
"Зеленая энергия" по украински - взял из одной розетки (по общему тарифу) и перекинул в другую розетку (по зеленому тарифу). Разницу в карман. Между розетками - "бумажная" солнечная электростанция. Вот и вся схемка.
В Золотом теленке, у Корейко Александра Ивановича, была подобная химическая артель - "Реванш". Помните? Там где мальчишка переливал воду из одной бочки в другую.

А мой кореш забульбенил, на частном доме, охеренную солнечную электростанцию и 10 лет ее отбить не может. И не сможет.
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03.10.2020 12:47 Ответить
О какой борец с олигархами, вмиг всех к ногтю приставил. Какое же ****** выбрали тупые зелебобики
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03.10.2020 13:06 Ответить
не даром он в вакарчука и сэнцова вкладывался
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03.10.2020 13:19 Ответить
Каких-то жалких пять гривен с каждого. Вам шо жалко пять гривен для хорошего человека?
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03.10.2020 13:28 Ответить
Слава великим зеле-тварям !!!
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03.10.2020 13:47 Ответить
Зе потрібно каструвати!!!
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03.10.2020 14:34 Ответить
долг платежом красен,за учебу "зелени " в Карпатах,которую организовал пинчук должен народ Украины раскошелится при том трижды(не лохи)
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03.10.2020 15:56 Ответить
За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 8161
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03.10.2020 17:40 Ответить
За пільгу для заводу Пінчука українці заплатять 200 млн грн, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 9764
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03.10.2020 18:38 Ответить
полный беспредел пошел, если бы это произошло при порох то все бы на говно изошли, а при зеле вроде бы как и норма.
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03.10.2020 19:51 Ответить
 
 