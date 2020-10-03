За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксирован 441 новый случай заражения

За прошедшие сутки в Киеве зафиксирован 441 новый случай заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, выздоровели 404 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве не уменьшается количество выявленных больных. За минувшие сутки - 441 новый случай. 12 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 24 043", - написал Кличко.

Среди заболевших: 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 10 девочек от трех месяцев до 17 лет. А также 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет и 14 мальчиков от четырех до 16 лет. Кроме того заболели 18 медиков.

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В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровели. - За прошедшие сутки 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7657 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах - по 78 случаев и в Подольском районе - 40 больных, - отметил мэр Киева.

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