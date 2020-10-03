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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксирован 441 новый случай заражения

За прошедшие сутки в Киеве зафиксирован 441 новый случай заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, выздоровели 404 человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве не уменьшается количество выявленных больных. За минувшие сутки - 441 новый случай. 12 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 24 043", - написал Кличко.

Среди заболевших: 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 10 девочек от трех месяцев до 17 лет. А также 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет и 14 мальчиков от четырех до 16 лет. Кроме того заболели 18 медиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав: В больницах с коронавирусом находятся 16 076 человек, растет количество людей с протеканием болезни в тяжелой форме. ВИДЕО

В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Увеличилось количество тех, кто выздоровели. - За прошедшие сутки 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7657 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах - по 78 случаев и в Подольском районе - 40 больных, - отметил мэр Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый антирекорд: в Украине зафиксирован 4661 новый случай COVID-19, умерли 92 человека

За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксирован 441 новый случай заражения 01

Автор: 

карантин (16729) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ти ба яка іпонамать. Де живе, а шо знає.
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03.10.2020 13:06 Ответить
+3
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253162.html Прикольно? Нових випадків Ковід за добу вже 4661.

Проте, влада навіть не збирається розслідувати розкрадання з коронавірусного фонду.
Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки та Водяного.
Говнокомандувач й досі забороняє українським бійцям стріляти у відповідь.
Сім'ї загиблих не можуть дізнатися правди по справі "вагнерівців" - у Зеленського прикривають держзрадників.
Влада виявилась не готовою до ефективної ліквідації пожеж на Луганщині.
В Україні скоротили витрати на субсидії: Зеленський підписав відповідний закон.
Подібних повідомлень щодня - безліч.
Ну, як, прикольно вам, зебіли, які голосували за зелених ворогів?
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03.10.2020 12:52 Ответить
+3
********* агенту кремля - зельцману, Украина теперь занимает 12 место в мире по распространению короновируса. А вы говорили, что зе-сепарв плохо работают! Они действительно оказались мастерам спорта по распространению короновируса.
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03.10.2020 13:08 Ответить
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Щас слухаю письменницю Тамару Горіха Зерня, вона розказує, як вона микається з родичами, які хворіють на корону, по приватним і державним клінікам. Всі лікарні Києва забиті хворими... Колапс в Києві...
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03.10.2020 12:31 Ответить
За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксирован 441 новый случай заражения - Цензор.НЕТ 5164

А найвеличніший піариться на Великому крадівництві за рахунок фонду боротьби з короною.
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03.10.2020 12:40 Ответить
може, проблема в тому, що лікарень і лікарів мало?
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03.10.2020 13:58 Ответить
Требуем больше денег из фонда КОВИД на дороги и на оплату командировок Авакова в Италию!!
От имени похоронных компаний Киева и лично от кладбища "Милости просим" открываем бесплатный магазин саванов "SHOP ты сдох от COVID 19".
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03.10.2020 12:36 Ответить
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03.10.2020 12:41 Ответить
Бесплатный магазин от похоронных компаний?
Хрен тебе!
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03.10.2020 13:40 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13253162.html Прикольно? Нових випадків Ковід за добу вже 4661.

Проте, влада навіть не збирається розслідувати розкрадання з коронавірусного фонду.
Російські окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки та Водяного.
Говнокомандувач й досі забороняє українським бійцям стріляти у відповідь.
Сім'ї загиблих не можуть дізнатися правди по справі "вагнерівців" - у Зеленського прикривають держзрадників.
Влада виявилась не готовою до ефективної ліквідації пожеж на Луганщині.
В Україні скоротили витрати на субсидії: Зеленський підписав відповідний закон.
Подібних повідомлень щодня - безліч.
Ну, як, прикольно вам, зебіли, які голосували за зелених ворогів?
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03.10.2020 12:52 Ответить
Ну ОК, проголосуют зебилы за мародёра, что изменится? Или мародер не грабил? Или мародёр не создал "мой мирный план" без сопротивления? Или это не мародёр приказал сдать Донецкий аэропорт?
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03.10.2020 12:57 Ответить
Ти ба яка іпонамать. Де живе, а шо знає.
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03.10.2020 13:06 Ответить
Там недалеко ще Кузькина мать живе, інфо очевидно від неї...
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03.10.2020 13:42 Ответить
Это ж сколько уже срублено! А будет еще больше!
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03.10.2020 12:58 Ответить
COVID рубят, маски летят...
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03.10.2020 13:44 Ответить
********* агенту кремля - зельцману, Украина теперь занимает 12 место в мире по распространению короновируса. А вы говорили, что зе-сепарв плохо работают! Они действительно оказались мастерам спорта по распространению короновируса.
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03.10.2020 13:08 Ответить
Поширення коронвірусу - це фальшивий показник, який спирається на результати фальшивих тестів. ПЛР-тести за твердженням винахідника ПЛР-технології НЕПРИДАТНІ для діагностування вірусних інфекцій.
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03.10.2020 13:59 Ответить
Обвинять текущию власть в негараздах-пустая трата времени и нервов.
Надо четко понимать что вся эта зеленая свора пришла не созидать и даже не разрушать , а именно растаскивать !
По этому необходимо фиксировать все ихние "достижения" и главное не упустить момента когда необходимо накрыть всю эту сволоту медным тазом , чтобы ни одна тварь не ускользнула и далее по сценарию !!
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03.10.2020 13:49 Ответить
Выявили записали отпустили. Чемпионы по борьбе с ковидом.
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03.10.2020 14:07 Ответить
"Спасибо" меру за открытые школы (
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03.10.2020 14:42 Ответить
 
 