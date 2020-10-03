За сутки в Киеве от COVID-19 умерли 12 человек, зафиксирован 441 новый случай заражения
За прошедшие сутки в Киеве зафиксирован 441 новый случай заболевания коронавирусом, 12 человек умерли, выздоровели 404 человека.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"В Киеве не уменьшается количество выявленных больных. За минувшие сутки - 441 новый случай. 12 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 413 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 24 043", - написал Кличко.
Среди заболевших: 232 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 10 девочек от трех месяцев до 17 лет. А также 185 мужчин в возрасте от 20 до 89 лет и 14 мальчиков от четырех до 16 лет. Кроме того заболели 18 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 51 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Увеличилось количество тех, кто выздоровели. - За прошедшие сутки 404 человека. Всего коронавирус преодолели 7657 жителей Киева.
"Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Днепровском и Деснянском районах - по 78 случаев и в Подольском районе - 40 больных, - отметил мэр Киева.
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А найвеличніший піариться на Великому крадівництві за рахунок фонду боротьби з короною.
От имени похоронных компаний Киева и лично от кладбища "Милости просим" открываем бесплатный магазин саванов "SHOP ты сдох от COVID 19".
Хрен тебе!
Проте, влада навіть не збирається розслідувати розкрадання з коронавірусного фонду.
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Ну, як, прикольно вам, зебіли, які голосували за зелених ворогів?
Надо четко понимать что вся эта зеленая свора пришла не созидать и даже не разрушать , а именно растаскивать !
По этому необходимо фиксировать все ихние "достижения" и главное не упустить момента когда необходимо накрыть всю эту сволоту медным тазом , чтобы ни одна тварь не ускользнула и далее по сценарию !!