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Новости
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Обыски СБУ на Днепропетровском стрелочном заводе связываем с действиями конкурентов, - юрист предприятия Набоков

Обыски СБУ на Днепропетровском стрелочном заводе связываем с действиями конкурентов, - юрист предприятия Набоков

Представитель юротдела Днепропетровского стрелочного завода Андрей Набоков сообщил, что его предприятие уже более 10 лет поставляет УЗ клемы для железнодорожных путей, изготовленные с соблюдением всех необходимых требований и технических характеристик.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Однако, отмечает он, в 2018 году по заказу конкурентов предприятия была проведена экспертиза, которая якобы показала, что продукция АО "Днепропетровский стрелочный завод" некачественная. На основании этой экспертизы Нацполицией было инициировано уголовное производство.

В ответ, как утверждает юрист, предприятием была заказана контрэкспертиза, установившая, что производимые им клемы соответствуют стандартам качества. После этого уголовное дело было закрыто. Однако уже в этом году СБУ добилась возобновления уголовного производства.

Такую ситуацию Набоков связывает с возобновлением недобросовестных действий конкурентов, которые, по его мнению, нашли способ привлечь для "решения вопроса" правоохранительные органы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила схему закупки "Укрзализныцей" некачественных элементов путей с ущербом на 11,8 млн, проходят обыски

Автор: 

Днепр (4442) обыск (1904) СБУ (20042) Укрзализныця (2762)


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Инвестиционные няни из помойки черта баканова продолжают "заботится" о бизнес климате в стране.
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03.10.2020 13:01 Ответить
Кращого часу для беззаконня ніж президенство зєбіла важко придумати.
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03.10.2020 13:02 Ответить
Стрелочный завод уникален в том, кто его руководители. В большей степени завод принадлежит семье Загида Краснова - это политический оппонент Бориса Филатова. Но, по данным СМИ, около 20% акций завода у сестры Корбана, друга и ближайшего соратника Филатова. Вот такие хитросплетения. Где-то грызутся, а где-то денежку делят Хотя может это какой-то завуалированный откат или попытка перекупить завод, всякое может быть.
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03.10.2020 13:24 Ответить
А хто в них там з СБУ конкурує?
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03.10.2020 17:16 Ответить
Загид Краснов он не Филатова оппонент. Он лет 25 участвует во всех выборах от верховной рады до районной - и нигде не разу не проходил.(могу ошибаться) Личность известная, его по- своему любят в Днепре за его предвыборные шоу и детские утренники. Зачем он это делает - загадка.
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03.10.2020 18:51 Ответить
 
 