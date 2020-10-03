Обыски СБУ на Днепропетровском стрелочном заводе связываем с действиями конкурентов, - юрист предприятия Набоков

Представитель юротдела Днепропетровского стрелочного завода Андрей Набоков сообщил, что его предприятие уже более 10 лет поставляет УЗ клемы для железнодорожных путей, изготовленные с соблюдением всех необходимых требований и технических характеристик.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Однако, отмечает он, в 2018 году по заказу конкурентов предприятия была проведена экспертиза, которая якобы показала, что продукция АО "Днепропетровский стрелочный завод" некачественная. На основании этой экспертизы Нацполицией было инициировано уголовное производство.

В ответ, как утверждает юрист, предприятием была заказана контрэкспертиза, установившая, что производимые им клемы соответствуют стандартам качества. После этого уголовное дело было закрыто. Однако уже в этом году СБУ добилась возобновления уголовного производства.

Такую ситуацию Набоков связывает с возобновлением недобросовестных действий конкурентов, которые, по его мнению, нашли способ привлечь для "решения вопроса" правоохранительные органы.

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