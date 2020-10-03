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НКРЭКУ должна пересмотреть стимулирующий тариф на распределение электроэнергии в соответствии с решением Нацсовета реформ, - "слуга народа" Буймистер

НКРЭКУ должна пересмотреть стимулирующий тариф на распределение электроэнергии в соответствии с решением Нацсовета реформ, -

Национальный совет реформ хочет уменьшить бюрократические процедуры при присоединении к электросетям и переложить часть стоимости присоединения на оператора системы распределения. Но для этого нужно пересмотреть параметры стимулирующего тарифообразования на распределение электроэнергии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила нардеп Людмила Буймистер, принимавшая участие в разработке проекта реформы.

По словам Буймистер, реформа присоединения к электросетям включает в себя 2 составляющие - ускорение процедуры присоединения к сетям и значительное снижение его стоимости.

"Для уничтожения бюрократических процедур мы предлагаем создать "единое окно" согласования документов, создать открытый доступ к кадастровым реестрам и карте размещения энергетических объектов. Эти шаги позволят сократить время присоединений с 300 дней до 97 дней", - сообщила депутат.

По словам Буймистер, первым шагом к снижению стоимости присоединения стало внедрение стимулирующего тарифообразования для операторов системы распределения. Сейчас для завершения реформы необходимо создать условия, при которых оператор системы распределения (ОСР) будет платить подстанционную часть стоимости присоединения вместо клиента. По мнению нардепа, это позволит снизить стоимость присоединений на 25-46% в зависимости от региона и типа присоединения.

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"Согласно нашей концепции, клиент будет платить только за линии, которые будут проведены до его объекта. Строить или усиливать подстанции будет ОСР за свой счет. Но, чтобы реформа состоялась НКРЭКУ должна пересмотреть доходность энергокомпаний на старые активы в стимулирующем тарифе. На заседании Нацсовета реформ все согласились, что это должно быть ставка по крайней мере 5%, а то и 6-7%", - подчеркнула Буймистер.

Эти шаги, по словам депутата, позволят сделать существенный прорыв в комфорте процедуры присоединений и как следствие - позиции страны в рейтинге Doing Business.

"Сейчас ситуация критическая: в рейтинге Doing Business Украина находится на 128 месте из 190 стран по качеству процедуры присоединения к сетям. Это означает, что когда инвестор выбирает в кого ему вкладывать деньги, то у него есть 128 лучших вариантов перед тем, как он дойдет в этом списке до Украины. А на практике - в Украине бизнес иногда ждет по 1,5-2 года и платит по несколько миллионов, чтобы получить подключение к электроэнергии", - поделилась нардеп.

Отметим, ранее председатель исполнительного комитета Нацсовета Реформ Михеил Саакашвили заявил, что снизить стоимость присоединений к электросетям можно, обязав энергораспределяющие компании платить за мощность присоединения самостоятельно при условии пересмотра стимулирующего тарифа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стимулирующее тарифообразование позволит удешевить в 2 раза подключение к электроэнергии для бытовых потребителей, - "слуга народа" Буймистер

Автор: 

НКРЭКУ (479) электроэнергия (772) Буймистер Людмила (70)


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т.е. реформа єто увеличить тариф для всех и сократить плату за подключение для некоторых. Не ограничить апетит енергодилеров, а опять переложить их "убытки" на потребителей.
Шли б вы лесом с такими реформами.
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03.10.2020 13:22 Ответить
Грабители олигархи должны перестать быть!
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03.10.2020 13:25 Ответить
Нет смысла вообще писать на эту тему. МОНОПОЛИЯ - этим все сказано!
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03.10.2020 13:31 Ответить
есть смысл объединятся в стартап - "потребитель" бытовой потребитель
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03.10.2020 14:06 Ответить
Дарма ви на цю Буймістер наїзжаєте. Вона - одна з тих уродів-73/43%зебілів, які наїлися "зелених покращень". Вона вже мало дослухається (якщо взагалі ще слухає) цушки з офісу.
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03.10.2020 13:38 Ответить
_Повышение монополистами - грабителями олигархами - тарифов - это враждебное, антинародное действие! Так что *****!
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03.10.2020 13:58 Ответить
нікуди подітися від підвищення до рівня світових цін. І на товари (в т.ч. на робочу силу), і на тарифи. І чим раніше - тим краще.
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03.10.2020 15:34 Ответить
Цены итак свитовые, когда зарплаты будут свитовые?
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03.10.2020 21:06 Ответить
Тариф НАБРОС! Тарифный план ВСЕ ВКЛЮЧЕНО. Абонент оплачивает только стоимость провода.
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03.10.2020 17:10 Ответить
 
 