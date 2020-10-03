"Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич

Журналистка Ирина Славина выбрала страшную смерть, веря в то, что она поможет разбудить остальных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, издавший книгу под названием "Трагедия МН17 правда и ложь".

"Мы действительно на войне, развязанной оккупантами. И не нужно заблуждаться тем, что они говорят на нашем языке и имеют наше гражданство. Это - враг, это - нелюди, ведущие беспощадную и безжалостную войну на уничтожение. Они убивают, чтобы выжить, их боевой лозунг "Умри ты сегодня, а я - завтра".

Любой, способный адекватно воспринимать окружающую действительность в нашей стране, в той или иной степени понимает, отдает себе отчёт - это война.

Каждый из нас на войне. Мы штатские, неорганизованные, без командиров, каждый со своим грузом проблем, воюем поодиночке, самостоятельно выбирая свое личное место в этом противостоянии. Сообразно взглядам, образованию, образу жизни, возможностям. Один выходит с плакатом на улицу под гарантированный автозак, другой советует "Бегите, глупцы!", третий пытается открыто противостоять оккупантам, получая свою пулю или яд, а Ирина Славина выбрала страшную смерть, веря в то, что она поможет разбудить остальных...

Нас меньше, но благодаря таким, как Ирина Славина - мы сильнее.

Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Хотя бы потому, что вы это читаете. Хотя бы потому, что еще сотни и тысячи людей вдруг поймут - это война, и они тоже на войне.

Я тоже понимаю, где я и что делаю.

Для меня моя честная книга про МН17 - это профессиональное самосожжение. Но правда того стоит, потому что любой прозревший из сонма одурманенных телевизором и обдолбанных пропагандой - пополняет наши ряды.

Не могу принять то, что выбрала для себя Ирина, но я ее понимаю, для себя выбирая Слово".

Напомним, главред независимого новостного издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде. Она погибла. Накануне в женщине приходили с обыском.

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