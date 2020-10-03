"Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Благодаря таким, как она - мы сильнее", - автор книги "Трагедия МН17 правда и ложь" Лукашевич
Журналистка Ирина Славина выбрала страшную смерть, веря в то, что она поможет разбудить остальных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал российский авиаэксперт Вадим Лукашевич, издавший книгу под названием "Трагедия МН17 правда и ложь".
"Мы действительно на войне, развязанной оккупантами. И не нужно заблуждаться тем, что они говорят на нашем языке и имеют наше гражданство. Это - враг, это - нелюди, ведущие беспощадную и безжалостную войну на уничтожение. Они убивают, чтобы выжить, их боевой лозунг "Умри ты сегодня, а я - завтра".
Любой, способный адекватно воспринимать окружающую действительность в нашей стране, в той или иной степени понимает, отдает себе отчёт - это война.
Каждый из нас на войне. Мы штатские, неорганизованные, без командиров, каждый со своим грузом проблем, воюем поодиночке, самостоятельно выбирая свое личное место в этом противостоянии. Сообразно взглядам, образованию, образу жизни, возможностям. Один выходит с плакатом на улицу под гарантированный автозак, другой советует "Бегите, глупцы!", третий пытается открыто противостоять оккупантам, получая свою пулю или яд, а Ирина Славина выбрала страшную смерть, веря в то, что она поможет разбудить остальных...
Нас меньше, но благодаря таким, как Ирина Славина - мы сильнее.
Гибель Ирины Славиной ужасна. Но - не бесполезна. Хотя бы потому, что вы это читаете. Хотя бы потому, что еще сотни и тысячи людей вдруг поймут - это война, и они тоже на войне.
Я тоже понимаю, где я и что делаю.
Для меня моя честная книга про МН17 - это профессиональное самосожжение. Но правда того стоит, потому что любой прозревший из сонма одурманенных телевизором и обдолбанных пропагандой - пополняет наши ряды.
Не могу принять то, что выбрала для себя Ирина, но я ее понимаю, для себя выбирая Слово".
Напомним, главред независимого новостного издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя около МВД в Нижнем Новгороде. Она погибла. Накануне в женщине приходили с обыском.
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мы со своими коммунистами покончили и развернулись в сторону демократического Запада,
они так и остались с КП-ГБ
снежок уже выпал ?
Дегенераты по своей сути, они просто не в состоянии это понять и постичь.
Будут поливать грязью, возможно кто то проявит сочувствие, но не более того.
Я тоже понимаю, где я и что делаю. Источник: https://censor.net/ru/n3222718»
І скільки диванних серунів кинулися поливати Людину.
Христос що, теж надарма загинув на хресті ?
Расея - территория зла и бесправия. Путин - не только вор и негодяй, это профессиональный убийца.
А на війні треба вижити, померти повинні вороги!
А все ж спочивай з миром!
гниды подтягиваются срубить деньжат на трагедии...
Зе будет иметь оплёванный вид.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
так что лучше помолчать, даже если не согласны с её поступком.
Теперь в Московии будут знать, что когда в 6 утра вырезают дверь, потому что пришли
"с законным обыском", то их надо встречать огнём на поражение или гранатами.
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