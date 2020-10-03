"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - экс-нардеп Левченко

Одним киевлянам рассказывают об "оппозиционном кандидате" Пальчевском, других пугают Пальчевским и призывают оставить у власти Кличко. На самом деле Пальческий - технический кандидат от Кличко.

Так считает бывший народный депутат Юрий Левченко. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - написал он.

Левченко посоветовал посмотреть журналистское расследование о том, как к Андрею Пальчевскому регулярно приезжает политтехнолог депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.

"Имеем ситуацию, когда многолетний кукловод Кличко - его друг и подельник Столар - ведет кампанию Пальчевского. ... Кроме этого, напоминаем, что в списке партии Пальчевского в Киевсовет - куча действующих кличковских депутатов", - написал Левченко.

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"И вот одним киевлянам рассказывают о якобы "оппозиционном" кандидате к Кличко и призывают голосовать за Пальчевского. Других киевлян пугают Пальчевским, рассказывая о том, что пусть лучше остается коррупционер Кличко, чтобы не стало хуже. А на самом деле - Пальчевский просто технический кандидат Кличко, которого пытаются "вытянуть" во второй тур, чтобы гарантировать Кличко легкую победу. Поэтому думайте и не давайте себя обмануть!" - подытожил Левченко.

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