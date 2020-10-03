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Новости Местные выборы-2020
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"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - экс-нардеп Левченко

Одним киевлянам рассказывают об "оппозиционном кандидате" Пальчевском, других пугают Пальчевским и призывают оставить у власти Кличко. На самом деле Пальческий - технический кандидат от Кличко.

Так считает бывший народный депутат Юрий Левченко. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - написал он.

Левченко посоветовал посмотреть журналистское расследование о том, как к Андрею Пальчевскому регулярно приезжает политтехнолог депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.

"Имеем ситуацию, когда многолетний кукловод Кличко - его друг и подельник Столар - ведет кампанию Пальчевского. ... Кроме этого, напоминаем, что в списке партии Пальчевского в Киевсовет - куча действующих кличковских депутатов", - написал Левченко.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Bihus.info: Избирательную кампанию Пальчевского проводит политтехнолог Столара

"И вот одним киевлянам рассказывают о якобы "оппозиционном" кандидате к Кличко и призывают голосовать за Пальчевского. Других киевлян пугают Пальчевским, рассказывая о том, что пусть лучше остается коррупционер Кличко, чтобы не стало хуже. А на самом деле - Пальчевский просто технический кандидат Кличко, которого пытаются "вытянуть" во второй тур, чтобы гарантировать Кличко легкую победу. Поэтому думайте и не давайте себя обмануть!" - подытожил Левченко.

Также на Цензор.НЕТ: "Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены - я против", - Пальчевский о своем участии в шоу пропагандистки Кремля Скабеевой. ВИДЕО

Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского, - экс-нардеп Левченко 01
Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского, - экс-нардеп Левченко 02

Автор: 

Кличко Виталий (4652) местные выборы (2752) Левченко Юрий (44) Столар Вадим (40) Пальчевский Андрей (36)


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Топ комментарии
+18
Пальческий - технический кандидат от Кличко
Бред. Сивой. Кобылы.
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03.10.2020 14:59 Ответить
+12
а тридцять років назад був рай, нє? Дивлячись на фокіних і кравчуків дивно що в цій країні взагалі є життя.
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03.10.2020 15:12 Ответить
+10
левченко 10 лет назад сам с москвы в чумайдане приехал.
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03.10.2020 15:01 Ответить
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Столар и пальчевский - масковские кандидати. Что тут удивительного?
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03.10.2020 14:57 Ответить
левченко 10 лет назад сам с москвы в чумайдане приехал.
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03.10.2020 15:01 Ответить
Столар навряд чи промосковський.

просто Забудовник.. БЕЗ ЖОДНИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ принципів..А можливо навіть взагалі без жодних принципів..
З баблом,на котре може купити пів Київради,не лише Пальчевського..
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03.10.2020 16:54 Ответить
Пальческий - технический кандидат от Кличко
Бред. Сивой. Кобылы.
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03.10.2020 14:59 Ответить
От Столара.
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03.10.2020 15:20 Ответить
а тридцять років назад був рай, нє? Дивлячись на фокіних і кравчуків дивно що в цій країні взагалі є життя.
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03.10.2020 15:12 Ответить
Я десь заікався про кравчуків-фокіних?
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03.10.2020 17:41 Ответить
Тыць туфтыць и сверху бантик.
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03.10.2020 15:09 Ответить
Ну, жена будет голосовать за Кличка, я не буду вообще.
Потому, что Кличко - бездельник и осковтиратель
Что положительного в этом канале.
Там открыта горячая линия и перед выборами реально решаются наболевшие проблемы киевлян, тогда как горячая линия Кличко просто посылает их на три буквы с их проблемами.
Так, за 6 лет у них постоянно занят более важными проблемами сварщик, потому на интернациональной площади нет горячей воды.
Когда мне надо было решить личную проблему - я нашел жековского сварщика своими силами и за 1200 грн и 30 минут он мою проблему решил.
Для Кличко - это нерешаемая задача.
Пошел он в жопу!
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03.10.2020 15:15 Ответить
взброс, чтоб шапокляк ну как то вытащить
"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - экс-нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 6309
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03.10.2020 15:16 Ответить
"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - экс-нардеп Левченко - Цензор.НЕТ 1454
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03.10.2020 15:22 Ответить
Что он курит
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03.10.2020 15:31 Ответить
Показывать на своём канале ещё не значит делать рекламу.
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03.10.2020 15:40 Ответить
Так всех показывает на всех каналах, и что в этом преступного? Ну обвинения взяты из ничего
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03.10.2020 15:41 Ответить
Не знаю як ви пов'язуєте Пальчевського і Столара, але якщо канал веде зйомку людину, або запрошує до себе на ефір, то це ще не означає якась там реклама!
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03.10.2020 15:43 Ответить
Вы не правы! Сейчас каждое упоминание какого-нибудь политика можно связать с рекламой.
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03.10.2020 15:44 Ответить
Пальчевский решил стать темной лошадкой на финише,но уже сейчас похож на загнанного сивого мерина..
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03.10.2020 16:57 Ответить
У такі брехні повірити вже реально складно.
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03.10.2020 16:57 Ответить
"Маємо ситуацію, коли багаторічний ляльковод Кличка - його друг і подільник Столар - веде кампанію Пальчевського.... Крім цього нагадуємо, що в списку партії Пальчевського до Київради купа чинних кличківських депутатів", - написав Левченко

Нічого нового...
Порошенко вів у другий тур в суперники собі БОЙКО..
Йому цю "малину" Україна "обламала"..

Чи вдасться провести Кличку ЗАБУДОВНИКАМИ "другим номером" Пальчевського -пи..добола,що продасться за невелику суму -це питання до киян...
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03.10.2020 17:00 Ответить
Галиматья ! Бред
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03.10.2020 17:39 Ответить
это каким нужно быть отбитым ИДИОТОМ!чтоб за эту кацапскую высраную консерву палчевского голосовать
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03.10.2020 17:41 Ответить
Может быть и так. Ну какой из пустозвона Пальчевского мэр?
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03.10.2020 18:06 Ответить
Левченко как и всё руководство свободы агенты фсб! 20 лет саботировать и забалтывать националистическое движение в Украине могут только платные холуи кремля и олигархата.
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03.10.2020 19:49 Ответить
ЦЕ ЯКІЙСЬ МАЛЬЧІК В ПОПІ ПАЛЬЧІК )))
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03.10.2020 20:27 Ответить
Та, не. По тому как Пальчевский нежно обнимает плачущих бабушек в своих передачах - совсем не технический. Оболочка Лени Космоса, внутренности - ГРУ ГШ РФ.
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04.10.2020 00:09 Ответить
НЕ тока не Космос. На Космоса у пальчевского - зуб. Космос в свое время ушел пальчевского.
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04.10.2020 03:31 Ответить
Что собою представляет пан Пальчевский:
1). https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrxgvnwc3hfYXwA0CLfzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1601758320/RO=10/RU=https%3a%2f%2fgazeta.ua%2fru%2fblog%2f53862%2fpalchevskij-maskuye-rosijsku-propagandu-za-populistskimi-gaslami/RK=2/RS=5CCeye1VCeRlxRks90E53wP81wA- Пальчевский маскирует российскую пропаганду за популистс
2). Пальчевского назвали приспешником ФСБ и Путина
3). Блогер о кандидате в мэры Киева Пальчевском: он участвовал в революциях, которые ухудшали положение украинцев
4). Что известно о кандидате в мэры Киева от партии Победа Пальчевского Андрее Пальчевском: Андрей Пальчевский родился 19 июля 1961 года в Киеве. Учился в Лицее международных отношений № 51 на Липках. Высшее образование Пальчевский получил в Москве - в Военном институте Министерства обороны СССР (закрыт в 1994 году). После этого служил в Вооруженных силах СССР, позже шесть лет работал в Лаосе, официально - переводчиком. В 1995 году Пальчевский баллотировался в Государственную думу России в составе Партии любителей пива. Пальчевский шёл № 3 в списке, партия заняла 21-е место, набрав 0,62% голосов и в Госдуму не прошла. Является владельцем клиники Евролаб, где с 2005 до 2009 года был финансовым директором. Клиника Евролаб стала известной после того, как во время президентской гонки 2019 года, Владимир Зеленский отказался тестироваться перед дебатами в государственном учреждении и предпочел клинику Пальчевского. После этого разгорелся https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/u-klinici-poyasnili-chomu-v-rezultatah-analiziv-zelenskogo-datu-vkazali-zadnim-chislom-50015039.html скандал из-за того, что результаты теста были выписаны задним числом , 2 апреля вместо нужного 5 апреля.
«Что мы знаем о Пальчевском? Что это старший брат Дмитрия Гордона, они даже схожи в риторике и это человек, который очень любит говорить о себе. Он также неоднократно говорил, что добился многого потому, что оказался в нужное время в нужном месте.
В ряде интервью Пальчевский рассказывает, что он, родившись в Киеве, как «блатной мажорчик» учился в Москве и говорит, что все хорошие мальчики тогда так делали.В 2004 же году Пальчевский узнал, что в Киеве проходит Майдан (Оранжевая Революция), то есть вот это и есть нужное время и нужное место».
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04.10.2020 02:35 Ответить
В 2005 году в Украине была основана клиника Евролаб, Пальчевский стал, по его словам, управляющим клиники. А в 2009 году в мире были диагностированы первые случаи «свиного гриппа». Тогда Пальчевский открыл в Киеве несколько палаток, где людей тестировали на предмет «свиного гриппа» и купил на 180 тыс. долларов лекарство «Тамифлю». Если вы помните, тогда (ныне депутат ВРУ, а в те времена лидер БЮТ) Юлия Тимошенко даже встречала самолет с партией «Тамифлю». Это лекарство, если вы помните, было единственным, если верить рекламе, которое могло излечить «свиной грипп». И когда все пошли покупать «Тамифлю», Пальчевский тоже купил - чтобы впаривать его людям по нужной для него цене. Надо полагать, что тогда Пальчевский хорошо заработал, когда звал в свою клинику на тестирование по «свиному гриппу» и в палатках тестировал на «свиной грипп» людей. Но так было, пока его клинику и лабораторию не «хлопнули». У него был конфликт с И.Кильчицкой, заместителем мэра Киева Л.Черновецкого, потому что нашли нарушения в этой лаборатории.
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04.10.2020 02:35 Ответить
«В 2013 году в Украине начался новый Майдан (Революция Достоинства), и тут Пальчевский стал призывать всех приезжать на Майдан, а когда Ю.Тимошенко выпустили, он поехал ее встречать. До того в интервью говорил, что видит ее президентом Украины. Возможно, надеялся, что если она станет президентом, то он получит пост министра.
Но позже в интервью ведущей Кате Осадчей Пальчевский сказал: я просто случайно оказался там, я друга проведал. И тут увидел, что Юлию Владимировну везут, я просто поздоровался и все. Это все он сказал после того, как стало ясно, что на Майдане лидеры не особо рады видеть Тимошенко и не принимают ее. Вероятно, в тот момент Пальчевский понимает, что опять останется без должности.
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04.10.2020 02:37 Ответить
Так вот, возможно, вы не знаете, что Андрей Пальчевский, который называет себя миллионером, владельцем клиники Евролаб, и уже заработал свое состояние, он на самом деле внук министра топливной промышленности Советского Союза. Его дедушка был министром, хотя сам Пальчевский говорил, что статус дедушки ни на что не влиял», - добавила блогер.
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04.10.2020 02:38 Ответить
Мы видим, что к власти в Киеве рвутся абсолютно ФСБшный проект Пальчевского, который мимикрирует под патриотизм, откровенные враги - это ОПЗЖ, проект Медведчука, кума Путина, так же, как и патио Шария, которая (ОПЗЖ) является откровенно пророссийской
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04.10.2020 02:42 Ответить
семейное положение: Более 30 лет был женат на Елене Пальчевской. В 2012 году пара развелась. Пальчевский оставил жену и четверых детей без средств к существованию, убедил судей , что у него ни копейки за душой... В 2014 году купил на Майорке виллу , которую не задекларировал. Там поселил вторую неофициальную жену с двумя детками от него...Н ину он усердно прячет от прессы, остается догадываться почему( на 18 лет моложе), быстрее всего ни до чого не стелепна, сидит пиявкой в той вилле.
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04.10.2020 02:49 Ответить
Карьера Госслужащего
В 2010 году началась политическая карьера Пальчевского - он получает место замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина в правительстве Азарова. На своем посту Андрей Иванович должен был курировать государственными предприятиями, относящимися к сфере Министерства.
Бизнесмен непосредственно был связан со спортом - имел звание почетного президента Федерации биатлона, а также вице-президента Ассоциации тхэквондо. Более того, бизнесмен выступал за развитие украинского спорта и активно поддержил его финансово.

Андрей Пальчевский скриншот YouTube

На министерской должности Пальчевский пробыл около трех месяцев, а после ушел по собственному желанию. ... А сейчас опять наш неудачник решил поэкспериментировать во власти, мож получится месяца на два побыть при портфеле...
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04.10.2020 02:52 Ответить
В России после института Пальчевскому предложили должность первого помощника руководителя службы, аналогичной той, что создал Владимир Владимирович Путин в Петербурге - он руководил внешнеэкономическими связями. Но он решил пойти работать на западную компанию. Так он попал в Лондон, где быстро научился химии. Как рассказывает Пальчевский, в обучении ему там помогало 2 человека: первый из них - потрясающей красоты женщина, которую звали Кейт: в ее присутствии он мог думать о любых связях, кроме валентных. Вторым тьютором оказалась дочь руководителя коммунистической партии Барбадоса - мулатка, типичная представительница английской женской элиты: кабриолет БМВ, грудь пятого размера, муж на 12 лет моложе, преподаватель серфинга. Дальше неудачник Пальчевский посчитал, что "перерос" своего начальника, который был из Мексики. По его словам, он с группой единомышленников из 5 человек, решили покинуть компанию, но удалось это с большим скандалом. После этого Пальчевский попал на телевидение.
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04.10.2020 02:57 Ответить
В неудачнике, ко всему, нет ничего христианского , Пальчевский не признает религии, он - агностик. Долгое время изучал философию буддизма, в 20-летнем возрасте даже жил в буддийском монастыре... ЗЫ... Агностик, хоть и не верит в Бога, но если любит праздновать, то или иное событие (Рождество, Пасху), то никогда не откажется от рождественских подарков или пасхальных яиц... !!!
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04.10.2020 03:04 Ответить
ЛЮДИ ДУМАЙ-ТЕ... Можно продолжать и продолжать о человеке , которого можно охарактеризовать как переливалой из пустого в порожнее, но это никчему, только занимать ваше внимание на непотрiб... добавлю тока стих, мол,
Хватит, усттал, огорчаться не буду!
Дам отдохнуть и себе и верблюду...
Глядя на небо я лежал в мешке спальном-
Думать хотелось о чем-то глобальном.
НАШ КАРАВАН ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СВЕТУ,
Кто видит сны, кто считает монету,
Кто-то резвится верхом на невесте - КТО?
- А , не важно. Ведь главное - вместе,
главное - к свету, а там будь , что будет,
Солнце мой труп поцелуем разбудит...
ОБЩий порыв сцементировал груди,
ЛЮДИ И СТРЕМЯ, СТРЕМЯ И ЛЮДИ.
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04.10.2020 03:27 Ответить
Кому нужен этот идиот Пальчевский??
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04.10.2020 13:25 Ответить
Кому нужен этот идиот Пальчевский??
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04.10.2020 13:26 Ответить
Вопрос в другом , кто его раскручивает
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05.10.2020 05:11 Ответить
 
 