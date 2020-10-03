"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - экс-нардеп Левченко
Одним киевлянам рассказывают об "оппозиционном кандидате" Пальчевском, других пугают Пальчевским и призывают оставить у власти Кличко. На самом деле Пальческий - технический кандидат от Кличко.
Так считает бывший народный депутат Юрий Левченко. Свою позицию он озвучил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Столар уже ничего не скрывает и прямо на своем канале рекламирует Пальчевского", - написал он.
Левченко посоветовал посмотреть журналистское расследование о том, как к Андрею Пальчевскому регулярно приезжает политтехнолог депутата от ОПЗЖ Вадима Столара.
"Имеем ситуацию, когда многолетний кукловод Кличко - его друг и подельник Столар - ведет кампанию Пальчевского. ... Кроме этого, напоминаем, что в списке партии Пальчевского в Киевсовет - куча действующих кличковских депутатов", - написал Левченко.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Bihus.info: Избирательную кампанию Пальчевского проводит политтехнолог Столара
"И вот одним киевлянам рассказывают о якобы "оппозиционном" кандидате к Кличко и призывают голосовать за Пальчевского. Других киевлян пугают Пальчевским, рассказывая о том, что пусть лучше остается коррупционер Кличко, чтобы не стало хуже. А на самом деле - Пальчевский просто технический кандидат Кличко, которого пытаются "вытянуть" во второй тур, чтобы гарантировать Кличко легкую победу. Поэтому думайте и не давайте себя обмануть!" - подытожил Левченко.
Также на Цензор.НЕТ: "Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены - я против", - Пальчевский о своем участии в шоу пропагандистки Кремля Скабеевой. ВИДЕО
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просто Забудовник.. БЕЗ ЖОДНИХ ІДЕОЛОГІЧНИХ принципів..А можливо навіть взагалі без жодних принципів..
З баблом,на котре може купити пів Київради,не лише Пальчевського..
Бред. Сивой. Кобылы.
Потому, что Кличко - бездельник и осковтиратель
Что положительного в этом канале.
Там открыта горячая линия и перед выборами реально решаются наболевшие проблемы киевлян, тогда как горячая линия Кличко просто посылает их на три буквы с их проблемами.
Так, за 6 лет у них постоянно занят более важными проблемами сварщик, потому на интернациональной площади нет горячей воды.
Когда мне надо было решить личную проблему - я нашел жековского сварщика своими силами и за 1200 грн и 30 минут он мою проблему решил.
Для Кличко - это нерешаемая задача.
Пошел он в жопу!
Нічого нового...
Порошенко вів у другий тур в суперники собі БОЙКО..
Йому цю "малину" Україна "обламала"..
Чи вдасться провести Кличку ЗАБУДОВНИКАМИ "другим номером" Пальчевського -пи..добола,що продасться за невелику суму -це питання до киян...
1). https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awrxgvnwc3hfYXwA0CLfzAt.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzIEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1601758320/RO=10/RU=https%3a%2f%2fgazeta.ua%2fru%2fblog%2f53862%2fpalchevskij-maskuye-rosijsku-propagandu-za-populistskimi-gaslami/RK=2/RS=5CCeye1VCeRlxRks90E53wP81wA- Пальчевский маскирует российскую пропаганду за популистс
2). Пальчевского назвали приспешником ФСБ и Путина
3). Блогер о кандидате в мэры Киева Пальчевском: он участвовал в революциях, которые ухудшали положение украинцев
4). Что известно о кандидате в мэры Киева от партии Победа Пальчевского Андрее Пальчевском: Андрей Пальчевский родился 19 июля 1961 года в Киеве. Учился в Лицее международных отношений № 51 на Липках. Высшее образование Пальчевский получил в Москве - в Военном институте Министерства обороны СССР (закрыт в 1994 году). После этого служил в Вооруженных силах СССР, позже шесть лет работал в Лаосе, официально - переводчиком. В 1995 году Пальчевский баллотировался в Государственную думу России в составе Партии любителей пива. Пальчевский шёл № 3 в списке, партия заняла 21-е место, набрав 0,62% голосов и в Госдуму не прошла. Является владельцем клиники Евролаб, где с 2005 до 2009 года был финансовым директором. Клиника Евролаб стала известной после того, как во время президентской гонки 2019 года, Владимир Зеленский отказался тестироваться перед дебатами в государственном учреждении и предпочел клинику Пальчевского. После этого разгорелся https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/u-klinici-poyasnili-chomu-v-rezultatah-analiziv-zelenskogo-datu-vkazali-zadnim-chislom-50015039.html скандал из-за того, что результаты теста были выписаны задним числом , 2 апреля вместо нужного 5 апреля.
«Что мы знаем о Пальчевском? Что это старший брат Дмитрия Гордона, они даже схожи в риторике и это человек, который очень любит говорить о себе. Он также неоднократно говорил, что добился многого потому, что оказался в нужное время в нужном месте.
В ряде интервью Пальчевский рассказывает, что он, родившись в Киеве, как «блатной мажорчик» учился в Москве и говорит, что все хорошие мальчики тогда так делали.В 2004 же году Пальчевский узнал, что в Киеве проходит Майдан (Оранжевая Революция), то есть вот это и есть нужное время и нужное место».
Но позже в интервью ведущей Кате Осадчей Пальчевский сказал: я просто случайно оказался там, я друга проведал. И тут увидел, что Юлию Владимировну везут, я просто поздоровался и все. Это все он сказал после того, как стало ясно, что на Майдане лидеры не особо рады видеть Тимошенко и не принимают ее. Вероятно, в тот момент Пальчевский понимает, что опять останется без должности.
В 2010 году началась политическая карьера Пальчевского - он получает место замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина в правительстве Азарова. На своем посту Андрей Иванович должен был курировать государственными предприятиями, относящимися к сфере Министерства.
Бизнесмен непосредственно был связан со спортом - имел звание почетного президента Федерации биатлона, а также вице-президента Ассоциации тхэквондо. Более того, бизнесмен выступал за развитие украинского спорта и активно поддержил его финансово.
Андрей Пальчевский скриншот YouTube
На министерской должности Пальчевский пробыл около трех месяцев, а после ушел по собственному желанию. ... А сейчас опять наш неудачник решил поэкспериментировать во власти, мож получится месяца на два побыть при портфеле...
Хватит, усттал, огорчаться не буду!
Дам отдохнуть и себе и верблюду...
Глядя на небо я лежал в мешке спальном-
Думать хотелось о чем-то глобальном.
НАШ КАРАВАН ПРИБЛИЖАЕТСЯ К СВЕТУ,
Кто видит сны, кто считает монету,
Кто-то резвится верхом на невесте - КТО?
- А , не важно. Ведь главное - вместе,
главное - к свету, а там будь , что будет,
Солнце мой труп поцелуем разбудит...
ОБЩий порыв сцементировал груди,
ЛЮДИ И СТРЕМЯ, СТРЕМЯ И ЛЮДИ.