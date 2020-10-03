Эксперт, которая насчитала 40 млрд "убытков" от "Роттердам+", делала экспертизу по заказу Коломойского, - экс-глава НКРЭКУ Вовк

Размер убытков от формулы "Роттердам+" определяется размахом рук лица, которое их объявляет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, комментируя недавнюю информацию о том, что новая экспертиза в деле "Роттердам+" подтвердила почти 40 млрд грн убытков.

Он отметил, что это - очередное подтверждение союза НАБУ и заводов Коломойского.

"В сети распространяют инфо о новой экспертизе, заказанной НАБУ у "независимого" эксперта с 40 млрд грн "убытков". Но есть одна важная деталь для резкости картинки - эта самая эксперт по заказу заводов Коломойского установила убытки для этих самых заводов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение Антикоррупционного суда по делу "Роттердам+" не окончательное и может быть обжаловано в Апелляционной палате,- НАБУ

На подтверждение своих слов выкладываю документальное подтверждение выполнения одним и тем же "независимым" экспертом "убытков" как для Никопольского завода ферросплавов, так и на заказ НАБУ.

Как НАБУ с ГПК и экспертами Коломойского недорабатывают?

40 млрд грн, согласитесь, - это очень скромно, если бы смешно ни звучало. Потому что деятели из НАБУ не могут догнать "счетчик коррупционной ренты Роттердам+", вымышленный экспертом Герусом:)))

Этот счетчик, как в сказке, "не простой, а золотой":

➡️ продолжает "крутить", хотя "Роттердам+" еще с 1 июля 2019 был заменен на открытый рынок

➡️ "накрутил" уже 66 млрд грн, что больше годовой выручки компаний ТЭС.

Короче, размер убытков определяется размахом рук лица, которое их объявляет", - написал Вовк, опубликовав документы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая экспертиза в деле "Роттердам+" подтвердила почти 40 млрд грн убытков, - Шабунин





