Ни переноса, ни отмены местных выборов не будет, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Очередные местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Они ни в коем случае не могут быть перенесены либо отменены, независимо от эпидемиологической обстановки в стране.

Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верхней Раде Василий Мокан (фракция партии "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Выборы состоятся в определенные Конституцией сроки - 25 октября, и никакого переноса, а тем более отмены, не будет. Для этого есть правовые и конституционные основания. То есть избирательный процесс уже идет. При этом у нас нет правового режима чрезвычайного положения, который может не отменить, а только отсрочить избирательный процесс на 30 или 60 дней. Тем более, что сейчас Верховная Рада - на карантине, а ближайшее заседание запланировано только на 20 октября, и оно посвящено проекту бюджета. И никаких указов Президента и голосований в Раде по поводу местной кампании не предусматривается", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

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Мокан подчеркнул, что перед государством стоит задача обеспечить противоэпидемические меры на избирательных участках.

"Даже если у избирателя будет выше температура, он все равно будет иметь возможность проголосовать - для этого создадут отдельные кабинки, отдельные условия. Думаю, что на уровне правительства, ЦИК и самих избирательных комиссий все будет нормально - и выборы пройдут", - добавил Мокан.

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