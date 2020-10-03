РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7028 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 186 6

Ни переноса, ни отмены местных выборов не будет, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Ни переноса, ни отмены местных выборов не будет, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Очередные местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Они ни в коем случае не могут быть перенесены либо отменены, независимо от эпидемиологической обстановки в стране.

Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верхней Раде Василий Мокан (фракция партии "Слуга народа"), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Выборы состоятся в определенные Конституцией сроки - 25 октября, и никакого переноса, а тем более отмены, не будет. Для этого есть правовые и конституционные основания. То есть избирательный процесс уже идет. При этом у нас нет правового режима чрезвычайного положения, который может не отменить, а только отсрочить избирательный процесс на 30 или 60 дней. Тем более, что сейчас Верховная Рада - на карантине, а ближайшее заседание запланировано только на 20 октября, и оно посвящено проекту бюджета. И никаких указов Президента и голосований в Раде по поводу местной кампании не предусматривается", - сказал он в эфире одного из телеканалов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Новый антирекорд: в Украине зафиксирован 4661 новый случай COVID-19, умерли 92 человека

Мокан подчеркнул, что перед государством стоит задача обеспечить противоэпидемические меры на избирательных участках.

"Даже если у избирателя будет выше температура, он все равно будет иметь возможность проголосовать - для этого создадут отдельные кабинки, отдельные условия. Думаю, что на уровне правительства, ЦИК и самих избирательных комиссий все будет нормально - и выборы пройдут", - добавил Мокан.

Также на Цензор.НЕТ: С выборов мэра в Одессе сняли однофамильцев Зеленского, Филимонова и Саакашвили

Автор: 

карантин (16729) местные выборы (2752) COVID-19 (18608) Мокан Василий (44) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Похоже смирились.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:22 Ответить
Смирились? Та они наоборот не хотят откладывать выборы потому что весной после повышения цен жкх рейтинга у "слуги" не будет вообще.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:35 Ответить
Та хто зна, згідно їхнього лозунгу весною можуть бути вже "посадки", не до рейтингу.
показать весь комментарий
03.10.2020 16:50 Ответить
Ні перенесення, ні скасування місцевих виборів не буде, - представник Кабміну в ВР. А ось фальсифікації на користь "Слуги кремля" будуть - точно. Бо без цього не обійтись продажним ЗЕбілам - капітулянтам. у цих проклятих виродків катастрофічно падає рейтинг..
показать весь комментарий
03.10.2020 16:57 Ответить
Можно и коронавирус отменить и...
показать весь комментарий
03.10.2020 17:36 Ответить
Золотые слова!...
показать весь комментарий
03.10.2020 20:32 Ответить
 
 