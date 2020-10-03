Украина выполнила одно из требований МВФ - созданы территориальные органы ГНС
Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что было одной из задач определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.
Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован с министром финансов Сергеем Марченко.
"Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", - отметил Любченко.
В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц. - Ред.).
В службе сообщают, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.
До конца года будут реализованы заключительные шаги по обеспечению функционирования ГНС как единого юридического лица.
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