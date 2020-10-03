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Украина выполнила одно из требований МВФ - созданы территориальные органы ГНС

Украина выполнила одно из требований МВФ - созданы территориальные органы ГНС

Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения, что было одной из задач определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован с министром финансов Сергеем Марченко.

"Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ГНС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", - отметил Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц. - Ред.).

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В службе сообщают, что такие изменения будут способствовать усилению институционной способности ГНС, избежанию дублирования функций и процедур в ГНС, минимизации коррупции и улучшению предоставления услуг налогоплательщикам.

До конца года будут реализованы заключительные шаги по обеспечению функционирования ГНС как единого юридического лица.

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Автор: 

МВФ (3335) налоговая (932)


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Топ комментарии
+2
И должности в налоговой все так же продаются и покупаются. А это сотни тысяч в валюте. А если кандидаты инвестируют, то, значит, уверены, что инвестиции их отобьются несмотря на "рехвормы".
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03.10.2020 16:02 Ответить
+1
Какое минимизация коррупции,никого не садят и даже не увольняют,весь порошенковский призыв взяточников в гфс на местах и при деле.
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03.10.2020 15:58 Ответить
+1
Сподіваюсь, що зеленський буде першим президентом України відтягнувшим років 10 за корупцію.
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03.10.2020 16:04 Ответить
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Какое минимизация коррупции,никого не садят и даже не увольняют,весь порошенковский призыв взяточников в гфс на местах и при деле.
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03.10.2020 15:58 Ответить
И должности в налоговой все так же продаются и покупаются. А это сотни тысяч в валюте. А если кандидаты инвестируют, то, значит, уверены, что инвестиции их отобьются несмотря на "рехвормы".
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03.10.2020 16:02 Ответить
Сподіваюсь, що зеленський буде першим президентом України відтягнувшим років 10 за корупцію.
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03.10.2020 16:04 Ответить
Порошенко - он везде...
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03.10.2020 17:39 Ответить
побольше органов! красивых и разных!
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03.10.2020 16:02 Ответить
Ползучая оккупация.
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03.10.2020 16:13 Ответить
А как же влажная мечта всех зебилов и каломойше, послать нафиг мвф?!
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03.10.2020 16:43 Ответить
Это сбылось бы, если на его месте был бы какой-то Голобородько. А так, сидя в жопе, туда не пошлёшь, можно только приглашать по примеру северных соседей.
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03.10.2020 17:25 Ответить
Ну скажем Япония и та же Польша дали МВФ под зад ногой- и живут припеваючи ....
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04.10.2020 04:03 Ответить
Чувак, ты реально не в теме. Польше простили многомиллиардные долги перед вступлением в ЕС. Сейчас польша набралась огромных кредитов у международных доноров на постройку дорог и инфраструктуры, отдавать будут засчет увеличения налогов. Так что лучше жуй сопли, чем открываешь рот в том, в чем не шаришь.
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04.10.2020 09:37 Ответить
 
 