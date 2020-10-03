"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с противником в зоне карабахского конфликта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.

Напомним, утром 3 октября министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан перешел к атаке в Нагорном Карабахе. Позже официальный Ереван заявил, что наступление Азербайджана остановлено.

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