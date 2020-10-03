"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с противником в зоне карабахского конфликта.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.
Напомним, утром 3 октября министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан перешел к атаке в Нагорном Карабахе. Позже официальный Ереван заявил, что наступление Азербайджана остановлено.
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крошат видимо там азербайджанцы ето министерство - можно смело умножать на 10.
помню как во время чеченских войн в том числе и украинцы осуждали за то что рюским п@здюкам 18 летним резали бошки.сейчас многие понимают-МАЛО РЕЗАЛИ
https://youtu.be/ZSPydmJxYNg
https://youtu.be/RAdgEnbBgyA
Слава Україні та смерть кацапам та їх маріонєткам-сателітам.
"Кунем ворт, люби свой город"))))))
Ес ко мамаит берана жаж там, бози вастак. Шат карч жаманукум менк пити дзер берана куненк, ев мэр hохера азатенк, хахпи тха.
Клрис глох, гитес те ко кунац азги лезун ченк асканум, бози серунд?
Мамат кунем, де карас ми ерку бар ко шан лезвов гри, ай шуртвац клрис карабахци. Кунем ес ко азги берана!
hайери маман, минчев hеранан!