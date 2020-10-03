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Новости Агрессия России против Украины
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"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) сообщило еще о 51 погибшем военнослужащем в боях с противником в зоне карабахского конфликта.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Всего, по уточненным данным Минобороны непризнанной НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 202 военнослужащих армии НКР.

Напомним, утром 3 октября министерство обороны Армении сообщило, что Азербайджан перешел к атаке в Нагорном Карабахе. Позже официальный Ереван заявил, что наступление Азербайджана остановлено.

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Азербайджан (794) Армения (829) потери (4430) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+15
"Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики" - уже смешно.
крошат видимо там азербайджанцы ето министерство - можно смело умножать на 10.
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03.10.2020 16:02 Ответить
+13
"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта - Цензор.НЕТ 968
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03.10.2020 15:55 Ответить
+11
_Азербайджан освобождает от оккупанта свою территорию. А Украина... не чуя себя, в зероиновой коме несётся к обрыву, направляемая марионетками путлера.
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03.10.2020 15:56 Ответить
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Як вже обридли ці кацапи зі своєма "самопровозглашонными".
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03.10.2020 15:54 Ответить
Однозначно. И какой смысл в этих смертях? А никакого. Просто плешивому надо такие конфликты на всех территориях бывшего совка, чтоб никто не мог идти своим путём.
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03.10.2020 16:34 Ответить
"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта - Цензор.НЕТ 968
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03.10.2020 15:55 Ответить
Там на нейтралці десятки азерских трупів. Заберить)))
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03.10.2020 16:44 Ответить
Кацапсько-армянське лайно, сідай на пляшку.
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03.10.2020 16:48 Ответить
Ну так встань,щоб можно було сісти))) Турецьке азерботське путинське Пуйло,ну так заберите свое лайно чи ні?))) Аліеву свому апзелин відправте. Він в ці хвилини в Пуйла причиндали шлифує🇦🇿🐷🤣
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03.10.2020 17:04 Ответить
Эта очин хароший новост !!!Нада щащлик делат и Агдам пакупай!
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03.10.2020 15:55 Ответить
_Азербайджан освобождает от оккупанта свою территорию. А Украина... не чуя себя, в зероиновой коме несётся к обрыву, направляемая марионетками путлера.
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03.10.2020 15:56 Ответить
Освобождает? Є конкретні відомості про щось звільнене?))
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03.10.2020 16:43 Ответить
на Физули-Джебраильском направлении освобождены села Ашагы Абдуррахманлы, Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Мерджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, в направлении Агдеринского района и Муровдага разгромлены вражеские посты, важные высоты взяты под контроль.
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03.10.2020 16:52 Ответить
Та Ви шо?! ))) Ох ці казки,ох ці казкарі😂😂
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03.10.2020 16:55 Ответить
видео с армянскими беженцами говорит лучше всяких слухов.
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03.10.2020 17:18 Ответить
Ще одна фейкова новина від азероновин)))
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03.10.2020 18:52 Ответить
Исходя из "революционной" целесообразности под давлением партии большевиков России в 20-х годах христианский Нагорный Карабах без причины включили в состав мусульманской Азербайджанской республики. Это произошло несмотря на то, что в этих местах проживало сильное большинство армян, которые не были мусульманами, а христианами, и проживали на этих территориях очень давно. Компартия России продавила это решение, чем обострила давний конфликт между армянами и азербайданцами. На сегодня Карабах по факту населён армянами более, чем на 90%, и произошло это не в результате оккупации азербайджанских земель армянами, а по факту исконного проживания там большинства армян с давних времён.
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03.10.2020 19:51 Ответить
До сраки! Є чітко визначені кордони держав.
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03.10.2020 21:30 Ответить
"Министерство обороны Нагорно-Карабахской республики" - уже смешно.
крошат видимо там азербайджанцы ето министерство - можно смело умножать на 10.
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03.10.2020 16:02 Ответить
министерство по грибам еще там создайте.
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03.10.2020 16:05 Ответить
Жаль конечно.Но никто им не виноват.
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03.10.2020 16:06 Ответить
не жаль.оккупант должен быть уничтожен.без разницы 18 ему лет или 70,взял оружие-сдохни.
помню как во время чеченских войн в том числе и украинцы осуждали за то что рюским п@здюкам 18 летним резали бошки.сейчас многие понимают-МАЛО РЕЗАЛИ
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03.10.2020 16:11 Ответить
А хто там окупант?)) Крим звільняти думаєш?))
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03.10.2020 16:42 Ответить
Це разом з кацарилими, чи тільки ари?
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03.10.2020 16:07 Ответить
Это только ары, падёж ихтамнетов ***** засекретило😂
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03.10.2020 16:21 Ответить
Надо этому "министерству" ролики из сети переслать - пусть сядут, подсчитают хотя бы то, что разлетается там в разные стороны..
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03.10.2020 16:08 Ответить
ВС Баку только что ****** по мосту над рекой Хакари. Трасса связывает Армению с Карабахом перекрыта
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03.10.2020 16:13 Ответить
https://minval.az/news/124038650

"Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта - Цензор.НЕТ 9262
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03.10.2020 16:15 Ответить
Совсем армяне охренели, своего пулеметчика на цепь посадили, как собаку, чтобы не убежал.
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03.10.2020 16:24 Ответить
Дуже сумнивне джерело))
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03.10.2020 16:41 Ответить
Не увидел я там пулемёта. Хотя потёртость от цепи прижизненная, т.е. не на труп приковали
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03.10.2020 19:17 Ответить
Свежие зашкварки
https://youtu.be/ZSPydmJxYNg
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03.10.2020 16:26 Ответить
Угу

https://youtu.be/RAdgEnbBgyA
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03.10.2020 16:40 Ответить
Ирада,шо ваша армія за стільки днів звильнила?)))
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03.10.2020 16:37 Ответить
ЗСУ освободили большую часть Донбасса, мордор без обьявления войны,вероломно вторгся в Украину , который превосходил по всем военным параметрам. У врага потери на порядки выше. Сил набираемся, кацапы слабеют. И не "освободим", а грохнем рашистов как и вышибут армян с территории Азербайджана. Это вопрос времени.
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03.10.2020 16:49 Ответить
Молодці ЗСУ, мій син відслужили півтора року. Я про Крим. Чому айзерам не допомогли відстояти Крим? Там ж їх брати татари під геетгм Пуйла... Та и Пердоган,крім слів чимось допоміг?))
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03.10.2020 17:01 Ответить
Армянин, не переживай за Крым и другие суверенные территории Украины, говори за свой народ и ваши проблемы. У вас армян гнилая тактика смешивать свои шкурные интересы и переплетать и провоцировать другие народы в кучу. Со своим эдмондом саакяном лучше едь защищать Иреван и область. Хто зна, можливо у майбутньому Азербайджан захоче повернути також Південний Азербайджан, це також історічни землі Азербайджану.
Слава Україні та смерть кацапам та їх маріонєткам-сателітам.
"Кунем ворт, люби свой город"))))))
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03.10.2020 17:55 Ответить
Чому це я не маю хвилюватись за Крим,азер?)) Пиши по українські,я москалячу мову не розумію)))
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03.10.2020 18:49 Ответить
Бо ти кацапський покидьок та мокшанська шавка, не маєш ніякого відношення до України. Я на твоїй свинячій мові напишу, щоб ти добре мене зрозумів.

Ес ко мамаит берана жаж там, бози вастак. Шат карч жаманукум менк пити дзер берана куненк, ев мэр hохера азатенк, хахпи тха.
Клрис глох, гитес те ко кунац азги лезун ченк асканум, бози серунд?
Мамат кунем, де карас ми ерку бар ко шан лезвов гри, ай шуртвац клрис карабахци. Кунем ес ко азги берана!
hайери маман, минчев hеранан!
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04.10.2020 00:19 Ответить
З череди російських подлянок на постсовку Карабах перший
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03.10.2020 16:54 Ответить
Можеш расповести чи це твоі фантазії?)) Вірмени почали розпад Союза. Ти сумуеш?))
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03.10.2020 18:51 Ответить
Карабах, Придністров'я, Абхазія, Осетія, Крим, Донбас ...я щось пропустив ? Де ще на постсовку нападали на величну росіюшку ?
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03.10.2020 21:37 Ответить
как то не архетипично. 300 армянцев имело бы совсем другой коленкор ))
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03.10.2020 16:52 Ответить
Гимн Азербайджана, на Украинском. Живи и процветай Украина ! ДЯКУЮ! https://www.youtube.com/watch?v=sOnqterGEAA
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03.10.2020 17:01 Ответить
Такий самий гимн е і на вірменьской мове. І пиши по українські,москалю))
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03.10.2020 18:48 Ответить
Хде плядь ихтамнеты лапотные??? Байрактары шо, зря ждут, отстреливая черножопых хачей? Так и хачей никаких не хватит...
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03.10.2020 19:27 Ответить
Все границы когда-то кем-то были нарезаны, какие-то захвачены, какие-то куплены, и не только. Нет одной точки отката - их много, поэтому ни одну из них нельзя считать единственно верной. Если в одностороннем порядке откатывать на любую из этих точек, мир постоянно будет жить в состоянии войны. Так случалось, что Карабах - признанная миром территория Азербайджана. Ну вот так уже сложилось, и так признает весь мир, кроме Армении. Поощрение независимости армян по какому-то древнему праву равно поощрение независимости Абхазии, Осетии и любых других территорий, что произошло в одностороннем порядке, без одобрения международного сообщества.
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04.10.2020 02:55 Ответить
 
 