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Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам о судьбе Нагорного Карабаха

Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам о судьбе Нагорного Карабаха

Накануне о готовности к мирным переговорам заявило Министерство иностранных дел Армении. Сегодня эту идею поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Президент Азербайджана Алиев призвал Россию, США и Францию ​​продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Эти страны входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе.

"Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральным", - сказал Алиев в интервью Al Jazeera.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Минобороны" Нагорного Карабаха сообщило о гибели 202 своих военных в боях в зоне конфликта

Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения Министерства иностранных дел Армении, которое приветствовало переговоры Минской группе в телефонном режиме. В Армении заявляли, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.

Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана "немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без дополнительных условий".

Также на Цензор.НЕТ: Президент Азербайджана Алиев: "У нас нет времени ждать еще 30 лет. Конфликт должен быть разрешен сейчас"

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Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) переговоры (5073) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+50
1. Нагорный Карабах - это Азербайджан.
2. Армянские ихтамнеты, вагнеровцы и т.д., а также российская военная техника уезжают в Армению.
3. Жители Нагорного Карабаха армянского происхождения получают паспорта Азербайджана и живут по законам и под защитой Азербайджана.
4. Если жители Нагорного Карабаха армянского происхождения не хотят получить паспорта Азербайджана и жить по законам и под защитой Азербайджана, то они имеют право воспользоваться пунктом 2.
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03.10.2020 16:58 Ответить
+46
Как только окупанты получили звездюлей, так сразу готовы договариваться с более сильным противником. Это вам не история с квартальным дегенератом, который считает что войну можно виграть запрещая собственным солдатам стрелять
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03.10.2020 16:58 Ответить
+39
Президент Ильхам Алиев:
"Армения должна покинуть наши территории
и только после этого война остановится"...
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03.10.2020 17:02 Ответить
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как говорят любая плохая осоводительная война лучше хорошего мира.
Азербайджан , дави хитрожопых ар.
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03.10.2020 18:42 Ответить
Небольшой ликбез для всех, кто далек от понимания происходящего между Азербайджаном и Арменией.

- Октябрь 1827 года - Российская Империя аннексирует Иреванское ханство, и включает его территорию в состав свежесозданной указом царя Николая I от 21 марта 1828 года Армянской области. Иреван становится центром притяжения для армянской иммиграции.
- 29 мая 1918 года - Парламент Азербайджана (Национальный Совет) под давлением стран-членов Антанты вынужденно уступает Армении азербайджанский город Иреван.
- 1918-1920 гг. - правительство Армении осуществляет этническую чистку в Зангезуре, с целью вытеснения азербайджанцев с исконных земель. Военачальники Андраник и Нжде частично ликвидируют, частично изгоняют азербайджанское население из Зангезура. Зангезурская резня мирного населения зафиксирована европейскими журналистами.
- 1 декабря 1920 года по решению Москвы большая часть Зангезурского уезда Азербайджана передается Армении.
- 18 февраля 1929 года по решению Москвы территория Нахичевани площадью в 657 км2 - деревни Гурдбулаг, Хорядиз, Огбун, Алмалы, Итгыран, Султанбей, Гарсевян, Килид и др., а также деревня Нуведи Зангеланского района и 4400 гектаров лесов Газахского района передается Армении.
- 1930 год. По решению Москвы Алдара, Лехваз, Астазур и другие населенные пункты Нахичевани передаются Армении, и на их базе создается район Мегри.
- 1938 год. По решению Москвы часть Нахичеванских деревень Сядаряк и Кярки передаются Армении.
- 1947-1953 годы. По решению руководства СССР 150,000 азербайджанцев из мест компактного проживания переселяются в Азербайджан.
- 1969 год. По решению Москвы территория Гарагёл Лачинского района, территория Чайземи Губадлинского района, территория деревни Кямерли Газахского района, территория Зод Кельбаджарского района передается Армении.
- 1982 год. По решению Москвы плато Инджадэре, часть территорий сел Кямерли, Асланбейли и Гаймаглы Газахского района передаются Армении.
- 1986 год. По решению МОСКВЫ территория площадью в 2500 гектаров Газахского района передаётся Армении.
- 25 декабря 1988 года. Завершается депортация из Армении, созданной практически полностью на территориях Азербайджана, исконного населения - более 250,000 азербайджанцев.
- 18 января 1990 года. Армянские вооруженные формирования оккупируют село Кярки Нахичеванской Автономной Республики.
- 8 августа 1991 года. Армянское правительство опустошает последнее село проживания азербайджанцев Нювэди. Мирное население села избивается и изгоняется из Армении.
- 25-26 февраля 1992 года армянские вооруженные бандформирования при поддержке 366-го полка Российской армии напали на город Ходжалы и учинили геноцид азербайджанцев.
- При военной, политической, финансовой поддержке России армянские вооруженные формирования оккупировали 8 мая 1992 года город Шушу, 18 мая 1992 года Лачин, 2 апреля 1993 года Кельбаджарский район, 23 июля 1993 года город Агдам, 23 августа 1993 года город Физули, 23 августа 1993 года город Джебраил, 31 августа 1993 года город Губадлы, 29 октября 1993 года город Зангелан.
- С 1991 по 1994 год оккупированы территории Азербайджана - Нагорный Карабах и 7 районов: Кельбаджарский, Лачинский, Губадлинский,Джебраильский, Зангеланский, Агдамский и Физулинский.

Тридцать лет Азербайджан верил посредникам, ООН, ОБСЕ, всему миру, и в ответ получал лишь обман. Терпению пришёл конец.
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03.10.2020 18:43 Ответить
Ты еще напиши, что в 1915 г неблагодарные армяне сопротивлялись их переселению из Восточной Анатолии и их пришлось немножко "уговорить" с поголовным "уговором" одного миллиона 200 тысяч армян.
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03.10.2020 19:16 Ответить
А какое отношение имел к этому Азербайджан.
Если бы армяне не поддались бы на тот момент влиянию кацапов, которая в очередной раз их слила, то и не выкуривали бы их из Вана, Муша и др. городов. Они сепаратно хотели выйти из состава Турции, и в первую мировую войну предали турков. За это были наказаны.
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04.10.2020 00:25 Ответить
Допустим, армяне "первые люди на земле" и все произошли от них, как они утверждают. Теперь что, всем надо ликвидироваться в 21 веке?
Крым тоже много кому переходил, но по факту после распада совка он был составе Украины. Или прикажешь вернуть крым древней Греции, когда он назывался Керкинитидой?
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04.10.2020 00:29 Ответить
Слабаки!
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03.10.2020 18:44 Ответить
Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган считает, что Иерусалим является турецким городом.
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03.10.2020 18:46 Ответить
Пусть лучше вспомнит чей город Стамбул, он же Константинополь. А первоначальное название- Византий (как бы само название говорит само за себя, чей этот город).
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03.10.2020 19:08 Ответить
История средних веков. Дай бог памяти 6 или 7 класс. А что?

В 1517 г. Иерусалим стал частью Османской империи. Султан Селим I Грозный, завладел Иерусалимом без кровопролития. Только в VII в. ключи от Святого города мусульманским завоевателям вручал на Масличной горе христианский патриарх, а в ХVI в. новый владыка получил их, вступив в Газу, вместе с ключами от других палестинских городов.
«Золотым веком» для Иерусалима в период турецкого владычества стало время правления султана Сулеймана I Кануни, или Сулеймана Великолепного (1520-1566 гг.). Ни один из турецких правителей не уделял городу столько внимания и не вложил в него столько средств, как этот честолюбивый и властный тезка царя Соломона в надписи, сохранившейся на фонтане, построенном при Сулеймане на Храмовой горе, он по-восточному пышно прославляется как «второй после Соломона правитель мира».
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03.10.2020 20:55 Ответить
Спровокувала цю війну Вірменія, коли "01" грудня 1989 року, ще перебуваючи у складі СССР, прийняла спільну постанову Верховної Ради Вірменської РСР і на той час нелегітимного органу Національної Ради Нагірного Карабаху "Про возз'єднання Вірменської РСР і Нагірного Карабаху". У конституції Радянського союзу була стаття на право націй на самовизначення, але статті, яка б давала право одній республіці в односторонньому порядку приєднувати до себе території іншої республіки не було. Крім того Вірменія порушила Гельсінську декларацію "Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європі" від 1 серпня 1975 року про непорушність кордонів, які встановились після 2-ї світової війни. Акт підписали 35 країн в тому числі і СССР, у складі якого перебувала Вірменія.

Дивним виглядає те, що після проголошення незалежності Вірменії, країни визнали Вірменію, як суверенну державу у преамбулі декларації про незалежність якої записані зазіхання на територіальну цілісність Азербайджану: "виходячи з принципів Загальної декларації прав людини та загальновизнаних норм міжнародного права, втілюючи в життя право націй на вільне самовизначення, грунтуючись на спільній Постанові Верховної Ради Вірменської РСР і Національної Ради Нагірного Карабаху від I грудня 1989 року "Про возз'єднання Вірменської РСР і Нагірного Карабаху"....

Які це норми міжнародного права дозволяють країні в односторонньому порядку приєднувати території сусідніх держав?

За таким же сценарієм Москва приєднала Крим. Але Москва у відповідь на агресивні дії отримала міжнародні санкції, а Вірменії все зійшло з рук.

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03.10.2020 18:47 Ответить
Единственный выход
1) Полная независимость Нагорного Карабаха
2) Вывод войск Армении из Карабаха
3) Признание Азербайджаном независимости Карабаха
4) Свободное возвращение азербайджанских беженцев в Нагорный Карабах
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03.10.2020 18:50 Ответить
... звільнили Мадагіз...
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03.10.2020 19:16 Ответить
Ти шо , з дуба упав, там вже є народна республіка Арцах, зі столицею в Степанокерті, президент є Бако Саакян . прем'єр є. є валюта своя-карабахский драм, проведений рехверендум, на якому 99,98, ну все як треба...цуко тільки не признають право народа на самовизначення, вірменія окуповала.... Азербайджан виганяє окупанта, щоб шо зробити ???
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03.10.2020 19:48 Ответить
ШИШ С БУБЛИКОМ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД РЕШЕНИЕ ВОЕННЫМ ПУТЕМ.
Азербайджанская армия водрузила флаг победы над Мадагизом... ИДЕМ ДАЛЬШЕ https://haqqin.az/news/190830
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03.10.2020 20:23 Ответить
Извините, но международное сообщество признало Армению и Азербайджан в действующих границах на момент провозглашения государственности. И войну за независимость Нагорный Карабах не ведёт. Там стоит регулярная армянская армия, и весь мир об этом знает.
Войну за независимость, например, от Эфиопии, провела Эритрея. Сама за себя. Без чужой армии.
Международное сообщество с этим согласилось, и Эритрея получила государственность, признание и т.д.
А с Карабахом так не получится. Потому что всем понятно, что это была экспансия Армении.
Армения "прорубила" коридор, захватила смежные районы.
Азербайджан даже долгое время очень толерантен был, чтобы не злить сеньора Армении - Россию.
Но любому терпению приходит конец. Жители смежных районов, имея азербайджанские паспорта, не имели возможности жить по законам их страны - сколько так могло продолжаться?
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04.10.2020 00:46 Ответить
С учетом того, что за НГ Армения воевала с Азербайджаном веками. А когда Армения, как и Азербайджан вошли в состав Рос.империи поделенными на губерни, а подобие независимой государственности они приобрели только на пару лет(в 20 и 21году). Да и то, в следствии революционных событий в России, и в течении этих пару лет война за НГ только воспламенилась . Пока товарисчи с севера, переодевшись в новую форму не вернулись(после завершения революции) и не вернули эти оба государства обратно в стойло, тем самым заморозив этот конфликт вплоть до распада совка. Пусть решают военным путём, раз мозгов нет просто поделить НГ на равные части между собой.
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03.10.2020 18:52 Ответить
Ничего делить не придётся. И Армению и Азербайджан мировое сообщество признало в действующих границах. То, что армяне Нагорного Карабаха не признают государственность Азербайджана - это их проблема, а не Баку. Если иссякнут ихтамнеты и вооружение из Армении, то это квази-государство не протянет и года.
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04.10.2020 00:48 Ответить
"Я хочу быть очень ясным: мы располагаем сегодня уверенным образом информацией, которая указывает на то, что сирийские боевики покинули операционный театр джихадистских групп, чтобы попасть на операционный театр в Нагорном Карабахе. Это очень серьезный, новый факт, который меняет положение дел", - сказал Макрон.Источник: https://censor.net/ru/n3222350
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04.10.2020 00:57 Ответить
Макрон зарабатывает баллы для армянской диаспоры Франции - не более.
Там армян - миллион, плюс ещё много сочувствующих...
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04.10.2020 01:26 Ответить
пару провокаций, в виде ударов по мирным жителям на тер-рии Армении. Вот и другой взгляд на Азербайджан со стороны Европы. "Грузиия 2008" вуаля. Делов то...
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04.10.2020 01:42 Ответить
Армения военный союзник РФ. И РФ обязана оказать Армении помощь. Но я уверен что не окажет Только языком ***-***-***! Показав что и Путин и вся паРашка заурядные засранцы
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03.10.2020 19:20 Ответить
Это если именно на Армению нападут, а все пока играют в игру, типо отдельную страну "Нагорный Каарабах")) А может они Пашиняна хотят смести вообще, сделав из него козлом отпущения за потерю якобы независимого "НГ". А может они, таки впишутся за Армению. Поживём- увидим.
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03.10.2020 19:56 Ответить
Азербайджанская армия водрузила флаг победы над Мадагизом... ИДЕМ ДАЛЬШЕ https://haqqin.az/news/190830
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03.10.2020 20:19 Ответить
Когда уже вот так на Параше колонии будут от Московии отсоединяться?
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03.10.2020 23:21 Ответить
Когда уже Приднестровье Молдавия вернёт себе?,вокруг неё столько союзников,мне кажется наш Главнокомандующий Украины даже может словом помочь
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03.10.2020 23:18 Ответить
Разве кто-то изгоняет армян со своих земель в Нагорном Карабахе?
Разве азербайджанцы запрещают у себя в стране христианство?
Пора осознать, что если международное сообщество признало Азербайджан в данных границах, то придётся принять гражданство этой страны и жить по законам этой страны.
Международное сообщество будет категорически против перекроя границ. Это - опасные прецеденты.
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04.10.2020 01:34 Ответить
Уважаемый вы где живёте? В Германии? У вас совершенно нереалистичное представление. Вы не знаете про резню в Сумгаите 1988? Про резню в Баку ? Про резню 1915 года? Почему при Советской власти Карабах где жили 95% армян стало 72% ? Там силой вытесняли армян из своих сёл. Там будет очередная резня. Посмотри пожалуйста <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=1108808746203205">как поляк чётко объясняет историю</a> , ситуацию и будущее Германии, Украины... <a href="https://www.facebook.com/watch/?v=1108808746203205">Крым будет Турецким!</a> Слава Героям. Посмотри!!!
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09.10.2020 22:51 Ответить
перестреляли кучу народа - и уселись за стол...
а без покойников - нельзя было договариваться?
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04.10.2020 00:55 Ответить
Да, мир жесток. А ты видать объелся пацифистских макарон. Так вот, когда тебя гопники на улице ночью будут грабить, попытайся с ними договориться
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04.10.2020 01:18 Ответить
обе стороны поняли, что не победить легко.
ужаснулись потерям и цене победы.
пусть договариваются.
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04.10.2020 03:25 Ответить
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