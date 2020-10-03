Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам о судьбе Нагорного Карабаха

Накануне о готовности к мирным переговорам заявило Министерство иностранных дел Армении. Сегодня эту идею поддержал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Президент Азербайджана Алиев призвал Россию, США и Францию ​​продолжить попытки решить конфликт в Нагорном Карабахе. Эти страны входят в так называемую Минскую группу ОБСЕ по урегулированию конфликта в регионе.

"Я считаю, что эти три страны должны продолжить работать вместе над урегулированием нагорно-карабахского конфликта, но при условии, что они останутся нейтральным", - сказал Алиев в интервью Al Jazeera.

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Его заявление прозвучало на следующий день после сообщения Министерства иностранных дел Армении, которое приветствовало переговоры Минской группе в телефонном режиме. В Армении заявляли, что готовы к мирным переговорам при посредничестве ОБСЕ.

Минская группа призвала лидеров Армении и Азербайджана "немедленно взять на себя обязательство восстановить предметные переговоры, добросовестно и без дополнительных условий".

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