Танкист Пантюшенко, который почти 5 лет провел в плену у боевиков, вернулся на фронт
Богдан Пантюшенко находился в плену у террористов незаконного формирования "ДНР" с января 2015 года по декабрь 2019 года. Теперь он опять вернулся на фронт и служит в том же подразделении, что и раньше.
Об этом Богдан Пантюшенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я уже некоторое время нахожусь в своем подразделении в Донецкой обл. Хочу поделиться своими наблюдениями.
В общем, все неплохо", - написал Пантюшенко.
"По боевой подготовке, то можно сказать коротко: получаем приказ - ##ошим по врагам", - добавил он.
Бывший пленный террористов отмечает, что в части есть проблемы с патриотическим воспитанием.
Читайте на Цензор.НЕТ: Люди очень боятся, там реально 1937-й, - освобожденный из плена боец Пантюшенко о Донецке
"По телевидению (т2) лучше всего показывают центральные каналы рф и каналы с оккупированных территорий. Украинское ТВ можно смотреть только в ясную погоду, если дождь или сильный ветер, сигнал исчезает. Кстати, по моему опыту, на оккупированных территориях ситуация по ТВ такая же и это большой позор для нашего государства, последствия понятны", - отметил Пантюшенко.
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Мужній чоловік.
Почитай про людину - тоді виступай.
Тим часом сиди у спамі.
Ти був колись у танкі, який підбили?
Він нічого не писав: може, кудись їде чи чимось буде сильно зайнятий ?
Якщо в тебе свій сайт це ж не значить що з нього будь хто може копіювати інформацію.
Пункт 3.3.1. Там все чітко вказано.
Є користувач фейсбуку - КФ.
Є Фейсбук - Ф.
Є контент - К.
Є той хто скопіював цей контент із Фейсбуку на Цензор - СкопЦ.
Я прочитав і бачим лише мову про відносини між КФ та Ф з приводу К.
Але я нічого не бачив про СкопЦ.
Я не думаю, що я маю право копіювати твої фотографії з Фейсбуку і ліпити їх куди попало. Так що "відкриті джерела" це так як "мирний атом". Словоблуддя.
https://www.facebook.com/alina.dubovska?__cft__[0]=AZVT2jzs2lHxsyyqhYbp4lRt56wXYi922C-Ud5NlQ0vdp4CGd-_EX98tvmxCGWofRb3nlZR5_tXKnrVqPRmyzj7cye7-qulZ6vyZ2zEMe94N6Txdbgr15-YacI29fM2voE0&__tn__=-UC%2CP-R Аліна Дубовська
https://www.facebook.com/alina.dubovska/posts/3340551942678785?__cft__[0]=AZVT2jzs2lHxsyyqhYbp4lRt56wXYi922C-Ud5NlQ0vdp4CGd-_EX98tvmxCGWofRb3nlZR5_tXKnrVqPRmyzj7cye7-qulZ6vyZ2zEMe94N6Txdbgr15-YacI29fM2voE0&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн.
Рівненська область. Захід України.
Маршрутка прямує до центру Дубна. Пасажирами заповнена вщент, в тому числі й стоячими. Їдуть дві баби.
- Сволочі, понакрадали! А ту війну нащо зробили? Якби Україна на Росію не напала, то було б нам добре! І спокій був би! - каже та, що сидить.
- А шо ж ти думаєш: шо їм шкода було того Луганська віддати? Тож наші брати! - погоджується та, що в окулярах.
Я подумала, що мені почулося. Починаю прислухатися і розумію, що змовчати не зможу.
Встаю з місця, ************ крізь натовп пасажирів. Питаю:
- Перепрошую, а ви в Дубні народились?
- А яке твоє вс**не діло?
- А таке. Скажіть, то хто на кого напав?
- Україна на Росію. Ото майдан зробили і пішли війною! - повторює мені одна з цих двох.
- Ви розумієте що ви говорите?! Я не дозволю вам тут озвучувати ваші сепаратистські думки! Це неповага до армії!
- А нам пох*й армія! Вона наш хліб жере!
Не витримую. Переходжу на крик. Мовляв, через таких як вони в Україні таке й робиться, що й сама маю відношення до захисту України. Кричу, що у них відсутня совість. Кажу, що нехай вже починають російською говорити, Путіна кликати з військами.
- Треба буде, то й покличемо!
З іншого боку сиділа молодша жіночка, років під 40. Вставляє своє бачення:
- Ти дура малолітня, ти ще життя не бачила і не знаєш за що тут говориш! Рота закрий!
Решта пасажирів підтакували цій трійці. Хтось навіть запропонував силоміць висадити таку розумну мене з маршрутки, мовляв, буду знати тоді як зауваження робити. Вийшла сама, попередньо сфотографувавши моїх опоненток.
От вам і патріотизм. От вам і цінності.
Я не маю що додати. Мені до болю прикро!
З Днем людей похилого віку, ага!
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3340551669345479&set=pcb.3340551942678785&__cft__[0]=AZVT2jzs2lHxsyyqhYbp4lRt56wXYi922C-Ud5NlQ0vdp4CGd-_EX98tvmxCGWofRb3nlZR5_tXKnrVqPRmyzj7cye7-qulZ6vyZ2zEMe94N6Txdbgr15-YacI29fM2voE0&__tn__=*bH-R
Початок їх з 2014р.
На зупинках, ринках, у чергах, маршрутках, загалом- у місцях скупчення людей.
Характерні ознаки- спільна тематика, примітивна аргументація, вкрай емоційне забарвлення, відсутність логіки.
Оплата - 50 грн/година чистими.
А потім дивуємось, з якого року росіянсько- українська війна, чи не з 2014 часом?
Толерантність вбиває.
а хлопцы, такие как Богдан, так же методично ее собирают обратно.
Муділо, а у тебе все з мозгами в порядкє?
Ти був колись у танкі, який підбили?
СПРАВЖНІЙ КОЗАК!!!