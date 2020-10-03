Танкист Пантюшенко, который почти 5 лет провел в плену у боевиков, вернулся на фронт

Богдан Пантюшенко находился в плену у террористов незаконного формирования "ДНР" с января 2015 года по декабрь 2019 года. Теперь он опять вернулся на фронт и служит в том же подразделении, что и раньше.

Об этом Богдан Пантюшенко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я уже некоторое время нахожусь в своем подразделении в Донецкой обл. Хочу поделиться своими наблюдениями.

В общем, все неплохо", - написал Пантюшенко.

"По боевой подготовке, то можно сказать коротко: получаем приказ - ##ошим по врагам", - добавил он.

Бывший пленный террористов отмечает, что в части есть проблемы с патриотическим воспитанием.

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"По телевидению (т2) лучше всего показывают центральные каналы рф и каналы с оккупированных территорий. Украинское ТВ можно смотреть только в ясную погоду, если дождь или сильный ветер, сигнал исчезает. Кстати, по моему опыту, на оккупированных территориях ситуация по ТВ такая же и это большой позор для нашего государства, последствия понятны", - отметил Пантюшенко.





