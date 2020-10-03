Харьковский подросток сорвал флаг со здания, наказание по статье - до 3 лет, - полиция
14-летний парень сорвал флаг со здания детского сада и повредил его. Производство расследуют по статье "Надругательство над государственной символикой".
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
"2 октября в 20:23 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что на территории детского сада по улице Пермской неизвестные сорвали государственный флаг с фасада здания и повредили его", - рассказали в полиции.
Следователи выяснили, что это сделал 14-летний подросток.
"По данному факту следователи Новобаварского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет", - пояснили в полиции.
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