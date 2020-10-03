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Харьковский подросток сорвал флаг со здания, наказание по статье - до 3 лет, - полиция

Харьковский подросток сорвал флаг со здания, наказание по статье - до 3 лет, - полиция

14-летний парень сорвал флаг со здания детского сада и повредил его. Производство расследуют по статье "Надругательство над государственной символикой".

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

"2 октября в 20:23 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение из службы "102" о том, что на территории детского сада по улице Пермской неизвестные сорвали государственный флаг с фасада здания и повредили его", - рассказали в полиции.

Следователи выяснили, что это сделал 14-летний подросток.

"По данному факту следователи Новобаварского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф в размере 850 гривен или арест на срок до 6 месяцев или лишение свободы на срок до 3 лет", - пояснили в полиции.

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Автор: 

подростки (460) символика (299) флаг (938) Харьков (7580) вандализм (606)


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Топ комментарии
+62
Родители видимо ватные на всю голову ,да и в школе похоже ничему не учат ,а сажать надо всякую сволоту которая с охраной в Крым катается на отдых имея депутатский мандат ...
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03.10.2020 18:12 Ответить
+49
начнем с того, что в Харькове у руля мразь, стоявшая трибунах на российских митингах.
А для чиновника, на минуточку, это уголовное преступление!
Мэр Харькова - уголовный преступник!!!!
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03.10.2020 18:25 Ответить
+26
Что "должна" сделать?
Того, что в Харькове - мирное небо, без российских танков - мало?
Того, что тут нет вот этих "народных ополченцев" - мало?
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03.10.2020 18:20 Ответить
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14 лет...уже киздить нужно что бы знал что такого делать нельзя
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03.10.2020 21:18 Ответить
Налицо преступление.Пацан был не один.Родителей пацана оштрафовать тысяч на 70,и родителей присутствовавших,но не донёсших о преступлении тоже тысяч на 50 каждой семье.И не криминал, и государству прибыль.Да ещё судебные издержки.А так мусора поживятся.
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03.10.2020 21:29 Ответить
Достойная смена "уставших ат вайны"
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03.10.2020 21:32 Ответить
14-летний парень сорвал флаг со здания детского сада и повредил его. Производство расследуют по статье "Надругательство над государственной символикой". Источник: https://censor.net/ru/n3222737

Ой *банутоє созданіє, юний наркоман, що тут ще скажеш, пострадянська трагедія - папа, мама люмпени, а синок вата і сєпар.
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03.10.2020 23:19 Ответить
треба вколачувати любов до своєї країни з кров"ю. Не поважаєш прапор, за який вмирають українці - не видавать паспорт громадянина України, видати вовчий квиток видати, метрику, і хай всьому світу потім пояснює чому в нього не паспорт, а вовчий квиток. Щоб суспільство мало можливість орієнтуватись хто є хто. Дуже шкода що громадянство такі юні піда**си отримують автоматично.
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04.10.2020 00:44 Ответить
кастрировать тварину, что бы не размножался
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04.10.2020 10:19 Ответить
Это уже сколько лет прошло с начала рашистской агрессии, а наказания за надругательства над госсимволикой такие, что просто оборжаться.
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04.10.2020 13:26 Ответить
Треба вводити уголовну відповідальність або якщо неповнолітній - штраф у 10 000 $ за плюндрування державної символіки України
У крайньому випадку анулювання громадянства України і видачу карти на проживання в Україні без права голосу і займання державних посад.
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04.10.2020 14:30 Ответить
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