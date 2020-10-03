ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь. Они просты в использовании, стоят дешевле обычных, а результат известен уже через 15-30 минут.
Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.
Так, 28 сентября ВОЗ зарегистрировала первый экспресс-тест на основе антигена и рекомендовала использовать его в чрезвычайных ситуациях. Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.
Второй антигенный экспресс-тест, который также будет включен в список средств для использования в экстренных случаях, ВОЗ одобрила 2 октября.
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Также глава ВОЗ заверил, что в рамках инициативы Аct-Accelerator и Альянса COVAX ВОЗ будет добиваться справедливого распределения во всем мире вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность. По его словам, на сегодня в Альянс COVAX, который является частью инициативы Аct-Accelerator и координирует разработку и распределение вакцин, присоединились 168 стран. Еще 25 стран сообщили, что сделают это в ближайшее время.
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Abbott получил разрешение от FDA на экспресс тест для выявления коронавируса BinaxNOW
* 15 минут
* 95+ % чувствительность
* 5 USD
людям вне группы риска она не нужна, людям в группе риска она бесполезна и противопоказана
Смысл один, напугать лохов и грабить кто во что горазд...
И депутатам хоть бы что - может у них секретные лекарства ?
У них вроде страховая медицина и все платят страховые организации
Разве , если человек не застрахован ?