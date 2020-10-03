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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут

ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь. Они просты в использовании, стоят дешевле обычных, а результат известен уже через 15-30 минут.

Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.

Так, 28 сентября ВОЗ зарегистрировала первый экспресс-тест на основе антигена и рекомендовала использовать его в чрезвычайных ситуациях. Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

Второй антигенный экспресс-тест, который также будет включен в список средств для использования в экстренных случаях, ВОЗ одобрила 2 октября.

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Также глава ВОЗ заверил, что в рамках инициативы Аct-Accelerator и Альянса COVAX ВОЗ будет добиваться справедливого распределения во всем мире вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность. По его словам, на сегодня в Альянс COVAX, который является частью инициативы Аct-Accelerator и координирует разработку и распределение вакцин, присоединились 168 стран. Еще 25 стран сообщили, что сделают это в ближайшее время.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) тестирование (496) тест (285) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
кива знает средство от коронавируса и успешно его использует...
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03.10.2020 18:59 Ответить
+3
Вот что интресно - умирают опытные старые врачи, известный архитектор и т д
И депутатам хоть бы что - может у них секретные лекарства ?
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03.10.2020 18:55 Ответить
+2
аби барани гроші платили, а тест їм зроблять без питань
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03.10.2020 19:10 Ответить
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отеті от?

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ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут - Цензор.НЕТ 4378
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03.10.2020 18:48 Ответить
Ну, від Abbott цього чекали. Й вакцину від AstraZeneca...
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03.10.2020 20:46 Ответить
А цена ?? Если эти сраные тесты что есть стоят как лекарство от смерти...то сколько эти будут стоить???
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03.10.2020 18:48 Ответить
А смысл с них? Вакцина нужна
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03.10.2020 19:00 Ответить
а смысл вакцины?
людям вне группы риска она не нужна, людям в группе риска она бесполезна и противопоказана
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03.10.2020 20:21 Ответить
А смысл с них?

Смысл один, напугать лохов и грабить кто во что горазд...
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03.10.2020 20:28 Ответить
ЗЕля встретит "Мрию" для Эпицентра ?
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03.10.2020 19:21 Ответить
Вот что интресно - умирают опытные старые врачи, известный архитектор и т д
И депутатам хоть бы что - может у них секретные лекарства ?
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03.10.2020 18:55 Ответить
кива знает средство от коронавируса и успешно его использует...
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03.10.2020 18:59 Ответить
ща свангую: главное закусить?
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03.10.2020 20:02 Ответить
аби барани гроші платили, а тест їм зроблять без питань
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03.10.2020 19:10 Ответить
Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов, похоже мы пролетаем у нас высокий уровень доходов.
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03.10.2020 19:19 Ответить
Тю, шо за ноу-хау... если ща тест прошел, через минуту знаешь результ. И не просто, а с полной выкладкой. 1) ты переболел. 2) Ты переболел, но опять болеешь.3) Ты болеешь. 4) ты - здоров, тобто с минус результом... Зачем тока лисапед изобретать.
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03.10.2020 19:59 Ответить
тест бесплатный, маде ин США - проще пареной репы. В данном случае я согласен с мыслью заложенной в слоган, мол, укололся и забылся... Первый раз съежился в предвкушении боли от микропореза... Но вы не поверите, я вообще не ощутил самого укола, для забора крови, даже не ощутил, что было какое-то прикосновение к пальцу.
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03.10.2020 20:11 Ответить
У переболевших тесты могут показывать позитив 4 месяца. В Словакии дают справки или больничные выписки и не требуют 4 месяца тестов. Иначе будут сплошные заблуждения и расказы о повторном заражении
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03.10.2020 20:16 Ответить
Вы имеете ввиту амер тесты, с отбором крови , в которых результ через минуту готов?
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04.10.2020 04:38 Ответить
Обращаю Ваше внимание, шо по амер тестам , то шо обычно показывает 4 месяца ты болен, четко разграничено , мол, ты переболел, или ты переболел, но опять заболен повторно, либо ты впервые заболел или же ты не болен.
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04.10.2020 04:41 Ответить
Одним словом , если сдавать анализ по амер тестам, вначале болезни покажет, что Вы больны, после выздоровления, если Вы не заболели повторно , через 4 месяца покажет, что Вы переболели.
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04.10.2020 04:48 Ответить
ВОЗ зарегистрировало то,чего на ее складах по всему миру китайцы заскладировали за несколько лет ,для нонешних продаж и навара...
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03.10.2020 20:19 Ответить
Дык что убивает ,наповал, амер тесты готовы через минуту - тестирование не отходя от кассы. но в кассу не нужно платить , бо стоимость анализа - мизерная. Это зарплата лаборантаЕсли ее раскинуть на 1000 проходящих тест. К примеру , лаборант у нас получает 6000 гривен, то каждый из тысячи должен оплатить 6 гривен. В Штатах этот мизер оплаты государство берет на себя. Тем более , что вовремя выявленный больной экономит до 20 000 на лечение, в сравнении с лечением, когда не вовремя определить, что человек болен. Дорого только в начале , когда налаживаешь производство приборов для тестирования.
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04.10.2020 04:56 Ответить
«Тем более , что вовремя выявленный больной экономит до 20 000 на лечение»
У них вроде страховая медицина и все платят страховые организации

Разве , если человек не застрахован ?
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04.10.2020 10:41 Ответить
15 минут?- это не наши методы, вот 10 дней это самое то
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04.10.2020 13:51 Ответить
 
 