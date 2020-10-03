ВОЗ зарегистрировала 2 теста на COVID-19, которые показывают результат уже через 15-30 минут

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала два экспресс-теста на коронавирусную болезнь. Они просты в использовании, стоят дешевле обычных, а результат известен уже через 15-30 минут.

Об этом заявил директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр новостей ООН.

Так, 28 сентября ВОЗ зарегистрировала первый экспресс-тест на основе антигена и рекомендовала использовать его в чрезвычайных ситуациях. Было принято решение обеспечить поставку 120 млн таких тестов в страны с низким и средним уровнем доходов.

Второй антигенный экспресс-тест, который также будет включен в список средств для использования в экстренных случаях, ВОЗ одобрила 2 октября.

Также на Цензор.НЕТ: "У моего мужа двустороннее воспаление легких", - Марина Порошенко

Также глава ВОЗ заверил, что в рамках инициативы Аct-Accelerator и Альянса COVAX ВОЗ будет добиваться справедливого распределения во всем мире вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность. По его словам, на сегодня в Альянс COVAX, который является частью инициативы Аct-Accelerator и координирует разработку и распределение вакцин, присоединились 168 стран. Еще 25 стран сообщили, что сделают это в ближайшее время.