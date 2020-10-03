Концерт группы "Кино" с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве

"Оригинальный состав" группы "Кино" - в том числе гитарист Юрий Каспарян - выступит в киевском Дворце спорта 13 марта 2021 года.

"В то, что через 30 лет после распада коллектива фанаты получат шанс попасть на живой концерт, не верил никто. Но это произошло! Группа "Кино" даст двухчасовой концерт в Киеве весной 2021 года", - говорится в сообщении concert.ua - ресурса, который анонсирует концерты звезд и реализует билеты на выступления, передает Цензор.НЕТ.

Согласно информации, концерт "Кино" запланирован на 13 марта. Состав, которым должна выступить группа в Киеве - два оригинальных басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист - Юрий Каспарян.

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"А петь знакомые каждому в зале строки будет сам Виктор Цой! В основе программы - голос лидера "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Один из создателей и продюсеров шоу - Александр Цой, сын Виктора", - говорится в афише.

По информации Крым.Реалии, в 2018 году в Севастополе и Симферополе состоялись концерты, на которых музыка группы "Кино" звучала в исполнении большого симфонического оркестра под соло гитариста Юрия Каспаряна. Продюсером проекта под названием "Симфоническое кино" выступил сын музыканта - Александр Цой. Аналогичное выступление проходило в Севастополе и в 2017 году. После этих концертов Юрий Каспарян и Александр Цой появились в украинской базе "Миротворец".

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

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Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.