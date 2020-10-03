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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Концерт группы "Кино" с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве

"Оригинальный состав" группы "Кино" - в том числе гитарист Юрий Каспарян - выступит в киевском Дворце спорта 13 марта 2021 года.

"В то, что через 30 лет после распада коллектива фанаты получат шанс попасть на живой концерт, не верил никто. Но это произошло! Группа "Кино" даст двухчасовой концерт в Киеве весной 2021 года", - говорится в сообщении concert.ua - ресурса, который анонсирует концерты звезд и реализует билеты на выступления, передает Цензор.НЕТ.

Концерт группы Кино с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве 01

Согласно информации, концерт "Кино" запланирован на 13 марта. Состав, которым должна выступить группа в Киеве - два оригинальных басиста группы разных лет - Александр Титов и Игорь Тихомиров и гитарист - Юрий Каспарян.

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"А петь знакомые каждому в зале строки будет сам Виктор Цой! В основе программы - голос лидера "Кино", оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. Один из создателей и продюсеров шоу - Александр Цой, сын Виктора", - говорится в афише.

По информации Крым.Реалии, в 2018 году в Севастополе и Симферополе состоялись концерты, на которых музыка группы "Кино" звучала в исполнении большого симфонического оркестра под соло гитариста Юрия Каспаряна. Продюсером проекта под названием "Симфоническое кино" выступил сын музыканта - Александр Цой. Аналогичное выступление проходило в Севастополе и в 2017 году. После этих концертов Юрий Каспарян и Александр Цой появились в украинской базе "Миротворец".

Иностранные артисты и другие деятели культуры нарушают украинское законодательство, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска.

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Некоторым артистам и певцам, приехавшим на гастроли в Крым или высказавшихся в поддержку российской аннексии Крыма, запрещено выступать на материковой Украине.

Автор: 

Киев (25683) концерт (401)


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Топ комментарии
+66
Концерт группы "Кино" с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве - Цензор.НЕТ 5813
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03.10.2020 19:12 Ответить
+41
Кто-то еще удивляется сдаче всех национальных интересов зеленой пошестью?
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03.10.2020 19:06 Ответить
+37
Концерт группы "Кино" с неоднократно выступавшим в оккупированном Крыму гитаристом Каспаряном анонсируют в марте в Киеве - Цензор.НЕТ 8371
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03.10.2020 19:11 Ответить
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Киевский сброд уже платит хитрому московскому армяшке свои кровные.
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03.10.2020 19:34 Ответить
кaцапский сброд ему пожизненно платит и лапти не слетают...
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03.10.2020 19:37 Ответить
Цой живий, для тих хто його уважно слухав. Особливо в підлітковому віці. Але тут Україна повинна висловитись чітко: "Закрой за мной дверь. Я ухожу." І хто їздив в намкриш - нев"їздний.
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03.10.2020 19:40 Ответить
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03.10.2020 19:43 Ответить
гоните их на воронеж.
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03.10.2020 19:44 Ответить
Михальчишин фсб-шник.
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03.10.2020 19:57 Ответить
Та без питань, перша пісня повинна бути всесвітньовідома харківських фанатів і виконана в прямому ефірі на таможні з трансляцією по центральних ТВ-каналах.
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03.10.2020 19:52 Ответить
та давно вже немає ніякої групи "Кіно"!
женіть тих волоцюг аж ген-ген за обрій!
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03.10.2020 19:57 Ответить
То хреновое кино . Там вино и домино .
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03.10.2020 19:59 Ответить
та там вже навіть і не домино
там кефир, клістир, сортир
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03.10.2020 20:01 Ответить
Кино без Цоя не Кино!
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03.10.2020 19:58 Ответить
Нафталин.
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03.10.2020 20:03 Ответить
Агась... Кіно без Цоя - не є кіно! Але будь-яке кіно, зі шмаркльою зеленою, перетворюєцця на всраний кліп з Порнохабу ! ))) Зеля, пшлонах!)
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03.10.2020 20:22 Ответить
Эту группу должны помнить от50 лет но не молодежь.
Этож какая в Украине пророссийская пропаганда что "Кино" вызывает такой ажиотаж!
Нахрен этот совок гнать метлой грязной.
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03.10.2020 20:02 Ответить
Бред
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03.10.2020 20:03 Ответить
Я в детстве Кино слушал запоем, как сейчас помню программу Время, когда как снег на голову свалилось сообщение о том что погиб Цой, и ком у горла - еле не расплакался. Но даже при этом не могу не признать, что чуть повзрослев, и послушав немного другой музыки - понял какой это голимый тухляк. Пафос и понты для тогдашних малолеток. Аквариум "Равноденствие" остался в моём сердце - настоящая зрелая музыка, а Цой - дерьмище, только способное испортить формирующийся вкус. В топку на хер. Тот же Ласковый Май, только для любителей рок-эстетики.
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03.10.2020 20:06 Ответить
Всему своё время. Дальше вообще другая музыка будет нравится. И это не значит, что всё что "было до"- дермище. Бабки на лавочках примерно тоже самое говорят- не скатывайтесь туда. Ласковый май- "рок-эстетика"? Сейчас посмотришь на клип "Белые розы"- так бегает какой-то не латентный "голубок" по сцене, не больше-не меньше. И тем не менее, нужно понимать- тогда видимо это воспринималось по другому, наоборот "секс-кумир" для женского пола.
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03.10.2020 20:21 Ответить
Про музыку Кино послушайте лучше их звукорежиссера Алексея Вишню - он все тоже самое говорит: "музыка гавно", к тому же содранная с британского The Cure. И слабое исполнение.
Ласковый май на их фоне - просто Моцарт
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04.10.2020 00:05 Ответить
Унылое говно твой Гребенщиков.
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03.10.2020 21:44 Ответить
Сам ты унылое говно.
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03.10.2020 22:18 Ответить
Может быть,но это не точно.
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03.10.2020 22:46 Ответить
Смотрите внимательно: там ещё и бабушка солиста посещала Крым; вот откуда может быть угроза нацбезопасности!
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03.10.2020 20:17 Ответить
Любой кацап или кацапка, независимо от возраста - прямая угроза национальной безопасности Украины! Не пытайтесь девальвировать кацапскую угрозу
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04.10.2020 00:06 Ответить
Вы неправы: многие кацапы бОльшие украинцы, чем сами украинцы, которые называют себя хохлами.
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04.10.2020 20:02 Ответить
А чичерина не приедет?..в сраку её трах!
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03.10.2020 20:21 Ответить
Ломка, да и срака как кулачек.
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03.10.2020 20:28 Ответить
Кино уважаю, Цой жив, но этих скоморохов в Украине видеть не желаю категорически!
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03.10.2020 20:23 Ответить
Концерт гурту "Кіно" з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві - Цензор.НЕТ 5426Сваты смотрели,посмотрите и "Кино"
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03.10.2020 20:24 Ответить
Навіщо те "Кіно", тут свого цирку хватає з кловунами.
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03.10.2020 20:27 Ответить
після 2014 року хай всі ті рашкосовкові лабухи йдуть нах на гастролі
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03.10.2020 20:32 Ответить
Короче склифачисовские Сегодня слушаете Поплавка кропиву , а завтра АС/DC и Iron maiden,затем определяете вокальную разницу кто ни понял о чём речь в викопедию
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03.10.2020 20:54 Ответить
прикольно, мышыбратья из говнораши решили с украинских лохов бабла срубить?
ушло кино в небытие, и кина не будет. а организаторам концерта надо так мягко в подворотне объяснить, что кинщик заболел и продавец билетов тоже может заболеть очень
тяжко .
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03.10.2020 20:55 Ответить
Концерт гурту "Кіно" з гітаристом Каспаряном, який неодноразово виступав в окупованому Криму, анонсують у березні в Києві - Цензор.НЕТ 6367
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03.10.2020 21:02 Ответить
Мы ждём перемен?
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03.10.2020 21:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI&list=LLatkTp4IqRXTLp9nZ-KO4AA&index=33 как сказать , не совсем
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03.10.2020 21:59 Ответить
Не. У вас не передозировка, у вас переигровка. Она хуже. Передозировка это опьянение, а переигровка это переохмурение.
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03.10.2020 22:08 Ответить
Во как!
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03.10.2020 22:11 Ответить
Предлагаю впустить вокально - фекальную шоблу в полном составе.... Задержать для проверки на неделю.... Потом отсортировать нарушителей наших законов и посадить на 5 лет.... Остальные пусть споют на концерте....Если у них ещё останется желание и здоровье.... А потом подсрачником их на паРашу.....
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03.10.2020 21:05 Ответить
у Бориспілі вколоть їм хрюцьку вакцину від ковіду-19 та на двотижневий карантин, може ще послужать науці і буде від того якась користь
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04.10.2020 12:50 Ответить
Є пропозиція .народу перед концертом пороздавати азербайджанські прапорці...

нехай махають в такт музики ))))
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03.10.2020 21:06 Ответить
Гнать на хрен с Украины все это совко-Цое-дрочерство...
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03.10.2020 21:20 Ответить
*****...до 13 марта 2021 дожить земразе нужно .концерт под вопросом
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03.10.2020 21:29 Ответить
Да херли там говорить, гаспарян шмапсарян, значит есть спрос на этих говнарей, гаспаряну можно по приезду влупить запрет на вьезд и депортировать, как департировать тех кто на концерт идти собрался?
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03.10.2020 21:42 Ответить
Хоть и выглядит вроде как смешно, но может так и надо.
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03.10.2020 22:16 Ответить
Не то уже сейчас Кино..
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03.10.2020 22:36 Ответить
Это пропаганда гавёного совка! "Разве мы плохо жили" и тому подобное дерьмо
Еще нужны концерты групп "Вино" и "Домино"
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04.10.2020 00:09 Ответить
Нахер с пляжа окупанты!!! А В.Цоя я и так послушаю...
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04.10.2020 01:21 Ответить
Закон для всех один - нахрен! Нечего возмущаться, надо было, в свое время, законы соблюдать.
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04.10.2020 10:07 Ответить
надо же малороссов в тонусе держать.
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04.10.2020 10:17 Ответить
А чучело Цоя они по сцене носить будут? Иначе не пойду!
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04.10.2020 10:56 Ответить
А куда смотрит СБУ и "Миротворец"??
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04.10.2020 13:02 Ответить
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