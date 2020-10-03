Кравчук примет решение о необходимости вводить нового человека в делегацию в ТКГ, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась, - Ермак
Решение о введении нового человека вместо Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет принимать Леонид Кравчук.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.
Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал: "Ну если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов".
Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
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