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Новости Агрессия России против Украины
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Кравчук примет решение о необходимости вводить нового человека в делегацию в ТКГ, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась, - Ермак

Кравчук примет решение о необходимости вводить нового человека в делегацию в ТКГ, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась, - Ермак

Решение о введении нового человека вместо Витольда Фокина в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе будет принимать Леонид Кравчук.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это решение будет принимать Леонид Макарович Кравчук, если он посчитает нужным, чтобы на этом месте кто-то появился. Но он будет самостоятельно принимать это решение. Во всяком случае, пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал: "Ну если относиться к этому как к анекдоту… На самом деле, такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации. Я думаю, к такому роду разговоров подтолкнула фотография Николая с Леонидом Макаровичем во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Фокина недопустима для должности, которую он занимал, - Кравчук

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+26
А хто такий кравчук ?
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03.10.2020 23:06 Ответить
+21
це опудало, яке витягли зі скрині зебіли та обтрусили від нафталіну...
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03.10.2020 23:14 Ответить
+20
Яроша . Знаєш який салют буде з ватних пердаків?
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03.10.2020 23:07 Ответить
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оспади - отправьте уже на пенсию....
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05.10.2020 07:52 Ответить
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