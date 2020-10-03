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Новости Агрессия России против Украины
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Представитель Минобороны Армении Ованнисян о Мадагизе: Шли тяжелые бои, представить линии обороны не могу

Представитель Минобороны Армении Ованнисян о Мадагизе: Шли тяжелые бои, представить линии обороны не могу

Сегодня в Нагорном Карабахе шли очень тяжелые боевые действия на севере и юге, особенно на юге.

Об этом, как пишет Радио Азатутюн, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжительность непрерывного боя составила 6-7 часов, это были довольно тяжелые и трудные бои, и понятно, что все это дается нашим войскам непросто. За это время противник потерял около 2300 человек личного состава, только за прошедший день - примерно 440-450 военнослужащих или не военнослужащих, понятно, кого я имею в виду - террористов.

Ранено у них примерно 800-900 человек, только сегодня удалось сбить около 45 вступивших в бой бронемашин. Сегодня нашим войскам удалось дальним огнем поразить около 8-9 десятков не вступивших в бой бронемашин. Мы можем считать это беспрецедентным успехом. Сегодня удалось сбить 10 беспилотников, в общей сложности - 113 единиц. Потери бронетехники составляют уже 250 единиц, только сегодня сбиты 3 "Смерча", 3 самолета, 1 вертолет", - сказал представитель Минобороны.

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Что касается ситуации в селе Мадагиз, то он отметил: "Представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления не могу. Я говорю, что ситуация была довольно тяжелой на севере и на юге. Кто конкретно, в какой момент и какая сторона находится на какой позиции, я не думаю, что это такой важный факт. Мы неоднократно отмечали, что о позициях и линиях обороны отдельно говорить не будем. Идут тяжелые, упорные бои, часто происходят позиционные изменения: вперед, назад, вправо, влево, следовательно, давайте особо не фиксироваться на этом".

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+48
По моим подсчётам армяне уже уничтожили 2-3 армии Азербайджана.
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03.10.2020 23:25 Ответить
+41
Карабах -- это Азербайджан,
Приднестровье -- это Молдова,
Абхазия и Южная Осетия -- это Грузия,
Донецк и Луганск -- это Украина.
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03.10.2020 23:34 Ответить
+20
Какие тяжелые бои? Вас с воздуха расстреливали как куропаток в вольере...
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03.10.2020 23:28 Ответить
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Глупость.
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04.10.2020 00:22 Ответить
Почему ? В Дании четко уже есть разделения общества по религиозному признаку
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04.10.2020 00:24 Ответить
Тогда мне искренне жаль датчан.
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04.10.2020 00:27 Ответить
Понаехали?
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04.10.2020 09:30 Ответить
религиозную фуйню для проникновения в сторону Месопотамии как инфотему раздули кацапы еще 150 и 100 лет назад, это их фишка. Именно эти "верующие" в бога ихнего царя-гороха подставили армян, вооружая и финансируя их, создавая там бандформирования, а потом распростаняя крокодильи слезы об убитых бандитах. Тема живуча. Но сейчас это уже совсем для больных на всю голову. А что касается "угрозы" усиления Турции для Украины. Именно этого нам и надо, чтобы в регионе появился баланс сил, чтобы было кому делать кацапов чуть по сдержанней в своем "религиозном" порыве русскава мира.
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04.10.2020 00:18 Ответить
В Дании четко наблюдается параллельное общество по религиозному признаку. Так что не согласен на 1000 тысячу %
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04.10.2020 00:23 Ответить
И поверьте, что меньше всего туркам будет нужен Крым как территория для себя. А насчет вражды религии и сейчас многие верят. Хотя когда задаю вопрос, почему турки не трогали и не трогают грузин, начинают заикаться.
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04.10.2020 00:25 Ответить
Вы хотите сказать , что вы не верите в то , что при помощи Турции крымские татари и вообще мусульмане не будут вытеснять с Крыма христиан ?
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04.10.2020 00:29 Ответить
Не смешите. Турки не вытесняли христиан даже из Турции.Напомнить, где располагается и всегда располагался центр православия при всех правителях? Евреи так вообще бежали туда из Европы со времен средневековья и от нацистов. Вспомните историю османской империи и Израиль в ее составе на протяжении 400 лет. Что они там или кого трогали? Завоевывали и оставляли население в полном покое с их религиями.
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04.10.2020 00:39 Ответить
Але статус Святої Софії влітку змінили.
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04.10.2020 00:57 Ответить
Попробую объяснить в двух словах. Св. София с 15 века была мечетью. Но даже фрески не стали уничтожать. Ататюрк сделал из нее музей. Как храм он не использовался. Управление церковное запустило Св.Софию до безобразия, она буквально рушилась, от мозаик мало что осталось, но деньги с туристов драли исправно.С конца прошлого века турки там проводили огромные работы по реставрации. Я там была лет 20 назад, работы еще не были закончены. Эрдоган хотел сделать открытый доступ в Софию, чтобы люди не платили деньги за вход, После этого зашевелились всякие непонятные организации, пожелавшие вернуть статус храма уже восстановленному зданию. Особенно усердствовали заокеанские любители побузить. Целое обество там организовали и бомбили его по всем международным организациям. Эрдоган терпел нападки более 10 лет и в итоге психанул сейчас, а еще пару лет назад наотрез отказал тем, кто в Турции выступил с идеей вернуть статус мечети.. Отойдет - изменит. У него бывает такое, психанет - потом исправляет
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04.10.2020 01:31 Ответить
Дякую за пояснення. Я деталей щодо ситуації з реставрацією не знала - не доводилося стикатися, а спеціально не цікавилася.
Так, з 15-го. А до 15-го - християнський храм. Майже 1000 років. Ви чудово знаєте.
Отож: рішення приймаються під дією =психів=, які раптом найшли.
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04.10.2020 01:52 Ответить
Исторические факты узнала, когда была на экскурсии, экскурсовод был индивидуальный и очень грамотный. А недавние события - то уже в СМИ, турецких в том числе. В Турции много что интересного можно посмотреть, очень богатая история, из глубины веков. У нас почему-то относятся к Турции, как к стране где только можно поваляться на пляже и нажраться от пуза под все включено.
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04.10.2020 02:11 Ответить
Я не належу до тієї категорії. І не лише щодо Туреччини.
Мені музеї давай, виставки, екскурсії.

Сподіваюся колись побувати в цій країні.
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04.10.2020 02:26 Ответить
Получите колоссальное удовольствие. Только перед поездкой грамотно продумайте, чтобы по-возможности больше увидеть. Особенно на маршрутах по античной Турции.
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04.10.2020 03:08 Ответить
Очередное шокирующее открытие из СМИ. Смотрю интервью журналиста с армянским каким-то чиновником из их МИДа. Грызут Израиль. Вдруг журналист с удивленными глазами заявляет. И чего это дипломаты не надавят на Израиль. Ведь армянам принадлежит четверть всего Старого города Иерусалима. Я ИКНУЛА И ПОЛЕЗЛА ИСКАТЬ................ Мусульманский квартал, Христианский квартал, Еврейский квартал, Армянский квартал - распределение по религиозной принадлежности: мусульман более 30 000 (2013) и по территории самый большой квартал; христиан 5 681 (2007), плюс около 500 армян (2011); почти 3 000 евреев, плюс около 1 500 учащихся (2013)
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04.10.2020 03:19 Ответить
Нет, не будут, так как сам по себе Крым непригоден для жизни - он может цивилизованно существовать только вместе с Украиной.
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04.10.2020 11:29 Ответить
Какие тяжелые бои?Я вижу избиение младенцев.Ары бегают от беспилотников как тараканы.
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03.10.2020 23:44 Ответить
Примерно такие цифры, но с другой стороны
ВИДЕО
https://youtu.be/Zi29GFfD2-o
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03.10.2020 23:45 Ответить
Сбито 3 "Смерча"... Если я правильно понимаю то "Смерч" это РСЗО. Они что, уже летают? Как ее можно "сбить"? "Армянской радио" трындит...
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03.10.2020 23:51 Ответить
3 ракеты сбито, чего тут непонятного?
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04.10.2020 00:24 Ответить
Особенности русского по закавказски. Сбыли СмЭрч. ТРЫ Смэрч сбыли.
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04.10.2020 01:59 Ответить
израильтяне у себя сбивают хамасские РСы..Цаплиенко даже репортаж подробный провел, после обстрелов Краматорска и Мариуполя.
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04.10.2020 08:07 Ответить
Ара сказки рассказывает. Хорошая "мина" при плохой игре,не более.
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03.10.2020 23:54 Ответить
а ты сам то, посмотрю, кацапыш-провокатор, а это подразумевает, что жопа у тебя тоже не блондинистая.
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04.10.2020 00:21 Ответить
А как ты это узнал ? Спалил ты меня , да ? Ты гений наверно ? Что закончил , 2 класса и 3 коридора ? 😂😂😂
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04.10.2020 00:32 Ответить
Кацапы уже три раза в Сирии победили...
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04.10.2020 00:14 Ответить
Так на раша-ТВ именно армянская диаспора им и стряпает постоянно победунские реляции.
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04.10.2020 00:31 Ответить
карта Сирии 2015 года впечатляет.
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04.10.2020 00:36 Ответить
Да, пи..деть ,не мечом махать!
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04.10.2020 00:39 Ответить
Представитель минобороны армении лжец, как и все их армтелевидение и средства брехливой информации. Не могут ни одно видеодоказательство привести, обманывают своих граждан тупой пропагандой и загоняют призывников на фронт. Уже сотни молодых ребят там погибло.
Когда включаешь их дерьмовое тв, словно рашаканалы, 1 к 1.
Ложь, спектакль, паясничество и слезы и крики - нас геноцидят! Противно просто...
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04.10.2020 00:50 Ответить
Азербайджанские войска развивают успех на Карабахском фронте. Армяне отступаютАрмия Азербайджана освободила в ходе субботних боев населенные пункты Талыш и Мадагиз Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маралйан, Шейбей и Гуйджаг Джебраильского района и село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района.Министерство обороны Азербайджана распространило https://www.youtube.com/watch?v=WvoExPh88js видеокадры с освобожденных от армянской оккупации земель и сюжеты с захваченных опорных пунктов противника https://twitter.com/newkc14/status/1312480246885617664?s=20 ВИДЕО . В Баку праздную успех, а Ильхам Алиев уже переименовал освобожденный населенный пункт Мадагиз Агдеринского района в Суговушан. Об этом Алиев на своей странице в https://twitter.com/azpresident?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1312432729263427588%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fhaqqin.az%2Fnews%2F190835 Twitter .В ходе боев в Мадагиз-Агдеринском направлении было уничтожено 4 танка 77-го танкового батальона вооруженных сил Армении, 3 танка захвачены в качестве трофеев.В результате артиллерийских ударов по 5-му горнострелковому полку вооруженных сил Армении, дислоцированному в Агдеринском направлении, были уничтожены 4 единицы автомобильной техники, среди армян многочисленные потери убитыми и ранеными. Личный состав нескольких подразделений 5-го горнострелкового полка, оставив боевые позиции, бежал.Между тем канонада боев все ближе к столице Нагорного Карабах. Как сообщают армянские СМИ, население покидает захваченный Арменией городе Степанакерт. В основном остается часть мужского населения.Местные источники пишут, что грохот звуки боев все громче и громче слышны в городе. Ереван сообщает, что азербайджанские дроны и артиллерия уже наносят удары по черте города.Степанакерт погружен во мрак - в квартирах отключен свет, постоянно включается воздушная сирена, оставшееся мужское население укрывается в подвалах.Тем временем российская пресса приписала президенту Армении Пашиняну «заявление о готовности принять российских миротворцев».Слова Пашиняна о готовности обсудить вопрос ввода т.н. «российских миротворцев» в Карабах вырваны из контекста, указывают в Ереване. Он не говорил о готовности принять российские войска, отмечает, в частности, телеграм-канал «Баграмян26».Вот что сказал Пашинян. Журналист спрашивает: «Вы бы хотели видеть российских миротворцев, например, в Нагорном Карабахе?» Ответ Пашиняна: «Смотрите, такие вопросы могут быть обсуждены в более широком контексте, в рамках Минской группы ОБСЕ».Российская пресса вырвала слова из контекста и выдала желаемое за действительное, пишут армянские источники.https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/04/119344/azerbajdzhanskie-vojska-razvivayut-uspekh-na-karabakhskom-fronte--armyane-otstupayut.shtml
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04.10.2020 00:55 Ответить
российская пресса приписала президенту Армении Пашиняну

**********
Пашинян прем'єр-міністр, а не президент.
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04.10.2020 13:26 Ответить
Во дурак)) Надо писать: три вертолёта)) Ничему советская культура хача не научила)
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04.10.2020 01:26 Ответить
И попцтно армяне десять нло сбили, чтоб по нашей сонечной системе не летали.
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04.10.2020 04:35 Ответить
даже можно сказать проиграли мнгоходовочкой
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04.10.2020 06:00 Ответить
короче ары всех пабедили но отступили с позиций
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04.10.2020 05:58 Ответить
Danis Nielsen. Твои рассуждения носят провокативный характер. Все это звучит как необоснованное обвинение Турции в ПРЕДПОЛОГАЕМЫХ преступлениях которые они БУДУТ совершать. За всю историю Турции, нет ни одного случая когда бы турки проводили принудительную ассимиляцию. Пример части Европы длительное время находившийся под контролем Турции, яркий тому пример. Возьми ту же нынешнюю Грузию. На сегодня Грузия наиболее интегрирована с Турцией нежели с какой либо другой страной. И у Грузии от этого нет никаких проблем. О какой опастности Украине ты говоришь?
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04.10.2020 09:24 Ответить
темы не знаю. Но курдов турки прессуют непадецки
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04.10.2020 09:55 Ответить
Так курды хотят создать своё государство!
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04.10.2020 11:22 Ответить
эээ... а геноцид армян? Хотя да, этот не ассимиляция - повырезали всех да и усе.
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04.10.2020 14:45 Ответить
Судя по всему азери раздолбали армян. Кацапи опять всех кинули.
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04.10.2020 10:38 Ответить
потери врага он точно знает, но где линия обороны - нет.
ок, ясно, понятно.
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04.10.2020 12:35 Ответить
/стальной гигант/, где ты заметил пресование турками курдов? У курдов в Турции свое TV, пресса, школы, мунипалитеты.. Курды в Турции представлены в правительстве, парламенте, гос.сми, силовых структурах... Что нечто похожее правительство Украины предоставило крым.татарам? Нет! Кто либо из крым.татар выражает недовольство государству Украины? Нет! Так какого хрена ты тут умничаешь по поводу "прессования" турками курдов? К чему ты пишешь явную клевету на турков по поводу курдов? Ты не знал что это клевета? Так будь внимателен впредь. Не надо путать курдскую рабочую партию с курдами. Это разные вещи.
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04.10.2020 18:48 Ответить
Сэмен сумской. Никто не вырезал армян. То армянское население откуда были собраны армянские террористы, было гуманно вывезенно на другую территорию турецкой империи. Большая часть переместилась в Иреванское ханство. Под прикрытие россии. Если бы турки не вывели бы армян, то их бы вырезали местные курды и турки.
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04.10.2020 18:57 Ответить
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