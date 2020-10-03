Представитель Минобороны Армении Ованнисян о Мадагизе: Шли тяжелые бои, представить линии обороны не могу
Сегодня в Нагорном Карабахе шли очень тяжелые боевые действия на севере и юге, особенно на юге.
Об этом, как пишет Радио Азатутюн, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.
"Продолжительность непрерывного боя составила 6-7 часов, это были довольно тяжелые и трудные бои, и понятно, что все это дается нашим войскам непросто. За это время противник потерял около 2300 человек личного состава, только за прошедший день - примерно 440-450 военнослужащих или не военнослужащих, понятно, кого я имею в виду - террористов.
Ранено у них примерно 800-900 человек, только сегодня удалось сбить около 45 вступивших в бой бронемашин. Сегодня нашим войскам удалось дальним огнем поразить около 8-9 десятков не вступивших в бой бронемашин. Мы можем считать это беспрецедентным успехом. Сегодня удалось сбить 10 беспилотников, в общей сложности - 113 единиц. Потери бронетехники составляют уже 250 единиц, только сегодня сбиты 3 "Смерча", 3 самолета, 1 вертолет", - сказал представитель Минобороны.
Что касается ситуации в селе Мадагиз, то он отметил: "Представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления не могу. Я говорю, что ситуация была довольно тяжелой на севере и на юге. Кто конкретно, в какой момент и какая сторона находится на какой позиции, я не думаю, что это такой важный факт. Мы неоднократно отмечали, что о позициях и линиях обороны отдельно говорить не будем. Идут тяжелые, упорные бои, часто происходят позиционные изменения: вперед, назад, вправо, влево, следовательно, давайте особо не фиксироваться на этом".
Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.
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Так, з 15-го. А до 15-го - християнський храм. Майже 1000 років. Ви чудово знаєте.
Отож: рішення приймаються під дією =психів=, які раптом найшли.
Мені музеї давай, виставки, екскурсії.
Сподіваюся колись побувати в цій країні.
ВИДЕО
https://youtu.be/Zi29GFfD2-o
Когда включаешь их дерьмовое тв, словно рашаканалы, 1 к 1.
Ложь, спектакль, паясничество и слезы и крики - нас геноцидят! Противно просто...
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Пашинян прем'єр-міністр, а не президент.
ок, ясно, понятно.