Представитель Минобороны Армении Ованнисян о Мадагизе: Шли тяжелые бои, представить линии обороны не могу

Сегодня в Нагорном Карабахе шли очень тяжелые боевые действия на севере и юге, особенно на юге.

Об этом, как пишет Радио Азатутюн, сообщил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжительность непрерывного боя составила 6-7 часов, это были довольно тяжелые и трудные бои, и понятно, что все это дается нашим войскам непросто. За это время противник потерял около 2300 человек личного состава, только за прошедший день - примерно 440-450 военнослужащих или не военнослужащих, понятно, кого я имею в виду - террористов.

Ранено у них примерно 800-900 человек, только сегодня удалось сбить около 45 вступивших в бой бронемашин. Сегодня нашим войскам удалось дальним огнем поразить около 8-9 десятков не вступивших в бой бронемашин. Мы можем считать это беспрецедентным успехом. Сегодня удалось сбить 10 беспилотников, в общей сложности - 113 единиц. Потери бронетехники составляют уже 250 единиц, только сегодня сбиты 3 "Смерча", 3 самолета, 1 вертолет", - сказал представитель Минобороны.

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Что касается ситуации в селе Мадагиз, то он отметил: "Представить тактические линии обороны по части какой-либо позиции или направления не могу. Я говорю, что ситуация была довольно тяжелой на севере и на юге. Кто конкретно, в какой момент и какая сторона находится на какой позиции, я не думаю, что это такой важный факт. Мы неоднократно отмечали, что о позициях и линиях обороны отдельно говорить не будем. Идут тяжелые, упорные бои, часто происходят позиционные изменения: вперед, назад, вправо, влево, следовательно, давайте особо не фиксироваться на этом".

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.