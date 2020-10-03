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Новости Агрессия России против Украины
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Приглашать ли Фокина в ТКГ, решали коллективно, учитывали, что он родился на Донбассе и имеет политический управленческий опыт, - Ермак

Приглашать ли Фокина в ТКГ, решали коллективно, учитывали, что он родился на Донбассе и имеет политический управленческий опыт, - Ермак

Решение о приглашении экс-премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу было коллективным.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР", - сказал он.

Ермак объяснил, что решения ТКГ не несут политических обязательств для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук примет решение о необходимости вводить нового человека в делегацию в ТКГ, кандидатура Тищенко вообще не обсуждалась, - Ермак

"Я хотел бы, чтобы было четкое понимание, немного сказать о том, что ТКГ - это консультационная площадка. Это не представительство государства. Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина.

Таким образом, люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать. Поэтому не нужно переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые происходят в рамках этих консультаций.

Но произошла ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение - исключить Фокина из ТКГ", - сказал он.

Также читайте: Отсутствие Фокина на переговорах по Донбассу не стало "большой потерей", - Гармаш

Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.

Автор: 

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+48
Брехливые суки! Как вы уже задрали своими вечными оправданиями!
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03.10.2020 23:41 Ответить
+24
Решали коллективно - кремлёвская крыса и его кремлёвское ФСБшное кодло....
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03.10.2020 23:42 Ответить
+19
Вот Цука , теперь он прячется за спины коллектива
Зеля, гони его а шею , он и тебя сольёт
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03.10.2020 23:43 Ответить
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Страница 2 из 2
Я помню как он гордо летел в Берлин на частном самолете
Сначала были фото всей делегации в самолете
Потом убрали и оставили только Ермака - всего из себя гордого
Затем , получив оплеуху от Козака , Ермак быстро спрятался за МЕЖДУ ПРОЧИМ голову делегации. Короче , редкий г.....
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04.10.2020 01:37 Ответить
Я розумію, що зебілам оце зе-ефесбешне-єрмацьке квакання зайде.
Залучати до таких важливих переговорів майже 90-нього діда, давнього пенсіонера (і начхати, звідки воно там є) - це нормально ?
Ось питання. А що вже воно там базікає - не цікаво.
В Україні нема ******** дипломатів, політиків, інших діячів з відповідним досвідом та навиками ? Людей активного віку з ясним розумом та проукраїнською (хоча я не знаю, як може в Україні позиція громадянина бути неукраїнською чи антиукраїнською) позицією ?
Гниди квартальні. Кагал ворогів.
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04.10.2020 01:12 Ответить
А на рожу его не удосужились посмотреть?
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04.10.2020 01:17 Ответить
вопрос с языка снял . типичная кацапская мразь .
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04.10.2020 20:02 Ответить
Т.е. внучку Фокина пользовал не только Ермак, а это делали коллективно?
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04.10.2020 02:37 Ответить
Действительно вроде как групповуха. Бедная Маша! И всё коту под хвост.
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04.10.2020 07:18 Ответить
Груповушку "сообразили"?
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04.10.2020 09:35 Ответить
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjbVEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY7S-2XNh3YdfFaRf2KlzYdHHaxSYgd_fFngtbFC7sv7DhwqYLu4ECmy7suNiucGHvhQ0XG4DcLRe2XdgK5O292A8ALACHu2cAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8Q6BMoADAZegQIDxAC Народження : 25 жовтня 1932 р. (87 років), https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjZV4tZP1zc0MjTNyjAp0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWGUuzL2w78ImIN5zYceFXUB694UNF6cDRXZd2LCDlREAMscKuVQAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8QmxMoATAZegQIDxAD Новомиколаївка - селище міського типу в Україні, центр Новомиколаївського району Запорізької області.
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04.10.2020 02:39 Ответить
У него СОВЕТСКИЙ!!! политический и управленческий опыт. Или для вас это не имело значения?
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04.10.2020 02:56 Ответить
Пазвольтє, а маша казала, що це було ваше спільне з НЕЮ рішення, ну щоб дєдушка на людях весь час був, під наглядом... а виходить у вас групнячок, ще й третій був. Цікаво ХТО?
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04.10.2020 03:17 Ответить
Так нехай цей «колектив» і несе відповідальність за зрадницьку позицію Фокіна. Чи ця заява несе меседж -спитати нема з кого?!
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04.10.2020 05:59 Ответить
Ну тепер тільки так, я не я і хата не моя....опариші зебільні
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04.10.2020 06:14 Ответить
жінки єрмака *********:
і фокіна маша сказала, що саме єрмаку, як другу, а не якомусь колективу. рекомендувала дєдушку(отакий рівень відбору кадрів)
і ліза богуцька сказала, що саме у єрмака, а не якогось колективу, заміна фокіна у ткг буде ще гіршою...
та й, що це за колектив може бути, який приймає рішення, які у нього повноваження?
хто його очолює і збирає для прийняття важливих рішень - сам єрмак чи особа вищого "рангу"?
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04.10.2020 06:25 Ответить
ПОчему ж тогда Россия в лице грызловых-козаков требует от Украины выполнения Минских соглашений, если по словамЕрмака решения, принимаемые на заседаниях ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украины? Впрочем сей господин давно уже заслужил орден барона Мюнхгаузена, ещё после встречи с Волкером.
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04.10.2020 07:33 Ответить
А что так тяжело выяснить личные политические взгляды перед тем как принимать нового ху члена в ТКГ??
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04.10.2020 07:51 Ответить
Вот интересно мне кто лоббировал назначение Ермака в ОП Видать тоже * коллективно * Тоже стесняется огласить весь список рашистски настроенных коллективистов... Всё у цирка коллективное Всё колхозное....
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04.10.2020 08:08 Ответить
И Ермак думает что ему все так сразу и поверят ? Вы хоть там скоординируйтесь чтоб хотя бы врали в унисон , подонки зелёные .
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04.10.2020 08:18 Ответить
Цікаві критерії відбору: народився на Донбасі і має управлінський досвід. То за такими критеріями и янукович би якраз підійшов.
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04.10.2020 08:20 Ответить
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjbVEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY7S-2XNh3YdfFaRf2KlzYdHHaxSYgd_fFngtbFC7sv7DhwqYLu4ECmy7suNiucGHvhQ0XG4DcLRe2XdgK5O292A8ALACHu2cAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8Q6BMoADAZegQIDxAC Народження : 25 жовтня 1932 р. (87 років), https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjZV4tZP1zc0MjTNyjAp0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWGUuzL2w78ImIN5zYceFXUB694UNF6cDRXZd2LCDlREAMscKuVQAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8QmxMoATAZegQIDxAD Новомиколаївка - селище міського типу в Україні, центр Новомиколаївського району Запорізької області.
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04.10.2020 16:22 Ответить
Ну, не знаю, то ж не моя помилка, то, мабуть, Єрмака неправильно поінформували.
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05.10.2020 08:23 Ответить
А я думаю, що вІн, як завжди, вішає лапшу.
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06.10.2020 01:14 Ответить
Коллктивно-это Ермак и внучка Фокина?
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04.10.2020 08:29 Ответить
а когда беглого януковича выбирали тоже учитывали что оно с донбасса
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04.10.2020 08:53 Ответить
Коллективные решения ? А где коллективная ответственность? Это ж на вас берёзок не напасёшься.
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04.10.2020 08:54 Ответить
Это и есть хуцпа в чистом виде :"Нет у вас методов против Коти Сапрыкина".
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04.10.2020 09:01 Ответить
Йолопе, діду 800 років в середу, який тут досвіт. Тут мізки зібрати до купи проблема. І до речі, рекомендував Фуфло Кравчук і тому руб даю за сто, що він знав про його зальоти.
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04.10.2020 09:07 Ответить
Фокинда уже проехали,теперь колякотлета придет порядок наведет
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04.10.2020 09:07 Ответить
Відповідь правильна. В штани Єрмака насрали всі і Зе тоже. Так що ОП штани Єрмака періть разом, але за тиждень, два ви знову колективно обісраєтесь! Це називаєтся що у вас хронічний понос!
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04.10.2020 09:09 Ответить
Фокін є коммі. Тож він окупант (чи колаборант) а його місце на скотомогильнику. Як і тих, що його підтримує.
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04.10.2020 09:09 Ответить
Получается, что у коллектива такое мнение по Донбассу как у Фокина? Приехали.
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04.10.2020 09:24 Ответить
дерьмак вместе с голубинским - это не дуэт, а трио по предательству интересов Украины... а ссынарист квартала быканов воды в рот набрал...
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04.10.2020 09:36 Ответить
проблема не в шмарклі чи в єрмаку... проблема в тому що шмарклина мішпуха УКРАЇНОФОБСЬКА і по-суті і по спадковості і по-вихованню
шмаркля та його мішпуха на чолі з бєнєй-б*ґолюбовим-ахмєтовим = НЕ УКРАЇНЦІ а ні за походженням а ні за ментальністю
САМЕ ТОМУ неукраїнська адміністрація та неукраїнський президент в Україні буде ПОСТІЙНО наражатися на НЕСПРИЙНЯТТЯ їхніх дій УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ
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04.10.2020 09:37 Ответить
Теперь все понятно относительно тех кто родился в Кривом Роге.
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04.10.2020 09:56 Ответить
силос для овец
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04.10.2020 10:12 Ответить
И кто этот коллектив? Очевидно состоял из трех персон: Ермак, Ермак и еще один Ермак, ну и Шмаркля где то с боку.
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04.10.2020 10:27 Ответить
Толпой машу драли?
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04.10.2020 10:34 Ответить
Чи запрошувати Фокіна до ТКГ, вирішували колективно, враховували, що він народився на Донбасі і має політичний управлінський досвід, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4336
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04.10.2020 11:03 Ответить
""Я хотел бы, чтобы было четкое понимание, немного сказать о том, что ТКГ - это консультационная площадка. Это не представительство государства. Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина" Врёте, Ермак! Там же сидит Козак - официальный представитель России, он проводит политику, заданную Путиным. Вы - самозванец - но политический представитель Зеленского.
Вы полнотью, начиная с предательства в Омане, себя дискредитировали.
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04.10.2020 12:49 Ответить
Брехїливі потвори--вже ховаються за "колективні рішення".
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04.10.2020 13:30 Ответить
це "сибірский цирульник"2 вже остогид... шо воно таке? звідки вилізло?
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04.10.2020 13:52 Ответить
ну вот, ватнику 100лет, а оно такое и осталось... никаких выборов в ордло и амнистий, не губите страну - стройте забор и минное поле и забудьте об этих шариковых.
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04.10.2020 15:13 Ответить
У Ермака наверное были шуры-муры с внучкой фокина поэтому ермак и всунул фОКИНА в ТКГ!! Но народ Украины не купить брехливыми словами зеленского и вора Ермака!! Ватник и совок Фокин должен сидеть в тюрьме, а не базарить на ТВ!!
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04.10.2020 15:36 Ответить
Звісно. Патпіотв родом з Донбасу ці уроди не змогли знайти, навіть колективно.
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04.10.2020 16:08 Ответить
Патріотів*
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04.10.2020 16:08 Ответить
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D1%84%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%BD+%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjbVEstOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWSflFeYtY7S-2XNh3YdfFaRf2KlzYdHHaxSYgd_fFngtbFC7sv7DhwqYLu4ECmy7suNiucGHvhQ0XG4DcLRe2XdgK5O292A8ALACHu2cAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8Q6BMoADAZegQIDxAC Народження : 25 жовтня 1932 р. (87 років), https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=881&sxsrf=ALeKk03LK0XHNaA1IaBTzN-3w85Acyn-HA:1601768221431&q=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDXMNjZV4tZP1zc0MjTNyjAp0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXmLWGUuzL2w78ImIN5zYceFXUB694UNF6cDRXZd2LCDlREAMscKuVQAAAA&ved=2ahUKEwjI7-bOy5nsAhXBpIsKHWEmDs8QmxMoATAZegQIDxAD Новомиколаївка - селище міського типу в Україні, центр Новомиколаївського району Запорізької області.
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04.10.2020 16:26 Ответить
Фішка в тому, що Фокін, в силу деменції, озвучив завчасно те, що намагалися нав'язати Україні дерьмак і Ко. Про ЗЕ, я мовчу, у нього функція Фунта в ОП.
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04.10.2020 16:24 Ответить
Ми з Андрюшей делалі ето вмєстє ! Я єму масіровала одну конєчность, а он что-то дрочіл на бумагє на счот дєда. Машка Факіна
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04.10.2020 16:46 Ответить
не имеет значение как решали,Имеет значение ,что поставили заместителем начальника переговорной группы сепара.
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04.10.2020 18:50 Ответить
ну какой у фокина управленческий опыт я помню. была такая жопа в стране, что мама не горюй. что эта совковая мразь могла науправлять со своей совковой плановой экономикой?
розвалил все что можно и нельзя было.

дерьмак реально дегенерат, неужели таких долбодятлов кацапы брали в консервы фсб?
наверно были проблемы,как говорила зебилка третьякова , с качеством кацапских детей, будущих консерв фсб .
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04.10.2020 20:10 Ответить
гнида
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04.10.2020 21:35 Ответить
Таке враження,.... дитячий садок нервово курить в стороні.
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04.10.2020 22:14 Ответить
"Решили коллективно", коллектив - Андрюша с Машей решил, а Зе одобрил. Актер Зе, играющий президента, всегда зависел от продюсера и сейчас одобряет все, что его продюсер Ермак велит.
Так есть и в нынешнем шоу "игра в президента" и его слуг.
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04.10.2020 22:26 Ответить
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