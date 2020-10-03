Приглашать ли Фокина в ТКГ, решали коллективно, учитывали, что он родился на Донбассе и имеет политический управленческий опыт, - Ермак
Решение о приглашении экс-премьер-министра Витольда Фокина в Трехстороннюю контактную группу по Донбассу было коллективным.
Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР", - сказал он.
Ермак объяснил, что решения ТКГ не несут политических обязательств для Украины.
"Я хотел бы, чтобы было четкое понимание, немного сказать о том, что ТКГ - это консультационная площадка. Это не представительство государства. Соответственно, никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут никаких политических обязательств для государства Украина.
Таким образом, люди, которые там работают, работают на общественных началах. Они не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые эти решения могут юридически и политически принимать. Поэтому не нужно переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, которые происходят в рамках этих консультаций.
Но произошла ситуация, когда слова и заявления Фокина имели, безусловно, публичный характер и, безусловно, они не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому президентом было принято решение - исключить Фокина из ТКГ", - сказал он.
Напомним, ранее первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сначала были фото всей делегации в самолете
Потом убрали и оставили только Ермака - всего из себя гордого
Затем , получив оплеуху от Козака , Ермак быстро спрятался за МЕЖДУ ПРОЧИМ голову делегации. Короче , редкий г.....
Залучати до таких важливих переговорів майже 90-нього діда, давнього пенсіонера (і начхати, звідки воно там є) - це нормально ?
Ось питання. А що вже воно там базікає - не цікаво.
В Україні нема ******** дипломатів, політиків, інших діячів з відповідним досвідом та навиками ? Людей активного віку з ясним розумом та проукраїнською (хоча я не знаю, як може в Україні позиція громадянина бути неукраїнською чи антиукраїнською) позицією ?
Гниди квартальні. Кагал ворогів.
і фокіна маша сказала, що саме єрмаку, як другу, а не якомусь колективу. рекомендувала дєдушку(отакий рівень відбору кадрів)
і ліза богуцька сказала, що саме у єрмака, а не якогось колективу, заміна фокіна у ткг буде ще гіршою...
та й, що це за колектив може бути, який приймає рішення, які у нього повноваження?
хто його очолює і збирає для прийняття важливих рішень - сам єрмак чи особа вищого "рангу"?
хучлена в ТКГ??
шмаркля та його мішпуха на чолі з бєнєй-б*ґолюбовим-ахмєтовим = НЕ УКРАЇНЦІ а ні за походженням а ні за ментальністю
САМЕ ТОМУ неукраїнська адміністрація та неукраїнський президент в Україні буде ПОСТІЙНО наражатися на НЕСПРИЙНЯТТЯ їхніх дій УКРАЇНСЬКИМ НАРОДОМ
Вы полнотью, начиная с предательства в Омане, себя дискредитировали.
розвалил все что можно и нельзя было.
дерьмак реально дегенерат, неужели таких долбодятлов кацапы брали в консервы фсб?
наверно были проблемы,как говорила зебилка третьякова , с качеством кацапских детей, будущих консерв фсб .
Так есть и в нынешнем шоу "игра в президента" и его слуг.