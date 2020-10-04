Климкин: МИД готовился к разрыву дипотношений с Россией, но это возможность поддержки украинцев в РФ
МИД вел переговоры с тремя странами, чтобы те взяли на себя консульские отношения с Россией, если бы Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.
Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Я, по-моему, этого не говорил: я разговаривал с тремя странами о том, чтобы они взяли на себя консульские отношения и поддержку, если бы мы дипломатические отношения разорвали бы. Они мне сказали так: слушай, как мы это сделаем, то, что вы делаете? Эти страны известны. Я просто не хочу их сегодня называть. Это такие нейтральные страны, которые очень часто берут на себя эти функции. И они были очень негативно настроены, чтобы как раз эти функции выполнять", - сказал Климкин.
По его словам, он жалеет, что Украина так и не разорвала дипломатические отношения с Россией после начала российской агрессии.
"Жалею. И много раз говорил об этом. Причем и публично, - сказал Климкин. - Как человек и как бывший министр однозначно жалею. Но, с точки зрения поддержки украинцев в России, это был шаг, если хотите, человеческий, гуманитарный. И эту позицию мы всегда держали".
При этом бывший глава МИД пояснил: "На самом деле для чего были дипломатические отношения? Отчасти это было использовано в построении наших исков к России. Но главное - это была хотя бы минимальная поддержка и минимальная возможность помогать украинцам, которых даже во время войны в России более чем три миллиона. Сейчас их количество несколько снижается. Но тем не менее - все равно плюс-минус три миллиона".
В частности, сказал он, благодаря работе своих посольства и консульств в России Украина помогала своим политическим заключенным в этой стране.
Отношения между Украиной и Россией, в том числе и дипломатические, резко обострились в начале 2014 года: тогда, после побега и самоустранение от выполнения своих обязанностей тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, а затем после решения Кремля аннексировать украинский Крым, стороны вызвали своих послов для консультаций. После того, как в последующие годы оба посла были уволены со своих должностей, новых послов стороны не назначали; в настоящее время Украина и Россия представлены на уровне временных поверенных.
С начала 2014 года начали появляться предложения о разрыве дипломатических отношений между двумя странами, но до этого так и не дошло.
В международной практике в случае официального полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами, включая консульские отношения, они просят представлять их интересы в противоположной стороне на консульском уровне дипломатические представительства третьих стран, преимущественно тех, которые считаются нейтральными, вроде Швейцарии, Швеции или Австрии.
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Той хто хоче розірвати з рашкою відносити - шукає можливості.
А той хто не хоче розривати - шукає причини.
2017 год
Може й українська мінська група так завершить свою нездатність... Відвоюванням...
Васадзе запустил сборку четырёх моделей российских ВАЗ.
Как жто блин понимать ?
Сначала кацапы пролоббировали закон против евроблях и очистили для себя украинский рынок от дешевых европейских авто - васадзе писал закон . Теперь кацапы начинают зарабатывать в Украине на своих дрянных авто
Вон поляки отказались от их газа , при помощи трубы Одесса - Броды и украинцы могут отказаться от их газа
Все зависит от воли властей
Они даже не понимают , что Украина - это национальное независимое государство .
А вот визы с рашей не ввели и с остальными странами постсовка - ЭТО БЕЗОБРАЗИЕ
А остальные украинцы между прочим работают в Украине и ЕС . И В сторону раши не смотрят . И те из Донбасса , которые якобы кормили всю Украину , а на самом деле ДОИЛИ БЮДЖЕТ УКРАИНЫ ДЛЯ СЕБЯ- они сейчас тоже в ЕС , в Польше КАК БЕЖЕНЦЫ ОТ ВОЙНЫ, которую сами пригласили
9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.
10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
Який дурень дав вказівку цк підписувати?
https://www.youtube.com/channel/UCw8EeKR0Iw_tbS32G1phVfA Мышебратья Беларусь 2.0
https://youtu.be/iaUG64NyiT4?t=120
Нелогично, мягко говоря. О чём вообще Климкин втирает? Забыл те реалии уже?
И сколько той поддержки было за шесть лет войны?
І щодо міжнародних позовів - так.
так и вижу заголовки газет во вторую мировую - Польша решила не закрывать посольство в Германии что бы помогать своим гражданам который находятся в Германии
2.Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль допускає можливість поставок прісної води з материкової частини України в анексований Крим у разі, як він висловився, гуманітарної катастрофи на півострові.
І В чому різниця 1 і 2-го ? ))))
Надо было объявить тем, кто перебрался в лаптестан - тот, кто не вернется в течении 6 месяцев, лишается украинского гражданства. И затем разорвать дип отношения.
Украине не нужна вата и тем более консульская защита ваты со стороны Украины.
Но такие как Климкин вели к тому, чтобы 3+4+2 миллиона голосовали против Украины и вводили ватных депутатов в Раду