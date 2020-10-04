Климкин: МИД готовился к разрыву дипотношений с Россией, но это возможность поддержки украинцев в РФ

МИД вел переговоры с тремя странами, чтобы те взяли на себя консульские отношения с Россией, если бы Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, по-моему, этого не говорил: я разговаривал с тремя странами о том, чтобы они взяли на себя консульские отношения и поддержку, если бы мы дипломатические отношения разорвали бы. Они мне сказали так: слушай, как мы это сделаем, то, что вы делаете? Эти страны известны. Я просто не хочу их сегодня называть. Это такие нейтральные страны, которые очень часто берут на себя эти функции. И они были очень негативно настроены, чтобы как раз эти функции выполнять", - сказал Климкин.

По его словам, он жалеет, что Украина так и не разорвала дипломатические отношения с Россией после начала российской агрессии.

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"Жалею. И много раз говорил об этом. Причем и публично, - сказал Климкин. - Как человек и как бывший министр однозначно жалею. Но, с точки зрения поддержки украинцев в России, это был шаг, если хотите, человеческий, гуманитарный. И эту позицию мы всегда держали".

При этом бывший глава МИД пояснил: "На самом деле для чего были дипломатические отношения? Отчасти это было использовано в построении наших исков к России. Но главное - это была хотя бы минимальная поддержка и минимальная возможность помогать украинцам, которых даже во время войны в России более чем три миллиона. Сейчас их количество несколько снижается. Но тем не менее - все равно плюс-минус три миллиона".

В частности, сказал он, благодаря работе своих посольства и консульств в России Украина помогала своим политическим заключенным в этой стране.

Отношения между Украиной и Россией, в том числе и дипломатические, резко обострились в начале 2014 года: тогда, после побега и самоустранение от выполнения своих обязанностей тогдашнего президента Украины Виктора Януковича, а затем после решения Кремля аннексировать украинский Крым, стороны вызвали своих послов для консультаций. После того, как в последующие годы оба посла были уволены со своих должностей, новых послов стороны не назначали; в настоящее время Украина и Россия представлены на уровне временных поверенных.

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С начала 2014 года начали появляться предложения о разрыве дипломатических отношений между двумя странами, но до этого так и не дошло.

В международной практике в случае официального полного разрыва дипломатических отношений между двумя странами, включая консульские отношения, они просят представлять их интересы в противоположной стороне на консульском уровне дипломатические представительства третьих стран, преимущественно тех, которые считаются нейтральными, вроде Швейцарии, Швеции или Австрии.