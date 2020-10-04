Украинский план мирного урегулирования лежит на столе, осталось получить ответ от наших визави, - Ермак
План мирного урегулирования Украины по Донбассу "лежит на столе", и ни у кого из международных партнеров не возникает сомнений в отношении позиции Киева.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Одно из больших достижений за этот год - это то, что ни у кого среди наших международных партнеров не возникает вопросов к украинской позиции. И сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи. Удалось так выстроить атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в Нормандском формате, когда ни у кого в этом не возникает сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.
Ермак указал, что можно уточнять какие-то детали этого мирного плана, но если есть реальное желание завершить войну, то его можно четко очертить в сроках и закончить войну. "Если нет, то скажите громко об этом все, что вы не хотите прекращения войны в Украине", - заявил он.
Руководитель Офиса Президента отметил, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции, и если внимательно изучить последние, то там есть ответы на все вопросы.
"Достаточно сказать, что да, Украина должна вернуть свою территорию, Украина забирает контроль над государственной границей, и на демилитаризованной зоне проходят демократические выборы", - указал он.
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За.. Мир, НО.. НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
І що за план? На які поступки ви йдете, що здаєте? Як ми знаємо, до кацапів у вас претензій немає.
Ведь Зеленский обещал народное правление!
На каком официальном сайте можно прочеть детальный план?
Иначе это просто слова ни за что отвечающего лица.
Так "план " на столі - забористий, але не для усіх.
А потім у Пальчевського "відлиємо", він відбілить сечу., що задурно у депутати лізе.
а мнение народа их не интересует...почему-то...
То ли у плана есть конец, то ли есть план конца...
Уже всё про него понятно, пробы негде ставить от зашкваров, но он всё отрицает и продолжает выступать, и морда лица гладкая, и даже не пытается затаиться хотя бы на месяц.. Чем больше провалов, тем чаще он выступает. А эти выступления ни о чём и с использованием давно забытой советской риторики типа «все прогрессивные страны…». Настоящий агент-ледокол.
и видимо все это хорошо уже проплачено...
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Брерлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживших в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров днр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров днр+лнр.
и т.д.
явно там что-то нечисто...