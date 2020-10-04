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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украинский план мирного урегулирования лежит на столе, осталось получить ответ от наших визави, - Ермак

Украинский план мирного урегулирования лежит на столе, осталось получить ответ от наших визави, - Ермак

План мирного урегулирования Украины по Донбассу "лежит на столе", и ни у кого из международных партнеров не возникает сомнений в отношении позиции Киева.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одно из больших достижений за этот год - это то, что ни у кого среди наших международных партнеров не возникает вопросов к украинской позиции. И сегодня украинский план мирного урегулирования лежит на столе. У этого плана в конце есть то, чего так хочет украинский народ, и чего, надеюсь, ждут все прогрессивные страны и наши партнеры, и чего в первую очередь ждут жители Донбасса, ждут наши военные, их семьи. Удалось так выстроить атмосферу в переговорном процессе, как в Минске, так и в Нормандском формате, когда ни у кого в этом не возникает сомнений. Осталось только получить ответ от наших визави", - сказал он в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Ермак указал, что можно уточнять какие-то детали этого мирного плана, но если есть реальное желание завершить войну, то его можно четко очертить в сроках и закончить войну. "Если нет, то скажите громко об этом все, что вы не хотите прекращения войны в Украине", - заявил он.

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Руководитель Офиса Президента отметил, что финальным этапом этого плана является проведение местных выборов в ОРДЛО на основании украинского законодательства и норм Копенгагенской конвенции, и если внимательно изучить последние, то там есть ответы на все вопросы.

"Достаточно сказать, что да, Украина должна вернуть свою территорию, Украина забирает контроль над государственной границей, и на демилитаризованной зоне проходят демократические выборы", - указал он.

Автор: 

Донбасс (26957) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+56
ЗЕленые антиукраинские предатели "дЕрьмаки", "сивохи", "фокины", во главе с "Оманским ослом", продолжают называть сдачу интересов Украинской Державы "мирным урегулированием"... Только недоумки и откровенные сепары не видят удивительного совпадения риторики путинской партии ЖОПАблох с "ЗЕлеными слугами". И те и другие, наперегонки пытаются доказать народу Украины, что капитуляция Украины перед рашистами, это типа "мирный план"...
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04.10.2020 02:39 Ответить
+42
Иуда с тремя паспортами не говорит убийц -оккупантов , « та сторона «, «повстанцы « «мир в глазах « - каждый день трупы и выжженная земля ,дома
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04.10.2020 01:59 Ответить
+40
Блин, и когда раша войска выведет и границу освободит ?

Вот же трепло !!!

Раша как раз для жтого столько денег вогнала в лугандон, шоб теперь мирно уйти????идиот
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04.10.2020 01:44 Ответить
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Хороший "план" у него-Крымский)
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04.10.2020 10:24 Ответить
Твої візаві з миром в очах мирно ліси українські спалюють, поки ти куриш свій мирний план.
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04.10.2020 10:24 Ответить
Ліси? Якби ж то тільки ліси... А людей? Он, дванадцять душ заживо згоріли тільки останнім часом! І це - тільки цивільних; а за військових нам не повідомляють!
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04.10.2020 11:48 Ответить
І де цей мирний план можна почитати?
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04.10.2020 10:26 Ответить
ні, його тільки курити..
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04.10.2020 10:33 Ответить
Он передёргивает и манипулирует. Типа если вы против мира скажите громко..
За.. Мир, НО.. НЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
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04.10.2020 10:28 Ответить
А ты азейбарджанский план видел, не?
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04.10.2020 10:32 Ответить
Поддерживаю азейбарджанский план.
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04.10.2020 19:25 Ответить
А у міжнародних партнерів, за 6 років війни, були претензії до України? В чому плісняве "досягнення"?
І що за план? На які поступки ви йдете, що здаєте? Як ми знаємо, до кацапів у вас претензій немає.
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04.10.2020 10:56 Ответить
Що ти мелеш, придурок!
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04.10.2020 11:07 Ответить
В України зараз вікно можливостей, якого може не бути вже ніколи. У нас вже є Байрактари, є навчені люди, а росія завязла в різних місцях і набрала собі конфліктів як ***** бліх, у нас сильний союзник -США, самий час ставити вимоги і ультиматуми, і міжнародна спільнота в стані, коли з них зараз щось можна ліпити, але у нас немає пороха.Надалі обставини зміняться, не факт що на нашу користь, росія швидко навчається, і придумає щось як боротися з безпілотниками чи зменьшити їх роль, можливо вона оптимізує собі кількість місць, куди вона втручається,а за щось може вхватитися мертво, як за останій шматок,наприклад, прийде до висновку, що Вірменія далеко, літаками танки не навозишся, і там не "браття", а от в "Україні саме браття"
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04.10.2020 11:42 Ответить
Покажіть, нарешті, цей план українському суспільству! Бо все, що ви досі демонструєте Сивохою, Кравчуком, Фокіним і тими же д'Єрмаком з ЗЕ - це не що інше, як капітуляція перед споконвічним ворогом, відступ з завойованих в 15-19роках позицій, здача інтересів України за прикриттям "мирного врегулювання". Рух опору капітуляції з таким не погоджується!
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04.10.2020 11:42 Ответить
Если этот план "лежит на столе", то дайте его прочитать украинскому народу!
Ведь Зеленский обещал народное правление!
На каком официальном сайте можно прочеть детальный план?
Иначе это просто слова ни за что отвечающего лица.
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04.10.2020 12:18 Ответить
под словом "визави" дермак подразумевает своих начальников и командиров...
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04.10.2020 12:24 Ответить
Козир у вас є "план"..
Так "план " на столі - забористий, але не для усіх.
А потім у Пальчевського "відлиємо", він відбілить сечу., що задурно у депутати лізе.
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04.10.2020 12:33 Ответить
Зачем нам в Украине ложка ДНРовского русского прогнившего мира? Пускай и дальше дичают там у себя, лишить всех гражданства как Литва, Латвия и Эстония.
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04.10.2020 13:12 Ответить
вот честно, уже надоело, что все ругают Ермака, когда его уже бить начнут???
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04.10.2020 13:29 Ответить
Только лишь бить мало, - гнать его в три шеи надо, и на нары.
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04.10.2020 18:33 Ответить
Украина может освободить свои земли единственным путем - военным захватом, освобождая населенный пункт за пунктом, а по другому Украина не вернет свои земли никак! Нужно готовить операцию освобождения, а когда противник ослабнет от санкций и низких цен на нефть и т.д. то тогда нужно будет захватить Донбасс и делать это можно только очень быстрым рывком - максимум 2-3 дня и уже на границе с РФ должны будут стоять большие войска. И должно пойти в наступление войско из минимум пол миллиона - лавина должна снести все на своем пути и чтобы РФ даже не подумала вступать в бой ибо идти на пол миллиона Армию - это большая война, а РФ на это не пойдет, потому что получит такие санкции, что внутри РФ начнется развал сразу же! Украина должна готовить войско для этой операции - большое войско. Тогда будет мгновенный захват территорий. А все, что предлагают мирные договоры эти, то там туфта - РФ ждет подписания капитуляции, на другие условия она не пойдет с позиции силы. А народ Украины не даст никогда капитулировать! Потому туфта все эти танци с бубном вокруг - этих минских капитуляций. Украине нужен сильный президент - лидер, который готов планировать военные операции и сильная личность должна быть, он должен понимать всю гео политику и расклады, также историю должен знать хорошо, хотя бы за прошлый век - войн и холодных войн. И самое главное этот человек должен быть патриотом Украины готовым воевать!
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04.10.2020 13:43 Ответить
нашим "миратворцам" в ОП этот метод неприемлем...им надо стать перед рашкой на локти...
а мнение народа их не интересует...почему-то...
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04.10.2020 23:19 Ответить
Не совсем понятна фраза "У этого плана в конце есть то, что..."
То ли у плана есть конец, то ли есть план конца...
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04.10.2020 14:41 Ответить
Ох, а я в восторге от Ермака.
Уже всё про него понятно, пробы негде ставить от зашкваров, но он всё отрицает и продолжает выступать, и морда лица гладкая, и даже не пытается затаиться хотя бы на месяц.. Чем больше провалов, тем чаще он выступает. А эти выступления ни о чём и с использованием давно забытой советской риторики типа «все прогрессивные страны…». Настоящий агент-ледокол.
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04.10.2020 14:42 Ответить
Прогресивньіе страни не можуть сказати: "Захищайтеся, вперед, у наступ! Вони стежать за цією владою. А стратегічний план у єрмака -- "достаточно сказать, что ми должни вернуть територии" і... капітулювати. Причому всій Україні, а не лише Донбасу...
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10.10.2020 06:08 Ответить
Рашесепарня в дырынылыныры желают в рашку. С "миром" появятся бОльшие проблемы на всей территории Украины.
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04.10.2020 14:42 Ответить
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 3198
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04.10.2020 15:43 Ответить
Желание защищать свою Землю, это не то же самое, что желать войны. Такая подмена понятий Ермаком-Козырем и ЖОПОблоком,- это работа кремлевских агентов по кремлевским методичкам. Война заканчивается либо победой, либо поражением, третьего не дано.
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 6278
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04.10.2020 15:58 Ответить
они декларируют "мирный план"...не удивлюсь если там де-факто предусмотрена капитуляция и "асобый статус" ОРДЛа...а потом и поэтапное снятие санкций с кацапетии...
и видимо все это хорошо уже проплачено...
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04.10.2020 23:17 Ответить
може потрібно вже хоч трохи повернути зброї проти кварптальних ...дарасів?
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05.10.2020 08:50 Ответить
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 4711
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04.10.2020 16:12 Ответить
квартальное ГОВНИЩЕ.
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05.10.2020 08:48 Ответить
А хто такий Ермак?
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04.10.2020 17:08 Ответить
Украинский мирный план лежит на столе,а на плане лежит толстый кацапский болт.
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04.10.2020 17:19 Ответить
Кого преставляє Д"єрмак? Канцелярію?
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04.10.2020 19:17 Ответить
Єрмолка квартальна, засунь його собі у дупу, та удавись краще, мудило!
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04.10.2020 19:57 Ответить
Кто такой ермак(швондер) - секретутка АП.
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Брерлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
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04.10.2020 21:13 Ответить
явно ему нельзя доверять...ибо не зря так встрепенулся этот "перегаворщик" когда выяснилось что рассеяне негласно ведут видео и аудио фиксацию переговоров...видимо там есть компромат...на этого "миратворца"...
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04.10.2020 23:14 Ответить
Бо фактично немає президента.
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10.10.2020 06:11 Ответить
Коллаборанты убили 5 тысяч солдат и офицеров Украины, что бы им дали особый статус (автономию) с парламентами, с правительствами этих грёбаных республик, а перед этим всех амнистировали.
50 тыс. личного состава террористов днр+лнр.
десятки тысяч отслуживших в днр+лнр.
750 кадровых офицеров россии занимающие руководящие посты, 980 сотрудников фсб, гру, 11 тыс. наёмников с россии.
485 танков, 968 боевых бронированных машин, 962 артиллеристских систем, 218 реактивных систем залпового огня и другая военная техника.
20 тыс. полицейских днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников прокуратуры днр+лнр.
несколько тысяч сотрудников безопасности днр+лнр, пытающих в застенках патриотов Украины.
несколько тысяч судей днр+лнр.
десятки тысяч мэров, депутатов, министров днр+лнр.
несколько тысяч диверсантов днр+лнр, не в списках личного состава.
несколько тысяч предателей предавших Украину в 2014, перешедших на сторону врага.
2 миллиона сторонников русского мира, из них 300 тыс. сторонников с российскими паспортами днр+лнр.
памятники и бюсты мотороле, захарченко, болтову, гиви, мозговому, бэтману.
военное училище днр, выпускающие офицеров днр+лнр.
и т.д.
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04.10.2020 21:13 Ответить
-"план лежит на столе"...а почему об этом "хениальном" мирном плане не знает народ Украины...?! что там "спрятано и завуалировано" -что СН так сильно стремятся этот план воплотить...?! отвод рассейских войск за границы Украины...? ввод миротворцев ООН...?! или снова разведение и отступление в угоду ОРДЛО...?!
явно там что-то нечисто...
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04.10.2020 23:12 Ответить
Мабуть цей план написано і підписано в Омані, там же був Єрмак і росіяни, і російський літак. І збили в Ірані наш літак, український. Во, как то все совпало...
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10.10.2020 06:16 Ответить
"Мирный план" ЗЕгенератов и прочих жидобольшевиков (Медведчук+Рабинович+Бойко) это по сути план капитуляции во имя мира и процветания "95 квартала".
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04.10.2020 23:59 Ответить
Що ж ти ***** слугоуродівська там напланувала, за скільки ви гниди з квартальним дірявим ...андоном продали ***** Україну?
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05.10.2020 01:01 Ответить
Український план мирного врегулювання лежить на столі, залишилося отримати відповідь від наших візаві, - Єрмак - Цензор.НЕТ 9773
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05.10.2020 08:30 Ответить
150% в точку
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05.10.2020 08:47 Ответить
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