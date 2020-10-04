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Новости Санкции против России
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Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму

Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму

Оккупационные власти Крыма хотят добиться визита представительницы Беларуси в ООН Елены Довгань, чтобы после та смогла убедить организацию, что санкции негативно влияют на соблюдение прав человека.

Об этом глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при оккупационном правительстве РФ в Крыму Александр Молохов сказал в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя расширение санкций ЕС из-за строительства Керченского моста, информирует Цензор.НЕТ.

"Секторальные санкции мешают нормальной жизни простых людей на полуострове, и рано или поздно мы добьемся их отмены. На последней, 45-й сессии Совета по правам человека в Женеве в очередной раз было направлено обращение к новому спецдокладчику ООН Елене Довгань по вопросу об односторонних принудительных мерах и их влиянии на права человека в Крыму. Мы надеемся, что эта представительница Беларуси посетит полуостров и расскажет Западу правду, как живут простые крымчане, и что их ни в коем случае нельзя наказывать за выбор, сделанный в 2014 году", - сказал Молохов.

В то же время старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге и бывший пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик указал на то, что пакет ограничений за строительство Керченского моста изначально не направлен против самих крымчан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания ввела санкции против причастных к строительству и эксплуатации Керченского моста

"Логика в том, чтобы наказать нарушителей международного права. Санкции Евросоюза, введенные 17 марта 2014 года, не были направлены на то, чтобы воспрепятствовать строительству Керченского моста. Это были ограничения против лиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом списке сегодня 177 человек и более 40 компаний. Строительство Керченского моста также является нарушением международного права", - пояснил он.

Напомним, Совет Европейского союза дополнил санкционные списки новыми лицами и организациями, причастными к строительству моста через Керченский пролив. В него вошли, в частности, представители руководства российских компаний "Гранд Сервис Экспресс" и "Стройгазмонтаж", а также "Крымская железная дорога".

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Крым (26425) ООН (4193) санкции (11471) Керченский мост (398)


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Топ комментарии
+24
Орки наваливают на права миллионов людей огромную кучу. А когда им мешают это делать, начинают бить себя лапой в грудь и орать, что нарушают права человека. При этом права самих орков в мордоре ограничены правом умереть в любой момент.
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04.10.2020 02:14 Ответить
+12
Животворящие Санкции -это "для них даже хорошо", но они почему-то всеми силами добиваются их отмены))) и про права человека вспомнили
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04.10.2020 04:27 Ответить
+11
ну це ж класика від чекістів: криваві чекісти порушують права людей, але кажуть всім, що вони не порушують права людей.... Рабство - це свобода, війна - це мир, порушення прав людини - це не порушення прав людини! Стандартна кацапська логіка! Все як заповідав *********-ШЕЛОМОВ!
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04.10.2020 04:14 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Орки наваливают на права миллионов людей огромную кучу. А когда им мешают это делать, начинают бить себя лапой в грудь и орать, что нарушают права человека. При этом права самих орков в мордоре ограничены правом умереть в любой момент.
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04.10.2020 02:14 Ответить
"бить себя лапой лаптем в грудь..." - за точность формулировок
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04.10.2020 10:03 Ответить
Сказал же путлер ,что они прямо в рай попадут , а все остальные сдохнут
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04.10.2020 02:19 Ответить
С больной головы - на здоровую. В духе кацапстана!
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04.10.2020 03:27 Ответить
ну це ж класика від чекістів: криваві чекісти порушують права людей, але кажуть всім, що вони не порушують права людей.... Рабство - це свобода, війна - це мир, порушення прав людини - це не порушення прав людини! Стандартна кацапська логіка! Все як заповідав *********-ШЕЛОМОВ!
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04.10.2020 04:14 Ответить
Животворящие Санкции -это "для них даже хорошо", но они почему-то всеми силами добиваются их отмены))) и про права человека вспомнили
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04.10.2020 04:27 Ответить
Окупанти намагаються вплинути на представницю Білорусі в ООН Довгань, щоб домогтися скасування санкцій щодо Криму - Цензор.НЕТ 7028
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04.10.2020 10:52 Ответить
Ну ясно, кацапы поняли, что у них сейчас в руках яйца шизофреника и они начали выжимать из них максимум.
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04.10.2020 05:25 Ответить
Зачем отменять,они вроде на пользу.
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04.10.2020 07:00 Ответить
Подлость наглость и ложь для Мавзолейных нацистов в порядке вещей
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04.10.2020 07:01 Ответить
Не, а мне понравилось другое: оккупанты чё-то комментируют в эфире украинского радио, в оригинале (Крым.Реалии) оккупанты зовутся "российским правительством Крыма"...
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04.10.2020 07:09 Ответить
Плювати на кацапів і на їх бажання.
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04.10.2020 07:12 Ответить
Какой выбор! По законам Украины Крым не имел права как Донбасс проводить референдум. Весь мир, за исключением нескольких "упоротых" стран признал захват Крыма аннексией, а пацаки талдычат про какой-то выбор.
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04.10.2020 07:12 Ответить
РАБссия которой нет на самом деле и русские которых нет в природе,единственные в Мире у кого нет Родины.....есть Фидирацыя...
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04.10.2020 07:15 Ответить
Национальность рюсский придумана Джугашвили в 1932 году,до это эти бездомные назывались Вяликарос
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04.10.2020 07:22 Ответить
А я ще й думав, звідки це назва "каріес" пішла)
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04.10.2020 07:31 Ответить
пуцин, ты уж как то определись, на пользу вам санкции или нет...А то послушать тебя, так санкции вам только на пользу! Или не на пользу раз вы так упорно,втихаря, добиваетесь их отмены?
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04.10.2020 07:26 Ответить
Білорусь сама під санкціями, яке ще "повпливати"?
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04.10.2020 07:30 Ответить
Вчера Конгресс СШа принял новые санкции против "Рособоронэкспорта" и фирм строивших Крымский мост...Теперь бараны кремля не смогут проодать оружие за бугор....
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04.10.2020 07:35 Ответить
панове, не розпиляйтеся і не змагайтеся в красномовстві. це такі санкції,як я жидівський льотчик з орденом сутулого. це все панти. вони всі ложили на Украіну. параша їм цікавіша як партнер по бізнесу. А як відомо ,за гроші, єврососи і мамі рідні в рот дадуть.Це така сама мерзота як кацапня.Якби вони хотіли поставити на коліна тих дикунів,то в них би вже ведмеді строєм ходили і мухи без квітка не літали б.Але ні америкоси ні єврососи не роблять нічого щоб рашу поставити на коліна.НЕВИГІДНО!!!! кому будуть продавати товари?? Украіні???Украіна гола і боса із дебільним керівництвом, яке вибрали такі самі мутанти,як і керівництво, з таким правлінням скоро буде в сраці багато глибше раші.Треба вимагати від підписантів будапештського меморандуму відновити нашу цілістність,вони жбо забераючи в нас ядерну зброю гарантували нам недоторканість.Чи це вже не дійсне.
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04.10.2020 07:39 Ответить
Про санкции..
год 2012 РАБссия ...4 место в Мире по экономике после США,Китая и ЕС...
РАБссия год 2019 бюджет РАБссии 232 миллиарда,бюджет штата Калифорния 309 миллиардов.... Санкции не работають....
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04.10.2020 07:46 Ответить
Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму - Цензор.НЕТ 9731

Вхопили, так несіть і не скигліть.
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04.10.2020 07:52 Ответить
Ее величество нефть упала с 42 до 39 баков за бутль...опять виновата Украина,Эрдоган и принц Саудитов Салман...
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04.10.2020 07:53 Ответить
Нужно 26,а лучше по 13
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04.10.2020 09:10 Ответить
И что,ну допустим кацапы повлияют на эту Довгань или вернее сказать нажмут на бесноватого усатого бульбафюрера и что с того,что из себя представляет в ООН голос их представителя?Да и что из себя предствляет сама ООН,сборище импотентных демагогов сжирающих огромный бюджет этой абсолютно беспомощной организации!!!
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04.10.2020 07:54 Ответить
Санкции имеют силу Федерального Закона США,их снять невозможно пока не уйдут из Крыма и Дамбасса...
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04.10.2020 08:02 Ответить
Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму - Цензор.НЕТ 2322
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04.10.2020 08:28 Ответить
Заселились оккупанты в Крыму,а эта белорусская "Верещук" ,верещит,что их Украина угнетает,вот мразь
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04.10.2020 09:08 Ответить
"санкции негативно влияют на соблюдение прав человека"
Совершенно верно, но это повод отменить оккупацию, а не санкции. Кстати ООН санкции не вводила, а лишь признала факт оккупации. Дальше работают стандартные механизмы.
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04.10.2020 09:40 Ответить
Представительница Беларуси пусть сначала разберется с правами человека в родной Беларуси. А вообще в связи с такой ситуацией в ее стране, установление диктатуры.. пора ее снимать со столь не подходящей для нее должности ( по факту она есть представитель не легитимного Луки, а тот ( теперь уж без всяких там " но") назначенный Путинило временный смотрящий за Минским генерал губернаторством.
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04.10.2020 09:52 Ответить
Крысчанам не нравится жизнь в "родной говени"?
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04.10.2020 10:17 Ответить
А дерьмак їм зе це, "мірний план" по доМбасу.
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04.10.2020 11:00 Ответить
Кацапы даже не имееют представления на сколько лет они попали на санкциях.
Кстати, ООН абсолютно никаким боком не имеет отношения к санкциям вообще и снять их не сможет никогда.
Кацапы ''ощастливыли'' себя санкциями минимум лет на 50

Чтобы снять санкции должны быть целые вагоны рекомендаций от многих организаций мира, множество судов и дебатов во многих палатах Конгресса, Верховного Суда США, и многое другое...
Даже президент США единолично не в силах, и не сможет отменить эти санкции.
Кацапы - мои вам ''поздравления'' вы конкретно попали.




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04.10.2020 14:06 Ответить
Ті довбані прості люди отарами йшли на "референдум" і без жодного примусу зробили свій вибір. Так що нема на що нарікати.
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04.10.2020 16:15 Ответить
На представників білорасєї якось впливати не треба, це та категорія "братів" у яких за ради ******** писки відкриваються автоматично...
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04.10.2020 23:44 Ответить
 
 