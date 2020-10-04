Оккупанты пытаются повлиять на представительницу Беларуси в ООН Довгань, чтобы добиться отмены санкций по Крыму

Оккупационные власти Крыма хотят добиться визита представительницы Беларуси в ООН Елены Довгань, чтобы после та смогла убедить организацию, что санкции негативно влияют на соблюдение прав человека.

Об этом глава экспертного совета по международно-правовым вопросам при оккупационном правительстве РФ в Крыму Александр Молохов сказал в эфире Радио Крым.Реалии, комментируя расширение санкций ЕС из-за строительства Керченского моста, информирует Цензор.НЕТ.

"Секторальные санкции мешают нормальной жизни простых людей на полуострове, и рано или поздно мы добьемся их отмены. На последней, 45-й сессии Совета по правам человека в Женеве в очередной раз было направлено обращение к новому спецдокладчику ООН Елене Довгань по вопросу об односторонних принудительных мерах и их влиянии на права человека в Крыму. Мы надеемся, что эта представительница Беларуси посетит полуостров и расскажет Западу правду, как живут простые крымчане, и что их ни в коем случае нельзя наказывать за выбор, сделанный в 2014 году", - сказал Молохов.

В то же время старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге и бывший пресс-атташе Представительства ЕС в Украине Давид Стулик указал на то, что пакет ограничений за строительство Керченского моста изначально не направлен против самих крымчан.

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"Логика в том, чтобы наказать нарушителей международного права. Санкции Евросоюза, введенные 17 марта 2014 года, не были направлены на то, чтобы воспрепятствовать строительству Керченского моста. Это были ограничения против лиц и компаний, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом списке сегодня 177 человек и более 40 компаний. Строительство Керченского моста также является нарушением международного права", - пояснил он.

Напомним, Совет Европейского союза дополнил санкционные списки новыми лицами и организациями, причастными к строительству моста через Керченский пролив. В него вошли, в частности, представители руководства российских компаний "Гранд Сервис Экспресс" и "Стройгазмонтаж", а также "Крымская железная дорога".