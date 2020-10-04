За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, используя гранатометы и стрелковое оружие. С начала текущих суток зафиксирована одна провокация у Марьинки, украинские военнослужащие не пострадали.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.
"Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем — неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
В штабе также сообщили, что украинские военнослужащие продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются.
"Вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где вследствие пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинские защитники восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры в прифронтовой зоне.
"За прошедшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС были разминированы более 4 гектар территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 64 найденных взрывоопасных предметов", - отметили в штабе.
Там добавили, что объединенные силы придерживаются условий режима прекращения огня в полном объеме и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.
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Хулиганы наших солдат премии лишают.
Вы пишите: Совершено столько то провокаций, но мы стойко сохраняем мир несмотря ни на то: ни на обстрелы, ни на пожары, ни на погибших и сгоревших. Как в 41 году.
Борец с нетрудовыми доходамиУРКА
Что за пургу ты несешь!
Зеленский кому обещал из передовых украинских отрядов делать зайцев для охоты? Сволочь.
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Максим Мирович
@maxim_nm
·https://twitter.com/maxim_nm/status/1312654075012558854 35 хв
А представьте, что нацизм не был осуждён в 1945-м и просто тихо развалился сам собой. И вот сегодня немцы начали бы хвалить те времена, выбрали канцлером бывшего эсэсовца и начали снова втихую крепить Рейх, прежде всего аннексировав Судеты Представили? Так это ж путинская Россия
Из защитников сделали терпил!
Штаб ООС про них мовчить, - ветерани ))
А бубочка тим часом відпочиває - вихідний у них