За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, используя гранатометы и стрелковое оружие. С начала текущих суток зафиксирована одна провокация у Марьинки, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем — неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

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В штабе также сообщили, что украинские военнослужащие продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются.

"Вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где вследствие пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры в прифронтовой зоне.

"За прошедшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС были разминированы более 4 гектар территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 64 найденных взрывоопасных предметов", - отметили в штабе.

Там добавили, что объединенные силы придерживаются условий режима прекращения огня в полном объеме и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

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