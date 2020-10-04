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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям, используя гранатометы и стрелковое оружие. С начала текущих суток зафиксирована одна провокация у Марьинки, украинские военнослужащие не пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

"Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, гранатометы различных систем — неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй. На участках вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка противник вел огонь из стрелкового оружия и противотанкового ручного гранатомета. Боевых потерь и ранений в результате вражеских выстрелов среди личного состава Объединенных сил не было. На огневые провокации врага наши защитники оружие в ответ не применяли", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с начала текущих суток, 4 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский план мирного урегулирования лежит на столе, осталось получить ответ от наших визави, - Ермак

В штабе также сообщили, что украинские военнослужащие продолжают локализовать очаги пожаров и оказывать помощь местным общинам, которые больше всего в ней нуждаются.

"Вчера наши защитники работали в населенном пункте Вороново, где вследствие пожаров разрушены дома, повреждены водопровод, электросети, газопровод и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинские защитники восстанавливают жилые дома и объекты инфраструктуры в прифронтовой зоне.

"За прошедшие сутки они отремонтировали 10 домов, на 6 объектах работы продолжаются. Кроме того, саперами ГСЧС были разминированы более 4 гектар территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 64 найденных взрывоопасных предметов", - отметили в штабе.

Там добавили, что объединенные силы придерживаются условий режима прекращения огня в полном объеме и находятся наготове к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нагорный Карабах показывает, что "замороженных" конфликтов не существует, и на Донбассе такого быть не должно, - Зеленский

Автор: 

обстрел (27874) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+11
Може вони не знають що у нас мЬІр?
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04.10.2020 08:27 Ответить
+8
Это ничего, у Ермака есть хитрый план, нужно трохи ещё попрятаться в окопах, лет тридцать...
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04.10.2020 08:35 Ответить
+7
Не стреляйте в пианиста, они играет, чем умеет.
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04.10.2020 08:21 Ответить
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Не стреляйте в пианиста, они играет, чем умеет.
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04.10.2020 08:21 Ответить
Може вони не знають що у нас мЬІр?
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04.10.2020 08:27 Ответить
Памагите.

Хулиганы наших солдат премии лишают.
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04.10.2020 08:32 Ответить
Это ничего, у Ермака есть хитрый план, нужно трохи ещё попрятаться в окопах, лет тридцать...
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04.10.2020 08:35 Ответить
Просто транш за сдачу Украины не пришел.
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04.10.2020 09:17 Ответить
За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4569За минувшие сутки наемники РФ на Донбассе 4 раза открывали огонь, в том числе из гранатометов, с начала текущих - один обстрел, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 664
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04.10.2020 08:42 Ответить
Втрат "не має" , а поранених везуть.. це не почекати в окопах, а це розстрілювати , бо відповідь = захищати своє життя і здоров'я не можна!!! В якій ще країні добровільно обирають зрадників і тих хто знищує Державу у владу?
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04.10.2020 09:13 Ответить
Вы задолбали с обстрелами! Это не по феншую зеленского!
Вы пишите: Совершено столько то провокаций, но мы стойко сохраняем мир несмотря ни на то: ни на обстрелы, ни на пожары, ни на погибших и сгоревших. Как в 41 году.
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04.10.2020 09:16 Ответить
За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема, з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2488
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04.10.2020 09:22 Ответить
Мар_Очко, эт чё, в опере опять будет аншлаг?
За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема, з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9152
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04.10.2020 09:26 Ответить
Борец с нетрудовыми доходами УРКА
За минулу добу найманці РФ на Донбасі 4 рази відкривали вогонь, зокрема, з гранатометів, від початку поточної - один обстріл, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3364
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04.10.2020 09:33 Ответить
Каждый день обстрелы от 3-4 раз до 10-11 а у нас это называется " полное и неукоснительное прекращение огня" ( нужно только добавить " со стороны Украины", что бы стало понятно) И где реакция наших "глубоко обеспокоенных " партнеров по ОБСЕ, ЕС, ООН, Нормандскому формату. Где их реакция на каждодневное происходящее , где дополнительные санкции на Рашу в связи с этим и т.д. Все таки в мире как и сто и тысячу лет назад действует только одна формула " кто сильнее, тот и прав", как пример басня Крылова про волка и ягненка.
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04.10.2020 09:46 Ответить
При чем тут партнеры если президент запрещает своей армии применять оружие?
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04.10.2020 11:14 Ответить
При том что Украина соблюдает в полной мере условия подписанного договора о перемирии и прекращении огня ( и даже не отвечает на обстрелы), а другая сторона переговоров подписавшая соответствующее соглашение, его ежедневно нарушает. ну и где реакция партнеров по переговорам на эту ситуацию ( Франции и Германии, ОБСЕ, ЕС, ООН) Вот что я имею в виду.
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04.10.2020 12:18 Ответить
В смысле "даже не отвечает"! В минских так и написано что в украинского солдата стрелять могут а он ответчат не должен?
Что за пургу ты несешь!
Зеленский кому обещал из передовых украинских отрядов делать зайцев для охоты? Сволочь.
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04.10.2020 12:54 Ответить
Ты по настоящему "ручка" но не от чемодана а от ночного горшка.. Ты блин понял что я написал. Украине несмотря ни на что соблюдает прекращение огня, а та сторона каждый день стреляет. Почему участники Нормандской встречи, ОБСЕ, ООН, ЕС не принимают мер против нарушителей подписанных соглашений....Типило ты горо-овое.
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04.10.2020 15:02 Ответить
https://twitter.com/maxim_nm
https://twitter.com/maxim_nm

Максим Мирович

@maxim_nm

·https://twitter.com/maxim_nm/status/1312654075012558854 35 хв

А представьте, что нацизм не был осуждён в 1945-м и просто тихо развалился сам собой. И вот сегодня немцы начали бы хвалить те времена, выбрали канцлером бывшего эсэсовца и начали снова втихую крепить Рейх, прежде всего аннексировав Судеты Представили? Так это ж путинская Россия
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04.10.2020 10:57 Ответить
Ответ не давали...
Из защитников сделали терпил!
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04.10.2020 11:13 Ответить
Война за свобождение Карабаха и турецкий урок для Украины ВИДЕО https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2020/10/02/119339/vojna-za-svobozhdenie-karabakha-i-turetskij-urok-dlya-ukrainy-video.shtml
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04.10.2020 11:26 Ответить
краще б було "ВСУ чотири рази гатило по російським окупантам, втрат серед українських військових нема"
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04.10.2020 12:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OwdPMivjNGw Разговор гопника и украинского воина
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04.10.2020 15:30 Ответить
До речі , цей воін недавно раптово помер 😪
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04.10.2020 16:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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04.10.2020 15:34 Ответить
До Харкова прибув борт з важкопораненими фронтовиками.
Штаб ООС про них мовчить, - ветерани ))
А бубочка тим часом відпочиває - вихідний у них
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04.10.2020 16:21 Ответить
 
 