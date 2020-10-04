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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки 4140 новых случаев коронавируса COVID-19, умерли 44 человека

За последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека. Побороли болезни 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 397 человек (+44 за сутки).

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).

В Украине за сутки 4140 новых случаев коронавируса COVID-19, умерли 44 человека 01

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Завжди менше в неділю та понeділок: бо нe тeстують майжe, алe, якщо нe будe 5000 на наступному тижні - то будe чудо. А чому б нe бути? Обмeжeння лишe на ловах, а насправді рeсторани гуляють, масові заходи влаштовують, в школах діти хворіють лeгко та пeрeносять старшим в сім.і, укразалізниця саботує як спeціально: пускають по 6 вагонів в eлeктричках, замість того, щоб добавляти нові у розклад, після карантину зникло дeкілька і тeпeр в тих, які залишились, пeкло. Киланули лбдeй з квитками, коли пообіцяли продавати по два в купe, а потім пeрeдумали. В мeнe так знайомі заразились влітку. В принципі, могли судитись в нормальній краіні. Стeпанов грається з зонуванням, постійно міняючи парамeтри і, чомусь Киів, наприклад, став вжe жовтим. Нафіга тоді трeба такe зонування, якщо воно як світлофор?! Щось ви нe тe робитe, зeлeні! Повeрніть Супрун, яка боролась з мeд.мафією і від якоі ви позбулись.
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04.10.2020 09:21 Ответить
+4
Харашо идьом, во вторник-среду будет пятёрочка.
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04.10.2020 09:04 Ответить
+4
Я за повернення Супрун на 100% ,без неї медична мафія непереможна.
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04.10.2020 09:35 Ответить
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Харашо идьом, во вторник-среду будет пятёрочка.
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04.10.2020 09:04 Ответить
мало берешь, в ноябре обещают десяточку
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04.10.2020 09:50 Ответить
А на сайте https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
за 3 октября в Украине 4785 новых случаев... Ох уж эти мастера спорта - ни дня без рекорда.
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04.10.2020 09:04 Ответить
И 94 новых умерших от ковида за сутки...
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04.10.2020 09:07 Ответить
Менше ніж вчора. ЗЕперемога?
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04.10.2020 09:06 Ответить
ні, просто лаборанткам також хоч один вихідний на тиждень потрібен...
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04.10.2020 11:59 Ответить
Зебіли!
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04.10.2020 09:14 Ответить
Шариков, ты кроме слова "зебилы" еще что-то знаешь?
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04.10.2020 09:41 Ответить
НЕ ЗАМОРОЧУЙЕСЬ ,А В СПАМ ЦИХ ШОКОЛАДНИХ АМЕБ З РІВНЕМ ІНТЕЛЕКТУ "еЛЛОЧКІ ЛЮДОЕДКІ"..
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04.10.2020 10:58 Ответить
виконую прохання - спамлю вас, 73/43%зебіли https://censor.net/ru/user/193104 та https://censor.net/ru/user/31269
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04.10.2020 12:00 Ответить
Откуда😁? Им просто свежих методичка не успели выдать, вот и испражняются дежурными фразами😁
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04.10.2020 14:03 Ответить
Заменил одно слово.
"Очень вырос в целом мире
COVID вирус - три-четыре! -
Ширится, растёт заболевание.
Если хилый - сразу в гроб!
Сохранить здоровье чтоб -
Применяйте, люди, обтирания"
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04.10.2020 09:17 Ответить
Детская считалка.
Вышел вирус из тумана,

Вынул ножик из кармана,
"Буду мучить и душить,
Не надейся долго жить"
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04.10.2020 10:23 Ответить
Да, тут уже целый клуб оптимистов нарисовался.
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04.10.2020 10:49 Ответить
Если хилый - сразу в гроб!
Упокоить правльно чтоб -
Применяйте, люди, обмывание.
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04.10.2020 10:48 Ответить
Зато можно ходить на футбол.
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04.10.2020 09:20 Ответить
Завжди менше в неділю та понeділок: бо нe тeстують майжe, алe, якщо нe будe 5000 на наступному тижні - то будe чудо. А чому б нe бути? Обмeжeння лишe на ловах, а насправді рeсторани гуляють, масові заходи влаштовують, в школах діти хворіють лeгко та пeрeносять старшим в сім.і, укразалізниця саботує як спeціально: пускають по 6 вагонів в eлeктричках, замість того, щоб добавляти нові у розклад, після карантину зникло дeкілька і тeпeр в тих, які залишились, пeкло. Киланули лбдeй з квитками, коли пообіцяли продавати по два в купe, а потім пeрeдумали. В мeнe так знайомі заразились влітку. В принципі, могли судитись в нормальній краіні. Стeпанов грається з зонуванням, постійно міняючи парамeтри і, чомусь Киів, наприклад, став вжe жовтим. Нафіга тоді трeба такe зонування, якщо воно як світлофор?! Щось ви нe тe робитe, зeлeні! Повeрніть Супрун, яка боролась з мeд.мафією і від якоі ви позбулись.
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04.10.2020 09:21 Ответить
Я за повернення Супрун на 100% ,без неї медична мафія непереможна.
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04.10.2020 09:35 Ответить
https://www.facenews.ua/news/2018/417550/#_blank Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Глубокоуважаемая госпожа Хаспел!
В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире. Во многом всё так и было. Сегодня ваша страна поддерживает Украину в тяжелом противостоянии с путинской Россией. Вы также пытаетесь помочь нам избавиться от злокачественной опухоли коррупции, разъедающей всю нашу государственную систему. Тем не менее, я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ в Украине. Не имея на то никаких полномочий от вас и не обладая соответствующей компетенцией, он настойчиво лоббирует личные интересы своей сестры Уляны Супрун, к сожалению, занимающей должность исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины. Разрушительная деятельность госпожи Супрун уже давно очевидна для всего экспертного сообщества в моей стране. Я не знаю, какими аргументами ваш сотрудник господин Возняк воздействует на президента Украины, останавливая его намерение убрать Уляну Супрун с должности и. о. министра. Но я твердо знаю, что такое поведение господина Возняка в моей стране есть проявление той самой коррупции, с которой Соединенные Штаты Америки помогают нам бороться. Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!
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04.10.2020 09:37 Ответить
Чушь !
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04.10.2020 09:50 Ответить
так врач псих же
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04.10.2020 10:46 Ответить
Я МАЮ НЕ ПОВАЖАТИ гЛУЗМАНА,БО У ЯКИХОСЬ ІНТЕРНЕТ -ТРОЛІВ ІНША ДУМКА ? )))
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04.10.2020 10:59 Ответить
Майте власну думку ,це найкраще.
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04.10.2020 11:10 Ответить
это тот, что подцепил шизу у своих пациентов?
не повезло старикашке, бывает...
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04.10.2020 09:50 Ответить
Мы уже вышли на "плато" или уже спускаемся?)
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04.10.2020 09:21 Ответить
Благодаря зебилам, мы вышли на плато стремительного роста
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04.10.2020 09:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/419806 Мы еще в пути. Похоже наши "зеленые проводники" сбились с маршрута.)
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04.10.2020 12:29 Ответить
Да уж.. Смотришь статистику середины мая а там от 240 до 420 заболевших в день, а выздоровевших иногда больше чем заболевших а иногда до 80% от заболевших. А теперь после "оглушительной победы " над ковидом, озвученном " мировом чемпионстве", открытии всего и вся, постоянно меняющихся ( под потребу дня , рейтинги и приближающиеся выборы) критерии зональности карантина.., в результате которой страна "вдруг" оказалась только в зеленой и желтой зонах.. Мы имеем стабильно более 4000 выявленных заболевших в сутки ( вчера было 46610 и это не считая контактных. Только и остается сказать " Да уж.. Спаси Боже..." и "Дело спасения утопающих, дело самих утопающих"
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04.10.2020 09:24 Ответить
"вчера было 46 610..."
У страха глаза велики....
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04.10.2020 09:32 Ответить
Ой ну и понятно что опечатка.. на строчку выше было указанно стабильно более 4000.. Хотя видимо вас такие показатели вполне устраивают.. Ну ну..
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04.10.2020 09:40 Ответить
Обязательно нужно еще выделить денег из короновирусного фонда - мусорам и на стройку дорог. Есть информация, что вирус отступит сам собой, но это не точно.
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04.10.2020 09:42 Ответить
Мы должны требовать через журналистов ,политиков у которых есть доступ
к высшим эшелонам власти ,чтобы немедленно создавались новые лаборатории
для тестирования.
Степанову и Радуцкому не болтать ,а определить для них срок до конца октября
ВСЕ лаборатории должны выдавать результаты тестирования максимум через
сутки. Ожидание результатов ,как сейчас до 14 дней - это смерти подобно.для
заболевших воспалением лёгких ,опасность заражения для окружающих.
Оглашают антирекорды пусть рядовые сотрудники Минздрава .
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04.10.2020 09:47 Ответить
Нас заражают страхом и это эфективно. Так раньше колдуны расправлялиссь с неугодными.
Мы те же аборигены верующие в науку беззаговорочно. Вот этим шарлатаны от ковида и пользуются. Что такое подсознание никто не знант но управлять пытаются и получается у некоторых с многими верующими.
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04.10.2020 09:57 Ответить
... беззаговорочно .
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04.10.2020 10:55 Ответить
из бюджета выделели специально миллиардны гривень в фонд-ковид эти Зебилы берут оттуда на дороги на другие нужды ведь все одна семья там сват кум брат подственник а Аваков получил но еще мало просит почти 2 лярда нривен для его мусоров на зп и порядок как он говорит при том что ни один аппарат ИВЛ не был закуплен на эти деньги то есть весной когда карантин был в зародыше всю страну изолировали убили бизнес мотивируя чтоб выиграть время чтоб депутаты выделели деньги на спасение от ковида говорили что за эти месяцы они знают как уменьшить распространение закупят апараты искуствен вентиляции легких в результате кидалово на всю страну и эта тварь Степанов начинает втирать мы во всем виноваты а сам занимается собиранием голосов и идет на выборы в Одесский облсовет от «Слуги народа»
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04.10.2020 10:08 Ответить
на рашці біля 10К, але їх в 4 рази більше. Тобто ситуація гірша в два рази, якщо вони об.єктивно рахують
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04.10.2020 10:18 Ответить
а в нас не перевіряють.
людина дзвонить до сімейника і він по телефону надає рекомендації.
якщо вже зовсім погано, то викликають людей в костюмах.
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04.10.2020 10:26 Ответить
Або двох з ношами і одного з лопатою.
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04.10.2020 10:46 Ответить
урашці до померших від ковід записують лише у крайньому випадку -коли на інші хвороби "списати" не можна...
А ще у них шалені приписки щодо зроблених тестів....

тому НЕ ЗВЕРТАЙТЕ УВАГИ НА РОСІЙСЬКУ ОФІЦІЙНУ СТАТИСТИКУ.

Коровирус, [21.06.20 03:14]
Седьмой госпиталь на 150 коек для зараженных коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии на базе Усть-Джегутинской центральной больницы - оперштаб.
@newsvirus
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04.10.2020 11:02 Ответить
Ай да зеленский, ай да красава, а вы говорили у него все показатели падают. Нет, растут!!! вот хотя бы заболеваемость коронавирусом, и смертность тоже при зеленском растёт
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04.10.2020 10:22 Ответить
Во Франции вчера было 17 тыс. заболевших, населения всего в 1,5 раза больше. Так что дело тут не в Зеленском..
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04.10.2020 10:35 Ответить
Слолько процентов из денег на борьбу с квидом потратили на дороги во Франции?
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04.10.2020 10:52 Ответить
Мабуть нічого, мабуть на медицину витратили за цей час набагато більше. Але судячи з цифри захворілих, скільки держава витратила не зробило різниці, різницю роблять міри упередження та ставлення до них людей.
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04.10.2020 12:35 Ответить
І коли ж це президент візьме під особистий контроль цей вірус?
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04.10.2020 10:43 Ответить
У кого какие будут предложения? Конкретно
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04.10.2020 10:57 Ответить
брать работу на дом и не выходить без надобности
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04.10.2020 11:17 Ответить
Это только начало грандиозного шухера. Максимально защитите себя и своих близких

https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm В Україні за добу 4140 нових випадків коронавірусу COVID-19 - Цензор.НЕТ 6856
https://www.obozrevatel.com/ukr/person/olga-golubovskaya.htm Ольга Голубовська

С начала роста заболеваемости на COVID-19 доктора заполняют тонны бумаги с никому, я так понимаю, не нужной информацией в двадцать пять разных инстанций. Сколько СИЗов, сколько коек, кто лежит, кто выписался, у кого какие глаза и цвет лица, как-то так...
В конечном итоге случилось "неожиданное" - начался серьезный прирост больных и, соответственно, тяжёлых больных, и, соответственно, умерших. И, по странному стечению обстоятельств, вдруг закончились кислородные койки. И реанимационные. Вместе с персоналом, который на пределе. Кто бы мог подумать? И это только начало грандиозного шухера.
А ведь мы все, читая документы ВОЗ, в своих лекциях предупреждали давно.
Но у нас были реформы.
С ботофермами (**** для підтримки "реформ Супрун")
. С тупыми, как все грантоедское, лозунгами, типа этого, которым обклеили все стены государственных учреждений, как обоями: "ніщо не може зупинити змін, час яких настав".
Ну, а для наших людей лозунги - это как мантра.


Аплодировали стоя разрушению систем противодействия инфекционным заболеваниям.


Теперь всем советую только одно - просто защитите максимально себя и своих близких. Известными методами, ничего сложного.


И будьте здоровы.
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04.10.2020 11:44 Ответить
вам всем всегда всё не так.. когда закрыли метро все визжали что хреново и деток кормить нечем.. теперь всё открыли и снова плохо в ресторанах гуляют итд , а кто гуляет неужто только депутаты и иже с ними? думаю нет . Та же история с президентами был Янык- все было хреново: донецкие отжимали бизнес и в европу не пускали вас несчастных.. пришел Порох и тоже было всё не так и Лолита и Мальдивский и наживается на войне .. теперь Зеля и снова не подходит вам болезным.
У вас ситуация как в Африке: там тоже аборигены выгнали всех белых и стали управлять сами- в итоге голод, войны, болезни , абсолютная нищета на фоне сумашедше богатой верхушки власти. Ситуация знакомая? После победы быдла в 1918 году, дворян, купечество и просто не бедных людей расстреляли, сослали, выгнали из страны- и стали править типа сами, как следствие всё покатилось под откос и катится до сегодняшнего дня .
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04.10.2020 12:24 Ответить
Щось Китай не рекламують, Італію..........що сталось ? попустило? Лапшогони.
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04.10.2020 22:08 Ответить
 
 