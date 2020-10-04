В Украине за сутки 4140 новых случаев коронавируса COVID-19, умерли 44 человека

За последние сутки в Украине подтвердили 4140 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в стране коронавирусом заразились уже 226 462 человека. Побороли болезни 100 107 человек, в том числе 1 370 - за вчера.

От COVID-19 за все время умерли 4 397 человек (+44 за сутки).

Больше всего новых случаев подтвердили в Харьковской (+414), Донецкой (+323), Житомирской (+281) областях и Киеве (+407).