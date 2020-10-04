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Жуткая трагедия на Хмельнитчине: мужчина повесил годовалого сына, после чего повесился сам, - Нацполиция

Жуткая трагедия на Хмельнитчине: мужчина повесил годовалого сына, после чего повесился сам, - Нацполиция

В субботу, 03 октября, около 16:00, в селе Мартыновка Староконстантиновского района в гараже на территории одного их домохозяйств были найдены повешенными тела хозяина (гражданина Футорного, 1988 г.р.), а также его годовалого сына.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах. 

По предварительным данным полиции, мужчина повесил своего сына и затем покончил жизнь самоубийством. Мотивы его поступка выясняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция расследует обстоятельства смерти 29-летнего мужчины в столичном метро с дополнительной квалификацией - самоубийство

Автор: 

Нацполиция (16562) самоубийство (1012) убийство (6508) Хмельницкая область (962)


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Топ комментарии
+32
Увы ,но крыша у людей едет и будет ехать всё сильней ибо условия для этого просто идеальные.
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04.10.2020 09:32 Ответить
+24
Да, довели страну, что люди просто не знают как жить дальше...Уже сколько случаев за последнее время...
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04.10.2020 09:47 Ответить
+14
Шо значит довели? Если 73% идет и голосует за клованов когда в стране идет война то, что в головах у людей?
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04.10.2020 10:44 Ответить
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Ну і навіщо такий треш сюди викладати?
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04.10.2020 09:28 Ответить
Абсолютно згоден, це новина для якогось професійного ЗМІ психіатрів.
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04.10.2020 09:36 Ответить
Увы ,но крыша у людей едет и будет ехать всё сильней ибо условия для этого просто идеальные.
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04.10.2020 09:32 Ответить
Да, довели страну, что люди просто не знают как жить дальше...Уже сколько случаев за последнее время...
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04.10.2020 09:47 Ответить
Шо значит довели? Если 73% идет и голосует за клованов когда в стране идет война то, что в головах у людей?
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04.10.2020 10:44 Ответить
это специально так делается, что бы убедить людей, что в стране одно говно.
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04.10.2020 09:39 Ответить
Да ладно... зебилоиды уже "забыли" как плюс ко всему этому трешу еще и индекс борща через день втюхивали тупорылым имбецилам. Ну а сейчас конечно, да, закончилась эпоха бедности.
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04.10.2020 10:19 Ответить
сколько боли в этом мире! может его жизнь стала сплошной болью и он решил избавить себя и ребёнка... не возможно представить что надо испытывать что бы так поступить с собственным ребёнком.
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04.10.2020 09:53 Ответить
Не надо высокопарных слов. он просто психбольной.
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04.10.2020 09:57 Ответить
Белая горячка.
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04.10.2020 10:12 Ответить
Это просто сверьё. Какое право он имеет распоряжаться жизнью ребенка даже будучи его отцом? Не справляешья с обязанностями в крайнем случае определи его в интернат. Но лишать жизни крошку это может сделать только зверь, хотя даже звери горло перегрызут за свое дитя...
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04.10.2020 10:47 Ответить
Ну зачем такие новости выставлять? Редакция, пожалейте людей! Мы уже ничем не поможем, а вот кому -то может стать плохо от таких известий и кому-то сейчас уже валерьянку капают. Думайте что и зачем ставите в ленту и какую реакцию должны дать люди на такое известие.
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04.10.2020 09:53 Ответить
Психически больной папаша.
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04.10.2020 09:57 Ответить
Что с людьми происходит! Мрак какой-то. Родители убивают детей. Это третья подобная новость за последнее время... Что происходит.. Куда мы катимся. Кошмар
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04.10.2020 10:03 Ответить
Ну так карантин дається взнаки
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04.10.2020 10:14 Ответить
Разложение, духовная слабость, алкоголизм, наркомания. Украина не Сибирь и не пустыня сахара, здесь можно прожить и не пересекаясь с государством вообще.
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04.10.2020 10:14 Ответить
Троллишь безликий АК ?! Даже не задевает, не забрызгай меня своими слезами.
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04.10.2020 10:17 Ответить
Должник по кредиту возможно повесили...
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04.10.2020 10:17 Ответить
,не неси чушь. долг кто теперь отдавать будет?
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04.10.2020 10:24 Ответить
Тебе лет сколько?
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04.10.2020 10:28 Ответить
у него смісл существования- чушь шести
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04.10.2020 12:06 Ответить
Журналистка из Нижнего Новгорода Ирина Славина сожгла себя сама,штрафовали ее 2 раза,один раз 20 000,второй раз 70 тысч...доведение до самоубийства называется...
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04.10.2020 10:22 Ответить
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04.10.2020 10:23 Ответить
ukrlit.org/stefanyk_vasyl_semenovych/novyna
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04.10.2020 10:41 Ответить
весело.. дыпрысняк 6й степени
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04.10.2020 10:42 Ответить
Да ну ~бв@шумать! И вам доброе утро!
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04.10.2020 10:42 Ответить
Ни одна проблема не стоит жизни собственных детей.
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04.10.2020 10:49 Ответить
Цензор, зачем вы удаляете комментарии, которые возмущаются выставлением подобных новостей в ленту? У человека явно было обострение психического заболевания. Но это что, новость всеукраинского масштаба? Когда вы даёте какую-то информацию, вы рассчитываете на ответную реакцию. На какую реакцию читателей вы сейчас рассчитываете? Что мы сейчас должны сделать? Кому-то станет плохо от таких известей и придётся вызывать скорую. Вот и вся реакция. Вы этого добивались?
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04.10.2020 10:50 Ответить
Я понимаю, что коллектив Цензора молодой и такие новости переносятся спокойно. Но Цензор читают люди разных возрастов. В том числе и пожилого. Подумайте и о них.
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04.10.2020 10:56 Ответить
От для чого друкувати такі "новини"???
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04.10.2020 11:24 Ответить
шекспір писав, що "Пекло - пусте і всі чорти тут". Але я маю з ним не погодитись і написати, що "ПЕКЛО - ТУТ! Разом зі всіма чортами".
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04.10.2020 12:17 Ответить
Ну просто КЛАССИЧЕСКАЯ новость на выходные на Цензоре.
Хорошего уикенда, украинцы !
Мы не дадим вам отдохнуть от негатива.
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04.10.2020 12:20 Ответить
Ну просто КЛАССИЧЕСКАЯ новость на выходные на Цензоре.
Хорошего уикенда, украинцы !
Мы не дадим вам отдохнуть от негатива.
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04.10.2020 17:33 Ответить
Ну вот для чего открыты комментарии под такой новостью?... Это ужасная трагедия....
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04.10.2020 12:45 Ответить
У кого выясняете мотивы - у висельника? Или, у Зеленского?
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04.10.2020 12:52 Ответить
уже и просмотр Сватов не помогает...народ довели до ручки
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04.10.2020 13:32 Ответить
либо алкоголик, либо наркоман, либо психически больной.
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04.10.2020 14:57 Ответить
Может и не к месту этой жуткой темы. Но есть кое что. Давно, примерно в 1987лил88гг в перестройку хлынуло много инфы за жизнь за бугром---по тв, газетам и прочим СМИ. Вроде в комсомольской правде вычитал что в США много лет как при поступлении в мед-университеты на первом месте специализация психиатрия, на втором--хирургия, дальше не помню---но точно не гинекология и стоматология как у нас тогда и сейчас скорее всего. Стомат-кабинет и клиник стало немеряно, но безубых валом. И с мозгами тоже плохо совсем---едут мозги массово, куда и сами не знают. Да даже в областных центрах хрен проконсультироваться можно! А по хуторам и прочим болотам? Давно сказано---Года идут---а дурь крепчает! (не конопля имелось в виду).
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04.10.2020 15:24 Ответить
что курим?
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04.10.2020 21:23 Ответить
Не скрою---завязал я курить. Оно же на пенсии. Для меня это редко---в смысле вступать в диалог, когда *ник* странный. Не конкретику вашего ника имею в виду. Я усматриваю банальную бздошность, ссыклом таких звали в моём далёком уже детстве. Если уже что либо категорично там намекать---так от имени своего. А ответил вот по какой причине. Оно немного на старости чуть охота понтануться--есть чем. В период с 1974 по 1984 курил только вот что. Дунхилл, Бенсон, Ротманс, иногда нравились Филипп Морис , они тогда продавались в таких коричневых пластиковых пачках, ну и царя всех эпох Мальборо конечно, дурочек угощал ментоловыми МОО, они шли длинные, зелёная пачка--ментоловые, красного---обычные. Пэл-мэл не очень были---но дешевле. Потом завязал. А как грянул 91 рок, закурилось по новой. Но мягкие старался Давидофф в основном и Труссарди. Те что выше перечислял ведь шли только из штата Вирджиния из города Ричмонда, ну а потом погнали местные разные с других континентов, кстати из Грузии много табака шло в 90 гг на табачные фабрики тех брендов. А те что закурил позже пока были с Италии курил, но история повторилась. А тут и старость причалила. Была даже эпоха сигар---но правда из Нидерландов Вил-Вифс, Халф-тайм, Генри Винтерманн. На будущее не зная много не газуй---шлопаков много конечно, как бы самому не быть таким. Там где перечислял всё американское совпало с работой в службе ресторанов на пас-лайнерах ЧМП, Великая эпоха для меня. Номер больнички не меняй---Чехова хоть не трогай! Шутка.!
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04.10.2020 21:50 Ответить
Ты жену свою поучи не газовать на клозете, спросил потому, что было подозрение, что все мозги ты свои выкурил, а печень пропил.А ты и подтвердил. Рога у тебя под старость выросли, но это у всех бывает, кто жизнь промотал а ума и воспитания не нажил.
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04.10.2020 22:11 Ответить
Ну браво! Но себе. Не ошибся я. Та и по жёнам пошёл. Это ничтожно. Совки торохканые, убогие, за копейку газировки. Подозревай далее.
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05.10.2020 00:06 Ответить
У него год назад умерла жена. Не справился с психологической травмой и потерей. Ребёнка очень жалко. 😭😭😭
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06.10.2020 16:39 Ответить
У него год назад умерла жена. Не справился с психологической травмой и потерей. Ребёнка очень жалко. 😭😭😭
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06.10.2020 16:40 Ответить
 
 