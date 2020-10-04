Жуткая трагедия на Хмельнитчине: мужчина повесил годовалого сына, после чего повесился сам, - Нацполиция
В субботу, 03 октября, около 16:00, в селе Мартыновка Староконстантиновского района в гараже на территории одного их домохозяйств были найдены повешенными тела хозяина (гражданина Футорного, 1988 г.р.), а также его годовалого сына.
Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.
По предварительным данным полиции, мужчина повесил своего сына и затем покончил жизнь самоубийством. Мотивы его поступка выясняются.
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