Жуткая трагедия на Хмельнитчине: мужчина повесил годовалого сына, после чего повесился сам, - Нацполиция

В субботу, 03 октября, около 16:00, в селе Мартыновка Староконстантиновского района в гараже на территории одного их домохозяйств были найдены повешенными тела хозяина (гражданина Футорного, 1988 г.р.), а также его годовалого сына.

Об этом сообщили источники Цензор.НЕТ в правоохранительных органах.

По предварительным данным полиции, мужчина повесил своего сына и затем покончил жизнь самоубийством. Мотивы его поступка выясняются.

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