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Ермак ответил на критику по поводу фонда COVID-19: Люди ощущают перемены. Ситуация под контролем

Ермак ответил на критику по поводу фонда COVID-19: Люди ощущают перемены. Ситуация под контролем

Власти не растратили все деньги из фонда COVID-19 на строительство дорог, и государство абсолютно контролирует ситуацию, в том числе и с финансовой точки зрения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире канала "Украина 24" глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос ведущего, правда ли, что коронавирусный фонд почти пуст.

"Год действительно сложный, и очень много событий, которых хватило бы не на одно десятилетие, которые произошли в один год. Сегодня, увы, наблюдается - что бы ни делала нынешняя власть, оно все вызывает не всегда конструктивную критику. Строятся везде дороги. Действительно, впервые, такого количества дорог не строилось за последние десятилетия. Действительно, страна по-другому выглядит, когда ты едешь по хорошим дорогам. Это ощущают все, особенно для нас важно, что это ощущают простые люди", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из Фонда борьбы с COVID-19 использовали 39% средств, - Минфин

По словам Ермака, государство держит ситуацию с финансами под полным контролем.

"Когда ты приезжаешь в простое закарпатское село, проезжаешь маленький городок, и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят, потому что еще два месяца назад там невозможно было пройти, люди на лодках плавали... Особенно после паводков и так далее.

Но нельзя же так - а, вы дороги строите, наверное, все деньги забрали из ковидного фонда. Нет, это неправда. На сегодняшний день государство абсолютно контролирует (ситуацию. – Ред.), в том числе и с финансовой точки зрения", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С Фондом борьбы с коронавирусом все в порядке, в нем есть почти все средства, - Зеленский

Автор: 

критика (233) фонд (145) Ермак Андрей (1272) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+32
С какой планеты его к нам закинули?
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04.10.2020 09:53 Ответить
+31
Зебіли - звіздюки! У одній відповіді - дві, як мінімум, брехні. По-перше, навіть Держстат, який під зеленими, визнає, що у 2018 році доріг побудовано і більше, і коштували вони дешевше, і будувалися не за гроші фондів, які на дороги не призначалися, а за гроші зокрема з акцизів на паливо, тобто саме за цілтві кошти. І друге люди зміни відчувають. І тому коянуть цю владу, на чому світ стоїть. Бо ці зміни - не на краще.
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04.10.2020 10:10 Ответить
+28
Зебіли!
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04.10.2020 09:51 Ответить
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"Когда ты приезжаешь в простое закарпатское село, проезжаешь маленький городок, и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят"

Вспомнился не давно сюжет по ТВ, где жители тоже простого села, не помню область, задолбались ждать когда им отремонтируют дороги и сами, за свои деньги, своими силами сделали себе дороги. Вот туда бы съездил "не лох", рассказал бы им про дороги...
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04.10.2020 11:37 Ответить
"Навіть знищивши все і всіх, ми - красавчики ! Бо нам похрін !""- ВАЗеленський і "слуги урода"
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04.10.2020 11:44 Ответить
"Люди відчувають зміни .... " - два моїх закритих магазини це підтверджують. Третій під питанням )))
Багато моїх друзів закрилось,багато планують закритись. Реалізація плану стосовно виробництва відклалась.
Позитивні зміни так і регочуть мені в лице.
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04.10.2020 11:56 Ответить
а як голосував в квітні та в липні минулого року? А твої друзі?
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04.10.2020 12:23 Ответить
За Петра Олексійовича. Минулого року був як на лезі ножа серед зеленодибілових,кожний готовий був мене роздерти,зато тепер тільки і чую
- та хто знав,що так станеться.
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04.10.2020 12:44 Ответить
Між іншим, експонента захворюванності та смертей роста і росте. Бергамо близенько...
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04.10.2020 12:22 Ответить
и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят,"""

П*здьож...ніхто навіть не оглядається, коли воно їде
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04.10.2020 12:24 Ответить
Ці бд.ді отримали після Гройсмана бюджет у 130 млрд грн (6млрд.дол), також від суду, який виграла команда Пороха з Газпромом ще 3 мрд.дол., намалювали облігацій на декілтка мільярдів доларів, отримали допомогу від МВФ....і все про#рали, отримавши у бюджеті диру у 350 млрд грн.(12 млрд.дол)...
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04.10.2020 12:31 Ответить
Щас расплачусь от умиления.Ермак-ученик Остапа Бендера.Нью-Васюки не за горами.
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04.10.2020 12:35 Ответить
Ватна мерзота!
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04.10.2020 12:37 Ответить
Бідний Йорік........
просрана країна під контролем.

Козир у вас є "план" той що позабористіє, де, на столі..
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04.10.2020 12:41 Ответить
А КИСЕЛЬ С ШУСТРЫМ СЛУЖАТ АХМЕТКЕ И ЗАОДНО КАК И ИНТЕР ( в свое время где они пахали) КРЕМЛЮ с участием Козыря.
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04.10.2020 13:17 Ответить
Яка дивна країна!-шпигун держави агресора по суті виконує обов'язки резидента і прем'єр міністра!
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04.10.2020 13:33 Ответить
А Зеленський все мовчить.Хоча б тєлік подивився б чи газету почитав.Бо може він не знає, що коїться в країні?
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04.10.2020 13:39 Ответить
Він не знає ,що робити з тим ,що коїться в країні з часів його президенства.
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04.10.2020 16:20 Ответить
Як не знає, коли тільки вчора його в Чернівцях обматюкали?
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04.10.2020 17:17 Ответить
Да, несомненно, люди ощущают перемены, никто с этим не спорит, вот только перемены эти в худшую сторону!
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04.10.2020 13:42 Ответить
Судя по вашему рейтингу, перемены ощущают даже те, кто за вас голосовал!
Еще один год и не сможете проходной барьер преодолеть, прийдется ребрендинг проводить...
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04.10.2020 14:09 Ответить
"Ещё один год ..."
Не обнадёживайте так Ермака и остальных "слуг " .
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04.10.2020 16:17 Ответить
ЕДерьмак, вы чувствуете палец у себя в жопе?....
-Дааааа...
-А пальчики -то вот , они !!!1
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04.10.2020 14:52 Ответить
все эти дороги надо будет через пару лет перекладывать, а у вас бабла постоянно нет...
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04.10.2020 15:47 Ответить
Мій родич на цьому тижні в Ірпені (передмістя Києва) для того, щоб звернутися до чергового лікаря щоб той оглянув і оформив лікарняний, на вулиці чотири години простояв у черзі ! Кондоми з Банкової, у вас це теж під контролем?
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04.10.2020 17:08 Ответить
Год у них сложный, пиар за счет фонда covid 19 и местных бюджетов ("тиша на фронте", "вэлике будивництво") идет тяжело, а что такое стратегические цели украинского государства?, куда мы движемся?, чего хотим достичь?, каковы наши ценности? Молчат. В Кремле еще методичку не написали.
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04.10.2020 17:10 Ответить
Мы не движемся ,мы пятимся.
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04.10.2020 18:59 Ответить
конченный швондер
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04.10.2020 21:32 Ответить
Єрмак відповів на критику з приводу фонду COVID-19: Люди відчувають зміни. Ситуація під контролем - Цензор.НЕТ 8673
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05.10.2020 10:22 Ответить
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