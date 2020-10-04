Ермак ответил на критику по поводу фонда COVID-19: Люди ощущают перемены. Ситуация под контролем
Власти не растратили все деньги из фонда COVID-19 на строительство дорог, и государство абсолютно контролирует ситуацию, в том числе и с финансовой точки зрения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в эфире канала "Украина 24" глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос ведущего, правда ли, что коронавирусный фонд почти пуст.
"Год действительно сложный, и очень много событий, которых хватило бы не на одно десятилетие, которые произошли в один год. Сегодня, увы, наблюдается - что бы ни делала нынешняя власть, оно все вызывает не всегда конструктивную критику. Строятся везде дороги. Действительно, впервые, такого количества дорог не строилось за последние десятилетия. Действительно, страна по-другому выглядит, когда ты едешь по хорошим дорогам. Это ощущают все, особенно для нас важно, что это ощущают простые люди", — сказал он.
По словам Ермака, государство держит ситуацию с финансами под полным контролем.
"Когда ты приезжаешь в простое закарпатское село, проезжаешь маленький городок, и выходят практически все жители на улицу, встречают президента, практически со слезами на глазах благодарят, потому что еще два месяца назад там невозможно было пройти, люди на лодках плавали... Особенно после паводков и так далее.
Но нельзя же так - а, вы дороги строите, наверное, все деньги забрали из ковидного фонда. Нет, это неправда. На сегодняшний день государство абсолютно контролирует (ситуацию. – Ред.), в том числе и с финансовой точки зрения", — сказал он.
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Вспомнился не давно сюжет по ТВ, где жители тоже простого села, не помню область, задолбались ждать когда им отремонтируют дороги и сами, за свои деньги, своими силами сделали себе дороги. Вот туда бы съездил "не лох", рассказал бы им про дороги...
Багато моїх друзів закрилось,багато планують закритись. Реалізація плану стосовно виробництва відклалась.
Позитивні зміни так і регочуть мені в лице.
- та хто знав,що так станеться.
П*здьож...ніхто навіть не оглядається, коли воно їде
просрана країна під контролем.
Козир у вас є "план" той що позабористіє, де, на столі..
Еще один год и не сможете проходной барьер преодолеть, прийдется ребрендинг проводить...
Не обнадёживайте так Ермака и остальных "слуг " .
-Дааааа...
-А пальчики -то вот , они !!!1