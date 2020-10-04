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Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Беларуси

Зеленский подписал указ о мерах по привлечению IT-специалистов из Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ №420/2020 от 2 октября опубликован на сайте главы государства.

"Документ будет способствовать развитию инвестиционного потенциала Украины и привлечению высококвалифицированных ИТ-специалистов и инноваторов", – говорится в сообщении.

Согласно указу, Кабинет Министров продлить до 180 дней в году срок временного пребывания на территории Украины граждан Беларуси. Это касается предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, в частности специалистов в сфере информационных технологий и инноваций, иммиграция которых отвечает интересам Украины, и членов их семей.

Зеленский обязал правительство ввести пилотный проект по упрощеннию оформления вида на жительство для этих категорий граждан Республики Беларусь. Отмечается, что Кабмин должен предусмотреть возможность сокращения до трех дней сроков для получения таких документов без необходимости дополнительного выезда за пределы украинской территории.

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Отдельно Кабмин должен оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев и лиц без гражданства для трудоустройства граждан Беларуси, которые являются высококвалифицированными ИТ-специалистами. Для этого предлагается сократить до 5 дней срок предоставления такого разрешения и предусмотреть возможность его получения по принципу молчаливого согласия.

Согласно указу, нуждается в совершенствовании процедура регистрации белорусских ИТ-специалистов как физлиц-предпринимателей - плательщиков единого налога.

Также предполагается признание документов, выданных компетентными органами Беларуси, которые необходимы для осуществления трудовой деятельности в Украине.

Кроме того, правительство должно обеспечить бесперебойное функционирование единого информационного портала и телефонов горячей линии для предоставления консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

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В то же время облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны способствовать предоставлению консультаций гражданам Беларуси, которые иммигрируют в Украине.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Автор: 

Беларусь (7921) Зеленский Владимир (20873) указ (528) IT-индустрия (244)


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Топ комментарии
+19
зара кгб і фсб поназасилає нам співробітничків.
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04.10.2020 11:14 Ответить
+18
Это какой-то бред, своих не хватает?
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04.10.2020 11:11 Ответить
+18
В нас своїх кадрів мало ? Тримайте за труси, бо розбігаються по Європах, навіть в Мексику втікають. Плюють на зелю і втікають.
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04.10.2020 11:15 Ответить
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Создали условия - всмысле загнали в резервацию технопарка на кабальных условиях? Ты об этом?
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04.10.2020 15:41 Ответить
Наші грамотні айтішники давно працюють онлайн у західних компаніях. І отримують винагороду на рахунки у тамтешніх банках.
Свідомі айтішники досі допомагають військовцям.
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04.10.2020 11:36 Ответить
Наверно только белорус дурак из ит поедет в Украину. Да кое кто переедет, но это будет под существующий проект место закрыть. В остальном когда есть вариант получить сначала беженца и потом гражданство в Литве, Польше - только дурак выберет Украину.
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04.10.2020 11:40 Ответить
Так ты дурак под украинским флажком? Или маскирующийся лишнехромосомный набутылочник?
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04.10.2020 15:42 Ответить
В Беларуси айтишники освобождены от налогов, таможенных пошлин, ввозного НДС на импортируемое оборудование. У них какой-то там "Парк высоких технологий". Они наверно и против Лукашенко, но не настолько же мазохисты.
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04.10.2020 11:40 Ответить
ну да, так и есть. Они там в шоколаде полном.
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04.10.2020 11:49 Ответить
да, достаточно уровень айтишных зарплат сравнить в Беларуси и Украине - и сразу все понятно, "в шоколаде", да, почти - тоже коричневая субстанция, только запах отличается
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04.10.2020 15:45 Ответить
Я тебя расстрою - но импортировать оборудование им не нужно. Про налоги - полная брехня Зато к ним ко всем записались в соучредители лукашенковские ставленики.
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04.10.2020 15:44 Ответить
))) литвин бросает свою дачу со всемы мышами, ковриками и уже пакует в дорогу узелок с нажитым.
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04.10.2020 11:41 Ответить
документ є ...
та дуже цікаво його вміст...
якщо він про галери, тобто щоб працювали за 3 гривні ...
а мені знається шо саме так і є ... бо інакше ITшникі їхали в Україну а не навпаки ...
...
те шо не вдалось "стоматологу" вдалось "папередникам" ...
зараз усі велики контори платять "данину" мусорам ...
а якшо ти платиш данину то маєш повне право на своїй "галері" тримати ритм у 120 ударів замість 60 ...
про державний сектор і згадувати соромно ... це біль ...
алеж це проблема України вцілому а не тількі IT
...
PS ну хочаб деклару і то вже добре ...
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04.10.2020 11:42 Ответить
Я то думаю что за топот с утра. Теперь понятно, белорусские ИТ спецы в Украину побежали.
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04.10.2020 11:45 Ответить
На кордоні черга.
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04.10.2020 11:47 Ответить
На самом деле они у нас отлично себя чувствуют, но есть для них одна проблема - во власть не пускают. Может конституционная реформа поможет. и дадут им дорогу туда.
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04.10.2020 11:51 Ответить
Правильно. Нужно заманивать. Вырастить классного специалиста будь в какой области затратное дело для государства. А здесь считай нахаляву можно их получить.
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04.10.2020 11:53 Ответить
Халява халяве рознь, слабо квалифицированые белорусские айтишники с промытыми русским миром мозгами нам нафиг не нужны.
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04.10.2020 12:26 Ответить
хоть кто-то с трезвым взглядом!
много общался с беларусами-айтишниками в Европах - вата ватная! был в шоке генетические рабы
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04.10.2020 15:47 Ответить
Мне одному приходит в голову мьісль что Зеленского надо устранять?
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04.10.2020 11:54 Ответить
Ай тишник? Принимай конкурентов
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04.10.2020 11:55 Ответить
В прошлой жизни. Бьівший
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04.10.2020 12:00 Ответить
Дело не в конкуренции. Дело что ФСБшники под видом айтишников придут, и смогут однаждьі во время "Ч" парализовать работу жизненно необходимьіх отраслей.
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04.10.2020 12:03 Ответить
не льсти себе - беларусские ойтишнеги - очень слабые конкуренты украинским.
в том числе по уровню гражданского самосознания.
достаточно вспомнить парня из Небесной сотни, у которого уже была открыта виза в Швецию, в Сони-Эриксон.
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04.10.2020 15:50 Ответить
та дело не в конкурентах, все равно большая часть работает на заграницу. Основная проблема в самом указе. Принял бы Зе указ о привлечении иностранных айтишников без указания страны - врядли кто то бы приехал, но в целом было бы все ок. А приняв указ о именно беларусских айтишниках, он фактически влазит в политический конфликт, не получив никакой выгоды.
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04.10.2020 16:26 Ответить
а указ про сприяння зростанню білоруської креветки на ланах України буде?? ну ж бо, кловуне, підписуй. Це ж такі потужні інвестиції!
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04.10.2020 11:56 Ответить
Тепер зрозуміло чого Ціпкало чмошне у нас пригрілось.Той Парк високих технологій(чи як там його)-то власність Ціпкали(він його створив).Все лайно прикацаплене до нас вирішили приперти?
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04.10.2020 11:56 Ответить
Шо, свои бегут из самой- самой?
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04.10.2020 12:02 Ответить
Зеленський підписав указ про заходи щодо залучення IT-фахівців із Білорусі - Цензор.НЕТ 1731
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04.10.2020 12:11 Ответить
Смотришь Карабах, а видишь Беларусь.
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04.10.2020 12:16 Ответить
ці "мізки" ще потрібно буде відмивати від смердючого совку та ізвратной рашофілії
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04.10.2020 12:19 Ответить
а краще нехай вдома сидять і нам проблем меньше.
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04.10.2020 12:28 Ответить
Идиоты! Своих кошмарят, белорусским условия создают, мрази зелёные.
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04.10.2020 12:23 Ответить
Да, всё правильно. Только одно НО- в Украине полицейско-судебный беспредел. И украинцы бегут из страны, в том числе и Айтишники (когда на них стали наезжать)
Поэтому беларуские спецы здесь долго не задержаться.
Чтобы привлекать бизнес, надо гарантировать людям безопасность и законность. А у нас отжимают у людей последнее.
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04.10.2020 12:23 Ответить
уже и айтишников гоняют что ли у вас??
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04.10.2020 12:25 Ответить
Так же как и у вас
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04.10.2020 12:27 Ответить
сколько тебе лет, маленький?
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04.10.2020 15:51 Ответить
Скиммеры, гады отымают и все заработанное непосильным трудом.
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04.10.2020 12:28 Ответить
Нах Украіні та вата підкацапська ? Своіх мало ??
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04.10.2020 12:28 Ответить
Що в українців за звичка все обсирати і жалітися. Почитати коменти так вам не угодиш. Гидко. Вже 6 років читаю новини від Цензор. Так взагалі коменти це помойка яку не открий новину. Позор. Українці досить всіх і вся обстрати.
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04.10.2020 12:30 Ответить
Есть хороший выход: застрелись Моральный ментор, мля
Есть и попроще - не читай. (но тебе он не подойдет )
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04.10.2020 15:17 Ответить
У шмаркли нет вообще понимания современной жизни. Украина для айтишника последняя страна.
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04.10.2020 12:31 Ответить
вот токо не надо! по покупательной способности в Украине ойтишнеги как короли! а в любой европейской стране - обычные рядовые инженеры!
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04.10.2020 15:18 Ответить
Да путлеровских шпионов в Украине и так выше нормы в десятки раз. Вот только официального приглашения до сих пор не было
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04.10.2020 12:36 Ответить
Указ дипломатически не отработан Зачем упоминать Беларусь
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04.10.2020 14:49 Ответить
ему шо сказали - то он и написал. сейчас понаедет ватной гэбэшной агентуры по упрощенной процедуре.
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04.10.2020 15:19 Ответить
А украинским айти специалистам куда деваться?! зеленский - полный дебил!
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04.10.2020 17:06 Ответить
Мера №1 выгнать из Украины украинских IT специалистов?
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04.10.2020 17:39 Ответить
вони їдуть у Львів та Київ
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04.10.2020 17:55 Ответить
Во власти чокнутые.
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04.10.2020 21:32 Ответить
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