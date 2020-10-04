Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., заразилось более 34,7 млн человек
С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с ним заболеваний по состоянию на 8:00 по Киеву воскресенья, 4 октября, достигло 1 млн 31 тыс. 576, увеличившись за сутки на 3 тыс. 573 человека.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
По данным университета на утро воскресенья, число инфицированных в мире составило 36 млн 797 тыс. 492 против 34 млн 582 тыс. 924 суками ранее, излечились 24 млн 168 тыс.
В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.
В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 379 тыс. 711 заразившихся, скончались 209 тыс. 335 человек, вылечились почти 2,9 млн.
На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 549 тыс.373 заболевших при 101 тыс.782 случаях летального исхода и более 5,5 млн поправившихся.
В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 880 тыс. 523. Умерли 145 тыс.388, вылечены 4.32 млн.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил 133,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 646 человек, Индии - 74, Бразилии - 686.
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Людина також не таке вже просте створіння. Так що поки що не доведено про "наслідки" не треба раніше часу їх боятися.
Треба бути дуже обережними. Виконувати все для зменьшення переносу віруса від одного до іншого. А там як карта ляже.