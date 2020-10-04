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Новости Коронавирус и карантин
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., заразилось более 34,7 млн человек

Число жертв COVID-19 в мире превысило 1 млн 30 тыс., заразилось более 34,7 млн человек

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире общее число скончавшихся от связанных с ним заболеваний по состоянию на 8:00 по Киеву воскресенья, 4 октября, достигло 1 млн 31 тыс. 576, увеличившись за сутки на 3 тыс. 573 человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По данным университета на утро воскресенья, число инфицированных в мире составило 36 млн 797 тыс. 492 против 34 млн 582 тыс. 924 суками ранее, излечились 24 млн 168 тыс.

В число стран с 4 млн и более зарегистрированными случаями коронавируса вошли США, Индия и Бразилия.

В Соединенных Штатах выявлено 7 млн 379 тыс. 711 заразившихся, скончались 209 тыс. 335 человек, вылечились почти 2,9 млн.

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На втором месте по числу заразившихся остается Индия, где зафиксировано 6 млн 549 тыс.373 заболевших при 101 тыс.782 случаях летального исхода и более 5,5 млн поправившихся.

В Бразилии число инфицированных достигло 4 млн 880 тыс. 523. Умерли 145 тыс.388, вылечены 4.32 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса в мире составил 133,2 на 1 млн жителей планеты. В США на 1 млн населения умерли 646 человек, Индии - 74, Бразилии - 686.

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карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ага и трамп тоже подтвердит. Популисты и мракобесы чёртовы.
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04.10.2020 11:49 Ответить
+1
Да что вы брешете... В Украине ковид нету, у нас особый генетический код, сильнейшая медицина, это фсё происки Америки, нам влом купить маску, одну на 2-3 месяца, за 30 грн. и впадло надевать её не только на рот но и на нос. Нет! Мы сдохнем но этого не сделаем!
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04.10.2020 11:38 Ответить
+1
Ну, не всі відразу відчують,яку ціну вони заплатили власним здоров"ям за ту перемогу. А ще, на жаль, немало людей переборов той вірус...
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04.10.2020 12:04 Ответить
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Да что вы брешете... В Украине ковид нету, у нас особый генетический код, сильнейшая медицина, это фсё происки Америки, нам влом купить маску, одну на 2-3 месяца, за 30 грн. и впадло надевать её не только на рот но и на нос. Нет! Мы сдохнем но этого не сделаем!
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04.10.2020 11:38 Ответить
Корона фейк. Дупатут Шахов підтвердить.
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04.10.2020 11:45 Ответить
Ага и трамп тоже подтвердит. Популисты и мракобесы чёртовы.
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04.10.2020 11:49 Ответить
ти ось тільки поясни, що то була іронія, бо є такі дуремари, що того не збагнуть
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04.10.2020 12:11 Ответить
ЛОЛ
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04.10.2020 12:18 Ответить
сейчас в мире 9,5 млн больных, а не 34
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04.10.2020 11:44 Ответить
Нам від цього льохше?
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04.10.2020 11:46 Ответить
Там не "больних", а тих хто заразився. Багато з них вже перебороли вірус.
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04.10.2020 11:53 Ответить
Ну, не всі відразу відчують,яку ціну вони заплатили власним здоров"ям за ту перемогу. А ще, на жаль, немало людей переборов той вірус...
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04.10.2020 12:04 Ответить
Ті, хто переборов ковід-19, ще стикнуться з наслідками та з тим, що ім вірус наробив. Носіть маски та будьте обережні, бо ще не зрозуміло, чи є імунітет після "виздоровлення", чи ні.
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04.10.2020 12:06 Ответить
Як тільки почали вводити Карантин у Іспанії, одніє з перших порад медиків була - не панікувати, не депресувати, мати гарний настрій і бадьорість.
Людина також не таке вже просте створіння. Так що поки що не доведено про "наслідки" не треба раніше часу їх боятися.
Треба бути дуже обережними. Виконувати все для зменьшення переносу віруса від одного до іншого. А там як карта ляже.
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04.10.2020 12:19 Ответить
да и как написал американский центр по контролю за заболеваниями из этих 200.000 с лишним от коронавируса умерло 6% остальные с короновирусом . а это всё таки разница .как образно поясняли в америке в дтп погиб и если с короной то запишут в статистику
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04.10.2020 12:23 Ответить
 
 