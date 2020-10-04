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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек

За минувшие сутки в столице Украины коронавирус COVID-19 обнаружили у 407 человек, 8 больных умерли, а в общем болезнь унесла жизни 420 киевлян.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

"Заболели: ️216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика", - написал городской голова.

По его данным, на сегодня в столице уже 24 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.

Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Дарницком и Днепровском - по 63. И в Соломенском районе - 40 случаев.

"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - призвал Кличко.

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COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек 01

Автор: 

карантин (16729) Киев (25683) Кличко Виталий (4652) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
То він здійснив замах на вбивство суперника ?
Біологічною зброєю ?
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04.10.2020 12:09 Ответить
+4
шановні співгромадяни! Плюньте в пику тим, що волають про коронавірусну аферу і що непотрібно носити маски. Носіть масочки та бережіть один одного.
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04.10.2020 12:00 Ответить
+3
COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек - Цензор.НЕТ 546
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04.10.2020 12:16 Ответить
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шановні співгромадяни! Плюньте в пику тим, що волають про коронавірусну аферу і що непотрібно носити маски. Носіть масочки та бережіть один одного.
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04.10.2020 12:00 Ответить
Так плебсу ж пофиг на жизни других
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04.10.2020 12:05 Ответить
То він здійснив замах на вбивство суперника ?
Біологічною зброєю ?
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04.10.2020 12:09 Ответить
Основна частина взагалі не звертається в лабораторії.
Їх лікують по телефону. Якщо організм сильніший, то вичухається. Якщо слабший, то лікують вже в лікарні, за умови вільних місць. Отам вже і тести зроблять.
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04.10.2020 12:08 Ответить
как пел Цой:
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04.10.2020 12:19 Ответить
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - призвал Кличко

https://censor.net/ua/news/3222721/na_futbolni_matchi_v_kyyevi_dozvolyly_pustyty_vbolivalnykiv_kmda
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04.10.2020 12:11 Ответить
COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек - Цензор.НЕТ 546
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04.10.2020 12:16 Ответить
Ага...Севастополь- это Украина
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04.10.2020 12:22 Ответить
В 2018 году от пневмонии в Украине умерло 6 тыс. чел, а за 9 месяцев 2020 от COVID-19 4,4 тыс. чел (прогнозируемая годовая смерность 12/9 * 4,4 тыс, = 5.9 - те же самые 6 тысяч)

И в чем проблема и паника!!???
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04.10.2020 12:16 Ответить
В какцапских троллях проблема...и в их смертельно опасной агитации местного скота.
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04.10.2020 12:23 Ответить
Смертность от пневмонии в Украине:

- 2015 год - 4954 человека;

- 2016 - 5471 человек;

- 2017 - 4936 человек;

- 2018 - 6101 человек;

- 2019 - 6660 человек

Текущая статистика по коронавирусу на 4.10.2020 (Украина)
Смер­тельные случаи 4397
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04.10.2020 12:24 Ответить
А смертность от нековидных пневмоний - есть данные за этот год?
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04.10.2020 13:43 Ответить
560
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04.10.2020 14:56 Ответить
Рекорд. Грипп уже победили.
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04.10.2020 16:12 Ответить
ни чего не победели, вирусная пневмония в каждом конкретном случае не ясно от кого вируса, сейчас списывают все на короновирус, но в итоге никто не знает какой именно вирус (или симбиоз нескольких вирусов) вызывают летальные случаи, может короновирус сам по себе не так страшен как в купе с другой инфекцией!
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05.10.2020 04:14 Ответить
Вопрос: каким тестом у Пороха ковид определили?
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05.10.2020 09:39 Ответить
По данным ведомства, в частности, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 36 смертей от острых респираторных инфекций верхних дыхательных путей, 13 - от гриппа, 23 - от вирусной пневмонии, 919 - от бактериальных пневмоний, а также 5095 - от пневмоний, возбудитель которых не был уточнен.

В 2020 грипп и бактерии куда-то ушли? Некорректно сравнивать смертность от пневмоний от всех вирусов и бактерий в 2018 и смертность от одного штамма одной разновидности вирусов в 2020. Факт манипулятивности легко видеть по следующим данным
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3064434-gosstat-poscital-kolicestvo-smertej-ot-grippa-i-pnevmonii-v-ukraine.html Смертность от гриппа и пневмонии в Украине за 4 месяца года оказалась ниже прошлогодних показателей. В течение января-апреля 2020 года от этих болезней в Украине умерли 2358 человек, что на 104 человека (4,33%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На 30 апреля 2020 в Украине от ковида умер 261 человек.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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04.10.2020 13:40 Ответить
https://pikabu.ru/story/pandemiya__gripp_7752306 https://pikabu.ru/story/pandemiya__gripp_7752306 Пандемия - грипп

Ригас Балсс 3 октября1958. О пандемии китайского гриппа в 1958 году
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04.10.2020 20:28 Ответить
402 на три мільйона = 0,0134% . Оце смертність така (а скільки приписано на ковід?). Бережіть себе, не збирайтеся на мітинги, не ходіть по адміністраціях і конторах за своїми правами і грошима. Дайте зеленій владі урвати побільше. Купляйте маски, рукавички, ліків побільше. Ощасливте мафію своїм дебілізмом.
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05.10.2020 01:49 Ответить
 
 