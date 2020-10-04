COVID-19 унес жизни уже 420 киевлян, за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 407 человек
За минувшие сутки в столице Украины коронавирус COVID-19 обнаружили у 407 человек, 8 больных умерли, а в общем болезнь унесла жизни 420 киевлян.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Заболели: ️216 женщин в возрасте от 18 до 89 лет; 157 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет; 15 девочек от 1 до 17 лет и 19 мальчиков от 1 до 17 лет. Заболели, в частности, 22 медика", - написал городской голова.
По его данным, на сегодня в столице уже 24 450 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
"Не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 45 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей", - написал Кличко.
Выздоровели за минувшие сутки 207 человек. Всего коронавирус преодолели 7 864 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 72, в Дарницком и Днепровском - по 63. И в Соломенском районе - 40 случаев.
"Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные правила безопасности! Берегите себя!", - призвал Кличко.
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Біологічною зброєю ?
Їх лікують по телефону. Якщо організм сильніший, то вичухається. Якщо слабший, то лікують вже в лікарні, за умови вільних місць. Отам вже і тести зроблять.
https://censor.net/ua/news/3222721/na_futbolni_matchi_v_kyyevi_dozvolyly_pustyty_vbolivalnykiv_kmda
И в чем проблема и паника!!???
- 2015 год - 4954 человека;
- 2016 - 5471 человек;
- 2017 - 4936 человек;
- 2018 - 6101 человек;
- 2019 - 6660 человек
Текущая статистика по коронавирусу на 4.10.2020 (Украина)
Смертельные случаи 4397
В 2020 грипп и бактерии куда-то ушли? Некорректно сравнивать смертность от пневмоний от всех вирусов и бактерий в 2018 и смертность от одного штамма одной разновидности вирусов в 2020. Факт манипулятивности легко видеть по следующим данным
https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3064434-gosstat-poscital-kolicestvo-smertej-ot-grippa-i-pnevmonii-v-ukraine.html Смертность от гриппа и пневмонии в Украине за 4 месяца года оказалась ниже прошлогодних показателей. В течение января-апреля 2020 года от этих болезней в Украине умерли 2358 человек, что на 104 человека (4,33%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.
На 30 апреля 2020 в Украине от ковида умер 261 человек.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Ригас Балсс 3 октября1958. О пандемии китайского гриппа в 1958 году