Ермак о скандальных заявлениях нардепов от "Слуги народа": Это проблемы роста, многие никогда не были в большой политике
Многие из новых парламентариев никогда не были в большой политике и, соответственно, у них могут быть проблемы с коммуникацией, несмотря на их профессионализм в другой сфере.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая сказала о возможной военной поддержке Азербайджана со стороны Украины.
"Впервые в украинской истории абсолютно на демократических выборах, абсолютно без каких-либо финансовых обязательств пришли совершенно новые люди в парламент. Большинство из них очень приличные, профессиональные — каждый в своей сфере. Но многие из них никогда не были в большой политике, никогда не могли отдать себе отчет, что каждое сказанное слово может завтра стать всегосударственной сенсацией", — сказал он.
По словам Ермака, власти работают над тем, чтобы не допускать конфузов.
"Поэтому, конечно, сегодня мы продолжаем работу, чтобы, в том числе и вопросы коммуникации каждого из политиков – что они говорят, как они говорят… Не для того, чтобы их контролировать, а чтобы сегодня у них была возможность, и я знаю, что над этим работает и глава фракции, и глава партии "Слуга народа"… Безусловно, мы видим, как эти процессы происходят, поддерживаем… нам нравится, что эти процессы идут. Нам нравится, что депутаты приходят. И если им что-то интересно, что происходит в "Минске", то они задают эти вопросы и членам ТКГ. Если им интересно, что происходит в финансах, они задают вопросы Минфину.
Идет процесс. Давайте смотреть на это, как на проблему роста. Но на самом деле это же совершенно другая генерация украинских политиков. Конечно, политик, который уже 20 лет в политике, "битый" политик, он никогда так не скажет, даже, если так думает. Но надо научиться. И у большинства есть хорошие шансы, чтобы научиться и стать профессиональными политиками новой генерации", — сказал он.
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И никакие трускавецкие школы не помогут, и время не исправит.
А ми півтора-два роки тому попереджали...
Хотя с другой стороны, Рада должна состоять из простых народных избранников, единственная задача которых - освещать проблемы, но не принимать решений. Кто тогда должен принимать решения? Возможно, верхняя палата, которой у нас нет...
Чем то на ОП похоже, а Зеленский точно третий ))
Принцип Л. Пи́тера. «Двигаясь по лестнице успеха вверх, тщеславный человек не может остановиться на уровне своей компетентности и продолжает движение вверх, где, однако, он достигает уровня своей некомпетентности, и где эффективность его работы падает до нуля». Для многих повышение их статуса имеет большее значение, чем профессионализм. Они соглашаются заняться более "престижной" работой даже тогда, когда знают, что их компетентность недостаточна для этой работы.
В штатах, наприклад, політична кар'єра розпочинається зі школи.
Відслідковується моральність, вправність, формується репутація.
А тут понабирали прохіндєїв з вулиці.
Пробачте сантехніка за ваші знищені зуби. Він же медичний не закінчував і стоматології лише навчається.
Даже стало интересно как их собираются обучить этому в зрелом возрасте(после попыток садика,школы и прочих учебных заведений),неужели не могли понабирать других и сам автор понимает ли что он несёт?
В СН о том, чтобы попереть против интересов Роиси, может сказать только совсем неопытный и не знающий политики этой ватной партии.
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.
Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки.
І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
я так понимаю, мразь дерьмак держит граждан своей страны за конченых лохов .
Кто слышал об этом чуде до прихода зенелоха?