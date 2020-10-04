Ермак о скандальных заявлениях нардепов от "Слуги народа": Это проблемы роста, многие никогда не были в большой политике

Многие из новых парламентариев никогда не были в большой политике и, соответственно, у них могут быть проблемы с коммуникацией, несмотря на их профессионализм в другой сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая сказала о возможной военной поддержке Азербайджана со стороны Украины.

"Впервые в украинской истории абсолютно на демократических выборах, абсолютно без каких-либо финансовых обязательств пришли совершенно новые люди в парламент. Большинство из них очень приличные, профессиональные — каждый в своей сфере. Но многие из них никогда не были в большой политике, никогда не могли отдать себе отчет, что каждое сказанное слово может завтра стать всегосударственной сенсацией", — сказал он.

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По словам Ермака, власти работают над тем, чтобы не допускать конфузов.

"Поэтому, конечно, сегодня мы продолжаем работу, чтобы, в том числе и вопросы коммуникации каждого из политиков – что они говорят, как они говорят… Не для того, чтобы их контролировать, а чтобы сегодня у них была возможность, и я знаю, что над этим работает и глава фракции, и глава партии "Слуга народа"… Безусловно, мы видим, как эти процессы происходят, поддерживаем… нам нравится, что эти процессы идут. Нам нравится, что депутаты приходят. И если им что-то интересно, что происходит в "Минске", то они задают эти вопросы и членам ТКГ. Если им интересно, что происходит в финансах, они задают вопросы Минфину.

Идет процесс. Давайте смотреть на это, как на проблему роста. Но на самом деле это же совершенно другая генерация украинских политиков. Конечно, политик, который уже 20 лет в политике, "битый" политик, он никогда так не скажет, даже, если так думает. Но надо научиться. И у большинства есть хорошие шансы, чтобы научиться и стать профессиональными политиками новой генерации", — сказал он.

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