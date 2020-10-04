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Ермак о скандальных заявлениях нардепов от "Слуги народа": Это проблемы роста, многие никогда не были в большой политике

Ермак о скандальных заявлениях нардепов от

Многие из новых парламентариев никогда не были в большой политике и, соответственно, у них могут быть проблемы с коммуникацией, несмотря на их профессионализм в другой сфере.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире канала "Украина 24", комментируя заявление депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко, которая сказала о возможной военной поддержке Азербайджана со стороны Украины.

"Впервые в украинской истории абсолютно на демократических выборах, абсолютно без каких-либо финансовых обязательств пришли совершенно новые люди в парламент. Большинство из них очень приличные, профессиональные — каждый в своей сфере. Но многие из них никогда не были в большой политике, никогда не могли отдать себе отчет, что каждое сказанное слово может завтра стать всегосударственной сенсацией", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" о заявлении нардепа Марченко: Личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции, тем более, государства

По словам Ермака, власти работают над тем, чтобы не допускать конфузов.

"Поэтому, конечно, сегодня мы продолжаем работу, чтобы, в том числе и вопросы коммуникации каждого из политиков – что они говорят, как они говорят… Не для того, чтобы их контролировать, а чтобы сегодня у них была возможность, и я знаю, что над этим работает и глава фракции, и глава партии "Слуга народа"… Безусловно, мы видим, как эти процессы происходят, поддерживаем… нам нравится, что эти процессы идут. Нам нравится, что депутаты приходят. И если им что-то интересно, что происходит в "Минске", то они задают эти вопросы и членам ТКГ. Если им интересно, что происходит в финансах, они задают вопросы Минфину.

Идет процесс. Давайте смотреть на это, как на проблему роста. Но на самом деле это же совершенно другая генерация украинских политиков. Конечно, политик, который уже 20 лет в политике, "битый" политик, он никогда так не скажет, даже, если так думает. Но надо научиться. И у большинства есть хорошие шансы, чтобы научиться и стать профессиональными политиками новой генерации", — сказал он.

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Автор: 

Слуга народа (2636) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+31
Де він там ріст побачив? Там суцільна деградація - був поважний фотограф, майстер весільної фотографії - деградував до дебіла. Була поважна і популярна тамада - деградувала до корабельної сосни.
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04.10.2020 12:27 Ответить
+24
Жтот жирный пингвин когда-то был в политике ????? Уберите его уже .
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04.10.2020 12:26 Ответить
+17
Не обязательно быть политиком, чтобы соображать, что ты несёшь, особенно публично, когда твои неадекватные высеры уже через считанные минуты разнесут на всю страну, а то и другие страны. Если человек, чем либо серьёзно занимался в своей жизни, он просто обязан уметь коммуницировать, а не нести бред сумасшедшего и будоражить народ
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04.10.2020 12:31 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Жтот жирный пингвин когда-то был в политике ????? Уберите его уже .
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04.10.2020 12:26 Ответить
той поц=ґидота скоро "своїх" буде саджати машиністами поїздів та літаків.. для зростання
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04.10.2020 13:30 Ответить
Точно ПОЦ. Вот почему украинцы все это терпят ?
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04.10.2020 13:50 Ответить
Он говорит - многие не были в большой политике... А зачем вы, зеленые животные, затащили в Раду тех, кто должен работать уборщиками и ассенизаторами, а не депутатами? Зачем вы затащили в Раду психопатов, слабоумных дрочеров, криминал и всякий мусор? Вы избирателей обнадежили, они на вас повелись, а вы им такую свинью подсунули? Вы сейчас истребляете своих избирателей? Ваша задача уничтожение Украины? А вам не кажется, что терпение людей не вечное?
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04.10.2020 15:42 Ответить
Де він там ріст побачив? Там суцільна деградація - був поважний фотограф, майстер весільної фотографії - деградував до дебіла. Була поважна і популярна тамада - деградувала до корабельної сосни.
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04.10.2020 12:27 Ответить
Принцип Пітера...
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04.10.2020 12:42 Ответить
То вони до цього часу все вважають,що знаходяться на весіллі
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04.10.2020 12:51 Ответить
👏👏👏Браво! Це правильне визначення. Тільки одна справа - політик на весіллі і зовсім інший вигляд - тамада у політиці. Перше викликає посмішку, друге - огиду.
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04.10.2020 12:54 Ответить
Если человек идиот, то это - надолго (с).
И никакие трускавецкие школы не помогут, и время не исправит.
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04.10.2020 12:28 Ответить
Дерьмак и прочие зерашисты маст дай! Иначе погибнет Украина.
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04.10.2020 12:29 Ответить
ви, 73/43%зебіли, не навчитесь нічому і ніколи. Ви все просерете. Нарошно просерете, чи тільки через ваш дебілізм - вже не суть важливо
А ми півтора-два роки тому попереджали...
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04.10.2020 12:29 Ответить
Как-то двусмысленно звучит. Типа: Красиво воровать тоже нужно учиться.
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04.10.2020 12:30 Ответить
Не обязательно быть политиком, чтобы соображать, что ты несёшь, особенно публично, когда твои неадекватные высеры уже через считанные минуты разнесут на всю страну, а то и другие страны. Если человек, чем либо серьёзно занимался в своей жизни, он просто обязан уметь коммуницировать, а не нести бред сумасшедшего и будоражить народ
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04.10.2020 12:31 Ответить
Ну 73% высеры Ермака не будоражат.
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04.10.2020 12:35 Ответить
Не были в политике... Так какого черта этот народный треш приперся к власти?
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04.10.2020 12:33 Ответить
Бобла рубануть! Пять лет отсидеть нечего не делая в Раде, и уйти на депутатскую "пенсию" это Джек пот от жизни. А если еще деньги заносят за "правильное" нажатие кнопки, и за присутствие в какой либо партии, это тройной Джек пот.
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04.10.2020 13:01 Ответить
Чушь.... Езда по ушам ... Сам то кто такой Ермак - консерва безгоду неделя с кремлёвскими коммуникациями...
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04.10.2020 12:34 Ответить
- Ваш хірург замість гланд апендикс вирізав! - Це проблеми професійного росту...
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04.10.2020 12:34 Ответить
😁
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04.10.2020 12:52 Ответить
Типа "имеет право на ошибку". Как так получилось в Украине, что "в князи можно попасть из грязи"? Надо сначала пройти ряд ступеней, как это принято во многих странах.
Хотя с другой стороны, Рада должна состоять из простых народных избранников, единственная задача которых - освещать проблемы, но не принимать решений. Кто тогда должен принимать решения? Возможно, верхняя палата, которой у нас нет...
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04.10.2020 13:03 Ответить
Добре що не яйця, а міг би ще і через жопу гланди вирвати.
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04.10.2020 17:03 Ответить
Встретились трое. Один немного писать умеет, второй немного читать, а третьему просто нравится быть в компании "умных" людей .

Чем то на ОП похоже, а Зеленский точно третий ))
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04.10.2020 12:36 Ответить
Ннада дать еще 100 дней.
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04.10.2020 12:37 Ответить
Ха-ха.А як же потужні трускавецькі університети?Не обучілі слуг?Треба було кінолога найняти,у них досвід в дресируванні є,навчив би хоч команди правильно виконувати,бо думати там вже ніхто не навчить(немає чим)
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04.10.2020 12:37 Ответить
Закрытое, под серым покровом власти существо Козырь вылазит на люди , пытаясь спасти ситуацию. Собственно, кто ему подает руку помощи Женя Киселев и Савик Шустрый за бабки Ахметова, который превратился во второго Баню кормильца для НЕлоха , в свою очередь кормящего самого Ахметова пожирающего Украинскую экономику.
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04.10.2020 12:38 Ответить
С какой целью ЦЕНЗОР пиарит этого дебила????
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04.10.2020 12:40 Ответить
Щоб ми реготали з зелених недоумків.
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04.10.2020 12:42 Ответить
чтобы дать возможность самому Ермаку почитать о себе правду...
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04.10.2020 13:09 Ответить
Зебіли привели до влади проффесійну шпану.
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04.10.2020 12:40 Ответить
Ермак производит устойчивое впечатление законченного идиота ..
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04.10.2020 12:41 Ответить
недороста
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04.10.2020 12:43 Ответить
Это не проблемы роста, а чистый карьеризм.
Принцип Л. Пи́тера. «Двигаясь по лестнице успеха вверх, тщеславный человек не может остановиться на уровне своей компетентности и продолжает движение вверх, где, однако, он достигает уровня своей некомпетентности, и где эффективность его работы падает до нуля». Для многих повышение их статуса имеет большее значение, чем профессионализм. Они соглашаются заняться более "престижной" работой даже тогда, когда знают, что их компетентность недостаточна для этой работы.
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04.10.2020 12:45 Ответить
Нічого робити їм в політиці. БО.
В штатах, наприклад, політична кар'єра розпочинається зі школи.
Відслідковується моральність, вправність, формується репутація.
А тут понабирали прохіндєїв з вулиці.
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04.10.2020 12:45 Ответить
Все списує на недосвітченість. І знищення армії, економіки, зовнішньої політики.
Пробачте сантехніка за ваші знищені зуби. Він же медичний не закінчував і стоматології лише навчається.
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04.10.2020 12:53 Ответить
мабуть великі професіонали в сфері проституції
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04.10.2020 12:56 Ответить
Многие из новых парламентариев никогда не были в большой политике и, соответственно, у них могут быть проблемы с коммуникацией, несмотря на их профессионализм в другой сфере. Источник: https://censor.net/ru/n3222779 ключевая фраза,,профессионализм в другой сфере."так с какого буя??они сами или зелёная плесень их впихнула в ,,другую сферу??"где у них ни компетенции ни квалификации а тут ещё оказывается и никакой КОММУНИКАЦИИ!! КАРЛ!!о чём рассуждает этот ,,коммуникатор недоумок!!"
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04.10.2020 12:59 Ответить
чтоб голосовали за веревочку
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04.10.2020 19:37 Ответить
многие не были в большой политике, НО МНОГИЕ ИЗ ВАС БЫЛИ В БОЛЬШОЙ ЖОПЕ, В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ
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04.10.2020 13:04 Ответить
Из теста можно сделать вывод что они не понимают что они произносят ртом.
Даже стало интересно как их собираются обучить этому в зрелом возрасте(после попыток садика,школы и прочих учебных заведений),неужели не могли понабирать других и сам автор понимает ли что он несёт?
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04.10.2020 13:23 Ответить
"Это проблемы роста, многие никогда не были в большой политике..."--констатировал поучительным тоном Ермак,почему-то считая,что оно, случайно всплыв как г..но в Океане и, является, уже самим океаном. Результат---вот единственный критерий большого политика, все остальные, включая Ермака---политический шлак.
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04.10.2020 13:29 Ответить
"Професіонали" по брехні, піару,несплати податків,україноненависникі---там всі такі з 95 каврталу.починаючи з президента.
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04.10.2020 13:35 Ответить
срез постсоветского общества
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04.10.2020 19:38 Ответить
"..абсолютно на демократических выборах, абсолютно без финансовых обязательств" - правильно отметил фээсбешник, но не сказал, что они захватили власть благодаря порядочности Петра, а в знак благодарности, лоханули его и всю страну, и привели в ВР новые лица, типа дубинского, кодло бени коломойши, бужанского, гетманца и целую свору прокремлевкой сволоты, в том числе и тебя ермак, ветерана 95 балагана, не хватит автозака, чтобы вас вывезти, и очистить парламент.
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04.10.2020 13:49 Ответить
А говяжья голова, это проблема чего?
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04.10.2020 13:51 Ответить
Идиот - это диагноз, а не профессия. ЗЁма набрал в команду идиотов, себе под стать.
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04.10.2020 14:32 Ответить
В том то и дело, что не проблемы роста , а проблемы умственного развития или по-простонародному - виріс до неба, а дурний як не треба.
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04.10.2020 17:08 Ответить
Ну да.
В СН о том, чтобы попереть против интересов Роиси, может сказать только совсем неопытный и не знающий политики этой ватной партии.
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04.10.2020 14:40 Ответить
Секретарша зеленского размышляет. Интересно есть такие компании, где секретарь руководит директором, всей фирмой, бухгалтерией, финансами, ездит на международные встречи и пр.?
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04.10.2020 14:47 Ответить
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf Volodymyr Ariev
https://www.facebook.com/volodymyr.ariev?hc_ref=ARQT4HlHJsYcaO9OWCcXXv1rae2Vumh60z0-cXB2NjqzKggjlgsfe2lmM5853eSqWAI&fref=nf https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/3714885361907626 5 ч.

Головне із викладеного Леросом запису - фрагмент, де соратник Льоні-Космоса Денис Комарницький каже куму Єрмака Тищенку, що при минулій владі їх могли і посадити, а зараз - можна красти і в офісі президента все «порєшают». Так воно і є, тепер все замкнено на Банковій. Призначення, потоки - лише через перший кабінет. Стрибок корупції вгору наочний: повернулися відкати за повернення ПДВ, розпил на «Великому крадівництві» шалений, хабарництво процвітає, рейдерство і накати на бізнес силовиків тощо зросли в рази! Кілька знайомих через рекетирів з правоохоронних органів виїхали за кордон (окрема тема). Міжнародні організації, які відзначали позитивну динаміку в боротьбі з корупцією, зараз ставлять протилежні оцінки.

І, попри те, раніше про корупцію кричали з кожного утюга, а тепер - дивовижна тиша. Все добре чи майже добре, хоча реальність інакша. Мусолять нафталіновий «Ротердам+», а тирінг нинішніх насельників Банкової воліють не помічати. Що ж сталося? Все просто: маніпуляторів і торгівців довірою на антикорупції, типу заслуженого залізничника чи не менш заслуженого укроборонпромщика, за заслуги перед зеленською владою добре пригодували. Інших «борцунів» теж. Тому й тихо. Але свою справу вони зробили: країна несеться в прірву.
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04.10.2020 15:10 Ответить
скандальные заявления "зеленых недорослей" приносящие вред Украине написаны в мацкваабаде.
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04.10.2020 15:22 Ответить
Это не баг. Это фича!!!!!11111адын
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04.10.2020 15:29 Ответить
А Ермак- Козырь, конечно же имеет просто таки ОГРОМНЫЙ опыт в международной политике, особенно в плане слива операций спецслужб Украины, - стране-агрессору роSSии. Кто такой вообще этот Ермак?, почему он подменяет собой Президента и Министерство Иностранных Дел?, по какому такому праву?
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04.10.2020 16:52 Ответить
Вообще-то это не новая генерация политиков - это нашествие саранчи.
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04.10.2020 17:11 Ответить
І що в цьому доброго для України, що привели невігласів в політиці працювати політиками? Парламент - це школа? Посада Пезидента - це школа? Кабінет міністрів - це школа? Ні, ні і ні. Обдурили наївних українців новими обличчями, як маленьких діточок. ''Сделали как котят''.
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04.10.2020 17:12 Ответить
такого количества идиотов и дегенератов в парламенте еще не было за всю историю страны.
я так понимаю, мразь дерьмак держит граждан своей страны за конченых лохов .
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04.10.2020 19:12 Ответить
"Мразь дермак" увыв этом прав- 73% таки конченные лохи.
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04.10.2020 19:58 Ответить
ти диви млять, великий політик знайшовся серед квартальної бидлоти!
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04.10.2020 20:47 Ответить
Это чудо ирмак(швондер) было в большой политеке.
Кто слышал об этом чуде до прихода зенелоха?
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04.10.2020 21:27 Ответить
В.о.президента висловився........ президент .????????
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04.10.2020 21:36 Ответить
 
 