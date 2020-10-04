Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко
Правительство "заморозило" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркивает: фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирования для образования.
"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти Зеленского. Зарплаты педагогов заморожены до января 2022. Большинство учителей полтора года назад повелись на обещания о 4000 долларов зарплаты, и проголосовали за Зеленского и слуг", - пишет Геращенко.
"Вспоминаю наши тяжелые встречи с педагогическими коллективами, когда я давала честную информацию о видении нашей команды по поднятию зарплат педагогам, которое мы заложили в законе об образовании и тщательно выполняли нашим правительством. Да, к сожалению, не было экономической возможности увеличить зарплаты педагогам быстро и радикально, и мы об этом честно информировали. Но не врали о 4000 долларов перед выборами и не замораживали мизерные выплаты на несколько лет после выборов", - отмечает Геращенко.
"Мы будем бороться за пересмотр проекта бюджета на 21 год и настаивать на увеличении зарплат врачам и учителям. Ненормально, когда государство заботится только о прокурорах, спецслужбах и полиции, строит полицейскую страну", - убеждена сопредседатель фракции "ЕС".
Постановление Кабинета Министров Украины о замораживании зарплат педагогам опубликовал народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", - сообщил Гончаренко.
"Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям "заморозится" до 1 января 2022 года. Объясняется это "отсутствием инфляционных источников финансирования", - отметил Гончаренко.
"Эта ситуация - еще один пример того, к каким последствиям приводит дилетантство у власти. И если вам начнут рассказывать, что это из-за коронакризиса, то напомню еще раз - решение "замораживало" еще первое правительство Зеленского, с которого и началось падение экономики. Правительства меняются, но ситуация не меняется. Потому что при власти остается Зеленский. Ответственность за все невыполненные обещания несет он лично", - отметил народный депутат.
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Звикайте. Не ікайте.
Ми вас попереджали.
причем реально ждали!
Класика жанру.
п.с. или "за стра ****" - звучит для них понятливее))
сочинений Ленинасериалов "слуга народа" и "с ваты").
Є тільки ВТИКИ. Наголосили, отримуйте; не жалійтесь.
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.
Вот вам и конец эпохи бедности и начало эпохи долговой ямы........
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
2019 - https://korrespondent.net/ukraine/4137822-v-nykolaevskoi-oblasty-zaderzhaly-na-vziatke-deputata-horsoveta задержали на взятке
2020 - https://pervomaisk.city/2020/10/02/nash-zemlyak-timur-glushko-stal-laureatom-premii-gordist-nacii%CC%88-2020/ лауреат премии "Гордість нації"
Лучше гордости не нашлось...
Зловила одного разу вчителька рибку.
Золотую рибку, не просту.
Почала тая рибка благати,
Людським голосом промовляти:
«Відпусти мене, добра учителько,
Дорогий дам за себе я відкуп.
"Все, що попросиш - виконаю!"
Подумала вчителька і сказала золотій рибці: "Прийди в школу о 8.00 год., зустрінь привітно моїх учнів, підготуйся до роботи, проведи 6 уроків, почергуй на перервах.
Напиши планування, збери всі необхідні заяви, заповни журнал, соціальний паспорт класу, склади план виховної роботи, проведи моніторинг всіх дітей і зроби всі необхідні профілактичні заходи всіх видів безпеки, продумай, як забезпечити успіх кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості. Зроби все це до 10 вересня.
Попрацюй з кожним з батьків індивідуально, проведи весь вечір в батьківському чаті, відповідаючи на всі питання, які дозріють у батьків о 22 год...
Навчи Андрійка вітатися, попроси батьків Оленки не запізнюватися, зверни увагу на настрій кожного учня, придумай щось неймовірно захоплююче на уроці, щоб втримати увагу всіх дітей, але не запрошуй клоунів, попередь поведінку Степанка на перерві, щоб часом не побився з кимось із старшокласників чи не потягнув за косичку Іванку і при цьому встигни задовільнити свої базові потреби в часі тієї ж перерви.
Не випусти з уваги ведення всіх журналів, свій блог, сторінку на сайті. І не забувай при цьому про якісну підготовку кожного уроку, писати конспекти, перевіряти зошити. Подумай про перехід на онлайн навчання та опануй нові платформи. А ще самоосвіта, виступи на ********, методоб'єднаннях, участь у семінарах, конференціях, інноваційні технології, курси, вебінари, дослідження, проєкти, обмін досвідом, відкриті виховні заходи й уроки, екскурсії, поїздки, збір довідок про щеплення, медогляди ...
Прийми ту зарплату, яку платять, бо вчитель - це покликання.
І програму НУШ вивчити не забудь, вона знову оновлена ... "
Послухала золота рибка і відповіла не роздумуючи: "СМАЖ!"
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Дорогенькі колеги!
Мудрі і цікаві, завжди молоді, креативні і турботливі, уважні і терплячі, сильні й енергійні, добрі, *******, тримаймося, бо не допоможе нам золота рибка.
Зі святом
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.