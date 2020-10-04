РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5788 посетителей онлайн
Новости
6 083 88

Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко

Второе правительство Зеленского снова

Правительство "заморозило" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркивает: фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирования для образования.

"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти Зеленского. Зарплаты педагогов заморожены до января 2022. Большинство учителей полтора года назад повелись на обещания о 4000 долларов зарплаты, и проголосовали за Зеленского и слуг", - пишет Геращенко.

"Вспоминаю наши тяжелые встречи с педагогическими коллективами, когда я давала честную информацию о видении нашей команды по поднятию зарплат педагогам, которое мы заложили в законе об образовании и тщательно выполняли нашим правительством. Да, к сожалению, не было экономической возможности увеличить зарплаты педагогам быстро и радикально, и мы об этом честно информировали. Но не врали о 4000 долларов перед выборами и не замораживали мизерные выплаты на несколько лет после выборов", - отмечает Геращенко.

"Мы будем бороться за пересмотр проекта бюджета на 21 год и настаивать на увеличении зарплат врачам и учителям. Ненормально, когда государство заботится только о прокурорах, спецслужбах и полиции, строит полицейскую страну", - убеждена сопредседатель фракции "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предлагает начать страховать учителей на случай болезней

Постановление Кабинета Министров Украины о замораживании зарплат педагогам опубликовал народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", - сообщил Гончаренко.

"Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям "заморозится" до 1 января 2022 года. Объясняется это "отсутствием инфляционных источников финансирования", - отметил Гончаренко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кабмин и я лично остаемся под действием ограничения зарплаты в размере не более 5 средних зарплат в Украине, - Шмыгаль. ВИДЕО

"Эта ситуация - еще один пример того, к каким последствиям приводит дилетантство у власти. И если вам начнут рассказывать, что это из-за коронакризиса, то напомню еще раз - решение "замораживало" еще первое правительство Зеленского, с которого и началось падение экономики. Правительства меняются, но ситуация не меняется. Потому что при власти остается Зеленский. Ответственность за все невыполненные обещания несет он лично", - отметил народный депутат.

Второе правительство Зеленского снова заморозило повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко 01

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) учитель (498) Гончаренко (535) Европейская Солидарность (1060) заработная плата (2400)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+44
Дєнєх нєт.
Звикайте. Не ікайте.
Ми вас попереджали.
показать весь комментарий
04.10.2020 12:53 Ответить
+41
Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5166
показать весь комментарий
04.10.2020 13:03 Ответить
+31
Да что ж такое? Когда уже 4000$ ?
показать весь комментарий
04.10.2020 12:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дєнєх нєт.
Звикайте. Не ікайте.
Ми вас попереджали.
показать весь комментарий
04.10.2020 12:53 Ответить
НЕлох не резиновый же - сдавать Украину Бене с Ахметовым, Кремлю с Козырем-Ермаком и еще при этом реформами заниматься и народ кормить...
показать весь комментарий
04.10.2020 13:13 Ответить
Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8040
показать весь комментарий
04.10.2020 13:18 Ответить
Ах бедных ЗЕленоплеснявых нет своего медиаресурса - так они говорят , не вылезая с каналов Бени и Ахметки - а там Шустрый с Киселем зажигают снова как и в 2103 на ИНТЕРЕ
показать весь комментарий
04.10.2020 13:23 Ответить
Вопросы есть почему Порох выкинул из страны свое время Михо и Шустера?
показать весь комментарий
04.10.2020 13:25 Ответить
а толк от этих балаболов?
показать весь комментарий
04.10.2020 14:03 Ответить
Михо и Савик -- слуги всех господ, кто больше заплатит. Савик -- типичная журнашлюха, которая сделала все, чтобы олигархи привели к власти Бенину куклу. Ну а Михо до сих пор не может определиться какой страны оно гражданин. И меняет свои слова на лету, как споднее.

Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, передбачених законом, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 300
показать весь комментарий
04.10.2020 14:15 Ответить
ну и нах тех учителей... весной 2019 они с пеной у рта орали за клоуна и ждали 4000 баксом..
причем реально ждали!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:19 Ответить
Та если до 42-ух лет ума нет, то и денег не будет, разве, шо где-нить умудриться затырить с отжимом, або потихоньку взять.
показать весь комментарий
04.10.2020 15:24 Ответить
Да что ж такое? Когда уже 4000$ ?
показать весь комментарий
04.10.2020 12:55 Ответить
Уже! А вы не в курсе? Каждый месяц 4000 у.е. на весь педагогический коллектив.
показать весь комментарий
04.10.2020 16:56 Ответить
якість освіти від цього не підвищиться.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:05 Ответить
Зате пообіцяли застрахувати... Ну, і застращають. На вибори.
показать весь комментарий
04.10.2020 12:55 Ответить
Перед виборами чого не пообіцяєш. Та обіцяти, не значить, женитися ( застрахувати).
Класика жанру.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:06 Ответить
Ваши🤢🤢🤢🤡🤡🤡🐲🐲 «слуги « 73% 🐑🐏🐐 - вас объегорили , так ,что радуйтесь -веселитесь , но это ещё не главное ,скоро в малороссии проснетесь
показать весь комментарий
04.10.2020 13:23 Ответить
Мої? Я- порохоботка!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:35 Ответить
Кто выбирал банду каломойского с марионеткой порношутом в главной роли , по-режессуре Кремля
показать весь комментарий
04.10.2020 17:07 Ответить
Шмигать похвастався що 115% надходження у бюджет у вересні було.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:07 Ответить
То Бубочка переплутав "застрахувати" та "застращати".
показать весь комментарий
04.10.2020 13:48 Ответить
вова Зелох всех учителей за стра ху*ярит))
п.с. или "за стра ****" - звучит для них понятливее))
показать весь комментарий
04.10.2020 14:04 Ответить
Украина - страна врачей и учителей. Только про них и разговоров. Других профессий, слава богу, нет.
показать весь комментарий
04.10.2020 12:56 Ответить
І при тому всьому лікарі у нас крадуть і заробляють, а бідні вчителі терплять страшні негаразди і біду. Чомусь😏. І головне, що нарід справді так вважає, але звертатися до лікарів не перестає. Якийсь розрив мислення.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:07 Ответить
Я бы даже сказал, что врачи даже не воруют, а в открытую грабят. Это ж, таки, разное. На их фоне даже бандюки выгоднее смотрятся, потому что, если бандюк говорит плати, а то жить не будешь, то он свободой своей рискует, а а врач в Украине говорит то же самое каждый день и это считается нормой.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:14 Ответить
НюВам не пощастило з лікарями. Не узагальнюфие свій досвід. Повірте, я знаю, про що пишу.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:31 Ответить
Кто ж у вас крадёт?у них зарплата в 4000,а вы требуете у них вечного чуда...У врачей тоже есть семья!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:15 Ответить
Глупый, совершенно, вопрос. Вам зарплату платит государство? Вот с ним и бодайтесь. Не надо к гражданам в карман залезать.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:19 Ответить
Глупый ,совершенно,ответ-когда гарант и медминистр говорят,что все дали на корону и добавки врачам-народ требует с врачей...чего у них нет
показать весь комментарий
04.10.2020 15:42 Ответить
Не розумієте ви сарказму. Навпаки - я акценту увагу на тому, що лікарі у гіршому становищі, хча користі приносять більше.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:30 Ответить
В других странах тоже ...спроси у Рейчел из "друзей' почему так богат ее папа-доктор,что яхту имеет
показать весь комментарий
04.10.2020 13:12 Ответить
так, піди почитай їх на освітянських форумах, наче божествєнна в них професія, так вони себе вважають. німю пелкорону прижимає.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:09 Ответить
німб педкорону прижимає, щоб не впала.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:10 Ответить
Лохи отдавшие голоса за тупорылую Шмарклю так и умрут лохами
показать весь комментарий
04.10.2020 12:58 Ответить
Ну хоч я, порохобот, поставлю лайк цій чудовій новині!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:00 Ответить
Я завжди радію за зебілів.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:11 Ответить
В следующий раз опять же проголосуют за Голобородька.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:22 Ответить
Ні. З тих кого я знаю- електорат Зеленського переметнувся до Медведчука.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:23 Ответить
Господи отведи!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:24 Ответить
Вчителі 100% голосували за Бубочку.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:31 Ответить
Тепер ще треба переглянути премії та заохочення - замість отих грошей повернути винагороди "переходящими вымпелами" або "грамотами с занесением благодарности в личное дело". І ще можна втелющувати "ценные подарки" якісь (полное собрание сочинений Ленина сериалов "слуга народа" и "с ваты").
показать весь комментарий
04.10.2020 16:02 Ответить
Не звизди
показать весь комментарий
04.10.2020 18:54 Ответить
Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5166
показать весь комментарий
04.10.2020 13:03 Ответить
справа у тобу, що ця біомаса тепер переметнеться до зажопінців. бо 73%ний мозок упитав пропаганду про пороха на відмінно.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:12 Ответить
Та хіба лише вчителям? Воно заморощило розвиток країни. Всієї. Надовго.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:04 Ответить
4 тика, де 4 тика? Немає.
Є тільки ВТИКИ. Наголосили, отримуйте; не жалійтесь.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:05 Ответить
Не даром прозвали - брехунами!!!
показать весь комментарий
04.10.2020 13:05 Ответить
Ну не может НЕлох служить двум олигархам сдавая Украину, угождать Кремлю Козырем и развивать экономику страны во благо и тех же учителей...
показать весь комментарий
04.10.2020 13:07 Ответить
так і залишиться 4K$, до п'яти не піднімуть...
показать весь комментарий
04.10.2020 13:09 Ответить
https://youtu.be/SPbAxIULVTM Как всё это ($4K) начиналось (видео)
показать весь комментарий
04.10.2020 13:10 Ответить
Tak sto nebudet uceteliam po 5000 evro zarplat
показать весь комментарий
04.10.2020 13:11 Ответить
Пэтро прийде- порядок наведе
показать весь комментарий
04.10.2020 13:13 Ответить
Нет у нас выхода другого.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:19 Ответить
Або Порошенко- або 1933 у всій красі.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:24 Ответить
чесно кажучи, я б на його місці післав би під три чорти країну совкодрочерів і малоросів.
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.
показать весь комментарий
04.10.2020 14:37 Ответить
Второе правительство / В двух правительствах кодлана Коломойского самой умной и порядочной оказалась министр образования Новосад: Быстро наобещала Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад «появилась» квартира сразу слиняла. Без шума и пыли. Её не ищут, нарами не грозят, ничего у неё не отбирают.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:14 Ответить
По данным Счетной палаты за 8 месяцев этого года госдолг увеличился на 300 млрд грн ! Один из рекордных приростов госдолга в истории независимой Украины.
Вот вам и конец эпохи бедности и начало эпохи долговой ямы........

Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 173
показать весь комментарий
04.10.2020 13:14 Ответить
І що такого? Зеленському голод не загрожує. Так чи інакше- Вовік забезпечив собі абсолютно безбідне майбутнє. Після терміну він повернеться в шоу бізнес- це навіть не обговорюється. Уявіть собі- стадіон в Лужніках, стотисячний натовп і ведучий оголошує:
-А сєйчас, шєстой Президєнт Украіни, са сваім бєссмєртним номєрам- ;Мурка; члєнам на раялє!;
Аншлаг забезпечений.
Всі ж в курсі що звання Президента зберігається пожиттєво?
показать весь комментарий
04.10.2020 13:20 Ответить
Да это уж как посмотреть. Добкин уже высказался об отношении кацапов, может с годик и "полужникует". а потом - по корпоративам на птицефабриках в ******.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:34 Ответить
Ищите деньги в охфисе преЗЕдента, их там есть.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:18 Ответить
Учители и педагоги, имейте совесть! Вам что, 4000 ойро не хватает?
показать весь комментарий
04.10.2020 13:19 Ответить
Конечно, заморозил! Потому что при Порошенко - Золотарева заработная плата учителей была поднята на очень высокий уровень... В июле 2014 - Порошенко "начал" президенство, - курс: доллар США - 11.69 грн., в марте 2019 г. - Порошенко завершил президенство, - доллар США - Индекс инфляции 26.72 /11.69= 2.26. Интересно кто собрал эту инфляционную ренту...?
показать весь комментарий
04.10.2020 13:21 Ответить
Для вас это сложно, ищите все ответы в киношке про Голобородько, там для зебилов всё разжевано 🤣
показать весь комментарий
04.10.2020 17:14 Ответить
Анітрохи не шкода. Мав розмову з одною вчителькою, так вона досі гаряче підтримує Вовіка. Каже що аби Порошенко не ставив йому палиці в колеса, Вовік усе б уже зробив.
показать весь комментарий
04.10.2020 13:22 Ответить
Как вам гордость нации?
2019 - https://korrespondent.net/ukraine/4137822-v-nykolaevskoi-oblasty-zaderzhaly-na-vziatke-deputata-horsoveta задержали на взятке
2020 - https://pervomaisk.city/2020/10/02/nash-zemlyak-timur-glushko-stal-laureatom-premii-gordist-nacii%CC%88-2020/ лауреат премии "Гордість нації"
Лучше гордости не нашлось...
показать весь комментарий
04.10.2020 13:26 Ответить
Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, передбачених законом, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9724
показать весь комментарий
04.10.2020 13:31 Ответить
КАЗКА ПРО ВЧИТЕЛЬКУ І РИБКУ.
Зловила одного разу вчителька рибку.
Золотую рибку, не просту.
Почала тая рибка благати,
Людським голосом промовляти:
«Відпусти мене, добра учителько,
Дорогий дам за себе я відкуп.
"Все, що попросиш - виконаю!"
Подумала вчителька і сказала золотій рибці: "Прийди в школу о 8.00 год., зустрінь привітно моїх учнів, підготуйся до роботи, проведи 6 уроків, почергуй на перервах.
Напиши планування, збери всі необхідні заяви, заповни журнал, соціальний паспорт класу, склади план виховної роботи, проведи моніторинг всіх дітей і зроби всі необхідні профілактичні заходи всіх видів безпеки, продумай, як забезпечити успіх кожної дитини, враховуючи її індивідуальні особливості. Зроби все це до 10 вересня.
Попрацюй з кожним з батьків індивідуально, проведи весь вечір в батьківському чаті, відповідаючи на всі питання, які дозріють у батьків о 22 год...
Навчи Андрійка вітатися, попроси батьків Оленки не запізнюватися, зверни увагу на настрій кожного учня, придумай щось неймовірно захоплююче на уроці, щоб втримати увагу всіх дітей, але не запрошуй клоунів, попередь поведінку Степанка на перерві, щоб часом не побився з кимось із старшокласників чи не потягнув за косичку Іванку і при цьому встигни задовільнити свої базові потреби в часі тієї ж перерви.
Не випусти з уваги ведення всіх журналів, свій блог, сторінку на сайті. І не забувай при цьому про якісну підготовку кожного уроку, писати конспекти, перевіряти зошити. Подумай про перехід на онлайн навчання та опануй нові платформи. А ще самоосвіта, виступи на ********, методоб'єднаннях, участь у семінарах, конференціях, інноваційні технології, курси, вебінари, дослідження, проєкти, обмін досвідом, відкриті виховні заходи й уроки, екскурсії, поїздки, збір довідок про щеплення, медогляди ...
Прийми ту зарплату, яку платять, бо вчитель - це покликання.
І програму НУШ вивчити не забудь, вона знову оновлена ... "
Послухала золота рибка і відповіла не роздумуючи: "СМАЖ!"
---------------
--------------
Дорогенькі колеги!
Мудрі і цікаві, завжди молоді, креативні і турботливі, уважні і терплячі, сильні й енергійні, добрі, *******, тримаймося, бо не допоможе нам золота рибка.
Зі святом
показать весь комментарий
04.10.2020 13:37 Ответить
Сейчас, блеать, прям расплачусь! Это рыбка еще не слышала про функциональные обязанности преподавателя/доцента ВУЗа - сама бы зажарилась
показать весь комментарий
04.10.2020 14:01 Ответить
Ну так чего парятся в той школе? Шли бы на легкий труд в шахты, на заводы, фабрики, шоферами на крайний случай.
показать весь комментарий
04.10.2020 14:38 Ответить
чи не учителя нам подсунули зенелоха с юридическим образованием, шобы так громко скиглити.
показать весь комментарий
04.10.2020 15:30 Ответить
Да пихуй! Надо доверять своему мозгу, а не обещаниям с ящика
показать весь комментарий
04.10.2020 13:59 Ответить
Сватів хай дивляться...
показать весь комментарий
04.10.2020 14:04 Ответить
Чи прикидається дурою,чи така і є...Як ******* соєві повчати,а чому самі цього не зробили...Господи!Тих всією державою годували,ці на нашу шию вилізли-а життя все гірше і гірше...
показать весь комментарий
04.10.2020 14:12 Ответить
Ачётакова? Крєпкіє хазяйствєнікі,а фулі ви хотіли,голосувавши по приколу.
показать весь комментарий
04.10.2020 14:19 Ответить
чесно кажучи, я б на його місці післав би під три чорти країну совкодрочерів і малоросів.
Але він все бьється - честь йому і пошана, але я щось слабо вірю у те, що нарід врешті-решт схаменеться. Дуже хотів би помилитися.
показать весь комментарий
04.10.2020 14:41 Ответить
Ви про кого? Шмаркля б'ється? Хіба шо в припадку після коксу...
показать весь комментарий
05.10.2020 01:52 Ответить
А как Зеленский "пел" перед выборами о з\плате учителям 4000$.
показать весь комментарий
04.10.2020 14:44 Ответить
То пусте, как ща зебилы запели про бубочку, так бы на бис до выборов и вызывал бы их еще и еще раз на аншлаг поработать, понятно, шо в пользу пана Петра, най тiльки оклигуе вiд коронавiрусу.
показать весь комментарий
04.10.2020 15:34 Ответить
Другий уряд Зеленського знову "заморозив підвищення зарплат педагогам, що передбачено законом, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2765
показать весь комментарий
04.10.2020 16:21 Ответить
Нахрена вони в тому цирку здалися? Хто на них дивитися вже буде
показать весь комментарий
04.10.2020 17:42 Ответить
Хорошая новость, всё как бубочка и обещало, мне "поприколу" смотреть на дёргающихся учителей 🤣.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:19 Ответить
Теперь комиссии по выборам (в составе которых большинство учителей) заработают с большим "энтузиазмом" и с непредсказуемыми результатами для власти.
показать весь комментарий
04.10.2020 17:38 Ответить
Учителя, имейте совесть! 4000$ должно хватать! О каком повышении вообще может идти речь? Вы издеваетесь?
показать весь комментарий
04.10.2020 19:09 Ответить
Хоч і жалко нормальних вчителів, але більшість таки голосувала за шмарклю. Тому мають скуштувати по повній.
показать весь комментарий
05.10.2020 01:51 Ответить
 
 