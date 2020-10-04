Второе правительство Зеленского снова "заморозило" повышение зарплат педагогам, предусмотренное законом, - Ирина Геращенко

Правительство "заморозило" повышение заработных плат педагогам, которое предусмотрено законодательством об образовании.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она подчеркивает: фракция будет требовать пересмотра в бюджете на следующий год финансирования для образования.

"Сегодня День учителя. А вот и "подарок" от власти Зеленского. Зарплаты педагогов заморожены до января 2022. Большинство учителей полтора года назад повелись на обещания о 4000 долларов зарплаты, и проголосовали за Зеленского и слуг", - пишет Геращенко.

"Вспоминаю наши тяжелые встречи с педагогическими коллективами, когда я давала честную информацию о видении нашей команды по поднятию зарплат педагогам, которое мы заложили в законе об образовании и тщательно выполняли нашим правительством. Да, к сожалению, не было экономической возможности увеличить зарплаты педагогам быстро и радикально, и мы об этом честно информировали. Но не врали о 4000 долларов перед выборами и не замораживали мизерные выплаты на несколько лет после выборов", - отмечает Геращенко.

"Мы будем бороться за пересмотр проекта бюджета на 21 год и настаивать на увеличении зарплат врачам и учителям. Ненормально, когда государство заботится только о прокурорах, спецслужбах и полиции, строит полицейскую страну", - убеждена сопредседатель фракции "ЕС".

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Постановление Кабинета Министров Украины о замораживании зарплат педагогам опубликовал народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", - сообщил Гончаренко.

"Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям "заморозится" до 1 января 2022 года. Объясняется это "отсутствием инфляционных источников финансирования", - отметил Гончаренко.

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"Эта ситуация - еще один пример того, к каким последствиям приводит дилетантство у власти. И если вам начнут рассказывать, что это из-за коронакризиса, то напомню еще раз - решение "замораживало" еще первое правительство Зеленского, с которого и началось падение экономики. Правительства меняются, но ситуация не меняется. Потому что при власти остается Зеленский. Ответственность за все невыполненные обещания несет он лично", - отметил народный депутат.