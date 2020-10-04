"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое, - Ермак

Украина заинтересована в как можно скорейшем проведении встречи в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Точно могу сказать, что все четыре лидера во время телефонных разговоров, в публичных высказываниях не ставят под сомнение необходимость такой встречи. Дальше риторика разнится только в том, что кто-то говорит: давайте выполним сначала то, о чем договаривались в Париже - в чем есть логика, многое из этого уже выполнено. Кто-то говорит о том, что можно встречаться уже. Мое личное мнение - встреча очень нужна именно для того, чтобы были приняты конкретные решения", — сказал он.

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Ермак объяснил, зачем нужна такая встреча Украине.

"Нам очень часто говорят, в том числе внутри страны, что нам встреча лидеров в "нормандском формате" нужна чуть ли не как самоцель. Это неправда. На сегодняшний день, да, мы самые активные только по одной причине – война идет на нашей территории, гибнут наши люди, и поэтому президент… Для него нет ничего важнее, чем прекратить эту войну на украинских условиях и в интересах Украины. Поэтому мы, безусловно, и дальше будем делать все необходимое, чтобы это произошло как можно быстрее", — сказал он.

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