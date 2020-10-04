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Новости Агрессия России против Украины
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"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое, - Ермак

Украина заинтересована в как можно скорейшем проведении встречи в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире канала "Украина 24" рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Точно могу сказать, что все четыре лидера во время телефонных разговоров, в публичных высказываниях не ставят под сомнение необходимость такой встречи. Дальше риторика разнится только в том, что кто-то говорит: давайте выполним сначала то, о чем договаривались в Париже - в чем есть логика, многое из этого уже выполнено. Кто-то говорит о том, что можно встречаться уже. Мое личное мнение - встреча очень нужна именно для того, чтобы были приняты конкретные решения", — сказал он.

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Ермак объяснил, зачем нужна такая встреча Украине.

"Нам очень часто говорят, в том числе внутри страны, что нам встреча лидеров в "нормандском формате" нужна чуть ли не как самоцель. Это неправда. На сегодняшний день, да, мы самые активные только по одной причине – война идет на нашей территории, гибнут наши люди, и поэтому президент… Для него нет ничего важнее, чем прекратить эту войну на украинских условиях и в интересах Украины. Поэтому мы, безусловно, и дальше будем делать все необходимое, чтобы это произошло как можно быстрее", — сказал он.

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Автор: 

нормандская четверка (1596) Ермак Андрей (1272)


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Топ комментарии
+50
"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое кремлю.
- Правильный перевод.
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04.10.2020 14:24 Ответить
+42
"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое, - Ермак - Цензор.НЕТ 2819
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04.10.2020 14:26 Ответить
+33
"Нормандская встреча" нужна Украине как можно быстрее, и мы дальше будем делать все необходимое, - Ермак - Цензор.НЕТ 5389
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04.10.2020 14:28 Ответить
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Що в так поспішає, як голий в баню Мабудь, дуже хтось підганяє, для кого час працює у зворотньому відліку...
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04.10.2020 15:39 Ответить
"Нормандская встреча" нужна Украине как собаке пятая нога
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04.10.2020 15:44 Ответить
да, поскорей бы в "саюз незалежных". Блин. Про экономику думать некогда. Инпестиционные няни в загуле - сидят без клиентуры.
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05.10.2020 09:03 Ответить
Ермак торопится не потому что ему нужен мир , а потому что знает что Трамп на выборах пролетает и крышевать Пукина с его уголовной и кровавой политикой будет некому .Для Рахи наступят тёмные времена .Вот Ермачок ( засланый кремлёвский казачок ) и торопится побыстрей слить Украину Рахе . Подонок. Другой оценки не заслуживает .
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04.10.2020 15:49 Ответить
Єрмаку аж руки ********* якнайхутчіше здати Україну та звалити звідси.
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04.10.2020 15:57 Ответить
Норманська зустріч потрібна тобі, бо путєн фінансування зупинить, або й стрілить, як кернеса, за невиконані обіцянки... Тому тобі тре скоріше здати Україну ворогу...
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04.10.2020 16:36 Ответить
Закрити цю диру, не дозволяти торгувати, бо зараз з перших уст знаю, що фури з контрабасом тільки так шастають. Не давати так легко перетинати лінію зіткнення: пенсія в нас солідарна. Ваші шахти та заводи (яких вже нема) нічого не платять до бюджета - чого ви попрошайнічаєте кожен місяць? Або переїзжайте, або вимагайте в путлєра пенсії! Ми нікуди не поспішаємо, нам не хочеться вкладати кошти в той розграбований регіон, тим паче там така мафія, що буде те саме як було в Криму: скільки не кинь - все вкрадуть. Час грає на нас, хай рашики поспішають...
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04.10.2020 17:00 Ответить
Щоб похизуватись перед виборами самою зустріччю, не результатами? .
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04.10.2020 17:03 Ответить
Азеры тоже идут к миру,но только не как зассавшие сцыкуны.
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04.10.2020 17:31 Ответить
Видно дуже вже "пригорає" чи "припікає". Не хочеться, щоб було так, як Кернесові на пробіжці, або і гірше.
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04.10.2020 17:52 Ответить
Що ви там "будете дєлать нєобходімоє"? Озвучте для початку. А то вже каштани за вами скучають.
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04.10.2020 17:59 Ответить
И куда спешить?
Время играет на Украину!
а вот кацапии нужно спешить...так как они хотят до выборов в США 'порешать'
если Байден выиграет драть кацапию знатно будут.
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04.10.2020 18:03 Ответить
ЗАЧЕМ?
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04.10.2020 18:28 Ответить
Сам не знає.
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04.10.2020 19:31 Ответить
у нього вже понос чи ще блохи?.... але.... з'їзджає на прєзєдєнта (це в того понос чи блохи)...ай маладєц... будуть тебе бити...десь в Сибіру. єрмак.... таки будуть. за все...
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04.10.2020 19:50 Ответить
Не болейте. Берегите себя. Нужно пережить министра Степанова и президента Зеленского.

Елена Подгорная
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04.10.2020 20:54 Ответить
Кто такой ермак(швондер) - секретутка АП.
Он везде, он министр МИД, он главный переговорщик в Берлине, Париже, Минске.
Эта секретутка с папой из гру, и мамой гражданкой рф, везде.
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04.10.2020 21:20 Ответить
ОН в.о
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04.10.2020 22:28 Ответить
Скотина !
Як ти вже дістало, фсб-шний агент !
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04.10.2020 23:21 Ответить
Вбийте хто-небудь цю падлюку, поки воно не залишило нас без Неньки.
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05.10.2020 01:40 Ответить
почему дерьмака никто не может остановить... голубинский-желторотов своей гнусавостью и преступной бездеятельностью задолбал Украину...
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05.10.2020 02:00 Ответить
Торопятся шпионы. Боятся, что зеленая ширма может слететь. Хочется многое порешать за ней.
Украинцы сейчас ниже пали белорусов. Терпят такую мразь при власти. Это же позор какой-то.
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05.10.2020 05:01 Ответить
Вот они самые ярые и главные предатели Украины , ворюга- Ермак и его шеф зеленский!!
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05.10.2020 13:44 Ответить
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