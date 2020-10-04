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Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив. ФОТОрепортаж

Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице премии в Facebook.

Торжественная церемония награждения прошла в Киеве 3 октября.

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Как сообщает Укринформ, в этом году за главный приз - 250 тыс. грн, а также поездку на Global Education & Skills Forum и интерактивную панель EdPro соревновались десять финалистов.

Так, в топ-10 четвертой премии Global Teacher Prize Ukraine вошли учитель астрономии и информатики из села Чулаковка Херсонской области Иван Верещака, учительница физического воспитания и хореографии из Киева Анна Домнич, учитель истории и гражданского общества из села Залещики Тернопольской области Василий Дьякив, учительница химии из Хмельницкого Наталья Зима, учитель начальных классов из города Каменского Днепропетровской области Андрей Олийник, учительница английского языка из Сум Виктория Ломако, учитель информатики из Одессы Олег Пустовойт, учительница английского языка из Мариуполя Людмила Тоцина, учитель информатики из Житомира Николай Тарасюк и учитель истории, гражданского образования и этики из Благовещенска Кировоградской области Александр Чучаев.

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Члены жюри премии выбрали их почти из трех тысяч участников.

Кроме того, украинских учителей наградили и в нескольких специальных номинациях призами от партнеров. При этом среди номинантов были не только финалисты Global Teacher Prize Ukraine 2020.

В частности, в номинации "Выбор украинцев" победил Андрей Олийнык из Каменского, который в качестве приза получил просетительское путешествие в одну из зарубежных стран.

"Выдающимся учителем химии" стала Наталья Зима из Хмельницкого, получив заодно и денежное вознаграждение в 100 тыс. грн.

В номинации "Учителем физкультуры" по версии общественной организации JuniorZ победил учитель из села Судилков Хмельницкой области Виталий Мушинский.

Лучшей в номинации "Реализация мечты" стала учительница из Яготина, благодаря которой в родном городе появится место активного отдыха - SkyPark.

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В номинации "Выбор сердцем" избрали сразу двух победителей среди педагогов, работающих с особыми детьми. Так, первую премию (80 тыс. грн) получила Виктория Щербакова из города Кролевец Сумской области, а вторую (30 тыс. грн) - учитель украинского языка и литературы Олег Швед, который работает в "Охматдете".

Вместе с тем в новой номинации "Учитель гражданского образования", которую основали в USAID/ENGAGE, победила учительница из Киева Леся Юрчишин. Ее приз - поездка на всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году.

А в своей номинации "Учитель-новатор" корпорация Microsoft выбрала учителя из Хмельницкой области Ивана Верещаку, который посетит международный образовательный форум.

Церемония награждения победителя состоялась на территории Арки дружбы народов в Киеве. Каждый из финалистов подъезжал к обустроенным залу и сцене на мотоцикле.

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Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 01
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 02
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 03
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 04
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 05
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 06
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 07
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 08
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 09
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 10
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 11
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив 12

Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений, которая призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию учредил в 2017 году общественный союз "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.

Автор: 

награда (1818) премия (482) учитель (498)


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Топ комментарии
+4
Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив - Цензор.НЕТ 3604
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04.10.2020 15:27 Ответить
+3
Після закінчення вишу кілька років працював вчителем.
"Мені аж страшно, як згадаю..." (с) Тарас Шевченко

(і особливо страшно згадувати педагогічний серпентарій "шановних колег")
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04.10.2020 15:51 Ответить
+3
Так. І ще вилизувати мовою філейні частини начальства усіх рівнів.
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04.10.2020 16:24 Ответить
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Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив - Цензор.НЕТ 3604
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04.10.2020 15:27 Ответить
Респект.
З Святом, Вас, наші перші постачальники знань.
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04.10.2020 15:44 Ответить
Після закінчення вишу кілька років працював вчителем.
"Мені аж страшно, як згадаю..." (с) Тарас Шевченко

(і особливо страшно згадувати педагогічний серпентарій "шановних колег")
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04.10.2020 15:51 Ответить
та й для того, щоб приймати участь у таких "змаганнях" більше уваги приділяється написанню всяких "ессе", ніж самим урокам.
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04.10.2020 16:01 Ответить
Так. І ще вилизувати мовою філейні частини начальства усіх рівнів.
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04.10.2020 16:24 Ответить
как и везде принято! и будешь человеком года, школы, города, больницы, школы и тд. Знаем как эти звания даются...
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04.10.2020 17:24 Ответить
«...когда перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковецкой корове, вся одиннадцатая рота со страшным ревом кинулась в штыковую атаку на неприятеля...»

«Бравый солдат Швейк».

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04.10.2020 16:31 Ответить
главный приз - 250 тыс. грн

...
А чому так? Було б краще зробити по-зкріпному: нагородити "переходящим вымпелом" або "грамотой с занесением благодарности в личное дело". І ще можна втелющити "ценный подарок" якийсь (полное собрание сочинений Ленина сериала "с ваты").
Голосували за Нелоха і 4000 баксюганів? Отримуйте совок і не скигліть, бо "отдавать сердце детям - это, блть, высокое призвание".
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04.10.2020 15:48 Ответить
а сколько откат "выдвинувшим" на премию?
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04.10.2020 17:25 Ответить
Неужели в Украине 73% всего населения учителя. https://censor.net/ru/user/413583 только такой дебил как ты, мог поверить в то, что учителя настолько наивные, чтобы надеясь хотя бы на 400 $ могли клюнуть на 4К $. Не стоит искать виновного в твоем собственном дебилизме.
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04.10.2020 17:38 Ответить
Е-е-еее... Я за цю зелену хмуйню не голосував, тож проходь повз.
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04.10.2020 17:41 Ответить
Чому ж тоді ти шукаєш винних серед вчителів? Вважаєш своїх колишніх колег продажними?
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04.10.2020 20:00 Ответить
Просто в курсі, що абсолютна більшість вчителів підтримала Зе.
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04.10.2020 20:04 Ответить
А на день машиностроителя кому достались премии Лучший Токарь, Лучший Фрезеровщик, Лучший Шлифовщик, Лучший Слесарь, Лучший Термист?
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04.10.2020 15:59 Ответить
кому достались переходящие вымпелы Лучший Токарь, Лучший Фрезеровщик, Лучший Шлифовщик, Лучший Слесарь, Лучший Термист?

fixed
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04.10.2020 16:19 Ответить
Лучший Лохотронщик, Лучший Поправляльщик Членов, Лучший Анал Табу, Лучший Експортер Масок, Лучший Пианист......
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04.10.2020 16:33 Ответить
Завжди виграє кращий вилизувальник.
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04.10.2020 21:07 Ответить
Мало номинаций. Учитель хореографии есть а учителя фехтования нет.
Вызывает интерес методика выявления победителей.
Я уверен что лучшим классным руководителем стал тот кто больше собрал с родителей денег на нужды школы.
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04.10.2020 16:27 Ответить
И шо теперь? В Англию искать лучшую учительницу английского? И вместе на заработки...
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04.10.2020 17:27 Ответить
Клоун президент…Фізкультурник вчительроку…((((
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04.10.2020 18:10 Ответить
Не любив багатьох своїх вчителів, та й мене не всі любили, але я безмежно їм всім вдячний за надані знання та терпіння, всім їм міцного здоров'я та многая літа!
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04.10.2020 21:05 Ответить
Завидую жителям села Залещики. А интересно, поехал бы этот учитель на концерт Поляковой, как ломанулись учителя и воспитатели Харьковской области, да еще и во время карантина в оранжевой зоне.
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05.10.2020 02:08 Ответить
 
 