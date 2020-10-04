Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив. ФОТОрепортаж

Лучшим учителем 2020 года по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Василий Дьякив.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на официальной странице премии в Facebook.

Торжественная церемония награждения прошла в Киеве 3 октября.

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Как сообщает Укринформ, в этом году за главный приз - 250 тыс. грн, а также поездку на Global Education & Skills Forum и интерактивную панель EdPro соревновались десять финалистов.

Так, в топ-10 четвертой премии Global Teacher Prize Ukraine вошли учитель астрономии и информатики из села Чулаковка Херсонской области Иван Верещака, учительница физического воспитания и хореографии из Киева Анна Домнич, учитель истории и гражданского общества из села Залещики Тернопольской области Василий Дьякив, учительница химии из Хмельницкого Наталья Зима, учитель начальных классов из города Каменского Днепропетровской области Андрей Олийник, учительница английского языка из Сум Виктория Ломако, учитель информатики из Одессы Олег Пустовойт, учительница английского языка из Мариуполя Людмила Тоцина, учитель информатики из Житомира Николай Тарасюк и учитель истории, гражданского образования и этики из Благовещенска Кировоградской области Александр Чучаев.

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Члены жюри премии выбрали их почти из трех тысяч участников.

Кроме того, украинских учителей наградили и в нескольких специальных номинациях призами от партнеров. При этом среди номинантов были не только финалисты Global Teacher Prize Ukraine 2020.

В частности, в номинации "Выбор украинцев" победил Андрей Олийнык из Каменского, который в качестве приза получил просетительское путешествие в одну из зарубежных стран.

"Выдающимся учителем химии" стала Наталья Зима из Хмельницкого, получив заодно и денежное вознаграждение в 100 тыс. грн.

В номинации "Учителем физкультуры" по версии общественной организации JuniorZ победил учитель из села Судилков Хмельницкой области Виталий Мушинский.

Лучшей в номинации "Реализация мечты" стала учительница из Яготина, благодаря которой в родном городе появится место активного отдыха - SkyPark.

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В номинации "Выбор сердцем" избрали сразу двух победителей среди педагогов, работающих с особыми детьми. Так, первую премию (80 тыс. грн) получила Виктория Щербакова из города Кролевец Сумской области, а вторую (30 тыс. грн) - учитель украинского языка и литературы Олег Швед, который работает в "Охматдете".

Вместе с тем в новой номинации "Учитель гражданского образования", которую основали в USAID/ENGAGE, победила учительница из Киева Леся Юрчишин. Ее приз - поездка на всемирный экономический форум в Давосе в 2021 году.

А в своей номинации "Учитель-новатор" корпорация Microsoft выбрала учителя из Хмельницкой области Ивана Верещаку, который посетит международный образовательный форум.

Церемония награждения победителя состоялась на территории Арки дружбы народов в Киеве. Каждый из финалистов подъезжал к обустроенным залу и сцене на мотоцикле.

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Global Teacher Prize Ukraine - ежегодная национальная премия для учителей-агентов образовательных изменений, которая призвана отметить достижения учителя не только в отношении своих учеников, но и в отношении общества и подчеркнуть важность педагогов в Украине. Национальную премию учредил в 2017 году общественный союз "Освитория" после подписания меморандума с фондом Varkey GEMS Foundation.