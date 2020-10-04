Жители Луганщины 150 раз пожаловались Денисовой на действия властей во время пожара

Представительство Офиса омбудсмена в Донецкой и Луганской областях получило более 150 заявлений с жалобами на действия должностных лиц во время пожаров. Они жалуются на то, что пожар не тушили, а людей не эвакуировали.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил представитель омбудсмена в Луганской, Донецкой областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди говорили о различных случаях, что там (на Луганщине. - Ред.) были люди, которые жаловались, что пожарные автомобили не тушили пожар. Информацию мы получили, ее проверяем, мы не утверждаем, что это было именно так, потому что кроме того, что были жалобы на ГСЧС, люди жаловались, что не было эвакуации, людей некоторых эвакуировали, а некоторых - нет. Жалуются на то, что нет патрулирование в полном объеме. Говорили, что когда подходят составлять акты поврежденного жилья - то людям не дают ни копию, ни фотокопию, а в некоторых случаях составления идет без понятых, то есть такие случаи", - рассказал Лисянский.

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Он добавил, что в настоящее время получили от людей более 150 заявлений, связанных с действиями должностных лиц.

"От людей мы получили более 150 заявлений. И это не последние, более 150 - это цифра по состоянию на пятницу, 2 октября, на 17:00. Все эти дни люди продолжают звонить. В понедельник я буду проводить совещание, думаю, что до понедельника эта цифра увеличится в два раза", - добавил Лисянский.

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