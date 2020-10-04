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Жители Луганщины 150 раз пожаловались Денисовой на действия властей во время пожара

Жители Луганщины 150 раз пожаловались Денисовой на действия властей во время пожара

Представительство Офиса омбудсмена в Донецкой и Луганской областях получило более 150 заявлений с жалобами на действия должностных лиц во время пожаров. Они жалуются на то, что пожар не тушили, а людей не эвакуировали.

Об этом в эфире "Громадського радіо" заявил представитель омбудсмена в Луганской, Донецкой областях Павел Лисянский, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди говорили о различных случаях, что там (на Луганщине. - Ред.) были люди, которые жаловались, что пожарные автомобили не тушили пожар. Информацию мы получили, ее проверяем, мы не утверждаем, что это было именно так, потому что кроме того, что были жалобы на ГСЧС, люди жаловались, что не было эвакуации, людей некоторых эвакуировали, а некоторых - нет. Жалуются на то, что нет патрулирование в полном объеме. Говорили, что когда подходят составлять акты поврежденного жилья - то людям не дают ни копию, ни фотокопию, а в некоторых случаях составления идет без понятых, то есть такие случаи", - рассказал Лисянский.

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Он добавил, что в настоящее время получили от людей более 150 заявлений, связанных с действиями должностных лиц.

"От людей мы получили более 150 заявлений. И это не последние, более 150 - это цифра по состоянию на пятницу, 2 октября, на 17:00. Все эти дни люди продолжают звонить. В понедельник я буду проводить совещание, думаю, что до понедельника эта цифра увеличится в два раза", - добавил Лисянский.

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Автор: 

Денисова Людмила (996) жалоба (129) омбудсмен (602) пожар (5974) Лисянский Павел (96) Луганская область (6510)


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Топ комментарии
+13
а на поджигателей из Лугандона не жаловались ?
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04.10.2020 15:28 Ответить
+11
Звали *****,а скаржаться Денисовій?
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04.10.2020 15:25 Ответить
+7
Всі хренові, всі винні...може краще путлера і сепарів "поблагодарити".
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04.10.2020 15:40 Ответить
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Звали *****,а скаржаться Денисовій?
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04.10.2020 15:25 Ответить
вот такая она *************** логика лугандонского быдла
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04.10.2020 23:02 Ответить
а на поджигателей из Лугандона не жаловались ?
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04.10.2020 15:28 Ответить
100%
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04.10.2020 15:39 Ответить
Всі хренові, всі винні...може краще путлера і сепарів "поблагодарити".
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04.10.2020 15:40 Ответить
Ще не потушили пожежі, а всі ЗМІ рясніють оголошеннями "Продам горілик недорого"! І коли денно та всю ніч важковаговики перли ліс роками, теж ні на кого і ні на що не скаржилися! (ІМХО: цьогорічні пожежі - то є кара місцевому охлосу за позицію "моя хата - зкраю"!)
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04.10.2020 15:43 Ответить
Однозначно, все воровали лес, местное руководство машинами, а низы, на спине, все замазаны, все молчали, потому и не тушили пожар, принцип социализма, а карпаты кто оголил, та же совковая быдлота, вместе с руководством, теперь орут, все вокруг виноваты, нам негде жить, а болт не хотите.
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04.10.2020 16:16 Ответить
Карпати вирубали місцеві жителі,чому вони "бидлота" ? 28 років прості люди нічого хорошого не бачили ,виживав хто як міг,поки олігархи і керівники держави набивали своі кишені...Кравчук має шалле в Швейцаріі,Кучма-зятя олігарха,Ющенко квартиру за багато мільонів в Києві і "дачку в кілька сот кв. м на Івано-Франківщині,Янукович і Порошенко хіба що пташиного молока не мають,Зеленський також не далеко впав. А люди-велику дулю....
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04.10.2020 16:52 Ответить
А тому вони і бидлота,що тупо крали ліс,знищуючи свою малу батьківщину,і обирали ту місцеву владу,яка робила те саме.Тепер отримали зароблене.
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04.10.2020 17:36 Ответить
" Найкраща" реклама владним структурам.Ім своі ж люди і на....... непотрібні. Не зайво перевірити скільки коштів налогоплатників туди списано
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04.10.2020 16:34 Ответить
Ей некогда, она занята защитой лгбдевщины....
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04.10.2020 17:10 Ответить
Пусть пожалуются Пасечнику за поджоги его боевиками...
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04.10.2020 18:02 Ответить
 
 