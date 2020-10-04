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Банковский счет теперь можно открыть с паспортом из приложения "Дія", – НБУ

Банковский счет теперь можно открыть с паспортом из приложения

Национальный банк Украины упростил процедуру верификации клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь банковский счет можно открыть с цифровым паспортом. При дистанционном открытии счета в банке гражданам не нужно предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них есть цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

"Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дія" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ", – сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Владельцы автомобиля смогут передавать техпаспорт другим водителям в приложении "Дія"

Автор: 

НБУ (4836) диджитализация (222) Дія (426)


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Топ комментарии
+5
Интересно, и найдутся дураки?
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04.10.2020 15:30 Ответить
+5
Всі, хто варті - стоять на варті! Сьогодні 3-й окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго відзначає річницю створення!
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04.10.2020 15:35 Ответить
+5
Программа, содержащая критически важные персональные данные, и без обязательных проверенных сертификатов безопасности -- это шаг в будущее? Это шаг в задницу.
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04.10.2020 16:19 Ответить
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Интересно, и найдутся дураки?
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04.10.2020 15:30 Ответить
_Несомненно. Устанавливают же болваны себе это шпионское приложение на телефон? Вот и в банк пойдут.
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04.10.2020 15:36 Ответить
Шапочку из фольги поправьте, сползла. Или Вам новость, что любая мобильная ось имеет возможности слежения? Скрытого? Ну а у "Дії" это вполне себе заявленая фича. То, что сырая до невозможности и дырявая - это да. Банковские счета ей доверять стрёмно.
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04.10.2020 15:48 Ответить
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04.10.2020 15:49 Ответить
Вы тёплое с мягким не путайте, здесь дело касается официального документа, а не просто частной жизни, а на на документ и кредит можно взять и многое сделать, потому выкладывать такое без гарантирования защиты персональных данных риск лишиться имущества.
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04.10.2020 15:56 Ответить
Таки да. И не нужно напрягаться. В "Дие" есть все необходимое и сразу в одном месте.
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04.10.2020 16:02 Ответить
Ну я вроде так и написал. Следить - Б-га ради, тем более что и так следят. Документы - фиг вам. Хотя, если я не ошибаюсь, по паспортам/ИД-картам у них и так доступ к реестрам есть.
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04.10.2020 16:09 Ответить
Все гораздо хуже.

Дело ж не только в возможности доступа к реестру, а что у нас делается в этих реестрах?

Вон из чёрных нотариусов, например, кто-то сел за переоформление квартиры на другого человека без хозяина или за рейдерсво?

У нас такое делать нельзя, опасно и это совсем не относится к шапочке из фольги это реальная жизнь.

Ну и, а вдруг, война, стихийное бедствие, хакерская атака и все накрывается медным тазом, доп защита в бумаге все-таки необходима во всех странах. Когда в США был ураган водном из штатов люди и накрылось электричество люди ходили с банковскими карточками без нала и даже хлеба не могли купить.

Кроме того, что я где-то слышала, что реестры эти у нас не государству принадлежат, а частным фирмам, которым платят из бюджета, которые сейчас есть а завтра нет, но это не точно.

Когда только начинал работать реестр недвиги убрали бумажный договор купли продажи и начались такие мутки, что народ взвыл, потому бумагу вернули по желанию и тут тоже так.

Нельзя у нас категорически нельзя полностью делать все в электронном варианте.

Не говоря уже, что кто следит за деньгами и документами тот контролирует все, это хуже чем законы 16 января, это тоталитарный контроль над всеми в будущем, реально вполне.

Хранить "свою жизнь" в чужом кармане и ничего не контролировать от денег до имущества и документов это крайне плохая идея.

И кто знает, может, писатели такие как Оруэлл не так уж и ошибались когда писали про тоталитарный контроль в будущем?
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04.10.2020 16:27 Ответить
Шутка, но доля шутки тут есть

Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ - Цензор.НЕТ 3630
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04.10.2020 16:11 Ответить
это недалеко от правды)
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04.10.2020 16:17 Ответить
Таки да. Особенно если оглядеться вокруг и посмотреть на другие "успешные" результаты работы зеленой пошести.
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04.10.2020 16:20 Ответить
в этом есть некая изначальная порочность (я о теме на рисунке)
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04.10.2020 16:23 Ответить
Это Вы путаете мягкое с теплым.
1. Речь идет о "паспорте". В бумажном он варианте, карте или в дие - НЕТ разницы
2. Кредит должен быть ПОДПИСАН.
Если банк по своей тупости выдаст БЕЗ подписи - то шансов вернуть его ноль целых хер десятых
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05.10.2020 07:34 Ответить
Всі, хто варті - стоять на варті! Сьогодні 3-й окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго відзначає річницю створення!
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04.10.2020 15:35 Ответить
Все для удобства мошенников
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04.10.2020 15:37 Ответить
"Дiя", сделана рукожопыми, на самоизоляции достала, ни хрена не подтверждает фото, достает по три раза в день, такое чувство,что над нами просто издеваются или смеются! Разработчикам этого дерьма, желаю пройти через все это самим. Крайне поганый продукт!
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04.10.2020 15:40 Ответить
"Открыть спаспортАм" -шекельбе мана, рюзке училка ма!
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04.10.2020 15:46 Ответить
Не открывайте! Здесь скоро всё сгниёт.
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04.10.2020 15:48 Ответить
Не понимаю, а в чем собственно пэрэмога? В том, что мне не нужно в банке предъявлять паспорт при открытии счета? Ну и чем сие действо облегчило мне жизнь с учетом того сколько потрачено денег на разработку данного софта. Паспорт не тонну весит и в банк открывать счет не каждый день ходишь.
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04.10.2020 15:48 Ответить
Перемога в том , что Президент Зеленский пытается вытянуть много людей из каменного средневекового прошлого и сделать из этих людей современных честных людей.
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04.10.2020 16:05 Ответить
Та неужели? Тогда не с того он начал. Сначала пусть закроет фирмы в оффшорах и запретит выводить туда капитал. И в чем Вы видите средневековье, если я с обычным паспортом пришел в банк? Ведь в банк мне так или иначе для открытия счета идти необходимо. Какая разница каким носителем я идентифицирую свою личность?
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04.10.2020 16:10 Ответить
Программа, содержащая критически важные персональные данные, и без обязательных проверенных сертификатов безопасности -- это шаг в будущее? Это шаг в задницу.
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04.10.2020 16:19 Ответить
иди в цирк со своим клоуном зеленским, так и не ставшим президентом..
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04.10.2020 16:20 Ответить
Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ - Цензор.НЕТ 8335
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04.10.2020 16:21 Ответить
когда государство разрушает твой бизнес, это честно?
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04.10.2020 16:21 Ответить
Ага когда, пользуясь тем что все в едином реестре у людей воруют бизнес и квартиры, а мин юстиции занимается не тем, чтобы защитить персональные данные и посадить чёрных нотариусов и прекратить все это продаёт тюрьмы, это путь в будущее не каменный век.

Не смешите.
БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЗАЩИТЫ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ И СОХРАННОСТИ ИМУЩИСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ СРБСТВЕННИКА, а не сделать все так, чтобы подставить людей для удобства бандитов.
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04.10.2020 16:44 Ответить
... и все ваши банковские счета под контролем)
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04.10.2020 15:49 Ответить
Они и так под контролем.
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04.10.2020 15:50 Ответить
а вот и нет.
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04.10.2020 15:51 Ответить
В смысле? Попробуйте с терминалов попереводить на счет наличку не авторизируясь там своей картой - узнаете
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04.10.2020 15:53 Ответить
я не о переводе денег тебе говорю
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04.10.2020 16:05 Ответить
А о чем тогда? Если движение средств на счете под контролем, то под контролем и сам счет.
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04.10.2020 16:07 Ответить
нет. государство не знает о всех твоих счетах в различных банках, ему надо делать запрос по каждому, а универсального запроса по всем банкам не существует, поэтому ты не сообщаешь сам и своих счетах.. пусть ищут
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04.10.2020 16:11 Ответить
Сходите https://prostopravo.com.ua/finansy/stati/bankovskaya_tayna_ponyatie_soderzhanie_poryadok_raskrytiya_otvetstvennost сюда и почитайте о раскрытии банковской тайны. Прозреете. Кроме того сейчас банки обязали блокировать операции на свое усмотрение, если через счет идет подозрительная активность.
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04.10.2020 16:18 Ответить
еще раз... пусть ищут сами мою банковскую тайну, а не я сам буду ее сообщать им
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04.10.2020 16:19 Ответить
Я думаю им сам банк сообщит если будет подозрительная активность по карте. Так что Вашего сообщения и не требуется.
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04.10.2020 16:34 Ответить
а что подозрительного?
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04.10.2020 16:35 Ответить
Пример. Вы сидите с ребенком в декрете, но пытаетесь подрабатывать продавая товар через ОЛХ и Бигл к примеру. ФОПа Вы не открывали, т.к. эта деятельность у Вас не постоянная. Деньги за товар Вам переводят на Вашу банковскю карту физлица. Дальше продолжать или сами проложите цепочку рассуждений?
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04.10.2020 16:37 Ответить
я не собираюсь с тобой спорить дальше.. иди сообщай о всех своих счетах сам в исполнительную службу
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04.10.2020 16:39 Ответить
Зачем мне идти и сообщать? И я не спорю - просто объясняю ситуацию. Мы сейчас как тот Неуловимый Джо. Т.е. неуловимый потому, что пока нахер никому не нужен. Но как только поступление на Ваш счет с других счетов превысит 4900грн в сутки - это сигнал банку заинтересоваться аномальной активностью и Ваши активы могут быть заблокитрованны банком для выяснения обстоятельств такой активности. Т.е. со счета Вы тратить можете сколько угодно в сутки, пополнять, авторизируясь своей картой тоже можете (за раз по-моему 14900грн с терминала), кредит погашать можете, а вот поступления с других счетов (если только это не зарплатный проект и это не поступление зарплаты от организации-работодателя), лимитированы.
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04.10.2020 16:46 Ответить
ты просто работаешь с банком, для банка нет ничего подозрительного, у тебя есть разные счета в разных банках, заблокировали один, работашеь с другим, но ты же не сепар и не ведешь антигосударственную деятельность, чтобы вызвать подозрения и попасть под приоритет в розыске...
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04.10.2020 16:37 Ответить
Вы не в ту степь пошли. Тут дело о взимании налогов прежде всего.
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04.10.2020 16:38 Ответить
счет где, ты средства свои держишь и расплачиваешься ими, когда он не арестован
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04.10.2020 16:12 Ответить
банк N не отчитывается перед государством о движении на твоем счету
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04.10.2020 16:13 Ответить
пользуйся картой, пополняй счет, но не обязательно информировать через приложение Дия державу, где ты что пооткрывал себе, я об этом, чтоб сразу попасть под котроль
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04.10.2020 16:16 Ответить
Наивный чукотский юноша?
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04.10.2020 15:59 Ответить
Президент Зеленский Молодец .Выполняет свои предвыборные обещания .Даже несмотря на то что враги ставятему палки в колёса.Давайте поддержим первого честного Украинского Президента Зеленского.
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04.10.2020 15:54 Ответить
Это сарказм или ты упоролся?
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04.10.2020 16:00 Ответить
Это бот с фермы.
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04.10.2020 16:18 Ответить
Я был за зелю, но не как за царя-надежу, а как за пендель петрухе, но кажеться зеля обосрался покруче петрухи
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04.10.2020 16:05 Ответить
Полностью солидарен. И тому подтверждение к примеру то бабло которое растрынькали под ковидную истерию. Вон в Черкассах его уже за то "поблагодарили".
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04.10.2020 16:12 Ответить
Обосрався не зеля, а ти... Бо чекати чогось кращого для країни, від тупого блазня - малороса, то справжня дурість... Тре вже хоч собі в тому зізнаватись... Чи тепер черга до шарія або бойка підішла???
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04.10.2020 16:32 Ответить
дядя ты читать умеешь? зеля просто лендель для петрухи, был выбор либо свиночолый либо зеля, если ты за петруху то лучше не отвечай, соевых надо маленькими душить.
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04.10.2020 16:47 Ответить
Я все правильно прочитав...
Це ти не розумієш навіть того, що сам пишеш...
Ти голосував за те, щоби клован спихнув Пороха, А НА УКРАЇНУ ТОБІ БУЛО НАСРАТИ...
Тепер можеш перетравлювати...
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04.10.2020 17:01 Ответить
поросенко и зеленский - оба враги Украины и слуги олигархов, разграбившие Украину в интересах кремлядей, только поросенко - жаднее..
во втором туре - у украинцев не было выбора - или гарантированное мародерище поросенко или кот в мешке зеленский...
во второй тур должна была выйти тимошенко, но поросенко украл у нее эту победу и снова нагадил Украине..
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04.10.2020 17:15 Ответить
С языка снял!
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04.10.2020 17:53 Ответить
Ти або дурень, або фєдєрастовий бот... По жодній з гучних заяв, на стадіоні, раніше та пізніше, нема жодного доказу, за півтора роки... Навіть за наявності свого, на 200 відсотків, прокурора... Вже розсипалась справа по свінарчукам, ротердаму... Нема жодної справи по корупції проти Пороха... Тим не меньш 58 справ, стосовно всякій маячні, типу покупки картин (на що є всі документи, які було викладено у музеї), але штурмували музей та зломали відкриті двері... Єдина ціль всіх тих позовів - заважити Пороху участі у політичному житті, бо бубочка та путєн його сцуть...
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04.10.2020 21:39 Ответить
вальцманоид, зеленский пошел по кривой дорожке поросенко..
зеленский тоже захотел 5 лет безнаказанно врать и воровать, как поросенко..
за 5 лет, поросенко не выполнил ни одно обещание, разграбил Украину, уничтожил гривну, его бортанули 80% граждан Украины, потому что, поросенко - вор и работал только на свои офшоры..
трынди где нибудь в другом месте, а украинцы при поросенке из бедных - превратились в нищих.
поросенко - это позор Украины, которая был на подмахе у пукина, который платил налоги в казну оккупанту..
это не зеленский и пукин - помешал поросенке остаться в кресле президента, а украинский народ, который поросенко и его гонтаревы-свынярчуки - ограбили и обманули после Майдана..
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04.10.2020 22:49 Ответить
Ти дешевий але багатослівний балобол...
Купа нічим не підтверженої галасливої маячні...
Тебе навіть по г+г не покажуть...

Де ті 50 мільйярдів???🤣🤣🤣
Всратись можна зі сміху???
Як ти дорогу переходиш і досі живий???
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04.10.2020 23:07 Ответить
вальцманоид, ошибка вальцмана и его шестерок в том, что оно - народ Украины и налогоплательщиков - недооценивало и называло балаболом..
поросенко забыло, что должность президента - это слуга народа, а оно (поросенко) на посту 5 лет занималось мародерством..
вальцманоид, если ты всралось, то обтекай молча, а про дорогу, то ты себе накаркал.
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04.10.2020 23:18 Ответить
Тебе надурили... - якщо весь час повторювати :«цукор, цукор, цукор» чай не стане солодким...
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04.10.2020 23:20 Ответить
цинизм в том, что вальцман надурив всех украинцев, пришел к власти после победы Майдана и жертв Небесной Сотни, а сам (поросенко) стал хуже завгарища януковича..
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04.10.2020 23:56 Ответить
В тебе розрідження мізків, від просмотру г+г...
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05.10.2020 00:07 Ответить
😁
Ти не розумієш, що повторюючи всі ці фєдєрастові наративи за вальцманів та офшори, стаєш смішним і навіть брудним та гидким???
Чи тобі построково платять???
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05.10.2020 00:42 Ответить
вальцманоид, плевать мне на федерастов и на их шестерок, типа тебя и твоей лолиты..
если бы поросенко был нормальным президентом, а не свихнувшимся от жадности мародером, то 80% граждан Украины, наверное, не голосовали бы против презика свынярчуков - поросенко..
поросенко и его галиматеи еще за Иловайск и Дебальцево должны ответить, где погибли в основном майдановцы и добровольцы..
януковичу и пукину не удалось зачистить Майдан, а поросенко+пукин - удалось..
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05.10.2020 00:52 Ответить
Все...
На настоянку глоду ти вже заробив..
Гуляй - більше не подаю...
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05.10.2020 01:04 Ответить
вальцманоид, обтекай молча..
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05.10.2020 02:11 Ответить
Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ - Цензор.НЕТ 2019
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05.10.2020 10:39 Ответить
А йулю дійсно чекав путєн, бо вона б повернула знов борг, у 50 мільйярдів баксів, який отбили за каденцію Пороха, по її гащових контрактах...
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04.10.2020 21:43 Ответить
никакой он не честный, зеленский дешевый клоун, балабол и трусливая мразь..
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04.10.2020 16:22 Ответить
Поки, слава Богу, у цю «дію» не вляпувався. Маю надію і далі обходити...
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04.10.2020 16:26 Ответить
Да да...главное не забыть принести собой ксерокопию того паспорта и кода...а то смартфон на ксерокс в банке ложить придется....
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04.10.2020 16:28 Ответить
я бы не советовал при зеленском выкладывать персональные данные в интернет. даже если они не сольют это русским, то они такие криворукие, что обеспечить нормальную защиту персональных данных не смогут
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04.10.2020 17:35 Ответить
Банківський рахунок тепер можна відкрити з паспортом із програми "Дія", - НБУ - Цензор.НЕТ 5606
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04.10.2020 19:15 Ответить
 
 