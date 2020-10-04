Банковский счет теперь можно открыть с паспортом из приложения "Дія", – НБУ

Национальный банк Украины упростил процедуру верификации клиентов с цифровым паспортом в мобильном приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба регулятора, информирует Цензор.НЕТ.

Теперь банковский счет можно открыть с цифровым паспортом. При дистанционном открытии счета в банке гражданам не нужно предъявлять ID-карту или биометрический загранпаспорт, если у них есть цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія".

"Воспользоваться этим методом смогут все украинцы, у которых есть биометрические документы – ID-карта и загранпаспорт. Для этого им нужно установить приложение "Дія" на свой смартфон и верифицироваться для получения цифрового паспорта или заграничного цифрового паспорта с помощью системы BankID НБУ", – сказано в сообщении.

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