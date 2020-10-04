Ермак о Козаке: "Есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы"
У руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака нормальные рабочие, но непростые отношения с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.
Ермак и Козак встречаются в рамках работы советников глав государств Нормандской четверки. При этом, по словам Ермака, отношения непростые, потому он отстаивает интересы Украины.
"Вы знаете, она (коммуникация с Козаком. – Ред.) сохраняется, она не меняется. Мы встречаемся в рамках Нормандского формата. Идет обмен документами в подготовке Нормандского формата", - сказал он.
Ермак указал, что те же решения о несколько обменах удерживаемыми лицами с ОРДЛО были окончательно приняты только после разговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но рабочие моменты руководитель ОП согласовывал с Козаком.
"Я человек дела, я могу сказать, что есть результат этой работы, и есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы. Я готов сегодня вести разговоры со всеми, чтобы принести на нашу землю мир. Я имею в виду тех, кто сегодня представляет интересы Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе – это господин Грызлов, и в Нормандском формате – господин Козак", - отметил он.
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Лапша для 73%.
Нафталіни Злодії кравчук та фокін ЦЕ почули...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Життєпис
Народився https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 21 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1971 1971 року у Києві. Мати - Марія Олександрівна, росіянка, колишня жителька міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Санкт-Петербург .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3 [3] Батько - Борис Михайлович, працював військовим радником по лінії ГРУ в Афганістані, підтримує контакти с керівництвом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ГРУ Росії . Особисто знав керівника відомства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Ігоря Коробова , проживає у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москві .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4]