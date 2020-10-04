Ермак о Козаке: "Есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы"

У руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака нормальные рабочие, но непростые отношения с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" в субботу.

Ермак и Козак встречаются в рамках работы советников глав государств Нормандской четверки. При этом, по словам Ермака, отношения непростые, потому он отстаивает интересы Украины.

"Вы знаете, она (коммуникация с Козаком. – Ред.) сохраняется, она не меняется. Мы встречаемся в рамках Нормандского формата. Идет обмен документами в подготовке Нормандского формата", - сказал он.

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Ермак указал, что те же решения о несколько обменах удерживаемыми лицами с ОРДЛО были окончательно приняты только после разговоров президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, но рабочие моменты руководитель ОП согласовывал с Козаком.

"Я человек дела, я могу сказать, что есть результат этой работы, и есть нормальные рабочие взаимоотношения. Они непростые. Я отстаиваю украинские интересы. Я готов сегодня вести разговоры со всеми, чтобы принести на нашу землю мир. Я имею в виду тех, кто сегодня представляет интересы Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе – это господин Грызлов, и в Нормандском формате – господин Козак", - отметил он.

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