Обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджи прекращен, - глава Нагорного Карабаха Арутюнян

Глава самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что его силы прекратили огонь по второму по величине городу Азербайджана - Гяндже, в котором проживают 300 тыс. человек.

Слова Арутюняна цитирует издание "ПанАрмениан", информирует Цензор.НЕТ.

По словам фактического руководителя Нагорного Карабаха, его силы выпустили несколько ракет для нейтрализации расположенных в Гяндже военных объектов.

"На данный момент я дал указание прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения", - сказал Арутюнян.

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Он добавил, что его силы могут возобновить обстрелы.

"До конца будем решительно предпринимать необходимые действия", - пообещал Арутюнян.

Ранее Азербайджан заявил, что в результате обстрела Гянджи погиб один мирный житель.

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