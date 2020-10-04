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Обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджи прекращен, - глава Нагорного Карабаха Арутюнян

Обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджи прекращен, - глава Нагорного Карабаха Арутюнян

Глава самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что его силы прекратили огонь по второму по величине городу Азербайджана - Гяндже, в котором проживают 300 тыс. человек.

Слова Арутюняна цитирует издание "ПанАрмениан", информирует Цензор.НЕТ.

По словам фактического руководителя Нагорного Карабаха, его силы выпустили несколько ракет для нейтрализации расположенных в Гяндже военных объектов.

"На данный момент я дал указание прекратить огонь, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения", - сказал Арутюнян.

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Он добавил, что его силы могут возобновить обстрелы.

"До конца будем решительно предпринимать необходимые действия", - пообещал Арутюнян.

Ранее Азербайджан заявил, что в результате обстрела Гянджи погиб один мирный житель.

Также на Цензор.НЕТ: Армения и Азербайджан заявили, что готовы к переговорам о судьбе Нагорного Карабаха

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) обстрел (27885) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+20
Сегодня, 2-й армейский корпус ВС Азербайджана освободил райцентр Джебраил и несколько прилегающих сёл в Нагорном Карабахе.

Ары в истерике и поэтому, вымещают свои поражения на фронте, обстрелом азербайджанских городов
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04.10.2020 16:22 Ответить
+14
Скоро так званому арцаху - торба!
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04.10.2020 16:21 Ответить
+12
Помирятся нескоро. А война будет до освобождения всех районов вокруг и самого Нагорного Карабаха.
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04.10.2020 16:39 Ответить
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Тайные поставки в Армению российского оружия продолжаются - об этом Minval.az стало известно из информированных источников, заслуживающих доверия. Новые партии оружия перевозятся в Армению на гражданских самолетах, более того, делается это под видом гуманитарной помощи.


Более того, по имеющимся у нас сведениям, подобная же опасная схема в ближайшее время может быть задействована и во Франции. Где наличествует многочисленная армянская община. Строго говоря, в странах Евросоюза действует строгое эмбарго на поставки оружия в зоны конфликтов. Но президент Эммануэль Макрон выступает с такими заявлениями, что кое-кому, похоже, показались недвусмысленной «отмашкой» на нарушение закона и такой «мелочи», как общеевропейское эмбарго.


Доставка оружия под видом гуманитарной помощи имеет в Армении давние традиции. Впервые подобные операции были осуществлены в Армении еще в декабре 1988 года, после землетрясения в Спитаке и Ленинакане (ныне Гюмри) - тогда груз самолётов, прибывающих с гуманитарной помощью, не досматривался таможней, чем воспользовались многие нечистоплотные дельцы из армянской зарубежной диаспоры, в том числе, вернее, прежде всего из числа французов армянского происхождения. Точнее, армян с французскими паспортами. Затем груз оружия под видом гуманитарной помощи завозился в Нагорный Карабах - еще в годы существования СССР. Причём армянские пилоты потом хвастались в мемуарах, как везли автоматы между коробками с детским питанием.


Отметим также, что именно из-за соучастия в незаконной перевозке оружия практически все авиакомпании Армении были лишены доступа в воздушное пространство Европы, Израиля и других стран.


Наконец, известно и другое. Организатором этой аферы является небезызвестный Давид Галстян, которого в Армении именуют «серым бизнесменом». Именно он был одним из главных действующих лиц масштабной оружейной аферы, в которую был лично вовлечен Никол Пашинян и члены его семьи. Тогда, напомним, речь шла о перепродаже Арменией третьим и четвёртым странам оружия, закупленного в России по льготным ценам, на что Армения имела право как член ОДКБ. Как правило, сделки по продаже оружия прямо или косвенно запрещают его реэкспорт, Давида Галстяна в России объявили «персоной нон грата» и на 10 лет запретили въезд, но теперь он, похоже, опять востребован как партнёр в «серых» и «чёрных» сделках.
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04.10.2020 18:25 Ответить
тільки от багато зараз літаками не перевезеш....
Їх просто мало.

У світі лютує Пандемія Ковід.
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04.10.2020 18:38 Ответить
обстріл міста завершено... і ...шо? ... "можем павтаріть!"??? чи шо?... обстріляли друге за величиною місто... йіпать герої....звізду сувораву! тьху...
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04.10.2020 19:36 Ответить
Ну, обстріл цивілів це, вже порушення правил ведення війни.
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05.10.2020 09:42 Ответить
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