На маршах в поддержку политзаключенных в Беларуси задержаны не менее 95 человек, - правозащитники

В воскресенье, 4 октября, в Минске и других городах Беларуси проходят марши в поддержку политзаключенных.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна", на акциях задержали не менее 95 человек.

"Практически все участники марша за освобождение политзаключенных были задержаны в Бобруйске, сообщает телеграм-канал "Бобруйск Online". Люди задержаны также в Гродно и Жодино. Несколько человек были задержаны и в Витебске", - отмечается в сообщении.

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