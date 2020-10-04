РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13388 посетителей онлайн
Новости Местные выборы-2020
5 389 25

Вдову нардепа Давыденко зарегистрировали кандидатом на довыборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - ЦИК

Вдову нардепа Давыденко зарегистрировали кандидатом на довыборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - ЦИК

Вдова погибшего народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко Людмила зарегистрирована кандидатом на довыборы в Верховную Раду в округе на Черниговщине, от которого избирался ее супруг.

Как отмечается в публикации на сайте Центральной избирательной комиссии, Людмилу Давыденко зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины, который баллотируется в ОИО № 208 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года, "во исполнение решения Верховного Суда", передает Цензор.НЕТ.

"Давыденко Людмила Алексеевна родилась 5 февраля 1980 года в городе Бахмач Бахмачского района Черниговской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, отсутствуют сведения о партийности, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение", - сообщили в ЦИК.

Отмечается, что также изменения внесли в постановление относительно избирательного бюллетеня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вдова нардепа Давыденко просит помощи у Зеленского и Авакова: ее не допускают к выборам на 208 округе

Таким образом на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в ОИО № 208 зарегистрировано 18 кандидатов в народные депутаты Украины.

Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет. В ходе расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давыденко, рассматривается три версии, среди них - возможное доведение до самоубийства.

Также читайте: Трое из тринадцати кандидатов в 208 округе на Черниговщине носят фамилию Гунько, - ЦИК

Автор: 

выборы (24760) местные выборы (2752) ЦИК (3644) Черниговщина (1485) Давыденко Валерий (14)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
Почему вдова нардепа считает, что она должна сесть на его место в Раде. По наследству?
показать весь комментарий
04.10.2020 19:56 Ответить
+13
Она впитала способность к депутатству с молоком матери... ну, если точнее, не совсем с молоком и совсем не матери...
показать весь комментарий
04.10.2020 20:03 Ответить
+7
Від партії наш край. Розходимся....
показать весь комментарий
04.10.2020 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мвуженек на унитазе застрелился, эта на жопомойке покончит с жизнью, ну полностью пойдет по стопам мужа
показать весь комментарий
04.10.2020 19:55 Ответить
Почему вдова нардепа считает, что она должна сесть на его место в Раде. По наследству?
показать весь комментарий
04.10.2020 19:56 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2020 20:01 Ответить
Она впитала способность к депутатству с молоком матери... ну, если точнее, не совсем с молоком и совсем не матери...
показать весь комментарий
04.10.2020 20:03 Ответить
То есть всосала?
показать весь комментарий
04.10.2020 20:09 Ответить
...но главное - чтобы ей вдули достаточно энергии для депутатства
показать весь комментарий
04.10.2020 20:11 Ответить
Так само вважає, як і супружиця с скинутого "гетьмана". Обидві жертви системи.
показать весь комментарий
04.10.2020 22:22 Ответить
Вдова нардепа должна последовать за своим мужем.
показать весь комментарий
06.10.2020 11:17 Ответить
Від партії наш край. Розходимся....
показать весь комментарий
04.10.2020 20:08 Ответить
На Сумщині всі бандюки на чолі з кагебістом Деркачем рвуться у місцеву владу під вивіскою наш край.З понтом,що вони "досвідчені господарники",а не якесь лайно.
показать весь комментарий
04.10.2020 20:15 Ответить
вони всюди рвуться. я вже в себе у фб 14 друзів видалив за це.
показать весь комментарий
04.10.2020 20:18 Ответить
"Досвідчені господарники" - слова, після яких можна стріляти на звук.
показать весь комментарий
04.10.2020 20:21 Ответить
Вдову нардепа Давиденка зареєстрували кандидаткою на довиборах у Раду в окрузі №208 на Чернігівщині, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4417
показать весь комментарий
04.10.2020 20:12 Ответить
Так на зелених ресурсах малороси вже давно розчепірили горлянки - "хотим триединую (с)русь! а бандерам с гор если не нравится - пущай себе отделяются и ездиют панам жопы мыть! а нам те европы не надоть, у нас таких денег нетути!"
показать весь комментарий
04.10.2020 20:30 Ответить
Слух давай без проповідей "Петі". Гараз?
За твого Петі гральні свнарники забуяли ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ по всій країні.
Було чи ні?
Якщо було "ВІРА" - викреслуюй. За сатанинський шабаш був. Яка європа? нас туди не кличуть і навіть не звуть.
показать весь комментарий
05.10.2020 07:38 Ответить
И ещё...Ляшко выдвинул свою жену Роситу первым номером на выборы в Киевский облсовет,он сказал ,что у неё нет судимости, вилы передаст ей когда пройдёт облсовет
показать весь комментарий
04.10.2020 20:18 Ответить
Это уже не кумовство-семейный подряд какой то.
показать весь комментарий
04.10.2020 20:18 Ответить
Если точнее, то это месть убийцам!
показать весь комментарий
04.10.2020 20:32 Ответить
Діти підростуть, теж будуть кандидатами.
показать весь комментарий
04.10.2020 20:21 Ответить
Кажись, у Ляшка будут проблемы! Он первым решил там баллотироваться после смерти ее мужа
показать весь комментарий
04.10.2020 20:28 Ответить
Нотаріус з Києва? Так знайте що за ліцензію вона дала хабар від 50 000 до 200 000 доларів. І зараз вона усвідомлює що її потреби як вдови депутата значно перевищують її "чесні заробітки". Буде красти мільйонами. Не голосуйте за це корумповане лайно.
показать весь комментарий
04.10.2020 21:39 Ответить
"частный нотариус Киевского городского нотариального округа" - На манеже все те же!
показать весь комментарий
04.10.2020 22:29 Ответить
Депутатство передается половым путём?
показать весь комментарий
04.10.2020 22:35 Ответить
А навіщо вибори? Слуги і так готові по спадку передавати посади дітям, дружинам, коханкам. Навіщо витрачатись на вибори?
показать весь комментарий
05.10.2020 00:09 Ответить
Мда смішно. Може в "НИХ" уже "депутатство через спадок відкрилось". ППЦ.
показать весь комментарий
05.10.2020 07:39 Ответить
 
 