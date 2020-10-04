Вдову нардепа Давыденко зарегистрировали кандидатом на довыборах в Раду в округе №208 на Черниговщине, - ЦИК
Вдова погибшего народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко Людмила зарегистрирована кандидатом на довыборы в Верховную Раду в округе на Черниговщине, от которого избирался ее супруг.
Как отмечается в публикации на сайте Центральной избирательной комиссии, Людмилу Давыденко зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины, который баллотируется в ОИО № 208 в порядке самовыдвижения на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года, "во исполнение решения Верховного Суда", передает Цензор.НЕТ.
"Давыденко Людмила Алексеевна родилась 5 февраля 1980 года в городе Бахмач Бахмачского района Черниговской области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, частный нотариус Киевского городского нотариального округа, отсутствуют сведения о партийности, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение", - сообщили в ЦИК.
Отмечается, что также изменения внесли в постановление относительно избирательного бюллетеня.
Таким образом на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в ОИО № 208 зарегистрировано 18 кандидатов в народные депутаты Украины.
Напомним, народного депутата группы "Доверие" Валерия Давыденко нашли 23 мая в офисе с огнестрельным ранением головы. Нацполиция начала уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В Офисе Генпрокурора сообщили, что рядом с телом найден пистолет. В ходе расследования обстоятельств гибели народного депутата Валерия Давыденко, рассматривается три версии, среди них - возможное доведение до самоубийства.
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За твого Петі гральні свнарники забуяли ДЕСЯТКАМИ ТИСЯЧ по всій країні.
Було чи ні?
Якщо було "ВІРА" - викреслуюй. За сатанинський шабаш був. Яка європа? нас туди не кличуть і навіть не звуть.