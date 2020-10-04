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Из больниц выписали всех пациентов, отравившихся в заводской столовой на Ивано-Франковщине, - ОГА

Из больниц выписали всех пациентов, отравившихся в заводской столовой на Ивано-Франковщине, - ОГА
Фото: Суспільне

По состоянию на утро 4 октября из лечебных учреждений выписали всех пациентов, которым оказывали медицинскую помощь после отравления на заводе "Леони" в Коломые на Прикарпатье. Они выздоровели.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты ОГА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним, 23 сентября зафиксировали групповой очаг острой кишечной инфекции - работники завода "Леони" отравились в столовой ООО "Фабрика еды".

Всего заболело 195 человек. На амбулаторном лечении находились 136 человек, из них 58 - выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число отравившихся в заводской столовой в г. Коломыя достигло 194 человек

Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского, Городенковского, Тлумачского, Косовского районов.

Автор: 

завод (516) Коломыя (42) отравление (1584) Ивано-Франковская область (929)


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Топ комментарии
+3
Лучше бы написали чем отравились...
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04.10.2020 20:56 Ответить
+1
Ковида не нашли ? И слава Богу . ))
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04.10.2020 21:11 Ответить
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Очень как-то странно в наше время само словосочетание ЗАВОДСКАЯ СТОЛОВАЯ ...
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04.10.2020 20:44 Ответить
И - что смешного?! Там огромное предприятие, громадные заводские корпуса, неужели же та тьма рабочего народу жует бутерброды?
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04.10.2020 21:00 Ответить
а не дивно, що якщо вовк- то сірий, а не серый?
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05.10.2020 02:24 Ответить
Совершенно нет ,но чтобы это понять нужно уметь думать ...
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05.10.2020 10:26 Ответить
як ти?
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05.10.2020 11:25 Ответить
Необязательно как я ,просто надо уметь это делать ..
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05.10.2020 11:52 Ответить
тупий доцент попався?
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07.10.2020 11:33 Ответить
Лучше бы написали чем отравились...
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04.10.2020 20:56 Ответить
зате, який стиль: виписали всіх пацієнтів, які отруїлися у заводській їдальні на Івано-Франківщині... на заводі "Леоні" в Коломиї на Прикарпатті .... Хворі мешкають у 37 населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького, Косівського районів.
планета Земля́?
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05.10.2020 02:20 Ответить
Ковида не нашли ? И слава Богу . ))
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04.10.2020 21:11 Ответить
Не болейте больше.
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04.10.2020 21:31 Ответить
Правильно виписали, бо нех жрать всяке лайно, хай дружина вдома все готує
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05.10.2020 00:18 Ответить
 
 