Из больниц выписали всех пациентов, отравившихся в заводской столовой на Ивано-Франковщине, - ОГА
По состоянию на утро 4 октября из лечебных учреждений выписали всех пациентов, которым оказывали медицинскую помощь после отравления на заводе "Леони" в Коломые на Прикарпатье. Они выздоровели.
Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты ОГА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Напомним, 23 сентября зафиксировали групповой очаг острой кишечной инфекции - работники завода "Леони" отравились в столовой ООО "Фабрика еды".
Всего заболело 195 человек. На амбулаторном лечении находились 136 человек, из них 58 - выздоровели.
Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского, Городенковского, Тлумачского, Косовского районов.
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+3 No Name #437138
показать весь комментарий04.10.2020 20:56 Ответить Ссылка
+1 Вова Зименский
показать весь комментарий04.10.2020 21:11 Ответить Ссылка
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