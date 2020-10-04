Из больниц выписали всех пациентов, отравившихся в заводской столовой на Ивано-Франковщине, - ОГА

По состоянию на утро 4 октября из лечебных учреждений выписали всех пациентов, которым оказывали медицинскую помощь после отравления на заводе "Леони" в Коломые на Прикарпатье. Они выздоровели.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты ОГА, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Напомним, 23 сентября зафиксировали групповой очаг острой кишечной инфекции - работники завода "Леони" отравились в столовой ООО "Фабрика еды".

Всего заболело 195 человек. На амбулаторном лечении находились 136 человек, из них 58 - выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число отравившихся в заводской столовой в г. Коломыя достигло 194 человек

Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надвирнянского, Городенковского, Тлумачского, Косовского районов.