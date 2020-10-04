ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
На заседании 4 октября Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Уточняется, что утвержден порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.
"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.
Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1312285878824439808 3 окт.
Досить лише глянути на кількісний склад депутатських груп на місцях, біда - абихто, нема жодного нормального спеціаліста-економіста чи управлінця з досвідом, ліплять з "лайна та палиць", яке потім за копійки продаватиметься кому завгодно - бо саме бідне, і розумом і совістю.
Сегодня разговаривал с человеком, который имеет отношение к местным выборам.
Он сказал просто - полное блдство. Даже при Яныке такого не было. Боролись кланы между собой.
Сейчас тупо продают места в списках независимо от партий.
Дай денег - и ты будешь первый в слуге народа.
Слуги идут на срыв местных, а Зе с Ермаком хотят их макнуть и против этого. Как бы там ни было, но это уже агония. ДОМ разделившийся в себе падет. Точнее он уже пал... мы просто наблюдаем замедленное видео сего действа .(с)