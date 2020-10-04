ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

На заседании 4 октября Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Уточняется, что утвержден порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.

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Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.