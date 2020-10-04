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Новости Местные выборы-2020
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ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования
Фото: cvk.gov.ua

На заседании 4 октября Центральная избирательная комиссия утвердила формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Уточняется, что утвержден порядок изготовления, передачи и требования к протоколам территориальных и участковых избирательных комиссий.

"Порядок регулирует вопросы изготовления и требования к протоколам участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей на избирательных участках по соответствующим местным выборам, протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах соответствующего избирательного округа (его части), протоколов ТИК о результатах выборов (голосования) по соответствующим местных выборов и их передачи соответствующим избирательным комиссиям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни переноса, ни отмены местных выборов не будет, - представитель Кабмина в ВР Мокан

Напомним, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Автор: 

местные выборы (2752) протокол (82) ТИК (88) ЦИК (3644)


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Топ комментарии
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ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 9780
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04.10.2020 21:17 Ответить
+5
ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 7179
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04.10.2020 21:18 Ответить
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ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 7417
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04.10.2020 21:26 Ответить
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ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 9780
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04.10.2020 21:17 Ответить
ЦИК утвердил протоколы территориальных избирательных комиссий об итогах голосования - Цензор.НЕТ 7179
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04.10.2020 21:18 Ответить
https://twitter.com/yapravvsegda

https://twitter.com/yapravvsegda Украинский Сталкер https://twitter.com/yapravvsegda @yapravvsegda https://twitter.com/yapravvsegda/status/1312285878824439808 3 окт.

Досить лише глянути на кількісний склад депутатських груп на місцях, біда - абихто, нема жодного нормального спеціаліста-економіста чи управлінця з досвідом, ліплять з "лайна та палиць", яке потім за копійки продаватиметься кому завгодно - бо саме бідне, і розумом і совістю.
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04.10.2020 21:24 Ответить
Цікаво а 95кварталівці там у ЦВК є? Цирк-ЦИК-СЦИК так співзвучно й гріє слух ЗЕбобікам
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04.10.2020 21:22 Ответить
Пэт Люра@Pet_lyra· 2 окт.

Сегодня разговаривал с человеком, который имеет отношение к местным выборам.
Он сказал просто - полное блдство. Даже при Яныке такого не было. Боролись кланы между собой.
Сейчас тупо продают места в списках независимо от партий.
Дай денег - и ты будешь первый в слуге народа.
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04.10.2020 21:23 Ответить
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 7417
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04.10.2020 21:26 Ответить
" вони тупі , вони нездари, й паддєлку виборів ПРосрали" - вірю так буде ! Києвомерський ПРообраз Мері ЗАЖОПІНС хіба цю віру мою не підтверджує?!!!
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04.10.2020 21:31 Ответить
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 674
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04.10.2020 21:37 Ответить
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 3150
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04.10.2020 21:39 Ответить
Тяжёлое наследие совка- любить маленьких, низких, гундосящих личностей, сказывается и сейчас на 73% интеллектуалов от 49% проголосовавших за звиздец страны. И админ ресурс , используемый против оппонентов монобольшинства в т.ч. и новоназначенный ВЦИК
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04.10.2020 21:46 Ответить
ЦВК затвердила протоколи територіальних виборчих комісій про підсумки голосування - Цензор.НЕТ 181
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04.10.2020 22:04 Ответить
Зеленский с Ермаком отказались от проекта "Слуги" из-за того, что лечению сия шняга не подлежит, а тянет ЗЕ вниз и принято решение провести со всеми врагами беседы.
Слуги идут на срыв местных, а Зе с Ермаком хотят их макнуть и против этого. Как бы там ни было, но это уже агония. ДОМ разделившийся в себе падет. Точнее он уже пал... мы просто наблюдаем замедленное видео сего действа .(с)
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04.10.2020 23:08 Ответить
Що? Вже готові протоколи як всі проголосували вже затверджено?
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05.10.2020 00:08 Ответить
а коли ті вибори були, я якось їх проспав?
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05.10.2020 00:09 Ответить
 
 