В делегации Украины в ТКГ была договоренность согласовывать позиции, но Фокин много наговорил от себя, - Костин

На уровне делегации Украины в Трехсторонней контактной группе была предварительная договоренность, что те или иные вопросы должны быть согласованы, но экс-заместитель главы Витольд Фокин ее проигнорировал.

Об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"У нас была предварительная договоренность на уровне делегации, что те или иные вопросы все-таки должны быть согласованы, чтобы общество воспринимало какое-то высказывание кого-либо из членов делегации как позицию делегации. Фокин много наговорил всего лично от себя, то высказывание (на заседании комитета Рады. - Ред.) также было его личной позицией. Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы усилить коммуникативную составляющую нашей деятельности", - сказал он.

Увольнение Фокина не отразится на работе Трехсторонней контактной группы, заверил депутат, отвечая на вопрос, не начнут ли россияне говорить, что надо дождаться назначения нового человека на эту должность.

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"Думаю, что этого не будет, потому что российская делегация понимает, что вопрос формирования украинской делегации - это суверенное право Украины и президента Зеленского. В принципе исторически у нас был глава делегации, был один первый заместитель - сейчас это Алексей Резников, и еще один заместитель - сейчас это мой коллега Александр Мережко. Фокина добавили, как еще одного первого заместителя, сейчас его нет в составе делегации - не думаю, что это каким-то образом отразится на переговорах", - сказал он.

Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.

После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.