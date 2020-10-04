В делегации Украины в ТКГ была договоренность согласовывать позиции, но Фокин много наговорил от себя, - Костин
На уровне делегации Украины в Трехсторонней контактной группе была предварительная договоренность, что те или иные вопросы должны быть согласованы, но экс-заместитель главы Витольд Фокин ее проигнорировал.
Об этом заявил нардеп "Слуги народа", представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам ТКГ Андрей Костин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"У нас была предварительная договоренность на уровне делегации, что те или иные вопросы все-таки должны быть согласованы, чтобы общество воспринимало какое-то высказывание кого-либо из членов делегации как позицию делегации. Фокин много наговорил всего лично от себя, то высказывание (на заседании комитета Рады. - Ред.) также было его личной позицией. Но мы уже наслышаны о том, что людям очень сложно отличить личную позицию от официальной. Поэтому сейчас речь идет о том, чтобы усилить коммуникативную составляющую нашей деятельности", - сказал он.
Увольнение Фокина не отразится на работе Трехсторонней контактной группы, заверил депутат, отвечая на вопрос, не начнут ли россияне говорить, что надо дождаться назначения нового человека на эту должность.
"Думаю, что этого не будет, потому что российская делегация понимает, что вопрос формирования украинской делегации - это суверенное право Украины и президента Зеленского. В принципе исторически у нас был глава делегации, был один первый заместитель - сейчас это Алексей Резников, и еще один заместитель - сейчас это мой коллега Александр Мережко. Фокина добавили, как еще одного первого заместителя, сейчас его нет в составе делегации - не думаю, что это каким-то образом отразится на переговорах", - сказал он.
Напомним, на заседании комитета ВР первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин заявил, что пока не видел подтверждений того, что на Донбассе воюют Украина и Россия.
После этого Зеленский вывел Фокина из состава делегации Украины в ТКГ.
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Коли побачили, що зможуть відгрести від громадян України - одразу перевели стрілки на фокіна.
а то что не первый- факт...А первым был СИВОХО.. чем все закончилось вы знаете
позорным ой вэй из офиса Вовы... мол типа а шо такое.. а сейчас мол занесла дебила нелегкая к нам в банду только вопросик а что Фокин сам себя включат в комиссию или написал сам себе Указ об этом ?? и кто его приглашал а мог только Зеленский лично (при подаче Ермака что одно и то же) причем внучка Фокина вообще все утопила рассказав интересную историю про политическо кухонные дебаты ее с Ермаком и дедушкой о мире и Украине......а потом пошел вброс мол теперь Кравчук будет выбирать очередного члена в комиссию... стрелки перевели на Кравчука..нет я допускаю что Ермак и Кравчук могли о Фокине подать ОБА идею для Вовы и все же..
Поэтому и топчемся.. с угрозой штрафов за " ответку" сепарам, и ребята подрываются , якобы, на "неопознанных" устройствах
Два шага вперед я вообще не вижу.. отступаем... сдаем Украину
Ох і висновок з скандалу.... "усилить коммуникативную составляющую" - це звиздіти в унісон. А людей збурила саме позиція старого маразматика, якому дозволили базікати про те, що в нормальних країнах розцінюється як державна зрада і карається строками співмірними з його життям.
А взяли бы человека С ЯРКОВЫРАЖЕННОЙ ПРОУКРАИНСКОЙ позицией - и стыдно бы перед украинцами не было
Наговорил херни пророссийской, прошло - хорошо, не прошло - слили фокина.
Хорошо еще, что не прошло, потому как после 73% я уже ни в чем не уверен в нашей стране...
«
Командувач Української добровольчої армії (УДА), https://babel.ua/news/31173-yarosh-maye-namir-yti-na-vibori-v-radu-u-skladi-svobodi екслідер «Правого сектора» Дмитро Ярош запропонував президенту Володимиру Зеленському свою кандидатуру на посаду глави української делегації у Тристоронній контактній групі.
Про це він https://www.facebook.com/dyastrub/posts/3405562276187299 написав у Facebook, коментуючи https://babel.ua/news/51996-fokina-viveli-zi-skladu-tkg звільнення з посади першого заступника ТКГ Вітольда Фокіна .»
Ярош (нюхає повітря, кривиться з огидою):
- Та я вже чую, що кацапи мене і так впізнали...
котлов регулярными ВС РФ , убийство тысяч воинов и мирных Украины) ГДЕ ЖЕ патриоты - депутаты
А потім дідо бездумно тріпало язиком ...
Відповідальність за це все лежить на тій істоті, яка його туди призначила.
Підказати чи всі знають ?
З іншого боку, може, і не бездумно ... А конкретно за погодженням з тією самою істотою ...
Щоб перевірити реакцію суспільства.
І довбаний маразматик не сильно мучився, бо оте його =от сєбя= дивним чином 100%-во збігається з поглядами зе-істоти ...
- Идея... Идея!
- Какая у вас идея, Витольд Павлович?
- Идея... И де я нахожусь?
І от сьогодні архаїчний жарт гумору раптом знову стає злободенним...
Мнения 04-окт, 21:499 26 0
Глава ОП Ермак, который носит имя самого мощного ледокола Российской империи, на самом деле никакой не ледокол.
Потому что ледокол «Ермак» олицетворял несокрушимую стальную мощь, а его тезка, наоборот.
Юркий и скользкий, как гельминт.
Вот взял и, уходя от ответственности за проталкивание старого м@дака Фокина в ТКГ, съехал с базара, заявив, что это типа не он, а некий коллективный, простите, ум.
Так в телеящике и поведал: - «Решение о приглашении Фокина в ТКГ было коллективным. Принималось оно, принимая во внимание то, что Фокин родился на Донбассе, прошел достаточно длительный путь, плюс имеет достаточно большой политический управленческий опыт, дважды премьер-министр, человек, который отказал Горбачеву в том, чтобы стать премьер-министром в СССР»…
Особенно хорошо, убедительно и актуально получилось про Горбачева и СССР.
Хотя, и про управленческий опыт, накопленный исключительно в гнойном совке, тоже неплохо.
Тем более, для государства, которое 30 лет исповедует буржуазные идеалы и ломится в капиталистическую Европу.
При этом объяснить, почему этот бесценный управленец почти тридцать лет сидел в нафталине на государственной даче за счет налогоплательщиков, неледокол не смог.
Ибо точно знал, что лохи и так схавают.
Кстати, человек-гельминт не раскрыл еще и тему участия в принятии коллективного решения девочки Маши Факиной - внучки старого мудака, который не увидел, что Россия седьмой год ведет войну против Украины...
Чем фактически обвинил во лжи свою давнюю подругу, рассказавшую, что, поскольку она давно знает Андрюшу, то, когда тот пожаловался ей, что в ОП проблема с кадрами в ТКГ, подсунула ему бесхозного дедугана.
После чего Андрюша поскакал к Зеленскому, а Зеленский быстро подписал указ о дедугановском трудоустройстве.
И кто, скажите, тот самый коллектив: - Андрюша, Маша и Зеленский?
Отож…
Так что первый украинский ледокол, который сойдет со стапелей Николаевской верфи, называть Ермаком не следует.
А вот ледокол «Гельминт» самое оно…
Капустин Андрей
Тепер після "продажу кози"(с) - фокіна, кравчук вже типу патріот
А той хто його призначив - в сто разів більший довбойоб.
тільки от як складеться ситуація на мжнародному рівні...? якщо ці додіки добються зняття санкцій з рфії-буде дуже туго...дуже...
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Новости из зоны: Миру-Мир, или Донбасская экономическая зона с русскими клыками
https://sprotyv.info/analitica/novosti-iz-zony-miru-mir-ili-donbasskaya-ekonomicheskaya-zona-s-russkimi-klykami?fbclid=IwAR38M5eVr_EiC10Dqo3ZbLtaboPjbnZke__ae-0zVqgQ_dA5btT_qiNBiYY
І так, можна відкинути політкоректність і сказати, що геноцид ордлонаселення у таборах смерті а-ля Дахау (потяг - газова камера - крематорій) НЕ БУДЕ злочином перед людством. Навпаки - очищенням від біосміття.
Фокин пораскинов мозгами решил уйти со скандалом. Для того и наговорил.