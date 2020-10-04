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Новости Авиакатастрофа под Чугуевом
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Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Руководитель полетов позволил сесть первому самолету и сразу направил второй на полосу. Он не мог поступить иначе.

Новые подробности трагедии Ан-26 в Харьковской области рассказал в эфире канала "Украина 24" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала. Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах. Но только что мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент заходил на посадку. - Ред.) друг от друга", - сказал он.

Игнат рассказал, рассматривается ли следователями взаимодействие двух самолетов и диспетчера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с сыном командующего ВС ВСУ Дроздова опережал разбившийся Ан-26 более чем на 20 км, - ВС ВСУ. ВИДЕО

"Это один из элементов. Про это заговорили после заявлений отдельных докладчиков, которые начали делать некоторые предположения, хотя они являются членами комиссии. Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того... Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он позволил сесть первому самолету и сразу направил (второй. - Ред.) самолет, на котором были определенные проблемы, самолет, который не просил экстренной посадки, но он все-таки направил его на полосу. И те два вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть. Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку. Это мы и обнародовали сегодня на нашей странице", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

Также смотрите: Командование Воздушных сил о заявлении губернатора Кучера: Это ложь и манипуляция, его риторику завтра радостно подхватит Скабеева. ВИДЕО

Автор: 

авиакатастрофа (1725) Харьковщина (5577) ВСУ (6695)


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Топ комментарии
+9
Сколько можно перед зедебильными недоумками оправдываться?
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04.10.2020 22:00 Ответить
+7
Та вже зібрали достатньо доказів, щоб оприлюднити факт того, що чи не основну роль у цій катастрофі зіграла помилка екіпажу. Так, саме помилка екіпажу,але цей факт буде замовчуватись поки мудрий нарід не обере собі крєпкіх хазяйствєнніков.Запис переговорів екіпажу вже прослуханий і детально розібраний, проте в ЗМІ будуть розносити байки про сина генерала, про диспетчера, який ненадав приорітет на посадку аварійному борту і т.д.
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04.10.2020 22:15 Ответить
+4
что бы не говорили и как бы не оправдывали произошедшее ......
Ребят не вернуть(((((((((((((((((((
Сказать, что это беда - ничего не сказать...
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04.10.2020 22:31 Ответить
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Сколько можно перед зедебильными недоумками оправдываться?
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04.10.2020 22:00 Ответить
Та вже зібрали достатньо доказів, щоб оприлюднити факт того, що чи не основну роль у цій катастрофі зіграла помилка екіпажу. Так, саме помилка екіпажу,але цей факт буде замовчуватись поки мудрий нарід не обере собі крєпкіх хазяйствєнніков.Запис переговорів екіпажу вже прослуханий і детально розібраний, проте в ЗМІ будуть розносити байки про сина генерала, про диспетчера, який ненадав приорітет на посадку аварійному борту і т.д.
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04.10.2020 22:15 Ответить
Яка «помилка екіпажу»?
Озвучь.
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04.10.2020 22:32 Ответить
Мне кажется этот НН трепач и болтун.
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04.10.2020 22:37 Ответить
НН кацапский пропагандон.
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04.10.2020 22:39 Ответить
Ти дебіл. Не сперечайся, просто повір мені на слово!
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04.10.2020 22:43 Ответить
НН-🐐🐏 и т.д.
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04.10.2020 22:52 Ответить
А тєбє нє кажецца что ти йолоп невихований!?
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04.10.2020 22:42 Ответить
О!
Обізвався.
Так що там з «помилками екіпажу» ?
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04.10.2020 22:45 Ответить
Для тих, хто в бронєпоєздє, читай нижче.
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04.10.2020 22:48 Ответить
Прочитав нижче: « https://censor.net/ua/user/426787

Да не ответит он. Потому что ТРЕПАЧ И БОЛТУН. »

Все. Кергуду.
Донт квесченз.
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04.10.2020 22:54 Ответить
Ти деградуєш. Дурнів цитувати- не великого розуму діло! Кергуди далі.
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04.10.2020 22:58 Ответить
це про «помилки екіпажу» ?
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04.10.2020 23:01 Ответить
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04.10.2020 23:06 Ответить
Для того, что бы скрыть истину, нужна куча вранья, вот Колку Колковича и послали сюда попытаться всех нас тут ОБЛОХОТРОНИТЬ.
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04.10.2020 23:09 Ответить
Какую ітіну, болєзний? Назові ілі сгінь!
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04.10.2020 23:12 Ответить
Це про того дурня, який тебе щойно лайкнув. Та й ти недалеко від нього відірвався, як я бачу.
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04.10.2020 23:10 Ответить
Да не ответит он. Потому что ТРЕПАЧ И БОЛТУН.
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04.10.2020 22:50 Ответить
Так оно йому навподоьайкали начебто як притомні нікнейми.
Хоча тут ці поняття досить відносні.
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04.10.2020 22:44 Ответить
Тобі "озвучать" через місяць твої слуги.Якщо ти не проти, пропоную повернутись до цієї розмови після " виборів".
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04.10.2020 22:47 Ответить
Кергуду.
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04.10.2020 22:56 Ответить
Є фахова думка, НЕ ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ, АЛЕ ФАХІВЦІВ, ЩО СПРОВОКУВАТИ КАТАСТРОФУ могло застосування закрилків натій висоті, швидкості, з ОДНИМ ВИМКНЕНИМ ДВИГУНОМ.
https://www.youtube.com/watch?v=QxaJ0NUyXQs
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05.10.2020 17:16 Ответить
что бы не говорили и как бы не оправдывали произошедшее ......
Ребят не вернуть(((((((((((((((((((
Сказать, что это беда - ничего не сказать...
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04.10.2020 22:31 Ответить
https://censor.net/ru/news/3222818/v_delegatsii_ukrainy_v_tkg_byla_dogovorennost_soglasovyvat_pozitsii_no_fokin_mnogo_nagovoril_ot_sebya,а ребят жалко.
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04.10.2020 22:46 Ответить
ха.. настало время окуительных историй-оправданий от незаангажированных Зе-Ыкспертов !!!
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04.10.2020 22:55 Ответить
"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, ..Источник: https://censor.net/ru/n3222819»https://censor.net/ru/n3222819

Действітєльно, окуительно...
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04.10.2020 22:59 Ответить
я об этом с первых минут катастрофы говорю что это был либо взрыв на борту, либо ракета..
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04.10.2020 23:12 Ответить
Ну, то треба це довести.
Для чого необхідно провести специфічні експертні слідчі дії.
Які, не включені у перелік.
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04.10.2020 23:17 Ответить
согласен... но ниче - со временем мы все узнаем...
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04.10.2020 23:19 Ответить
Та.
Але, часто це відбувається через такий проміжок часу, що не всі пам'ятають про що мова.
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04.10.2020 23:25 Ответить
Комісія нібито не розглядає версію теракту, але насправді неможливо буде не помітити специфічну форму уламків, пошкоджених саме вибухом, а не падінням.
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04.10.2020 23:26 Ответить
Для цього у тій команді повинні бути експерти фахівці «заточені» на виявлення таких специфічних речей.
А там мотористи, авіонщики-електронщики, прибористи...
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04.10.2020 23:30 Ответить
Результати вибухотехнічної експертизи вже Є? Що там з рештками вибухових речовин, знайдені чи ні?
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04.10.2020 23:24 Ответить
А хто її робить?
Версія вибуху, не включена у перелік експертних слідчих дій.
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04.10.2020 23:27 Ответить
Версія вибуху розглядається, вибухотехнічна експертиза проводиться. Приинаймні так сказав пан Уруський, а він - голова теї комісії,мабуть щось знає.
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05.10.2020 09:32 Ответить
А можете пруф, де він таке казав ?
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05.10.2020 12:37 Ответить
Він це сказав у шустрого славіка на його "свободі слова" у п'ятницю. Знайдіть, подивіться, бо я не знаю на якій хвилині передачі це було.
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05.10.2020 13:08 Ответить
Зрозуміло.
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05.10.2020 15:24 Ответить
часто в документах пишут фуйню и решения нужно принимать интуитивно,а не по лекалам.
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04.10.2020 23:32 Ответить
В авіації "фуйні" не пишуть. Там майже кожне слово- чиясь пролита кров чи загублене життя.
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04.10.2020 23:37 Ответить
«А в пана, пана собака п'яна,
Лежить на санях, в червоних штанях,
Лежить на санях, та й люльку курить,
Люльку курить, та й пана дурить...»
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04.10.2020 23:56 Ответить
"Фуйня - у коня" між ногами дядьку, а документи з виконання польотів і експлуатації техніки , як правильно вам написали:"Підписані кров'ю", в тому числі і екіпажем цего Ан-26. Тому підбирай слова, або помовч.
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05.10.2020 13:53 Ответить
Краще цей речник командування Повітряних сил ЗСУ Ігнат розповів, хто дозволяє літати військовим літакам з рушіями, які мали капітальні ремонти 1990 р. та 1993 р.?? За такі дозволи та ще й в воєнний час треба розстрілювати перед строєм не пізніше, як 48 годин після виявлення злочину (тобто, падіння літака).
ТО ХТО ДОЗВОЛИВ ЛІТАТАТИ НА ТАКИХ ВЩЕНТ ЗНОШЕНИХ МОТОРАХ?
ПРІЗВИЩА!!!
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04.10.2020 23:40 Ответить
може краще не рушіями, а штовхачами?
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04.10.2020 23:54 Ответить
"Літатають" на тому, чим вами обрана влада забезпечує ПС.(це відноситься до всіх, без винятку, "влад", що були обрані за часів незалежності України.) Доречі, а яка версія гугла так красиво перевела слово " двигунами"? 😁
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05.10.2020 00:00 Ответить
То так переклав слово двигун/мотор, один фізик електронщик.
Постібався.
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05.10.2020 12:40 Ответить
Зелений недотьопа вкинув жменю лайна щоб вся країна обговорювала та забула про державну зраду в ОПУ щодо задачі операції по вагнерівцям ФСБ.
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05.10.2020 07:32 Ответить
Всё зависит от того, кто сидел за штурвалом второго самолёта. Если сидел сам сын командующего ВВС, то однозначно его самолёт провели поэтому первым. И было всем наплевать, что на вотром былоа куча курсантов и работал там один двигатель или не одногою
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05.10.2020 09:01 Ответить
 
 