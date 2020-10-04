Спикер командования Воздушных сил ВСУ Игнат о крушении Ан-26 под Чугуевом: Руководитель полетов по всем документам не мог поступить иначе

Руководитель полетов позволил сесть первому самолету и сразу направил второй на полосу. Он не мог поступить иначе.

Новые подробности трагедии Ан-26 в Харьковской области рассказал в эфире канала "Украина 24" спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"Версия теракта должна иметь место, но она наименее, наверное, вероятна, поскольку уже собрано достаточно материала. Мы должны дождаться официальной версии. Как представитель командования Воздушных сил я не могу говорить о результатах. Но только что мы поместили визуализацию схемы военного аэродрома, как произошла эта ситуация, на каком расстоянии были самолеты (разбившийся Ан-26 и еще один самолет, который в тот момент заходил на посадку. - Ред.) друг от друга", - сказал он.

Игнат рассказал, рассматривается ли следователями взаимодействие двух самолетов и диспетчера.

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"Это один из элементов. Про это заговорили после заявлений отдельных докладчиков, которые начали делать некоторые предположения, хотя они являются членами комиссии. Там даже было не два самолета, а еще были два вертолета на территории аэродрома, и руководитель полетов на командно-диспетчерском пункте принял правильные решения и сделал все для того... Руководитель полетов не мог по всем документам поступить иначе. Он позволил сесть первому самолету и сразу направил (второй. - Ред.) самолет, на котором были определенные проблемы, самолет, который не просил экстренной посадки, но он все-таки направил его на полосу. И те два вертолета тоже освободили место, чтобы не препятствовать самолетам сесть. Расстояние между первым и вторым самолетами было достаточным, чтобы первый без проблем сел на полосу, освободил ее, и в то время второй шел на посадку. Это мы и обнародовали сегодня на нашей странице", - сказал он.

Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. По состоянию на утро субботы, 26 сентября, найдены тела 25 человек. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице. На сайте вуза обнародовали список погибших.

Выжил и находится в больнице Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.

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