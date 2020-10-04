Пьяный полицейский на Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе в Броварах, одна из них умерла, - НПУ

Полицейский, совершивший смертельное автопроисшествие в Броварах на Киевщине, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственного руководителя снимут с должности.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием работника полиции в Броварах Киевской области поступило около 17:50. На место прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП одна пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

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"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственного руководителя после проведения служебного расследования снимут с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.