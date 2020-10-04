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Новости Силовики
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Пьяный полицейский на Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе в Броварах, одна из них умерла, - НПУ

Пьяный полицейский на Volkswagen сбил двух женщин на пешеходном переходе в Броварах, одна из них умерла, - НПУ

Полицейский, совершивший смертельное автопроисшествие в Броварах на Киевщине, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственного руководителя снимут с должности.

Об этом заявил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на управление коммуникации НПУ.

Сообщение о смертельном дорожно-транспортном происшествии с участием работника полиции в Броварах Киевской области поступило около 17:50. На место прибыло руководство столичного управления полиции и полиции Киевщины. Также там работают сотрудники Государственного бюро расследований.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, находясь за рулем в состоянии опьянения, на пешеходном переходе сбил двух женщин. В дальнейшем он, проехав еще полсотни метров, столкнулся с деревом. В результате ДТП одна пострадавшая от полученных травм скончалась, еще одну женщину доставили в больницу.

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"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествие, уволен из органов внутренних дел. Его непосредственного руководителя после проведения служебного расследования снимут с должности. Также мы всячески будем способствовать представителям ГБР в расследовании причин и обстоятельств аварии. Виновник должен понести справедливое наказание", - сообщил председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Автор: 

Бровары (338) ДТП (7686) Нацполиция (16562) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9251) Клименко Игорь (405)


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Топ комментарии
+8
"Внєшнєє управлєніє" - ти жутко палішса, фєдєраст!
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04.10.2020 23:27 Ответить
+5
Штраф 1420 гр. и восстановление на работе через печерский суд.
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04.10.2020 23:21 Ответить
+4
Непредумышленное убийство 2 года в тюрьме. При отягчающих- мент плюс алкогодь до 5 лет колонии.
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04.10.2020 23:09 Ответить
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Аваков що за свавілля?
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04.10.2020 23:05 Ответить
я не удивлюся шо и аваков все время под мухой
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04.10.2020 23:23 Ответить
Его есть кому носить упоротого, грузить и возить.
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04.10.2020 23:41 Ответить
Що то за вихідні? То поліцай бухий,то маршрутчик то якийсь телепень на Рівненщині ...
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05.10.2020 01:02 Ответить
Мляяя! Ну при чем Аваков??!!! Воистину мудрая поговорка:
-Хто всрався?!
-Невістка!
-Так її ж дома нема!
-Так он плаття висить!
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05.10.2020 07:31 Ответить
Это конечно горе,но за что такой вердикт о снятии с должности начальника?
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04.10.2020 23:06 Ответить
это тут до сих пор такой дикий совок ....
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04.10.2020 23:11 Ответить
в совке менты были профессионально подготовленные и, если выпивший, двигаешь кони, то работать там тебе недолго осталось...
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05.10.2020 08:28 Ответить
Тому що він не повинен чекати, а звільнятися сам. Це ж не панкі це міністерство внутрішніх справ.
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05.10.2020 00:17 Ответить
По советской традиции должен быть назначен козел отпущения.
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05.10.2020 07:32 Ответить
Непредумышленное убийство 2 года в тюрьме. При отягчающих- мент плюс алкогодь до 5 лет колонии.
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04.10.2020 23:09 Ответить
Если при исполнении имеется ввиду.
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04.10.2020 23:09 Ответить
..и шо, кого, и как он исполнял в воскресенье вечером...???- разве шо бухаря за кермом..- удалось отвратно...(((
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04.10.2020 23:13 Ответить
По твоєму не був би ментом 15 років приписали, а так тільки 2 роки.
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04.10.2020 23:11 Ответить
Ему еще ничего не приписали.
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05.10.2020 00:35 Ответить
Могут ордена и медали помочь, если коллеги задним числом оформят. В кумовской Украине всё возможно
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04.10.2020 23:12 Ответить
"Внєшнєє управлєніє" - ти жутко палішса, фєдєраст!
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04.10.2020 23:27 Ответить
На родине у вас "тот предел" уже наступил, на Рассее-матушке!
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05.10.2020 07:34 Ответить
Кацапы - плять кацапы, плять - кацапы.
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05.10.2020 08:54 Ответить
а то, что все поцики и их братья кумовья и тд делают что хотят, никто не видит??. в ментовке полнейший бардак и прозвол. АВАКОВА В ПРЕЗИДЕНТЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

в

.
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04.10.2020 23:13 Ответить
Полицейский, неполицейский... пьяный за рулём - расстрелять!
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04.10.2020 23:20 Ответить
Штраф 1420 гр. и восстановление на работе через печерский суд.
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04.10.2020 23:21 Ответить
дать премию 10 000 грн и послать присяжным на суд Рифмастера .если трудно то можно и в меры или депутатом областным
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04.10.2020 23:27 Ответить
когда уже будет новость что пьяный профессор сбил или трезвый академик астроном сбил или не сбил...
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04.10.2020 23:29 Ответить
И они сбивают,просто в обществе не будет такого резонанса как от мента,судьи,прокурора,депутата.
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05.10.2020 07:36 Ответить
язык колом не станет?профессора еженедельно кого-то сбивают?
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05.10.2020 08:34 Ответить
А соображалку включить никак? Ну хотя бы потому,что профессоров в 10к раз меньше чем ментов,и они не могут с такой же частотой попадать в ДТП.И основная масса их за 50 лет. Профессором становятся в том возрасте,когда менты на пенсию уходят.
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05.10.2020 13:08 Ответить
Патамушта зарплата у них маленькая....
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04.10.2020 23:32 Ответить
А иначе и быть не может ,когда полицией руководит такой тип,как Аваков то странного ничего в таких историях нет .
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04.10.2020 23:34 Ответить
Вы мне напоминаете кацапов,у которых во всех бедах виноват Бандера и фашисты в Украине.
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05.10.2020 07:38 Ответить
Бандера и Хфашисты тут совершенно не при чём а вот такой тип как Аваков максимум что должен возглавлять это кружок самодеятельности в зоне ,но никак не полицию .
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05.10.2020 10:24 Ответить
сьогодні взагалі сталося кілька ДТП з загиблими...і уряд не приймає ніяких рішень...війна на дорогах забирає людей більше ніж на фронті...і ніякого "мірного плана" в уряду немає і не передбачається...
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04.10.2020 23:34 Ответить
а что может сделать правительство? нашему нариду, скорее всего, нужно сделать на дороге 1 колею и обложить её по всей длине бетонными блоками - тогда будет порядок
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05.10.2020 00:40 Ответить
"За рулем автомобиля находился участковый офицер Деснянского управления полиции. Полицейского, который совершил смертельное автопроисшествиеИсточник: https://censor.net/ru/n3222821

Це вбивство.
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04.10.2020 23:43 Ответить
Питання до всіх алкашів.Коли ви вже покидьки на п'єтеся? Вам що в горлянку брати і ціле відро заливати.Ви схожі на ***...ких москалів.
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04.10.2020 23:47 Ответить
вони жлобські "москалі" і є, нащадки рюського миру
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04.10.2020 23:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/468147 Таких дофіга.В любій області.
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04.10.2020 23:58 Ответить
Одна справа просто нажератися та брати таксі. Інша самому лізти за кермо. Це кримінальна стаття але зедовбень ветував закон.
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05.10.2020 00:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/447331 Ті що нажруться теж деграданти.Бо їх тягне на інші подвиги.
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05.10.2020 00:51 Ответить
понять простить и поощрить а деньги он Аваков 1.9 ярда требует ментам на зарплаты
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05.10.2020 00:01 Ответить
..не умерла! А погибла под колесами пьяного мусора
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05.10.2020 00:31 Ответить
Опять полицаи убили людей. Зато неоднократно приходилось наблюдать как полицаи гонялись за машинами в которых одна лампочка не горела или страховки небыло.
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05.10.2020 00:33 Ответить
Дали корочку зарплату и служебное автор а оно нажралось водяры и давай людей давить... Тут бы по строгачу дать, но ведь отмажут сцуки...
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05.10.2020 07:22 Ответить
Дикая страна, когда бываем в Украине, и видим как на переходе люди как коты перебегают, а беспредельщикам на дорогих иномарках просто в западло притормаживать на зебре - просто даже в гости к вам ехать не хочется, увы.
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05.10.2020 08:10 Ответить
Cob Cer - супер комент! В этой фразе и есть ВСЯ Украина: "беспредельщикам на дорогих иномарках просто в западло притормаживать на зебре"
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05.10.2020 08:38 Ответить
Приторможують. Ще і рукою помахають - проходьте.
Різні люди є.
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05.10.2020 08:43 Ответить
Нести відповідальність за п'яних чортів повинен президент який відмінив закон про кримінальну відповідальність за водіння автомобіля в п'яному виді закон вступав в силу з 1-го липня цього року ,але вже на другий день був відмінений, пожалів мажорів і всяку п'яну мерзоту.І Аваков він в цій країні за щось відповідає ? окрім вимагання в КМ коштів для МВС,яких і так щедро фінансують.
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05.10.2020 09:40 Ответить
Вот вам и снова сработал закон о парности случаев
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05.10.2020 09:43 Ответить
Нужно за вождение в нетрезвом состоянии давать 3 года тюрьмы!
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05.10.2020 10:04 Ответить
а могут и уволить...
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05.10.2020 10:57 Ответить
 
 