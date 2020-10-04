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Алиев заявил, что армия Азербайджана заняла Джабраил, в Минобороны Армении это опровергли

Алиев заявил, что армия Азербайджана заняла Джабраил, в Минобороны Армении это опровергли
Фото: gomap.az

Город Джабраил и девять сел района заняли военнослужащие Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА, об этом заявил 4 октября президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев в обращении к народу.

По его словам, азербайджанская армия заняла город Джабраил и села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Деджал Джабраильского района.

В то же время, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что сегодня азербайджанские вооруженные силы не смогли провести каких-либо значимых тактических действий, информирует Радио Азатутюн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армяне уничтожают азербайджанскую пехоту под Мадагизом. ВИДЕО

Бои в Карабахе продолжаются на тех же северном и южном направлениях, сегодня бои не носили того же упорного и тяжелого характера, как в два предыдущих дня.

В то же время он отметил, что Азербайджан, заранее сосредоточив определенные силы, предпринял наступательные действия на тех же направлениях, но был отброшен. "Только сегодня потери личного состава [противника] составляют около 400 военнослужащих, 700 раненых, сбито 13 единиц бронетехники, 3 самолета и 1 беспилотник", - сообщил Ованнисян.

Он назвал дезинформацией новости о захвате Мадагиза и Джабраила. По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев находится "в обстановке информационной блокады или дезинформации", "фактически, верховный главнокомандующий страны не владеет ситуацией или ему неверно докладывают".

Арцрун Ованнисян заявил, что сегодня азербайджанские вооруженные силы, понеся потери, были отброшены, "хотя бы только потому, что активное вмешательство ВС Турции сегодня было нейтрализовано благодаря действиям армянских подразделений".

Также смотрите: Из-за обстрелов в Нагорном Карабахе есть жертвы среди мирного населения. ВИДЕО

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.

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Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
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Грузин не выдержал, и высказал армяшкам всё, что о них думает
За последние дни, в соцсетях армяне вылили кучу грязи на Грузию и грузин, называя нас собаками, **********, предателями и т.д. Разочаровали даже френды, к которым относился с большим уважением.
Одна френдесса поделилась постом, где автор пишет список десятка стран, которые мол воюют с маленькой Арменией. В списке найдёте такие страны как Украина, Израиль, Грузия. Тут же нас называют ублюдками.
Грузины оказались, мягко говоря, в немилости за то, что заняли нейтральную позицию. Грузия и раньше придерживалась нейтралитета.
Если вспомнить апрель 2016 года, когда был очередной всплеск военных действий между Арменией и Азербайджаном, премьер Грузии и не только он призвал эти страны к мирному разрешению проблемы, предложив посредничество.
Намедни было то же самое - премьер заявил, что Грузия готова в любом формате (!) способствовать установлению мира в регионе и предоставить площадку для переговоров сторонам конфликта.
А френдам-армянам напомню, что существует международное право, которым и пользуется цивилизованное общество при разрешении подобных конфликтов. Я не политик, не аналитик и не эксперт, но одно знаю точно, об этом я писал здесь, у себя в прошлом году, что беженцев надо вернуть в их дома - чему вы противитесь все 30 лет. А люди уже состарились, и многих, наверное, уже и в живых нет.
Что касается грузин и того, как вы оскорбляете весь народ.
Грузия и грузины помнят много обид с вашей стороны, но всё прощали и не вспоминали. На юге Грузии проживает большое число армян. Они потомки переселенцев из Османской империи.
Их приняли, приютили, но спустя сто с лишним лет - этот регион стал сепаратистским.
Регион требует отделения при поддержке Москвы, называя эти земли исконно армянскими.
Вам, дорогие мои армянские френды и не френды тоже, напомню: ваше государство обьявило войну Грузии в 1918 году, требуя территории, как всегда.
Армяне, опять же при поддержке Москвы в 1993 году, в Абхазии приняли самое активное участие в этнической чистке, в результате чего, кроме десятков тысяч убитых грузин, 350 тысяч человек стали беженцами.
Погуглите и узнайте, какие зверства творил батальон Баграмяна с грузинским населением Абхазии! Мы опять промолчали и с вами не ссорились.
В августе 2008 года, русская авиация бомбила Грузинские города. Напомнить, откуда они взлетали? С военной базы в Армении.
Я не встречал и не слышал, чтобы хотя бы один армянин вышел с протестом к базе или хотя бы к российскому посольству в Ереване. Не вышел, потому что вам было наплевать, что гибнут грузины, что их убивают в их же доме.
Грустно, что среди вас мало Сергеев Нигоянов, а всё больше - Кеосаянов и Симоньянов.
И последнее: когда в ООН решается грузинский вопрос, ваша страна голосует всегда против Грузии.
Но при всём перечисленном, по вашей логике, выродки - всё равно грузины.
Мурман Чохели
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04.10.2020 23:48 Ответить
+25
По его словам, азербайджанская армия заняла город Джабраил и села *******, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Деджал Джабраильского района.Источник: https://censor.net/ru/n3222822

ну уж нет, если територия Азербайджана то не заняла а освободила от окупантского правления и взяла под свой контроль.
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04.10.2020 23:39 Ответить
+23
Армяшки не признают ну и ладненько. Азербайджан получит контроль над всем Нагорным Карабахом, а армяшки пускай и дальше опровергают.
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04.10.2020 23:43 Ответить
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Бундесвер стопудово не виноват. До него было еще лет 20.
Впрочем, Нюрмберг показал, что и Вермахт тоже не виноват.

А вот про пакт о ненападении между Гитлером и УССР хотелось бы узнать поподробнее.
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05.10.2020 02:27 Ответить
Дубль два - почему Белоруссия и Армения голосуют в ООН против Украины, а ты рад гибели только армян? тебе не кажется что это нацистская теория?
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05.10.2020 00:40 Ответить
будут кацапню в микромордоре крошить буду так же радоваться. за все содеяное нужно отвечать рано или поздно.
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05.10.2020 00:44 Ответить
Тебя конкретно спрашивают за белорусов, а ты по хитрожопому с темы сьезжаешь на "кацапов". Голосвала против Украины в ООН Беларусь а не кацапы, тупое ты дитятко.
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05.10.2020 00:47 Ответить
На жаль, і там білоруси голосували разом з вірменами і кацапами -

Алієв заявив, що армія Азербайджану зайняла Джабраїл, у Міноборони Вірменії це спростували - Цензор.НЕТ 3587Алієв заявив, що армія Азербайджану зайняла Джабраїл, у Міноборони Вірменії це спростували - Цензор.НЕТ 3849
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05.10.2020 06:57 Ответить
На жаль, голосували вони по Криму з кацапами разом весь час.
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05.10.2020 06:53 Ответить
Пашинян прийшов до влади у травні 2018, ось голосування по Криму в ООН за час його правління - 09.12.2019, 14.11.2019, 22.12.2018, 17.12.2018, 15.11.2018. Всюди проти України і за кацапстан.
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05.10.2020 06:50 Ответить
Отлично, а теперь покажите как голосовала Беларусь и радуйтесь убитым белорусам так же как вы это делаете над армянами.
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05.10.2020 08:50 Ответить
А що білоруси у когось щось анексували за останні 50 років за підтримки кацапів?
Вбитим вірменам я не радію, але ситуація з Карабахом дуже нагадує ситуацію з Кримом та ордло.
Азербайджан просив просто вивести незаконні збройні формування Вірменії зі своєї міжнародно визнаної території.
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05.10.2020 10:24 Ответить
Крім того, у білорусів весь цей час при владі був Лукашенко, проти якого зараз білоруси виступають.
У Вірменії ж прийшов, як ви кажете, демократичний Пашинян, а у плані голосування по українських питаннях нічого не змінилося.
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05.10.2020 10:28 Ответить
не логичный бред извергаете. "Пашинян никогда не был прихвостнем *****" да и почему ТОГДА он не участвовал в совместных учениях с НАТО, а УЧАСТВОВАЛ в Кавказ 2020?
Вы специально тут формируете ложное мнение? или как?
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05.10.2020 00:09 Ответить
Независимая Украина тоже участвовала в совместных учениях с Россией при Кучме. Однако Кучма не был прихвостнем России и остановил аннексию острова Тузла.
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05.10.2020 00:14 Ответить
Кучму рфии держит за яйца (компромат?) и ПЕРЕОДИЧЕСКИ заставляет смотреть в их сторону. Но это не объясняет ваш бред по поводу ЯВНОЙ марионетки рфии - Пашияна. Причем тут Кучма? вы все так в жизни обобщаете?
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05.10.2020 00:32 Ответить
Нет на кучму никакого компромата.А кучма тут при том, что совместные учения ничего не доказывают.
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05.10.2020 00:43 Ответить
действуем от обратной логики ваших суждений. МНОГО вы примеров знаете стран в современном мире, которые проводили накануне (1-5 лет) совместные учения, а потом воевали? Совместные учение - это в ЛЮБОМ случае открытие военных технологий и способов ведения войны в конкретном государстве. Враги так делать НИКОГДА не будут.

А вы стараетесь также показать Пашияна, как человека не зависимого от рфии?
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05.10.2020 00:53 Ответить
Достаточно пары примеров - СССР и Германия, Украина и Россия.
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05.10.2020 01:26 Ответить
А вы не понимаете, что радуетесь российской диктатуре в регионе с развальцованной куклой Алиевым, внутри которой Эрдоган подмахивает *****, без подачи последнего Алиев никогда не станет обьявлять войну?
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05.10.2020 01:29 Ответить
Педаль в асфальт: "с Донбассом воевал ***** с помощью куклы Пороха. Воевал, потому что на Донбассе ДНР и ЛНР - народные республики, созданные демократическим путём. А Порох - основатель и хранитель диктаторских традиций хунты" Алієв заявив, що армія Азербайджану зайняла Джабраїл, у Міноборони Вірменії це спростували - Цензор.НЕТ 2939
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05.10.2020 00:15 Ответить
такіЖда цеЖцілком медичний ФАКт..
Улюблена тактика ґебельсів пукіна згідно з теорією Уснадзе про"теорії установки" -впарювати бидлоті пересічній "навіяну реальність"
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05.10.2020 09:36 Ответить
Згідно з вашою логікою, Ердоган також "маріонєтка *****"?
Ну, тади ОЙЦ!!!
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05.10.2020 00:13 Ответить
При чём тут Эрдоган? Это пока что говорящая голова.
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05.10.2020 00:15 Ответить
прием галоперидола пропустил?
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05.10.2020 00:29 Ответить
Нет, вы не пропустили, уже пили. Марш в палату.
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05.10.2020 00:45 Ответить
ты очень самокритичен, но суточный объем галопиридола отныне тебе увеличен вдвое
передам это твоему лечащему врачу
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05.10.2020 07:27 Ответить
Не стройте из себя народного врачевателя, снимите халат и марш на уколы.
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05.10.2020 08:42 Ответить
кацап, для начала зайди под твоим основным акком, а потом - пшел на бутылку и просить прощения у кадырова
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05.10.2020 10:08 Ответить
Так ведь бутылка занята твоим комфортным местом.
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17.10.2020 20:57 Ответить
не сравнивай меня, свободного человека, с тобой - рабом лаптеногим

---
ну так как там тебе, кукарека, приятно?
и еще раз натянись на бутылку и попроси прощения у дырки
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17.10.2020 23:51 Ответить
Ви щойно ознайомилися з альтернативним поглядом на події в Нагорному Карабаху з психіатричної лікарні №1.
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05.10.2020 00:07 Ответить
та да ну вот стал бы адекватный человек такой ник брать
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05.10.2020 00:12 Ответить
армения и геноцид не признает украинского народа 1932-1933 г.г., а поддержка мордора в ООН по оккупации Крыма и Донбасса стала традиционной, действительно невзирая на смены правителей армении. Соответственно Алиев может быть каким угодно диктатором, а пашинян - демократом, но суть не меняется - армяне должны вернуть оккупированные территории и перестать убивать мирное население как они это сделали сегодня. А Азербайджан есть наш стратегический партнер и естественный союзник.
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05.10.2020 00:48 Ответить
та не "армєнія" не визнає ********* УРЯД ВІРМЕНІЇ
РІЗНИЦЮ РОЗУМІЄШЬ?чи тебе хтось надурив що там був референдум з цього приводу
нагнітання нацистських настроїв -НАЙҐОЛОВНІША мета фашистів пукіна

як істерія стане масоваю(принаймі для відосіків) то тоді вони і влазять в конфлікт.

і не"армянє"мусять вітдати окуповане, а їх уряд
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05.10.2020 10:18 Ответить
Якби армянє не підтримували фашиські дії їх уряду то вийшли би на протести, як українці. Але їх влаштовують дії їх уряду тому вони і будуть відповідати за його дії
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05.10.2020 10:31 Ответить
рапортуют уже про сотни танков и тысячи убитых. прям, сталинградская битва.
на 10 делить надо.
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05.10.2020 00:02 Ответить
но так как врут армяне это нечто феерическое. За неделю они уничтожили в Твиттере 30% самолётов противника, 83% танков и 146% (!) беспилотников А мы ещё смеемся над арабскими сказками.
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05.10.2020 00:17 Ответить
та они сами её гонят мля
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05.10.2020 00:22 Ответить
Армяне признают гибель 200. С их уровнем и военно-полевой медицины количество раненых составляет не менее 600. Итого 800. Умножаем на 4 = 3200. Итог - за 6 дней боёв полнокровная бригада армян потеряла боеспособность. В реальности - минимум две бригады.
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05.10.2020 00:23 Ответить
З такими темпами на повернення Ханкенді (стипанакерт) варто очікувати протягом 10 днів навіть з урахуванням боїв на підходах до міста. суцільну зачистку Карабаху прогнозую протягом місяця.
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05.10.2020 00:21 Ответить
Вряд ли будут штурмовать крупные города, скорее блокировать. И 10 дней не хватит. Продвижение до 5-7 км в день и только на отдельных участках.
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05.10.2020 01:08 Ответить
Крупные города в Нагорном Карабахе где всего списочного населения аж 150 000? Интересно? Можно подробно.
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05.10.2020 01:20 Ответить
В ихних местах городишки на 30-50 тыс. уже крупные.
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05.10.2020 10:11 Ответить
Азербайджан в Джабраиле подставляется под фланговый контрудар хотя это горы, может там это невозможно ХЗ
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05.10.2020 00:34 Ответить
Ждем реакцию на военные победы еще и дипломата.Алієв заявив, що армія Азербайджану зайняла Джабраїл, у Міноборони Вірменії це спростували - Цензор.НЕТ 9729
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05.10.2020 01:17 Ответить
Да знаем мы дерьмо пропагандонов, когла кацапы бежали, что в 1812, что в 1941 к москве (и даже за), что наступающий противник угнаться не успевал, то названо это было не БЕГСТВОМ, а стратегической "перегруппировкой" или "военной хитростью" (типа заманить врага в глубь страны и утопить в русском дерьме и грязи)! Помним о "бородинских победах" (после которых приходилось драпать бросив раненвх на поле боя, про незахороненых убитых можно вообще молчать)! В Карабахе сейчас паника и бегство, в армении паника и это лучшая илюстрация их "герочсеской обороны и армянских побед"!
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05.10.2020 04:38 Ответить
Щось не чутно про полонених з обох сторін. Невже протистояння пішло по принципу "полонених не брати"?
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05.10.2020 05:38 Ответить
КТО ИЗ НИХ ПЕРВЫЙ СКАЖЕТ ПУТИН ХЙЛО ТОТ И ПРАВ !)
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05.10.2020 06:20 Ответить
КТО ИЗ НИХ ПЕРВЫЙ СКАЖЕТ ПУТИН ХЙЛО ТОТ И ПРАВ !)
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05.10.2020 06:24 Ответить
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