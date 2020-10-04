Алиев заявил, что армия Азербайджана заняла Джабраил, в Минобороны Армении это опровергли

Город Джабраил и девять сел района заняли военнослужащие Азербайджана.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АПА, об этом заявил 4 октября президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев в обращении к народу.

По его словам, азербайджанская армия заняла город Джабраил и села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад, Деджал Джабраильского района.

В то же время, представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что сегодня азербайджанские вооруженные силы не смогли провести каких-либо значимых тактических действий, информирует Радио Азатутюн.

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Бои в Карабахе продолжаются на тех же северном и южном направлениях, сегодня бои не носили того же упорного и тяжелого характера, как в два предыдущих дня.

В то же время он отметил, что Азербайджан, заранее сосредоточив определенные силы, предпринял наступательные действия на тех же направлениях, но был отброшен. "Только сегодня потери личного состава [противника] составляют около 400 военнослужащих, 700 раненых, сбито 13 единиц бронетехники, 3 самолета и 1 беспилотник", - сообщил Ованнисян.

Он назвал дезинформацией новости о захвате Мадагиза и Джабраила. По его мнению, президент Азербайджана Ильхам Алиев находится "в обстановке информационной блокады или дезинформации", "фактически, верховный главнокомандующий страны не владеет ситуацией или ему неверно докладывают".

Арцрун Ованнисян заявил, что сегодня азербайджанские вооруженные силы, понеся потери, были отброшены, "хотя бы только потому, что активное вмешательство ВС Турции сегодня было нейтрализовано благодаря действиям армянских подразделений".

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Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его армия 3 октября установила контроль над селом Мадагиз.