У игроков "Шахтера" Пятова и Степаненко, а также двух сотрудников клуба выявлен коронавирус, команда пошла на самоизоляцию
После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды.
Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу команды.
"Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - отмечается в сообщении.
Напомним, 30 мая футбольный клуб "Карпаты" сообщил о позитивном результате тестирования на COVID-19 у нескольких игроков и среди персонала. ФК объявил карантин на две недели. Он завершился накануне.
Из-за коронавируса не состоялся матч "Карпат" с "Мариуполем".
20 июня у двух футболистов донецкого клуба "Олимпик" обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла матч 27-го тура, в котором дончане должны были встречаться с "Карпатами".
В начале июля из 32 обследованных в команде ФК "Металлург" у 13 тест на коронавирус дал положительные результаты.
В августе двое игроков первой команды "Динамо" Киев заболели COVID-19. Всем остльным провели ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными.
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Сколько человек сегодня могли заболеть во время матча как у Шахтера, так и у Десны?
Страшно подумать.. Вот вам и возвращение футбола и зрителей. Давайте, на ЛЧ, вперёд. Может естественный отбор сработает.(с)
ну не обрабатываются плр тесты быстро, как то так