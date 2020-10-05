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Новости Коронавирус и карантин
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У игроков "Шахтера" Пятова и Степаненко, а также двух сотрудников клуба выявлен коронавирус, команда пошла на самоизоляцию

У игроков

После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды.

Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На футбольные матчи в Киеве разрешили пустить болельщиков, - КГГА

Напомним, 30 мая футбольный клуб "Карпаты" сообщил о позитивном результате тестирования на COVID-19 у нескольких игроков и среди персонала. ФК объявил карантин на две недели. Он завершился накануне.

Из-за коронавируса не состоялся матч "Карпат" с "Мариуполем".

20 июня у двух футболистов донецкого клуба "Олимпик" обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла матч 27-го тура, в котором дончане должны были встречаться с "Карпатами".

В начале июля из 32 обследованных в команде ФК "Металлург" у 13 тест на коронавирус дал положительные результаты.

В августе двое игроков первой команды "Динамо" Киев заболели COVID-19. Всем остльным провели ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными. 

Также читайте: Стали известны соперники "Динамо" и "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов

Автор: 

карантин (16729) футбол (3587) Шахтер (610) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Бред какой-то, как это так сдавали тесты, что получили результаты после матча? Как теперь смотреть в глаза Десне? У меня вопрос : а как они без тестов вышли сегодня на поле? Как УАФ дало разрешение? Я бы сейчас на месте Десны поднял бы нихилую бучу по этому поводу, что два заболевших игрока вышли на поле.
Сколько человек сегодня могли заболеть во время матча как у Шахтера, так и у Десны?
Страшно подумать.. Вот вам и возвращение футбола и зрителей. Давайте, на ЛЧ, вперёд. Может естественный отбор сработает.(с)
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05.10.2020 00:48 Ответить
+2
После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды Источник: https://censor.net/ru/n3222824
ну не обрабатываются плр тесты быстро, как то так
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05.10.2020 01:14 Ответить
+1
А через два дня матч с Германией... Прекрасный шанс для Лунина зарекомендовать себя
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05.10.2020 08:29 Ответить
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Бред какой-то, как это так сдавали тесты, что получили результаты после матча? Как теперь смотреть в глаза Десне? У меня вопрос : а как они без тестов вышли сегодня на поле? Как УАФ дало разрешение? Я бы сейчас на месте Десны поднял бы нихилую бучу по этому поводу, что два заболевших игрока вышли на поле.
Сколько человек сегодня могли заболеть во время матча как у Шахтера, так и у Десны?
Страшно подумать.. Вот вам и возвращение футбола и зрителей. Давайте, на ЛЧ, вперёд. Может естественный отбор сработает.(с)
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05.10.2020 00:48 Ответить
А как они такие больные играли?
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05.10.2020 01:03 Ответить
ну как бы болеть можно и бессимптомно...
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05.10.2020 01:13 Ответить
да можно .. но ты заражаешь всех вокруг !!!
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05.10.2020 12:40 Ответить
по ходу руководство это скрыло.... это штрафы как минимум для клуба...
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05.10.2020 12:39 Ответить
После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды Источник: https://censor.net/ru/n3222824
ну не обрабатываются плр тесты быстро, как то так
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05.10.2020 01:14 Ответить
тут вывод один - с футболом в УПЛ можно заканчивать на период вирусняка..
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05.10.2020 12:44 Ответить
Бред это коронобесие. Тесты не для диагностики а для иследований . Сам производитель об этом указывает. Выявляет наличие антител а не их количество . 60% людей имеют антитела на корону. - Письмо 500 бельгийских врачей в ЕС.
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05.10.2020 06:42 Ответить
Прощай Лига чемпионов.
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05.10.2020 07:59 Ответить
чего это?или ты думаешь, что там все уже заражены?хотя, по большому счету, шахтеру там ничего не светит, можно и молодежь обкатать
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05.10.2020 10:01 Ответить
А через два дня матч с Германией... Прекрасный шанс для Лунина зарекомендовать себя
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05.10.2020 08:29 Ответить
Товарняк с Францией. Германия 10-го.
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05.10.2020 13:50 Ответить
Пиарится тварюка сепарская.
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05.10.2020 09:47 Ответить
 
 