У игроков "Шахтера" Пятова и Степаненко, а также двух сотрудников клуба выявлен коронавирус, команда пошла на самоизоляцию

После матча "Десна" - "Шахтер" медслужба клуба получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19 игроков сборной Украины, которые были сданы накануне их отъезда в расположение национальной команды.

Тесты Андрея Пятова и Тараса Степаненко, а также двоих сотрудников персонала "оранжево-черных" оказались положительными, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу команды.

"Клубом предприняты все необходимые меры. "Шахтер" в полном составе уходит на самоизоляцию по предписанию курирующего клуб санитарного врача. В понедельник и четверг все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия", - отмечается в сообщении.

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Напомним, 30 мая футбольный клуб "Карпаты" сообщил о позитивном результате тестирования на COVID-19 у нескольких игроков и среди персонала. ФК объявил карантин на две недели. Он завершился накануне.

Из-за коронавируса не состоялся матч "Карпат" с "Мариуполем".

20 июня у двух футболистов донецкого клуба "Олимпик" обнаружили коронавирус. Руководство Украинской премьер-лиги (УПЛ) перенесла матч 27-го тура, в котором дончане должны были встречаться с "Карпатами".

В начале июля из 32 обследованных в команде ФК "Металлург" у 13 тест на коронавирус дал положительные результаты.

В августе двое игроков первой команды "Динамо" Киев заболели COVID-19. Всем остльным провели ПЛР-тесты на коронавиру, результаты оказались негативными.

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