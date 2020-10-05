Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По словам Алиева, Азербайджан не прекратит военных действий, пока этого не произойдет.
"У Азербайджана есть одно условие - это освобождение своих территорий, - сказал Алиев, подчеркнув, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, - Мы должны вернуться и вернемся".
Он сказал, что международное сообщество в течение трех десятилетий не могло обеспечить выполнение резолюций ООН или оказать давление на Армению с целью вернуть азербайджанские территории.
"Мое условие таково: пусть они выведут свои войска, и противостояние будет остановлено, но это должно быть не на словах, а на деле", - добавил он.
Выступая сразу после выступления Алиева, официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал: "Я не думаю, что есть риск для Еревана (столицы Армении. - Ред.), но в любом случае мы находимся в состоянии войны".
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была https://president.az/articles/41712 опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, - оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", - заявил президент Азербайджана.
Это я пропустила.
Новая каледония регулярно собирается объявить независимость
и стать провинцией Китая, но какждый раз что-то не складывается...
"An https://en.wikipedia.org/wiki/Independence_referendum independence referendum was held in https://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia New Caledonia on 4 October 2020.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-1 [1] Independence was rejected, with 53.26% of voters choosing against such a change.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-2 [2] "
В последний раз в 2018 году
за присоединение к Китаюнезависимость голосовали.
Нужно им каждый год рефендум забубонивать, авось, цифры и лягут.
А другая половина - арабы.
Ой, не могу.
Троллит господин Алиев прогрессивное человечество
теперь армяне рабы кремлядей, всё, что они говорят это слова карлы-хуйло,
азеры на территорию Армении вторглись ?
не армяне ли угрожали и обстреляли Азербайджан ?
Скажите,разве после приходя Пашиняна геополитический вектор Армении поменял своё направление? Может Армения подписала ассоциацию с ЕС? Может захотела вступить в НАТО?
На Армении ***** тестировал управляемую смену власти, с приходом якобы прозападного политика. Это необходимо, потому что в диктаторских странах СНГ периодически вспыхивают протесты из-за несменяемости власти и деградационного совково-коррупционного-олигархического курса. Чтобы сохранить влияние Кремль тестирует новую технологию - ряженный либеральный прозападный кандидат.
"Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев". Ни о каких обстрелах НКАО речи не было.
По ссылке на газету Таймс в вашей публикации дословно:
"Azerbaijan's President Ilham Aliyev demanded on Sunday that Armenia set a timetable for withdrawing from the enclave of Nagorno-Karabakh and surrounding Azeri territories, and said Azerbaijan would not cease military action until that happened."
Перевод гугл:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал в воскресенье, чтобы Армения установила график вывода войск из анклава Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока это не произойдет.
Военные действия - включают в себя обстрелы, но являются лишь частью понятия военные действия. Заодно изучите понятия фейк-ньюс.
вот , как Вы например