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Новости Агрессия России против Украины
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Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев

Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев
Фото: АПА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Алиева, Азербайджан не прекратит военных действий, пока этого не произойдет.

"У Азербайджана есть одно условие - это освобождение своих территорий, - сказал Алиев, подчеркнув, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, - Мы должны вернуться и вернемся".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Алиев заявил, что армия Азербайджана заняла Джабраил, в Минобороны Армении это опровергли

Он сказал, что международное сообщество в течение трех десятилетий не могло обеспечить выполнение резолюций ООН или оказать давление на Армению с целью вернуть азербайджанские территории.

"Мое условие таково: пусть они выведут свои войска, и противостояние будет остановлено, но это должно быть не на словах, а на деле", - добавил он.

Выступая сразу после выступления Алиева, официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал: "Я не думаю, что есть риск для Еревана (столицы Армении. - Ред.), но в любом случае мы находимся в состоянии войны".

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Также читайте: Украина продолжает поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным, - Кулеба

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+41
Красавчик ..... только так можна "перестать стрілятць"
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05.10.2020 01:16 Ответить
+40
Шмаркля сидит на жопе ровно и ничего не делает, чтобы хотя бы намек появился на то, что кто-то за нас когда-нибудь впишется. Да и зачем вписываться за идиотов, которые выбирают клоунов, ведущих страну хрен пойми куда? А так да, причем тут зеленский, если внешняя политика - это обязанности президента?
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05.10.2020 01:38 Ответить
+34
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тем, кто требует согласиться с независимостью Нагорного Карабаха, следует признать независимость французских Корсики и Марселя, а также дать независимость баскам.

Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была https://president.az/articles/41712 опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, - оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", - заявил президент Азербайджана.
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05.10.2020 01:36 Ответить
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Красавчик ..... только так можна "перестать стрілятць"
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05.10.2020 01:16 Ответить
У "красавчика" есть союзник - Турция. Без поддержки Турции Алиев не был бы столь решительным. А кто, вдруг что, по-настоящему впишется за Украину, если она начнёт освобождать Донбасс? За Украину ведь никто не вписался, когда раша отжимала Крым и захватывала часть Донбасса. Так что, дело не в Зеленском, а в том, что за Украину некому вписаться.
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05.10.2020 01:32 Ответить
Шмаркля сидит на жопе ровно и ничего не делает, чтобы хотя бы намек появился на то, что кто-то за нас когда-нибудь впишется. Да и зачем вписываться за идиотов, которые выбирают клоунов, ведущих страну хрен пойми куда? А так да, причем тут зеленский, если внешняя политика - это обязанности президента?
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05.10.2020 01:38 Ответить
А не секретута д'Ермака ,назначенного 🎪🤢🤡 клоуном , прекрасно знавшим , что урод агент Кремля
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05.10.2020 07:01 Ответить
можно без зеподлизов?
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05.10.2020 01:41 Ответить
Брехня ! Дело в иуде зеленском , невозможно победить врага , если режим «слуг « готов на коленях «договариваться по-середине «
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05.10.2020 06:59 Ответить
так а при пете ж кто то сильно ж вписывался, все ж наши партнеры за мирное решение выступали
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05.10.2020 09:25 Ответить
вписались, парашка в говне теперяче, ******** гундяев завалил хлебало то, или не так ?
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05.10.2020 10:23 Ответить
ары. просто тикайте. другого выхда у вас не будет.
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05.10.2020 01:21 Ответить
Можна одразу в маськву та ленінград!
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05.10.2020 07:04 Ответить
Четко и по делу - уходите и вас не тронут. Жаль, у нас так пока не будет - граница с кацапами и клоун во власти не дадут так сделать. Хотя стоило бы начать с того же Приднестровья - пусть молдованы забирают свое, а кацапов при этом не пущать через территорию Украины.
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05.10.2020 01:22 Ответить
це урок,окуповані території рано чи пізно доводиться звільняти силою,а дипломатія це невиконання резолюцій ООН, доведено на прикладі Азербайджану та іншіх країн.
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05.10.2020 01:23 Ответить
оккупанты на растяжке , уходить придется по любому но вариантов два - в рай или за поребрик.
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05.10.2020 01:25 Ответить
Не всё. Выставлено было еще одно условие. Пашинян должен извиниться за фразу - "Нагорный Карабах - это Армения. Точка. "
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05.10.2020 01:30 Ответить
Да будет после разгрома ходить с транспарантом : "Карабах это Азербайджан, а армения - оккупант и геноцидник". Потом конечно извинится и перед кадыровым по инерции тоже.
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05.10.2020 01:37 Ответить
Не..... ну не садист же Алиев в конце-концов.
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05.10.2020 01:46 Ответить
я так понимаю,. что у хитрожопых очень все плохо, и дальше будет только хуже.
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05.10.2020 01:32 Ответить
ну, такого не будет! Алиев пусть сильно не надеется на Ердогана
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05.10.2020 01:32 Ответить
будет, и очень скоро будет. конкренция среди ар на базарах замордовья очень усилится.
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05.10.2020 01:37 Ответить
а он и не надеется . айзера пока и сами справляются
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05.10.2020 01:38 Ответить
и по моему очень неплохо.
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05.10.2020 01:42 Ответить
прикольно. ары между сциллой и харибдой. затронуто их святое - базар. повзрослеют ли они и за свой базар сами отвечать будут или так и останутся инфантилами и судя по обстрелах, положатся на тайно пообещанный базар их папика ***** ?)
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05.10.2020 01:36 Ответить
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что тем, кто требует согласиться с независимостью Нагорного Карабаха, следует признать независимость французских Корсики и Марселя, а также дать независимость баскам.

Франция, которая комментировала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне".
Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил телеканалу Al Arabiya в интервью, стенограмма которого была https://president.az/articles/41712 опубликована 4 октября пресс-службой главы государства.
Он подчеркнул, что Нагорный Карабах, принадлежащий Азербайджану, - оккупированный регион.
Алиев отметил, что Франция могла бы провозгласить Нагорный Карабах в Марселе и провозгласить независимость островного французского региона Корсика.
"Пусть дадут независимость баскам (народ, населяющий северную часть Испании и юго-западные территории Франции). Почему от нас требуют независимости Нагорного Карабаха? Какое право они имеют от нас требовать этого? Они должны прекратить эти обвинения. Они должны прекратить нападать на Азербайджан и наносить ущерб нашей репутации", - заявил президент Азербайджана.
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05.10.2020 01:36 Ответить
Бг-ггг... а также независимость - чукчам, корякам, алеутам , бурятам(даЙОшь)... Я уж молчу , шо даЙОшь таукитайцам исторические земли. Понятно, шо Киев вернет и свои, даже времен Киевской Руси... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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05.10.2020 01:44 Ответить
еще нужна независимость вяликой мордовии, удмуртии коми и хакассии.
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05.10.2020 01:47 Ответить
пусть вернут немцам Кенигсберг
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05.10.2020 07:11 Ответить
к слову, чукчи знатно наваляли москалям
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05.10.2020 10:22 Ответить
У МакроЯна сегодня референдум случился в Новой Каледонии. Они отделяться собрались. Ждут подсчет голосов.
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05.10.2020 01:54 Ответить
Как, опять???
Это я пропустила.
Новая каледония регулярно собирается объявить независимость и стать провинцией Китая, но какждый раз что-то не складывается...
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05.10.2020 05:43 Ответить
Проверила результаты - опять не склалось у новый каледонцев с независимостью:
"An https://en.wikipedia.org/wiki/Independence_referendum independence referendum was held in https://en.wikipedia.org/wiki/New_Caledonia New Caledonia on 4 October 2020.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-1 [1] Independence was rejected, with 53.26% of voters choosing against such a change.https://en.wikipedia.org/wiki/2020_New_Caledonian_independence_referendum#cite_note-2 [2] "

В последний раз в 2018 году за присоединение к Китаю независимость голосовали.
Нужно им каждый год рефендум забубонивать, авось, цифры и лягут.
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05.10.2020 05:46 Ответить
Цифра кто против отделения уменьшилась. Еще один референдум будет через 2 года.
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05.10.2020 09:06 Ответить
Не получится, зря стараются, США Каледонии провинцией Китая стать не дадут.
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05.10.2020 10:52 Ответить
Два года назад было больше 56%. Через два года на следующем ХЗ что будет.
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05.10.2020 09:59 Ответить
Волну цунами или землетрясение, или и то, и другое на них господь Бог нашлет - и не будет никакого референдума.
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05.10.2020 10:51 Ответить
" следовало бы признать независимость своего города Марсель, "где почти половина населения - армяне"."

А другая половина - арабы.
Ой, не могу.
Троллит господин Алиев прогрессивное человечество
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05.10.2020 05:48 Ответить
Вот и я об этом.
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05.10.2020 09:07 Ответить
молодцы...оккупантов надо гнать...
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05.10.2020 01:55 Ответить
А МКАДовцы пусть вернут болота мокше, слава богу там ща - национальный подъем.
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05.10.2020 02:12 Ответить
не мокше а мокселю. и вообще маквачкалинцы раньше назывались залещане, т.е. мордва из залесья.
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05.10.2020 02:18 Ответить
Так напиши ему мелким почерком челобитную.
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05.10.2020 02:16 Ответить
Надеюсь и наш президент так же четко заявить про оккупации Крыма и Донбасса, но жаль противник не такой!
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05.10.2020 04:18 Ответить
зЕЛЯ ПУСТОЕ МЕСТО. Ничтожество. никого не волнуют его заявления, кроме остатков его упоротого лохтората
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05.10.2020 04:51 Ответить
Оно от одной мысли в штаны наделает
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05.10.2020 07:15 Ответить
Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев - Цензор.НЕТ 799
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05.10.2020 05:38 Ответить
Французи виявились брехливими падлами, що грають на боці будь-якого агресора, якщо це вигідно, економічно чи політично. Впевнений, якби десантні кораблі французам не вдалось зпихнути за ту ж ціну, то, попри "европейську солідарність, санкції, демократію та гуманність", ці кораблі Оланд відправив би кацапам безумовно. гроші понад усе - оце і є справжні ідеологія в Европі, на жаль. P.S. І треба закінчувати з "нормандськими форматами" найкращих друзів *****, Німеччини і Франції, бо це для України погано скінчиться.
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05.10.2020 08:31 Ответить
А как там насчёт Корсики и Басков?
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05.10.2020 10:00 Ответить
так пусть берёт автомат и пердует в Арцах, покажет доблесть французского оружия
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05.10.2020 10:20 Ответить
Ильхам, после обстрелов, надо идти на зачистку, ары просто так не уйдут...
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05.10.2020 06:18 Ответить
Речь идет не о местных армянах. Речь идет о выводе окупационной армии Армении.
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05.10.2020 11:21 Ответить
Цензор вирішив теж трохи збрехати, це так Авакян впливає, чи що? Алієв якщо і казав про обстріли, то лише з боку Арменії, і ніяким чином не погрожував "обстрілами" з боку Азербайджана. "Обстріли" це, звичайно, вогонь по цивільному населенню,що є військовим злочином, бо все інше просто війна. І цей злочин у цій конкретній війні роблять поки що виключно вірмени.
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05.10.2020 08:26 Ответить
оце Президент країни, а у нас просто дещо...
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05.10.2020 08:33 Ответить
Не постоянный на цензора народ в 15 году во время протестов в Армении восхваляли армян и вспоминали Сергея Нигояна погибшего на майдане , сегодня срутся кирпичам на цензора в комментариях , а завтра ветер в другую сторону подует на цензора местные завсегдаи вопить будут бей азеров
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05.10.2020 08:42 Ответить
хм, ну если азеры решат захватить часть армении и станут активными сторонниками куйла, тогда может и да...но пока все наоборот...и я не вижу противоречий, если восхваляют армян, которые живут на Украине и являются ее патриотами с поддержкой азербайджана по защите своей терр.целостности
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05.10.2020 09:30 Ответить
Для армян и азеров Карабах это болезненная тема, там черт ногу сломает разбираться чия, это территория, а лезть и поддерживать со стороны чью либо сторону это идиотизм. Для армян в Украине это тоже болезненная тема уж лучше промолчать чем лезть в чужие дебри поддерживая одну из сторон
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05.10.2020 10:48 Ответить
как я понимаю, если б у нас не было проблемы со своими оккупированными территориями, то новости про карабах(а точнее---про его освобождение с помощью армии) не пользовались бы большой популярностью у местных троллей
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05.10.2020 11:04 Ответить
А что тут разбиратся? Во всех международных документах ясно и четко указано что Карабах это территория Азербайджана. Ты до сих пор не знал об этом???
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05.10.2020 11:25 Ответить
все надеялись, что армяне освободятся от московского рабства, но не получилось,
теперь армяне рабы кремлядей, всё, что они говорят это слова карлы-хуйло,
азеры на территорию Армении вторглись ?
не армяне ли угрожали и обстреляли Азербайджан ?
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05.10.2020 10:17 Ответить
Так это был ручной ************* переворот, замаскированный типа под цветную революцию Сороса. До сих пор немало дебилов считают, что Пашинян прозападный кандидат.
Скажите,разве после приходя Пашиняна геополитический вектор Армении поменял своё направление? Может Армения подписала ассоциацию с ЕС? Может захотела вступить в НАТО?
На Армении ***** тестировал управляемую смену власти, с приходом якобы прозападного политика. Это необходимо, потому что в диктаторских странах СНГ периодически вспыхивают протесты из-за несменяемости власти и деградационного совково-коррупционного-олигархического курса. Чтобы сохранить влияние Кремль тестирует новую технологию - ряженный либеральный прозападный кандидат.
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05.10.2020 11:49 Ответить
Он сказал, что международное сообщество в течение трех десятилетий не могло обеспечить выполнение резолюций ООН или оказать давление на Армению с целью вернуть азербайджанские территории.Источник: https://censor.net/ru/n3222826
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05.10.2020 09:18 Ответить
Юрий Бутусов кто составляет такие тему у тебя? Армяне наверное?
"Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев". Ни о каких обстрелах НКАО речи не было.
По ссылке на газету Таймс в вашей публикации дословно:
"Azerbaijan's President Ilham Aliyev demanded on Sunday that Armenia set a timetable for withdrawing from the enclave of Nagorno-Karabakh and surrounding Azeri territories, and said Azerbaijan would not cease military action until that happened."

Перевод гугл:
Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал в воскресенье, чтобы Армения установила график вывода войск из анклава Нагорного Карабаха и прилегающих к нему азербайджанских территорий, и заявил, что Азербайджан не прекратит военные действия, пока это не произойдет.

Военные действия - включают в себя обстрелы, но являются лишь частью понятия военные действия. Заодно изучите понятия фейк-ньюс.
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05.10.2020 10:05 Ответить
статьи готовят по чужим материалам, бывают попадосы, но мы тут на чеку, форум поправит,
вот , как Вы например
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05.10.2020 10:19 Ответить
Прекрасное уточнение!
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05.10.2020 11:30 Ответить
Однозначно у редакції Цензора провірменські настрої. Можна погодитись.
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05.10.2020 12:36 Ответить
Ильхама Алиева в Президенты Украины!
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19.10.2020 22:37 Ответить
 
 