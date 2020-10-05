Азербайджан прекратит обстрелы в Нагорном Карабахе, когда Армения предоставит график вывода своих войск, - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из Нагорного Карабаха и прилегающих азербайджанских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По словам Алиева, Азербайджан не прекратит военных действий, пока этого не произойдет.

"У Азербайджана есть одно условие - это освобождение своих территорий, - сказал Алиев, подчеркнув, что Нагорный Карабах - это территория Азербайджана, - Мы должны вернуться и вернемся".

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Он сказал, что международное сообщество в течение трех десятилетий не могло обеспечить выполнение резолюций ООН или оказать давление на Армению с целью вернуть азербайджанские территории.

"Мое условие таково: пусть они выведут свои войска, и противостояние будет остановлено, но это должно быть не на словах, а на деле", - добавил он.

Выступая сразу после выступления Алиева, официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сказал: "Я не думаю, что есть риск для Еревана (столицы Армении. - Ред.), но в любом случае мы находимся в состоянии войны".

Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

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Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.

Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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