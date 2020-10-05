Уверен, что Россия выполнит свои договорные обязательства и сможет обеспечить безопасность Армении, - Пашинян
У Российской Федерации и Армении есть совместная система противовоздушной обороны, в соглашении о ней прописано, в каких случаях эти силы могут быть использованы.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью германской газете Bild, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".
На вопрос журналиста о возможности помощи российской армии он ответил: "Российская 102-я военная база находится в Армении, и у нас есть совместная система противовоздушной обороны, в соглашении о которой четко прописано, в каких случаях эти силы могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении".
По словам Пашиняна, это может произойти "в конкретных случаях, предусмотренных соглашением". "И я уверен, что в случае их возникновения Россия выполнит свои договорные обязательства", - добавил премьер Армении.
Напомним, 27 сентября Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении. Позже он подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана. 28 сентября Алиев объявил о частичной мобилизации.
Непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Азрб - респект, зє - гімно!
О времена,о нравы...,у нищебродов РАБссии помощь просють...
Что касается ожиданий армении от путина-то даром надеются.Там,где Эрдоган,путин уже не полезет.Эрдоган красиво и убедительно бьёт Вову,где хочет (Сирия.Ливия).Вовоычка уже боится в прямом смысле этого забияку-Эрдогана,который вот так взял и опу3стил Вовин авторитет,чего боялись делать даже американские президенты.кроме трампа,вдохновлённого турецким гамбитом Эрдогана в 15 году.когда ЗА !? секунд пребывания в турецком воздушном пространстве борзого российского истребителя,средства ПВО Турции привелись в боевое положение,приказ о ликвидации прошёл все необходимые ступени и борзопутинец был сбит .кстати,тогда ну очень расстерянный Вовуочка резко пропал на 2 недели из москвы...нет,не решитося Вовочка на противостояние Эрдогану и придётся Арме5нии возвращать когда-то захваченное
Ататюрк как раз сделал прорыв из забитой мусульманской страны с светскую европейскую
Эрдоган наоборот больше разворачивает в мусульманство со всеми вытекающими
Ты - не чеченец, ты - старуха!
Ты - трус, ты - раб, ты - армянин
А.С.Пушкин
куда им с Азерами тягаться, разве ядрёными бимбами закидать,
но то козырь опасный, очень
Ну, а хто дурень, то ми ще подивимось
общения с говнокремлядями выбрали спец Клоуна, ещё есть два маразматика под прикрытием,
Фокин и Кравчук, мнение всяких патрушевых и путиных никому , кроме этих троих, ну и плюс ярмак, не интересно
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Защищать столицу будут, а Карабах отойдет Азейбарджану.
2 причины:
1) Жители Христианского Карабаха не хотел в мусульманское государство.
2) Военная поддержка рашки.
"«По моим обязанностям президента Армянской Академии наук мне часто приходится принимать глав иностранных научных делегаций. Как-то раз ко мне в кабинет врывается с горящими глазами глава гостившей у нас делегации итальянских вулканологов.
- Вы счастливые люди, - закричал он, - вы живёте на вулкане!
Я сказал ему, что это относительное счастье - жить на вулкане.
В другой раз у нас гостила делегация западногерманских зоологов. Десять дней они путешествовали по нашей республике, на одиннадцатый ко мне в кабинет врывается глава этой делегации, очень возбуждённый:
- Во всей Европе обитает 163 вида змей и разных гадов. Вы счастливые люди: у вас, в такой маленькой республике, насчитывается 216 видов змей и гадов!
Я ему сказал, что это очень относительное счастье - жить среди такого большого количества змей и гадов." (Шкловский "Эшелон") (выделено мной)
Слишком много равелось вас, ротшильдовских гадов.
Давить вас начали, и процесс вашей давки - неостановим.
Арменія буде Великою ? ))
Армения просит гарантий и помощи у спонсоров тероризма. А почему не у ИГИЛ, например?
ЩО ВСРАВСЯ АРМЯНСЬКИЙ ВОЯКА ХЕРОВ