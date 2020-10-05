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Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в "желтой" зоне, Тернополь и Канев - в "красной"

Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг, 1 октября, установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 5 октября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 5 октября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Киев остается в желтой зоне", - написал Немчинов.

В "красную" зону будут включены город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.

Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Как сообщили в Минздраве, Канев попал в "красный" уровень эпидемической опасности поскольку в городе зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости - 671 случай на 100 тыс населения, при общенациональном уровне в 123 случаях.

К "оранжевому" уровню эпидемической опасности отнесены 126 административных единиц, что на 15 больше, чем на прошлой неделе, в том числе 12 областных центров - Винница, Луцк, Днепр, Ивано-Франковск, Ужгород, Львов, Николаев, Полтава, Сумы, Хмельницкий, Харьков, Черновцы.

"Желтый" уровень эпидемической опасности будет будет установлен в 274 административных единицах, что на 15 больше, чем неделей ранее, в том числе он будет продолжать действовать в Киеве. К "зеленому" уровню отнесены 215 административных единиц.

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Наиболее угрожающую недельный динамику показывают три города - Харьков, Полтава и Сумы - все они находятся на "оранжевом" уровне. Суммарно рост новых выявленных случаев неделя к неделк в этих трех городах составляет более 40% всего недельного роста по стране.

Существенную угрожающую недельную динамику к росту заболеваемости также демонстрируют Винница, Луцк, Черновцы, Ривне, Чернигов, Запорожье и Черкассы, а также Славянский район Донецкой области.

Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в желтой зоне, Тернополь и Канев - в красной 01

Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в желтой зоне, Тернополь и Канев - в красной 02
Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в желтой зоне, Тернополь и Канев - в красной 03

Украина обновила эпидемическое зонирование: Киев - в желтой зоне, Тернополь и Канев - в красной 04

Канев (84) карантин (16729) Тернополь (777) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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таежный союз трещит по швам
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05.10.2020 07:39 Ответить
Чому Тернопіль постійно в червоній зоні? Це дискримінація!
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06.10.2020 00:02 Ответить
как жэе вы задрали своим вирусом скоро деньги брать начнут за переежание с зоны на зону страну ы тюрму превратили дибилы
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05.10.2020 20:46 Ответить
почемуто в белорусии все нормально батька сразу раскусил этих вирусных и послал в жопу и живут хорошо без изжевательств этиъ одни мы свободные в намордниках ходим
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05.10.2020 20:48 Ответить
все герои, пока жаренный петух в дупу не клюнул.
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05.10.2020 21:17 Ответить
 
 